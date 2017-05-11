Турецкий KAAN отстрелялся с Синопа
Турция, как сообщает информационное агентство Anadolu , провела успешные испытания ракетной системы KAAN. Эта система производится компанией RoketSan. Ракета имеет диаметр 610 мм, оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования GPS.
Разработчик ракетной системы сообщает о том, что ракета имеет массу около 2,5 тонн. При этом боевая часть по своей массе соответствует примерно 500 кг.
Ракетная система была представлена на выставке вооружений в Стамбуле. Речь идёт о международной выставке IDEF-2017.
Заместитель руководителя департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир следил за ходом испытаний KAAN совместно с министром обороны страны Фикри Ышиком – в прямом эфире. Ракетные пуски производились с берега Чёрного моря в районе Синопа. Отмечено, что ракета преодолела дистанцию примерно в 280 км.
Сообщается, что ракетная система KAAN «имеет повышенную автоматизацию», что позволяет управлять ею экипажу из трёх военнослужащих: командир, водитель и заряжающий.
Разработчик ракетной системы сообщает о том, что ракета имеет массу около 2,5 тонн. При этом боевая часть по своей массе соответствует примерно 500 кг.
Ракетная система была представлена на выставке вооружений в Стамбуле. Речь идёт о международной выставке IDEF-2017.
Заместитель руководителя департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир следил за ходом испытаний KAAN совместно с министром обороны страны Фикри Ышиком – в прямом эфире. Ракетные пуски производились с берега Чёрного моря в районе Синопа. Отмечено, что ракета преодолела дистанцию примерно в 280 км.
Сообщается, что ракетная система KAAN «имеет повышенную автоматизацию», что позволяет управлять ею экипажу из трёх военнослужащих: командир, водитель и заряжающий.
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