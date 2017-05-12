07:12 12 мая

Итальянская субмарина столкнулась с торговым судном

Согласно информации РИА Новости , военно-морские силы Италии сообщают о столкновении принадлежащей им субмарины с торговым судном.

Подводная лодка Scirè двигалась на место проведения учебных маневров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова. После инцидента, произошедшего в открытых в водах залива Сквиллаче, субмарина "поднялась на поверхность и двинулась в направлении собственной базы", а гражданское судно продолжило плавание.




Пострадавшие отсутствуют. Причины происшествия выясняются.

Дизель-электрическая подводная лодка Scirè имеет длину 55 метров. Она вступила в строй в 2007 году. Название заимствовано у подлодки времен Второй мировой войны, которая была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.


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Комментарии 16

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  1. krops777 Сегодня, 06:03
    Итальянская субмарина столкнулась с торговым судном


    Может у них учения были, отрабатывали сценарий "когда закончились торпеды". laughing
    krops777
    1. dik-nsk Сегодня, 06:32
      итальяшки те еще вояки во все времена, еще Наполеон говорил, что самый легкий противник
      dik-nsk
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:50
        наши никогда не сталкивались..ога.
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 06:58
          Юрич, hi Чё то странное творится в морях последнее время. Сначала "Лиман", потом американцы, теперь вот итальянцы. Пора "Морских Гайцов" создавать.
          Svarog51
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:12
        итальяшки те еще вояки во все времена,

        В годы 2-й МВ итальянские боевые пловцы были отличными специалистами, что отмечалось в советских источниках посвященных подводной войне. У них были торпеды управляемые б/пловцом, который после наведения торпеды на цель покидал ее.
        rotmistr60
    2. Starover_Z Сегодня, 06:55
      Итальянская субмарина столкнулась с торговым судном

      По моему в течении 10 дней уже 3-е столкновение военного суда и гражданского !
      Тесно стало в морях-океанах ?
      Starover_Z
    3. сибиралт Сегодня, 07:04
      Наименование судна взято со времен фашисткой Италии. А чего же они тогда хотели? belay
      Привет от Муссолини! bully
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:04
    Пицца уцелела?Интересная у них традиция-вспомнили подлодку фашистской Италии..
    210окв
    1. Владимирец Сегодня, 06:13
      Цитата: 210окв
      Интересная у них традиция-вспомнили подлодку фашистской Италии..

      Немцы проще, чтобы никто не докопался называются все корабли именами городов.
      Владимирец
    2. SUPAHFLY Сегодня, 06:50
      вспомнили Costa Concordia...
      SUPAHFLY
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:22
    Интересная у них традиция-вспомнили подлодку фашистской Италии.


    Вроде как это просто традиционное название субмарины у макаронников. Это вроде латиннское название и на английский переводится как Know, -*знать, уметь, быть знакомым и пр." по-русски. Странное какое-то название..
    Monster_Fat
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
      Цитата: Monster_Fat
      Интересная у них традиция-вспомнили подлодку фашистской Италии.

      Вроде как это просто традиционное название субмарины у макаронников. Это вроде латиннское название и на английский переводится как Know, -*знать, уметь, быть знакомым и пр." по-русски. Странное какое-то название..

      с латыни- постигать,мыслить.-типа нашего -"сообразительный".
      андрей юрьевич
  4. Толстоевский Сегодня, 06:23
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  5. Kenneth Сегодня, 06:44
    По крайней мере не утонула.
    Kenneth
  6. soroKING Сегодня, 06:46
    Цитата: dik-nsk
    итальяшки те еще вояки во все времена, еще Наполеон говорил, что самый легкий противник

    согласен, а вот боевые пловцы Новороссийск потопили sad
    soroKING
  7. yuriy55 Сегодня, 06:48
    Пора в морях светофоры устанавливать...Такое интенсивное движение становится проблематично-подозрительно...
    yuriy55
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