День Республики в ЛНР

С дальнейшим шагом Украины на пути евроинтеграции Луганщина обязательно станет рассветом не только нашей страны, но и всей европейской семьи!

Сегодня в ЛНР отмечается День Республики. 12 мая 2014 года состоялся референдум, на котором большинство луганчан высказались за отделение от Украины. Сегодня по всей республике пройдут торжественные мероприятия, в которых примут участие жители региона, представители власти и гости из ДНР, России, Южной Осетии и Абхазии.Напомним, что вчера День Республики широко отметили в ДНР. По ходу был подписан и договор о дипломатическом взаимодействии между ДНР и Республикой Южная Осетия.А пока ЛНР готовится отметить свой день независимости, на территориях Луганской области, подконтрольных Киеву, отметили так называемый День Европы. В ходе мероприятий выступил глава военно-гражданской администрации региона Юрий Гарбуз, основная часть речи которого была посвящена решению Евросовета о предоставлении безвизового режима Украине. Решение Евросовета Гарбуз назвал «судьбоносным» и, выступая в Северодонецке, добавил:На площади Северодонецка на радостях решили поднять флаг Европейского союза. А в самом ЕС сильно удивились, узнав, что решение об отмене визового режима «позволяет» Украине развешивать европейские флаги. К примеру, безвизовый режим Евросоюз ранее ввёл в отношении, например, таких стран как Коста-Рика, Гондурас, Чили и др. Вот только после получения новостей о безвизе с ЕС ни в Коста-Рике, ни в Чили, ни в Гондурасе флагов Евросоюза на площадях и админзданиях не поднимали и не вывешивали...