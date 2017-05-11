18:40 11 мая

Американский БЛА MQ-9 применил бомбы с наведением по GPS

Американский БЛА MQ-9 Reaper сбросил на полигоне авиабазы Неллис (штат Невада) бомбу GBU-38 типа JDAM (Joint Direct Attack Munition, комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы), передает "Газета.RU" со ссылкой на издание Warrior.

Придя на замену знаменитому MQ-1 Predator («Хищник»), MQ-9 Reaper стал основным беспилотным летательным аппаратом ВВС США, используемым как в разведывательных целях, так и для нанесения высокоточных ударов по противнику. Reaper переводится с английского как «Жнец», здесь есть намек на выражение Grim Reaper — «мрачный жнец», т.е. смерть.

Теперь к уже существующему арсеналу «Мрачного жнеца» с управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire, 500-фунтовыми бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway II добавилась существенно более дешевая, но достаточно точная бомба свободного падения GBU-38.


Американский БЛА MQ-9 применил бомбы с наведением по GPS


Авиабомба GBU-38 (227 кг) состоит из устройства наведения JDAM и неуправляемой бомбы Мк82. Разработка GBU-38 началась в 2002 году, а серийное производство было развернуто в декабре 2004 года. Осенью 2004 года F-16 и F-18 в Ираке впервые использовали GBU-38 в боевых действиях, сбросив две бомбы. Они точно поразили двухэтажную постройку, вызвав минимальный «сопутствующий ущерб», как в Пентагоне именуют потери среди гражданского населения и ненужные разрушения инфраструктуры.

Технология JDAM позволяет применять бомбы этого типа в любых погодных условиях и с очень большой точностью, объяснил инструктор Пентагона по применению оружия капитан Скотт.

ВВС США сейчас располагают 104 дронами MQ-9 Reaper. Недавно на БЛА этого типа начали устанавливать дополнительные топливные баки, чтобы увеличить дальность полета. «Мрачный жнец» этой модификации получил обозначение ER (Extended Range, или «Увеличенной дальности»). БЛА этого типа взлетает с 1,8 т топлива, что позволяет достигать дальности полета 1850 км. Время непрерывного полета возросло с 16 до 22 часов.

Использованы фотографии: gizmodo.com
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Комментарии 51

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:09
    Очень хорошо что у нас активно развиваются всяческие комплексы РЭБ.
    DEZINTO
    1. cniza Сегодня, 16:13
      Цитата: DEZINTO
      Очень хорошо что у нас активно развиваются всяческие комплексы РЭБ.


      Так то оно так , а вот где наши ударники?
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 16:18
        Цитата: cniza
        Так то оно так , а вот где наши ударники?

        Не надо печалится вся жизнь впереди надейся и жди. )))
        Pirogov
      2. Venceremos Сегодня, 17:07
        Цитата: cniza
        Так то оно так , а вот где наши ударники?

        Есть их у нас,точнее у вас. А ещё точнее - у вас с нами wink


        Venceremos
        1. cniza Сегодня, 17:52
          Да , на море мы преуспели , а в воздухе пока никак.
          cniza
          1. Venceremos Сегодня, 17:55
            Цитата: cniza
            Да , на море мы преуспели , а в воздухе пока никак.

            Ну,говорят мы вступили в эпоху Водолея...
            Астрологи вещают,что дескать у России большие перспективы в этот период yes

            Так что,где море,там и воздушный океан.Это ж тока начало...
            Venceremos
            1. Уэф Сегодня, 18:21
              Цитата: Venceremos
              Астрологи вещают,что дескать у России большие перспективы в этот период

              Астрологи молодцы ! А мы пока посидим, подождем что получится ...
              Уэф
              1. Venceremos Сегодня, 18:23
                Цитата: Уэф
                Ну посидим, подождем что получится ...


                Не-е-е,работать надо... wink
                Venceremos
      3. doubovitski Сегодня, 18:08
        Цитата: cniza
        Цитата: DEZINTO
        Очень хорошо что у нас активно развиваются всяческие комплексы РЭБ.

        Так то оно так , а вот где наши ударники?

