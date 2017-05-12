В ЕС рассмотрят вопрос о статусе республик Донбасса
Евродепутат от Италии Элеонора Фаренца поднимет вопрос о статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР в парламенте страны и Европарламенте (ЕП). Кроме того, она намерена организовать поездку представителей республик в Брюссель, пишут Известия .
Фаренца сама в преддверии 9 мая побывала в ДНР и ЛНР в составе международной делегации и, по ее словам, «не встретила ни одного террориста, оккупировавшего чужую землю, а лишь увидела, как простые люди защищают свои собственные территории».
Политический активист из ФРГ Тобиас Фенинг, организовавший поездку международной делегации в Донбасс, такую инициативу поддерживает, однако считает, что «должно пройти еще немало времени, чтобы в Европе стали адекватно воспринимать реальные причины и последствия украинского кризиса».
Тем не менее, он отметил, что представители международной делегации (политики, эксперты и активисты из разных стран) поняли главное: «в Донбассе живут простые люди, которые хотят мира, уважения собственных прав – на язык, культуру и свободу мнения».
В связи с этим, по его словам, большинство зарубежных гостей «были потрясены несоответствием реальной картины тому, что преподносят в западных СМИ – теперь они убедились, что именно украинская сторона не дает представителям Донбасса спокойно жить».
Фаренца сама в преддверии 9 мая побывала в ДНР и ЛНР в составе международной делегации и, по ее словам, «не встретила ни одного террориста, оккупировавшего чужую землю, а лишь увидела, как простые люди защищают свои собственные территории».
Очень стыдно, что ЕС поддерживает киевский режим. Вот почему я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР. Вскоре будет организована встреча в ЕП, на которую будут приглашены представители Донецка и Луганска. Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом. Я взяла на себя обязательство перед многими людьми из Донбасса. И намерена сдержать свое слово,сказала евродепутат газете.
Политический активист из ФРГ Тобиас Фенинг, организовавший поездку международной делегации в Донбасс, такую инициативу поддерживает, однако считает, что «должно пройти еще немало времени, чтобы в Европе стали адекватно воспринимать реальные причины и последствия украинского кризиса».
Элеонора Фаренца прибыла в Луганск и Донецк, чтобы увидеть всё своими глазами и рассказать об этом своим соотечественникам. Ей здесь очень понравилось, и она уже рассматривает возможность поднять вопрос о статусе ЛНР и ДНР в Европарламенте. Однако мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС,отметил Фенинг.
Тем не менее, он отметил, что представители международной делегации (политики, эксперты и активисты из разных стран) поняли главное: «в Донбассе живут простые люди, которые хотят мира, уважения собственных прав – на язык, культуру и свободу мнения».
В связи с этим, по его словам, большинство зарубежных гостей «были потрясены несоответствием реальной картины тому, что преподносят в западных СМИ – теперь они убедились, что именно украинская сторона не дает представителям Донбасса спокойно жить».
Я думаю, главный итог форума в том, что мы увидели, что в Киеве, в сердце Европы, установлен фашистский режим. Он убивает оппозицию и позволяет нацистам войти в правительство. Еще раз подчеркну, это проблема для всего континента и, в частности, для Европейского союза,заявила Элеонора Фаренца.
Использованы фотографии: https://news-front.info
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