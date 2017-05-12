07:16 12 мая

Reuters: Российские хакеры ведут поисково-разведывательные атаки на энергосистемы Украины и Прибалтики

Информационное агентство Reuters в очередной раз выходит с материалом о вездесущих «российских хакерах». На сей раз материал посвящён тому, что «российские хакеры» якобы атаковали энергетические сети Украины и прибалтийских республик. При этом хакеров назвали «предположительно поддерживаемых российским правительством», а атаки «поисково-разведывательными».

В статье заявлено, что Россия якобы пользуется тем, что энергосистемы Прибалтики и Украины тесно связаны с российской. И якобы это повод для кибератак по отношению к сетям стран, которые, вроде как, хотят переориентировать энергосистемы на Европу.

Reuters: Российские хакеры ведут поисково-разведывательные атаки на энергосистемы Украины и Прибалтики



Получается, что таким заявлением «аналитики» Reuters противоречат сами себе. Ведь если системы Прибалтики и Украины тесно связаны с российской, то о каких «поисково-разведывательных» операциях вообще ведётся речь? Получается, что при особом желании «напакостить», о котором постоянно пишут западные СМИ, тому же российскому правительству (или «поддерживаемым хакерам») было бы достаточно отключить энергосистемы Прибалтики и Украины вместе с перекрытием поставок энергоресурсов. Но Россия такими вещами не занимается и чётко выполняет обязательства по заключённым контрактам.

Все же обвинения со стороны Запада больше похожи на очередную страшилку, чтобы переориентировать российских соседей на собственный рынок, что уже с успехом и осуществляется.

Использованы фотографии: BaltNews.ee
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Комментарии 16

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  1. Владимирец Сегодня, 06:21
    Пока ещё ерунда это, вот когда русские хакеры взломают булочную на окраине Риги и ремонт обуви Гагика в Сумах, то всё, пиши пропало. recourse
    Владимирец
    1. dik-nsk Сегодня, 06:40
      надо что-то делать с ними - распоясались совсем, житья от них никакого честным гейпропейцам laughing
      dik-nsk
  2. Толстоевский Сегодня, 06:22
    над уркаинскими свинарниками и вымиратскими коровниками нависла российская хакерская угроза
    Толстоевский
    1. сибиралт Сегодня, 06:29
      А что, у них нет своего "рубильника" отключится об общих с Россией сетей? Тогда и хаккеры самоубьются belay
      сибиралт
  3. Александр 3 Сегодня, 06:28
    Европяне ведут изыскательские работы по поиску сказок Андерсена на тему Россия и Це уероппа.
    Александр 3
  4. Познающий Сегодня, 06:35
    Один единственный вопрос к информационному агентству Reuters: зачем, ДЛЯ ЧЕГО " российским хакерам" атаковать руины энергосистемы урины и заколебалтики... recourse request
    Познающий
  5. soroKING Сегодня, 06:41
    пусть переходят на квадратные провода, их взломать труднее wassat
    soroKING
    1. krops777 Сегодня, 06:48
      Один единственный вопрос к информационному агентству Reuters: зачем, ДЛЯ ЧЕГО " российским хакерам" атаковать руины энергосистемы урины и заколебалтики...
      Пусть переходят на квадратные провода, их взломать труднее wassat


      Коллеги ну хватит уже издеваться над больными, все не могу ща порвет от смеха. wassat
      krops777
  6. igordok Сегодня, 06:43
    Понятно. Виновники гибели Украинской энергосистемы найдены. Но чем Прибалтика провинилась. Там вроде пока без проблем. Похоже, что было без проблем. belay
    igordok
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:45
    Reuters: Российские хакеры ведут поисково-разведывательные атаки на энергосистемы Украины и Прибалтики
    А они хоть представляют в этой самой Reuters:.Как эти самые укро-прибалтийские энергосистемы выглядят сейчас? laughing
    Наблюдатель2014
  8. dag Сегодня, 06:45
    2 года назад . хакерской атакой из России была практически вырублена часть энергосистемы Украины.
    23 декабря 2015 года на значительной территории Ивано-Франковской области Украины отключилось электричество. Без света остались более 230 тысяч человек. Компания «Прикарпатьеоблэнерго» заявила, что «систему фактически хакнули». Это оказалось правдой. Издание Wired рассказывает о сложной и очень продуманной атаке, в ходе которой хакерам удалось проникнуть в систему и отключить три десятка подстанций.