        Наш основной враг- США, а против него беспилотники не применить. Европейских шакалов уничтожим тактическим ядерным оружием. Если что....
        Разбрасываться на всё- это не иметь ничего.
        doubovitski
    2. himRa Сегодня, 16:14
      Если не ошибаюсь он способен действовать обсолютно автономно даже в условиях отсутствия всякой связи в том числе и ГПС
      himRa
      1. himRa Сегодня, 16:21
        Вызывает тревогу что в США быстро учаться например у нас ..
        Года 2-3 назад свободно падающие авиобомбы уже "списали" как боеприпас в силу его неточности но мы доказали что это не так а американцы быстро догадались и скопировали у нас это выгодное направление
        himRa
        1. voyaka uh Сегодня, 16:34
          Вы хоть статью-то прочитали?
          Какие же они свободно-падающие? У них ГСН и рулевые крылышки, которые
          ведут бомбу к цели.
          А не Гефест - улучшенная копия прицела "Летающей крепости" 1942 года.
          voyaka uh
          1. himRa Сегодня, 16:45
            Читал,не надо умничать,свободно падающие боеприпасы, запасов которых очень много, нашли свое новое применение,хотя совсем не давно (Сирия)когда наши начали применять управляемые бомбы было много критики...будьте сами внимательны...
            himRa
          2. opus Сегодня, 18:08
            Цитата: voyaka uh
            У них ГСН

            ГСН -нет. от слова вообще

            с "ГСН" это к Комплекту повышения точности DAMASK(Direct Attack Munitions Affordable Seeker Kit)


            JDAM -серым

            Приемник системы GPS ( Collins),
            блок инерциального вычислителя ( Honeywell).
            неконтактный радиовзрыватель DSU-33B/B (Alliant Techsystems )
            Приемная антенна размещена в задней части комплекта JDAM и состоит из четырех элементов. Изначально для работы аппаратуре JDAM необходимо получать сигналы от пяти опорных спутников системы GPS. В дальнейшем было решено расширить количество каналов приемника GPS до двенадцати.
            opus
            1. voyaka uh Сегодня, 18:14
              Ну, ГСН - "Головка Само Наведения", тут не подходит только в
              прямом смысле - электроника не находится в головке бомбы.
              Но она (электроника), управляющая полетом - есть.
              В отличие от "чугунок" - свободно-падающих бомб.
              Так что, я ошибся только формально. smile
              voyaka uh
            2. rruvim Сегодня, 18:18
              Поэтому я и говорю, сбивать, так сразу пяток "спутников"....
              rruvim
        2. rudolff Сегодня, 16:42
          Похоже, он только заголовок прочитал.
          "Разработка бомбы GBU-38 началась в 2002г, а серийное производство было развернуто в декабре 2004 г. Осенью 2004г F-16 и F-18 действующие в Ираке впервые использовали УАБ GBU-38 в боевых действиях, сбросив две бомбы на цель в центральном Ираке. Бомбы точно поразили двухэтажную постройку, вызвав минимальный ущерб."
          Серийное производство конкретно этой бомбы началось в 2004 году, а вообще работы по превращению обычных авиабомб в управляемые высокоточные американцы начали в 80-90 годы и в 90-х уже применяли их в Югославии.
          rudolff
          1. yuriy55 Сегодня, 16:51
            Цитата: rudolff
            Похоже, он только заголовок прочитал.

            Похоже их и по башням-близнецам применяли... belay
            yuriy55
        3. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:45
          Цитата: himRa
          Года 2-3 назад свободно падающие авиобомбы уже "списали" как боеприпас в силу его неточности но мы доказали что это не так а американцы быстро догадались и скопировали у нас это выгодное направление

          wassat Это что, шутка юмора такая? Во-первых, первый комплект JDAM американцы состряпали в 1997 году. Во-вторых, у нас с ними принципиально разные подходы - мы создали аппаратуру для очень точного сброса обычных авиабомб, американцы создали механизм, который при установке на обычную бомбу делает ее высокоточным оружием. Что лучше - сказать совсем затруднительно, потому что JDAM, безусловно, точнее, но и существенно дороже (у них комплект гибнет с бомбой, у нас - нет) притом что не для всех целей нужна точность JDAM.
          Андрей из Челябинска
          1. himRa Сегодня, 17:03
            Вы правы,был не ствсем точен,но все равно я считаю что американцы активизировались после нашего успеха в Сирии
            himRa
          2. rruvim Сегодня, 17:41
            СВП-24 безусловно хорош. Но для его применения требуются лётчики-асы. А если у Вас на задании современная система ПВО, как вы будете применять СВП?
            rruvim
        4. doubovitski Сегодня, 18:15
          Цитата: himRa
          Вызывает тревогу что в США быстро учаться например у нас ..
          Года 2-3 назад свободно падающие авиобомбы уже "списали" как боеприпас в силу его неточности но мы доказали что это не так а американцы быстро догадались и скопировали у нас это выгодное направление

