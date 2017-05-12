Reuters: Российские хакеры ведут поисково-разведывательные атаки на энергосистемы Украины и Прибалтики
Информационное агентство Reuters в очередной раз выходит с материалом о вездесущих «российских хакерах». На сей раз материал посвящён тому, что «российские хакеры» якобы атаковали энергетические сети Украины и прибалтийских республик. При этом хакеров назвали «предположительно поддерживаемых российским правительством», а атаки «поисково-разведывательными».
В статье заявлено, что Россия якобы пользуется тем, что энергосистемы Прибалтики и Украины тесно связаны с российской. И якобы это повод для кибератак по отношению к сетям стран, которые, вроде как, хотят переориентировать энергосистемы на Европу.
Получается, что таким заявлением «аналитики» Reuters противоречат сами себе. Ведь если системы Прибалтики и Украины тесно связаны с российской, то о каких «поисково-разведывательных» операциях вообще ведётся речь? Получается, что при особом желании «напакостить», о котором постоянно пишут западные СМИ, тому же российскому правительству (или «поддерживаемым хакерам») было бы достаточно отключить энергосистемы Прибалтики и Украины вместе с перекрытием поставок энергоресурсов. Но Россия такими вещами не занимается и чётко выполняет обязательства по заключённым контрактам.
Все же обвинения со стороны Запада больше похожи на очередную страшилку, чтобы переориентировать российских соседей на собственный рынок, что уже с успехом и осуществляется.
В статье заявлено, что Россия якобы пользуется тем, что энергосистемы Прибалтики и Украины тесно связаны с российской. И якобы это повод для кибератак по отношению к сетям стран, которые, вроде как, хотят переориентировать энергосистемы на Европу.
Получается, что таким заявлением «аналитики» Reuters противоречат сами себе. Ведь если системы Прибалтики и Украины тесно связаны с российской, то о каких «поисково-разведывательных» операциях вообще ведётся речь? Получается, что при особом желании «напакостить», о котором постоянно пишут западные СМИ, тому же российскому правительству (или «поддерживаемым хакерам») было бы достаточно отключить энергосистемы Прибалтики и Украины вместе с перекрытием поставок энергоресурсов. Но Россия такими вещами не занимается и чётко выполняет обязательства по заключённым контрактам.
Все же обвинения со стороны Запада больше похожи на очередную страшилку, чтобы переориентировать российских соседей на собственный рынок, что уже с успехом и осуществляется.
Использованы фотографии: BaltNews.ee
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