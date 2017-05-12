СМИ получили сведения о том, кто первым в ВС РФ получит танки Т-14 "Армата"
Стало известно о том, какое формирование Вооружённых сил первым получит новейшие российские танки Т-14 «Армата». По сообщениям газеты «Известия» , этим формированием станет 1-й гвардейский Чертковский танковый полк им.маршала бронетанковый войск Катукова Таманской дивизии. Напомним, что полк был в своё время расформирован в рамках так называемой «оптимизации», однако впоследствии Минобороны РФ провело его восстановление.
На данный момент на вооружении полка стоят танки Т-72Б3, и эти машины будут поэтапно заменяться на Т-14. При этом нужно заметить, что до первых поставок новейших танков остаётся не менее 2,5 лет. По плану, Т-14 начнёт поступать в войска с 2020 года. И это в том случае, если все испытания бронетехники новейшего образца пройдут успешно.
Танки Т-14 "Армата" были впервые продемонстрированы широкой общественности во время парада в честь 70-летия Победы. Т-14 прошли по Красной площади и в текущем году. В течение всего последнего времени проводятся испытания танков по разным направлениям - от систем вооружений до ходовых. Информации о ходе испытаний не предоставляется.
На данный момент на вооружении полка стоят танки Т-72Б3, и эти машины будут поэтапно заменяться на Т-14. При этом нужно заметить, что до первых поставок новейших танков остаётся не менее 2,5 лет. По плану, Т-14 начнёт поступать в войска с 2020 года. И это в том случае, если все испытания бронетехники новейшего образца пройдут успешно.
Танки Т-14 "Армата" были впервые продемонстрированы широкой общественности во время парада в честь 70-летия Победы. Т-14 прошли по Красной площади и в текущем году. В течение всего последнего времени проводятся испытания танков по разным направлениям - от систем вооружений до ходовых. Информации о ходе испытаний не предоставляется.
Использованы фотографии: Твиттер
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