          У нас другие прибамбасы к старым боеприпасам. Они не нуждаются в дорогих приставках с лазерами и прочей лабудой, используемой единожды. Наши ребята подковывают блох гораздо более разумно- системой прицеливания оборудуется бомбёр, сбрасывающий груз по расчётам компа, в программу которого введены множественные данные, и достигающие точности вполне удовлетворительной, с разбросом в метры. А таких боеприпасов, с ценой в рубли, у нас много и сейчас, и изготовить можно сколько понадобится.
          Лазерные прицелы хороши только для индейцев. Грамотные с противолазерными устройствами сводят к нулю точность, оставляя цену в сотни тысяч за штуку за врагом.
          doubovitski
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:35
        Цитата: himRa
        Если не ошибаюсь он способен действовать обсолютно автономно даже в условиях отсутствия всякой связи

        Это как?:))))
        Андрей из Челябинска
        1. 210окв Сегодня, 16:44
          Да вот так!Запрограммирован на рельеф местности,местоположение объекта..
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: himRa
          Если не ошибаюсь он способен действовать обсолютно автономно даже в условиях отсутствия всякой связи

          Это как?:))))
          210окв
        2. himRa Сегодня, 16:51
          В случае РЭБ переходит на автономную программу заложенную заранее и орентирование по местности и выполняет/не выполняет задачу но возвращается на базу наши пробовали такой приземлить...но он ушел
          himRa
        3. yuriy55 Сегодня, 16:59
          Автономно он может всё...Но!!! Только по школам и больницам... belay
          Вы уже были на планете, когда мы открывали рты при развёртывании американской системы ПРО в космосе? Все просто съели всю уху...До сих пор не могут поверить, что их развели...И сейчас...Иванка позвонила папе и тысячи тысяч дронов, управляемые мыслью снялись со...стола? belay стапелей? belay из рогаток? belay и полетели самостоятельно выбирая основные цели и бомбя второстепенные холостыми, т.е. очень одинокими бомбами... belay
          Верьте люди, они могут придумать всё, сделать несколько сложнее...
          yuriy55
          1. himRa Сегодня, 17:23
            Цитата: yuriy55
            Автономно он может всё...Но!!! Только по школам и больницам... belay
            Вы уже были на планете, когда мы открывали рты при развёртывании американской системы ПРО в космосе? Все просто съели всю уху...До сих пор не могут поверить, что их развели...И сейчас...Иванка позвонила папе и тысячи тысяч дронов, управляемые мыслью снялись со...стола? belay стапелей? belay из рогаток? belay и полетели самостоятельно выбирая основные цели и бомбя второстепенные холостыми, т.е. очень одинокими бомбами... belay
            Верьте люди, они могут придумать всё, сделать несколько сложнее...

            Все верно...можно его сбить ракетой ПВО, но помешать или как некоторые думают,выжечь электронику вот это из разряда фантастики,хотя бы потому что у нас защищенную электронику тоже делают ...
            himRa
        4. rruvim Сегодня, 18:11
          Просто. Выкинул из бомболюка и забыл...
          rruvim
        5. doubovitski Сегодня, 18:18
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: himRa
          Если не ошибаюсь он способен действовать обсолютно автономно даже в условиях отсутствия всякой связи

          Это как?:))))

          Это товарищ начитался Жюля Верна.
          doubovitski
    3. тлауикол Сегодня, 17:12
      А как они GPS заглушат? Тут только сбивать
      тлауикол
  2. voyaka uh Сегодня, 16:15
    Это существенно усиление ударных беспилотников.
    Эта точная 500-фунтовка, попав в середину крыши пробивает
    4-х этажный дом до подвала и там взрывается. Дом складывается
    как карточный в груду обломков. Соседние дома остаются невредимыми.
    Т.е. дом-позиция боевиков в городе гарантированно уничтожается одной бомбой.
    voyaka uh
    1. rruvim Сегодня, 18:22
      Согласен! "Накрутка" JDAM так и работает, но если у оператора сработает "берёза", то он может вывести БЛА из под удара сбросив "нагрузку" куда-попало. Могут быть жертвы "мирные"...
      rruvim
  3. Alexey-74 Сегодня, 16:27
    Если наша оборонка не наверстает упущения по дронам, то в дальнейшем в этой области будет провал.
    Alexey-74
  4. rruvim Сегодня, 16:32
    Против GBU-38 у нас нет комплексов РЭБ. JDAM это спутниковая технология, "мочить" спутник GPS, всё равно, что потопить натовский корабль в нейтральных водах.
    rruvim
    1. doubovitski Сегодня, 18:21
      Цитата: rruvim
      Против GBU-38 у нас нет комплексов РЭБ. JDAM это спутниковая технология, "мочить" спутник GPS, всё равно, что потопить натовский корабль в нейтральных водах.

