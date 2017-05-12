07:19 12 мая

СМИ получили сведения о том, кто первым в ВС РФ получит танки Т-14 "Армата"

Стало известно о том, какое формирование Вооружённых сил первым получит новейшие российские танки Т-14 «Армата». По сообщениям газеты «Известия» , этим формированием станет 1-й гвардейский Чертковский танковый полк им.маршала бронетанковый войск Катукова Таманской дивизии. Напомним, что полк был в своё время расформирован в рамках так называемой «оптимизации», однако впоследствии Минобороны РФ провело его восстановление.

На данный момент на вооружении полка стоят танки Т-72Б3, и эти машины будут поэтапно заменяться на Т-14. При этом нужно заметить, что до первых поставок новейших танков остаётся не менее 2,5 лет. По плану, Т-14 начнёт поступать в войска с 2020 года. И это в том случае, если все испытания бронетехники новейшего образца пройдут успешно.

СМИ получили сведения о том, кто первым в ВС РФ получит танки Т-14 "Армата"



Танки Т-14 "Армата" были впервые продемонстрированы широкой общественности во время парада в честь 70-летия Победы. Т-14 прошли по Красной площади и в текущем году. В течение всего последнего времени проводятся испытания танков по разным направлениям - от систем вооружений до ходовых. Информации о ходе испытаний не предоставляется.




Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. Толстоевский Сегодня, 06:35
    интересно, кто первый получит от "Арматы"
    Толстоевский
    1. dik-nsk Сегодня, 06:36
      этим формированием станет 1-й гвардейский Чертковский танковый полк им.маршала бронетанковый войск Катукова Таманской дивизии
      статью вообще не читаете? только заголовок? laughing
      dik-nsk
      1. Толстоевский Сегодня, 06:37
        получить "Армату" и получить от "Арматы" таки две большие разницы
        Толстоевский
        1. dik-nsk Сегодня, 06:38
          сорри, не так прочел hi
          dik-nsk
        2. Сергей Аверченков Сегодня, 06:39
          Разница может быть только одна.
          Сергей Аверченков
          1. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
            Цитата: Сергей Аверченков
            Разница может быть только одна.

            скажите это одесситам...
            андрей юрьевич
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:41
      Толстоевский
      интересно, кто первый получит от "Арматы"
      Не только лишь все.Но и не многии. bully laughing И вообще кандидатур на это почётное место "первый отхватил от Арматы" очень много.Особенно в последнее время развелось
      Наблюдатель2014
    3. сибиралт Сегодня, 06:53
      Индия тоже стоит в очереди за этим танком. feel
      сибиралт
    4. Уэф Сегодня, 07:00
      Цитата: Толстоевский
      интересно, кто первый получит от "Арматы"

      Чтобы получить от Арматы, нужно сначала получить Армату! wink
      Уэф
    5. Spartanez300 Сегодня, 07:17
      "По заявлению директора Уралвагонзавода Олега Сиенко, предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года".
      Не слишком ли затянулось испытание , а то уже смахивает на позорную показуху .
      Spartanez300
  2. 210окв Сегодня, 06:42
    Вообще а кто бы сомневался!Или таманцы,или кантемировцы..
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
      Цитата: 210окв
      Вообще а кто бы сомневался!Или таманцы,или кантемировцы..

      или одно из двух... yes
      андрей юрьевич
    2. yuriy55 Сегодня, 06:55
      Цитата: 210окв
      Вообще а кто бы сомневался!Или таманцы,или кантемировцы..

      А цель какова? Поближе к вероятному противнику? Или мест для полигонов видимо-не мерено? belay
      По сообщениям газеты «Известия» , этим формированием станет 1-й гвардейский Чертковский танковый полк им.маршала бронетанковый войск Катукова Таманской дивизии. Напомним, что полк был в своё время расформирован в рамках так называемой «оптимизации», однако впоследствии Минобороны РФ провело его восстановление.

      Наверно, чтобы поближе к месту стрельб?
      yuriy55
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
        Цитата: yuriy55
        yuriy55

        не верится уже что ТАК было... sad
        андрей юрьевич
  3. kolkulon Сегодня, 06:47
    Плин.Сроки двигают как хотят,совсем о психическом здоровье читателей ВО не думают.
    kolkulon
  4. Сергей уи Сегодня, 06:49
    Только 2,5 года ждать минимум, как-то не радует sad
    Сергей уи
    1. Уэф Сегодня, 06:58
      Цитата: Сергей уи
      Только 2,5 года ждать минимум, как-то не радует

      Ну ничего страшного, можно еще 2.5 года просто покричать, что он у нас есть - неимеющийаналоговвмире ! И то, " если испытания пройдет успешно" smile
      Уэф
  5. viktor. Сегодня, 06:59
    Я хочу стать первым обладателем этого шедевра laughing
    viktor.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:11
      Цитата: viktor.
      Я хочу стать первым обладателем этого шедевра laughing

      бери ипотеку...
      андрей юрьевич
      1. viktor. Сегодня, 07:15
        Дорогой? очень жаль. laughing
        viktor.
  6. Печенег Сегодня, 07:01
    Лучше сейчас 2,5 года подождать, что бы машину довели до ума, чем потом в войсках мучились с детскими болезнями.
    Печенег
  7. mojohed2012 Сегодня, 07:05
    Интересно, а когда армату поставят в 1 армию, то будет ли она так хороша по сравнению с техникой, которую НАТО может ввести в состав своих войск. Сейчас бы армата дала эффект устрашения, но, боюсь завтра этот эффект будет менее значителен.
    mojohed2012
  8. kolkulon Сегодня, 07:06
    Цитата: Печенег
    Лучше сейчас 2,5 года подождать, что бы машину довели до ума, чем потом в войсках мучились с детскими болезнями.

    5 лет на доводку танка?Так и над f35 стебаться перестанем.
    kolkulon
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