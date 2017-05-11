21:29 11 мая

Турецкий KAAN отстрелялся с Синопа

Турция, как сообщает информационное агентство Anadolu , провела успешные испытания ракетной системы KAAN. Эта система производится компанией RoketSan. Ракета имеет диаметр 610 мм, оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования GPS.

Разработчик ракетной системы сообщает о том, что ракета имеет массу около 2,5 тонн. При этом боевая часть по своей массе соответствует примерно 500 кг.

Турецкий KAAN отстрелялся с Синопа



Ракетная система была представлена на выставке вооружений в Стамбуле. Речь идёт о международной выставке IDEF-2017.

Заместитель руководителя департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир следил за ходом испытаний KAAN совместно с министром обороны страны Фикри Ышиком – в прямом эфире. Ракетные пуски производились с берега Чёрного моря в районе Синопа. Отмечено, что ракета преодолела дистанцию примерно в 280 км.

Сообщается, что ракетная система KAAN «имеет повышенную автоматизацию», что позволяет управлять ею экипажу из трёх военнослужащих: командир, водитель и заряжающий.


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Комментарии 10

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  1. Ren Сегодня, 20:02
    Ну наверно не водитель, а скорее одноразовый пилот wassat
    Ren
    1. xetai9977 Сегодня, 20:16
      Молодцы турки! Их ВПК делает поразительные успехи!
      xetai9977
      1. Inok10 Сегодня, 21:10
        Цитата: xetai9977
        Молодцы турки! Их ВПК делает поразительные успехи!

        ... ну так, кому такое удавалось ... при диаметре 610 мм ... экипаж из 3х человеков:
        Сообщается, что ракетная система KAAN «имеет повышенную автоматизацию», что позволяет управлять ею экипажу из трёх военнослужащих: командир, водитель и заряжающий.

        ... bully
        Inok10
  2. Svarog51 Сегодня, 20:08
    Синоп? История повторяется. belay
    Svarog51
  3. APASUS Сегодня, 20:09
    оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования GPS

    Кто туркам дал военные коды для GPS? А если они используют гражданские данные со спутника то это пустое место может быть ,а не ракета.
    APASUS
  4. Zaurbek Сегодня, 20:16
    у Смерча 300мм, китай сделал 400мм, Турки молодцы сделали 600мм с управляемой ракетой.
    Zaurbek
    1. sabakina Сегодня, 20:49
      Zaurbek , никогда не задумывались, почему русские остановились именно на 300 мм?
      sabakina
      1. Zaurbek Сегодня, 20:51
        Не Русские остановились, а советские! А остановились, потому, что далее по характеристикам шла Точка-У
        Zaurbek
  5. sabakina Сегодня, 20:20
    Сообщается, что ракетная система KAAN «имеет повышенную автоматизацию», что позволяет управлять ею экипажу из трёх военнослужащих: командир, водитель и заряжающий.

    Они чё? В танке?
    Разработчик ракетной системы сообщает о том, что ракета имеет массу около 2,5 тонн. При этом боевая часть по своей массе соответствует примерно 500 кг.

    и заряжающий

    Нехилый такой заряжающий у них, наверно из атлантов...
    оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования GPS.

    Не удивлюсь, если русские по своей дикости валенком вырубят весь GPS.
    sabakina
  6. 31rus4 Сегодня, 20:25
    Уважаемые,тут не давно спорили о сокращении военного бюджета России,типа догнали и перегнали,вот и делайте сами выводы
    31rus4
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