      Что-то недопонял. Выходит, им с системой космического наведения бомбить МОЖНО, а вот нам посбивать спутники, обеспечивающие этот бандитизм почему-то нельзя?
      doubovitski
  5. yuriy55 Сегодня, 16:49
    Подтверждение факта о том, что американцы не будут (не способны) воевать в полный контакт. Их возбудило и вдохновило производство фантастических фильмов в Голливуде.
    Развивать системы РЭБ и совершенствовать их настоящим образом...
    yuriy55
    1. rruvim Сегодня, 16:57
      Ну как "погасить" сигнал GPS на отдельно падающей авиабомбе (пассивный режим)? Проще вывести несколько спутников из строя, или ещё проще сбить носитель , или вывести из строя все его три навигационных устройства. Проще сбить, желательно километров за -цать до применения JDAM.
      rruvim
      1. yuriy55 Сегодня, 17:05
        Цитата: rruvim
        Ну как "погасить" сигнал GPS

        Не знаю, способна ли работать ваша аппаратура, если плавятся радиолементы? Именно такой принцип действия создаваемых российских систем РЭБ, со слов тех, кто её делает...
        yuriy55
        1. rruvim Сегодня, 17:17
          Ни один специалист РЭБ не скажет вам, как погасить сигнал GPS. Они скажут вам как погасить приёмник, например сотовый телефон. Но как погасить связь спутник-бомба (ракета) не знает никто. Теоретически возможно, но практически невозможно. Если не влезть в систему Единого времени (по-хакерски) GPS, перенастроить транспондеры на спутниках, или просто их сбить.
          rruvim
          1. yuriy55 Сегодня, 17:19
            Цитата: rruvim
            Ни один специалист РЭБ не скажет вам, как погасить сигнал GPS. Они скажут вам как погасить приёмник, например сотовый телефон. Но как погасить связь спутник-бомба (ракета) не знает никто. Теоретически возможно, но практически невозможно. Если не влезть в систему Единого времени (по-хакерски) GPS, перенастроить транспондеры на спутниках, или просто их сбить.

            Вы даже повторили эпизод фильма "Захват-2" Там тоже никто не знал. а Сигал - смог...
            yuriy55
            1. rruvim Сегодня, 17:28
              На то он Сигал! Кстати родная фамилия Чубайса... winked
              rruvim
          2. rudolff Сегодня, 17:34
            Почему не скажет? Очень даже скажет. И даже весьма эмоционально, поскольку наступите ему на больной мозоль. Наши системы РЭБ работают по старинке, забивают помехами, глушат GPS-приемник на частоте принимаемых им сигналов. Только это не слишком надежно, а иногда вообще не работает, тем более, что американцы стали разносить сигналы по разным частотам. В идеале, надо не подавлять сигнал, а подменять его ложным и более сильным, а вот с этим у нас как-раз проблемы.
            rudolff
            1. rruvim Сегодня, 17:51
              У меня должность, так написано в военном билете "Начальник станции-инструктор автоматизированного комплекса помех АКУП-22". Я немного знаю, что такое "помехи". Так вот сигнал GPS его "милитарю" кода заглушить невозможно. Пока нет таких станций. Можно создать сплошную помеху на всех диапазонах, но это надо кучу станций и дизелей побольше. Проще сбить носитель, или пару спутников. Лучше пяток, тогда вся военная машина "условного" врага пойдёт в тар-тары до запуска резервных.
              rruvim
              1. rudolff Сегодня, 18:16
                В связи с этим вспомнилась статья в VPK-name за 2012 год. Устарела, конечно, но пока еще актуальна.

