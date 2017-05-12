10:18 12 мая

День Республики в ЛНР

Сегодня в ЛНР отмечается День Республики. 12 мая 2014 года состоялся референдум, на котором большинство луганчан высказались за отделение от Украины. Сегодня по всей республике пройдут торжественные мероприятия, в которых примут участие жители региона, представители власти и гости из ДНР, России, Южной Осетии и Абхазии.

День Республики в ЛНР


Напомним, что вчера День Республики широко отметили в ДНР. По ходу был подписан и договор о дипломатическом взаимодействии между ДНР и Республикой Южная Осетия.


А пока ЛНР готовится отметить свой день независимости, на территориях Луганской области, подконтрольных Киеву, отметили так называемый День Европы. В ходе мероприятий выступил глава военно-гражданской администрации региона Юрий Гарбуз, основная часть речи которого была посвящена решению Евросовета о предоставлении безвизового режима Украине. Решение Евросовета Гарбуз назвал «судьбоносным» и, выступая в Северодонецке, добавил:
С дальнейшим шагом Украины на пути евроинтеграции Луганщина обязательно станет рассветом не только нашей страны, но и всей европейской семьи!




На площади Северодонецка на радостях решили поднять флаг Европейского союза. А в самом ЕС сильно удивились, узнав, что решение об отмене визового режима «позволяет» Украине развешивать европейские флаги. К примеру, безвизовый режим Евросоюз ранее ввёл в отношении, например, таких стран как Коста-Рика, Гондурас, Чили и др. Вот только после получения новостей о безвизе с ЕС ни в Коста-Рике, ни в Чили, ни в Гондурасе флагов Евросоюза на площадях и админзданиях не поднимали и не вывешивали...


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Комментарии 9

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  1. кобальт Сегодня, 07:44
    Один грузин тоже рядом с собой флаг ес вывешивал, а потом дико жевал галстук в прямом эфире, и флаг ес ему не помог.
    кобальт
    1. AID.S Сегодня, 08:13
      Цитата: кобальт
      Один грузин тоже рядом с собой флаг ес вывешивал, а потом дико жевал галстук в прямом эфире, и флаг ес ему не помог.

      В общем-то помог, иначе бы стояли бы мы на турецкой границе...
      AID.S
    2. Венд Сегодня, 10:02
      Мирного вам неба и спокойных ночей!
      Венд
  2. Altona Сегодня, 07:59
    К примеру, безвизовый режим Евросоюз ранее ввёл в отношении, например, таких стран как Коста-Рика, Гондурас, Чили и др.
    -------------------------
    А если завтра ЕС потребует переименовать Украину в Гондурас? Тогда тоже будут флаги вывешивать?
    Altona
    1. avg-mgn Сегодня, 08:15
      В Гондурас нельзя, (хорошая страна), не гоже ее фамилию носить Уkропам .
      avg-mgn
  3. Altona Сегодня, 08:02
    С Днем Рождения, республика!
    Altona
  4. mitrich Сегодня, 08:07
    Наши поздравления республике. Надеюсь, ЛДНР войдут в состав РФ в качестве нового региона- Новороссии.
    mitrich
  5. Stas157 Сегодня, 09:30
    Сегодня по всей республике пройдут торжественные мероприятия, в которых примут ... гости из ДНР, России, Южной Осетии и Абхазии.
    А российские официальные лица будут? Ну, хотя бы Путин телеграммой поздравит? Вроде не чужие...
    Присоединяюсь к поздравлениям! Надеюсь на то, что когда нибудь мы вновь будем в одном составе!
    Stas157
  6. Екатерина II Сегодня, 09:36
    Но у МС альтернативы нет! smile
    Екатерина II
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