Американский БЛА MQ-9 применил бомбы с наведением по GPS
Американский БЛА MQ-9 Reaper сбросил на полигоне авиабазы Неллис (штат Невада) бомбу GBU-38 типа JDAM (Joint Direct Attack Munition, комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы), передает "Газета.RU" со ссылкой на издание Warrior.
Придя на замену знаменитому MQ-1 Predator («Хищник»), MQ-9 Reaper стал основным беспилотным летательным аппаратом ВВС США, используемым как в разведывательных целях, так и для нанесения высокоточных ударов по противнику. Reaper переводится с английского как «Жнец», здесь есть намек на выражение Grim Reaper — «мрачный жнец», т.е. смерть.
Теперь к уже существующему арсеналу «Мрачного жнеца» с управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire, 500-фунтовыми бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway II добавилась существенно более дешевая, но достаточно точная бомба свободного падения GBU-38.
Авиабомба GBU-38 (227 кг) состоит из устройства наведения JDAM и неуправляемой бомбы Мк82. Разработка GBU-38 началась в 2002 году, а серийное производство было развернуто в декабре 2004 года. Осенью 2004 года F-16 и F-18 в Ираке впервые использовали GBU-38 в боевых действиях, сбросив две бомбы. Они точно поразили двухэтажную постройку, вызвав минимальный «сопутствующий ущерб», как в Пентагоне именуют потери среди гражданского населения и ненужные разрушения инфраструктуры.
Технология JDAM позволяет применять бомбы этого типа в любых погодных условиях и с очень большой точностью, объяснил инструктор Пентагона по применению оружия капитан Скотт.
ВВС США сейчас располагают 104 дронами MQ-9 Reaper. Недавно на БЛА этого типа начали устанавливать дополнительные топливные баки, чтобы увеличить дальность полета. «Мрачный жнец» этой модификации получил обозначение ER (Extended Range, или «Увеличенной дальности»). БЛА этого типа взлетает с 1,8 т топлива, что позволяет достигать дальности полета 1850 км. Время непрерывного полета возросло с 16 до 22 часов.
Придя на замену знаменитому MQ-1 Predator («Хищник»), MQ-9 Reaper стал основным беспилотным летательным аппаратом ВВС США, используемым как в разведывательных целях, так и для нанесения высокоточных ударов по противнику. Reaper переводится с английского как «Жнец», здесь есть намек на выражение Grim Reaper — «мрачный жнец», т.е. смерть.
Теперь к уже существующему арсеналу «Мрачного жнеца» с управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire, 500-фунтовыми бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway II добавилась существенно более дешевая, но достаточно точная бомба свободного падения GBU-38.
Авиабомба GBU-38 (227 кг) состоит из устройства наведения JDAM и неуправляемой бомбы Мк82. Разработка GBU-38 началась в 2002 году, а серийное производство было развернуто в декабре 2004 года. Осенью 2004 года F-16 и F-18 в Ираке впервые использовали GBU-38 в боевых действиях, сбросив две бомбы. Они точно поразили двухэтажную постройку, вызвав минимальный «сопутствующий ущерб», как в Пентагоне именуют потери среди гражданского населения и ненужные разрушения инфраструктуры.
Технология JDAM позволяет применять бомбы этого типа в любых погодных условиях и с очень большой точностью, объяснил инструктор Пентагона по применению оружия капитан Скотт.
ВВС США сейчас располагают 104 дронами MQ-9 Reaper. Недавно на БЛА этого типа начали устанавливать дополнительные топливные баки, чтобы увеличить дальность полета. «Мрачный жнец» этой модификации получил обозначение ER (Extended Range, или «Увеличенной дальности»). БЛА этого типа взлетает с 1,8 т топлива, что позволяет достигать дальности полета 1850 км. Время непрерывного полета возросло с 16 до 22 часов.
Использованы фотографии: gizmodo.com
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