    Это не сказка - это абсолютно реальный случай.
    https://meduza.io/feature/2016/03/05/kak-hakery-o
    tklyuchili-elektrichestvo-na-ukraine
    мы разбирали на тренинге как это произошло и каким образом развивалась аварийное отключение.
    Без всякого сомнения , алгоритм отключений фидеров , защит ( электрических ) , источников бесперибойного снабжения -- порядок и последвательность говорит об одном -- алгоритм отключений был прекрасно продуман , одному , двум людям это не под силу.
    Для организации такого удара требуется работа большого количества специалистов в энергетике и в частности лектроснабжения.
    Я бы разделил эту атаку на 2 составляющие
    1.- я проникнуть во внутрь системы управления энергетическим районом
    2.Произвести требуемые переключения в определённом порядке .
    Ситуация развивалась волнообразно с угрозой развала всей энергосистемы Украины.
    На счастье Укрэнерго , система подстанций не настолько компьютеризирована и наличие постоянного персонала на узловых подстанциях ( при учёте , что телефонная сеть продолжала работать ) , позволила диспетчерам удержать систему под контролем , переведя её в ручной режим.
    Скажем честно , персонал ( во всяком случае по тем данным которыми мы обладали ) справился очень профессилнально и быстро.
    Это опять таки как не странно от недооснащенности и устаревшего оборудования , что заставляло держать постоянно проживающих при подстанциях персонал оперативных переключений.
    На Западе такую роскошь себе позволить не могут , поэтому при подобной атаке на западные энергосистемы всё бы выглядело гораздо печальней.
    dag
    1. krops777 Сегодня, 07:02
      Позволила диспетчерам удержать систему под контролем , переведя её в ручной режим.


      Ну только если ТУ вырубить, а это надо персонал держать на каждой п/ст да и то действовать нужно очень оперативно, что бы предотвратить развитие отключений в энергосистеме.
      krops777
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:06
    повод для кибератак по отношению к сетям стран, которые, вроде как, хотят переориентировать энергосистемы на Европу.

    Тогда сначала необходимо на Украину и в Прибалтику протянуть ЛЭП из Европы потратив не один десяток миллионов, а потом уже заниматься пустозвонством. И второе - интересно какие можно вести "поисково-разведывательные" операции в энергосетях, о которых Россия и так все знает? Очевидно, что энергосистемы Украины приходят в упадок, а Прибалтики изнашивается, денег на восстановление нет. В результате чего готовится основа для перекладывания исключительно своей вины как обычно на Россию.
    rotmistr60
    1. dag Сегодня, 07:13
      Цитата: rotmistr60
      Тогда сначала необходимо на Украину и в Прибалтику протянуть ЛЭП из Европы потратив не один десяток миллионов, а потом уже заниматься пустозвонством.

      Европейские и Украинские энергосистемы связаны тк ещё во времена СССР , СССР экспортировали электроэнергию в страны СЭВ.
      Цитата: rotmistr60
      И второе - интересно какие можно вести "поисково-разведывательные" операции в энергосетях, о которых Россия и так все знает?

      А Вы считаете , что энергосистема это столбы и провода ?
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно, что энергосистемы Украины приходят в упадок

      Это могут знать только специалисты занятые эксплуатацией этих систем , уж точно не Вы и да же не я.
      Для этого надо знать как минимум один показатель , количество минут аварийных отключений на 10МВатт произведеной энергии.
      dag
  10. Aleks713 Сегодня, 07:10
    Reuters опять жжёт!
    Накал русофобской истерики продолжает нарастать...
    Да и бог с ними - пусть боятся.
    Aleks713
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:15
    Зачем их взламывать? Сами, того и гляди, накроются... wassat уж в Укропии то с такой скоростью движутся к всеобщему "Блэкауту", только держись. ТЭЦ остановили, энергосистему чем балансируют?
    Горный стрелок
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