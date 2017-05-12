Итальянская субмарина столкнулась с торговым судном
Согласно информации РИА Новости , военно-морские силы Италии сообщают о столкновении принадлежащей им субмарины с торговым судном.
Подводная лодка Scirè двигалась на место проведения учебных маневров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова. После инцидента, произошедшего в открытых в водах залива Сквиллаче, субмарина "поднялась на поверхность и двинулась в направлении собственной базы", а гражданское судно продолжило плавание.
Пострадавшие отсутствуют. Причины происшествия выясняются.
Дизель-электрическая подводная лодка Scirè имеет длину 55 метров. Она вступила в строй в 2007 году. Название заимствовано у подлодки времен Второй мировой войны, которая была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.
Подводная лодка Scirè двигалась на место проведения учебных маневров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова. После инцидента, произошедшего в открытых в водах залива Сквиллаче, субмарина "поднялась на поверхность и двинулась в направлении собственной базы", а гражданское судно продолжило плавание.
Пострадавшие отсутствуют. Причины происшествия выясняются.
Дизель-электрическая подводная лодка Scirè имеет длину 55 метров. Она вступила в строй в 2007 году. Название заимствовано у подлодки времен Второй мировой войны, которая была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.
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