                "Российская стратегическая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказалась бессильной перед американской системой глобального позиционирования GPS. На недавних учениях на полигоне Ашулук (Астраханская область) батальон РЭБ не смог помешать "вражескому" бомбардировщику (в его роли выступил российский самолет) получить сигнал от спутника GPS, сообщил "Известиям" источник в Главкомате ВВС.
                - Станции постановки помех должны были блокировать сигнал со спутников GPS, чтобы предотвратить его проникновение в систему целеуказания самолета и его ракет. Для этого был создан "купол" радиоэлектронных помех, диаметром несколько десятков километров. Однако сигнал все равно просочился, поэтому фактически "противник" прорвал оборону нашей группировки ПВО, - рассказал собеседник "Известий".
                Он добавил, что неудача на учениях показала главную проблему российской системы РЭБ - устаревший алгоритм постановки помех.
                - Самый лучший способ блокировать навигацию по GPS - выдать на этой частоте ложные координаты. Это дезориентирует ракеты. Но таких систем у нас пока нет, зато они есть у американцев. Поэтому сейчас мы прорабатываем облик таких систем, чтобы заказать их разработку у промышленности, - пояснил представитель ВВС.
                По его словам, существующий способ подавления GPS не годится.
                - Если по-старинке просто ставить массовые помехи, то система контрмер противника вычислит их и отсеет основной сигнал. К тому же такой массовый электромагнитный "шум" забьет каналы передачи данных собственных войск, - добавил собеседник "Известий".
                Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин считает, что западные военные системы GPS способны работать в условиях постановки радиоэлектронных помех.
                - Спутники последних серий выдают сразу несколько сигналов вместо одного, чтобы приемник мог сравнить их и вычесть "загрязненные". Кроме того, мощность сигнала в современных GPS-спутниках на порядок выше, поэтому его сложнее заглушить, - пояснил Ионин.
                По его словам, в случае военных действий США будут создавать на поле боя локальную сеть из наземных синхронизированных квазиспутников, которые будут ретранслировать сигнал со спутников и повышать надежность системы GPS.
                Однако даже такие меры не гарантируют защиту от современных крылатых ракет, которые, кроме спутниковых систем навигации, оснащены инерциальными.
                - Как только эта система обнаруживает внешнее воздействие противника, она запоминает последнюю полученную со спутника координату и начинает рассчитывать от нее маршрут с помощью автономной навигационно-инерциальной системы, - рассказал Ионин."
                rudolff
                1. rruvim Сегодня, 18:29
                  Именно! У JDAM три системы навигации: основная - инерциональная на основе лазерных гироскопов, вторая на основе данных с носителя и передатчиков ВМС США, третья с "Милитари" GPS. Вторую легко "погасить", третью пока не возможно, первую не реально.
                  rruvim
              2. doubovitski Сегодня, 18:32
                Цитата: rruvim
                У меня должность, так написано в военном билете "Начальник станции-инструктор автоматизированного комплекса помех АКУП-22". Я немного знаю, что такое "помехи". Так вот сигнал GPS его "милитарю" кода заглушить невозможно. Пока нет таких станций. Можно создать сплошную помеху на всех диапазонах, но это надо кучу станций и дизелей побольше. Проще сбить носитель, или пару спутников. Лучше пяток, тогда вся военная машина "условного" врага пойдёт в тар-тары до запуска резервных.

                Ничего подобного. Здесь, как во всём, вопрос в количестве. Мегаваттная помеха, станции, стоящей недалеко от объекта убьёт любой сигнал, хоть как закрученный НАТОвскими кодами. Его и расшифровывать не надо. Жги входы, заставляй работать систему защиты, которая прикроет не только помеху, но и, главное- сигнал. Две сотни децибелл на входе- это не антибиотик, это гораздо хуже.
                doubovitski
          3. Ren Сегодня, 18:33
            Хотелось бы процитировать один комент из https://topwar.ru/99449-v-vvo-proshlo-uchenie-s-i
            spolzovaniem-kompleksov-reb-rtut-murmansk-i-krasu
            ha.html
            Ren
      2. doubovitski Сегодня, 18:26
        Цитата: rruvim
        Ну как "погасить" сигнал GPS на отдельно падающей авиабомбе (пассивный режим)? Проще вывести несколько спутников из строя, или ещё проще сбить носитель , или вывести из строя все его три навигационных устройства. Проще сбить, желательно километров за -цать до применения JDAM.

        А в чём проблема- перекрыть помехой в мегаватт колотушкой, находящейся вблизи охраняемого объекта, сигнал спутника, находящегося на геостационаре, в 40 тысячах км, Частоты известные, орбиты тоже, алгоритмы сигналов тоже. Давайте, противопоставляйте доводы.
        doubovitski
  6. san4es Сегодня, 17:10
    Модули управления для авиабомб
    san4es
  7. Холуай Сегодня, 18:12
    Как нам этих БПЛА не хватает...

    Без этих БПЛА у нас скоро будет очень много совершено подвигов авиа-наводчиками. Без подвигов жить не можем
    Холуай
  8. rruvim Сегодня, 18:39
    Чтобы сбивать JDAMовские "поделки", надо сбивать сам носитель. Если это БЛА - забивать канал связи. БЛА вернётся на аэродром, но не выполнит задачу. Забить канал связи с пунктом управления Рипера сможет только самолёт РЭБ, наземные станции не годятся. Но лучше сбить Рипер. Да, ракета 300-го дороже чем этот БЛА, но неизвестно где получишь, а где проиграешь. Можно вспомнить, как замочили Дудаева. Спасибо нашим заокеанским партнёрам.
    rruvim
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