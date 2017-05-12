10:12 12 мая

В ЕС рассмотрят вопрос о статусе республик Донбасса

Евродепутат от Италии Элеонора Фаренца поднимет вопрос о статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР в парламенте страны и Европарламенте (ЕП). Кроме того, она намерена организовать поездку представителей республик в Брюссель, пишут Известия .



Фаренца сама в преддверии 9 мая побывала в ДНР и ЛНР в составе международной делегации и, по ее словам, «не встретила ни одного террориста, оккупировавшего чужую землю, а лишь увидела, как простые люди защищают свои собственные территории».


Очень стыдно, что ЕС поддерживает киевский режим. Вот почему я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР. Вскоре будет организована встреча в ЕП, на которую будут приглашены представители Донецка и Луганска. Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом. Я взяла на себя обязательство перед многими людьми из Донбасса. И намерена сдержать свое слово,
сказала евродепутат газете.

Политический активист из ФРГ Тобиас Фенинг, организовавший поездку международной делегации в Донбасс, такую инициативу поддерживает, однако считает, что «должно пройти еще немало времени, чтобы в Европе стали адекватно воспринимать реальные причины и последствия украинского кризиса».

Элеонора Фаренца прибыла в Луганск и Донецк, чтобы увидеть всё своими глазами и рассказать об этом своим соотечественникам. Ей здесь очень понравилось, и она уже рассматривает возможность поднять вопрос о статусе ЛНР и ДНР в Европарламенте. Однако мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС,
отметил Фенинг.

Тем не менее, он отметил, что представители международной делегации (политики, эксперты и активисты из разных стран) поняли главное: «в Донбассе живут простые люди, которые хотят мира, уважения собственных прав – на язык, культуру и свободу мнения».

В связи с этим, по его словам, большинство зарубежных гостей «были потрясены несоответствием реальной картины тому, что преподносят в западных СМИ – теперь они убедились, что именно украинская сторона не дает представителям Донбасса спокойно жить».

Я думаю, главный итог форума в том, что мы увидели, что в Киеве, в сердце Европы, установлен фашистский режим. Он убивает оппозицию и позволяет нацистам войти в правительство. Еще раз подчеркну, это проблема для всего континента и, в частности, для Европейского союза,
заявила Элеонора Фаренца.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 33

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  1. dik-nsk Сегодня, 09:19
    никто ее слушать не станет - всем плевать, в мире давно правят двойные стандарты "для себя" и "других". обзовут агентом Кремля, на том и кончится
    dik-nsk
    1. Чёрный Сегодня, 09:21
      Республикам БЫТЬ!!!!......Что и как должно быть на Донбасской земле решит народ там живущий.ЛДНР не являются территориями принадлежащими ЕС.Так что не им решать.
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:22
        Цитата: dik-nsk
        никто ее слушать не станет - всем плевать, в мире давно правят двойные стандарты "для себя" и "других". обзовут агентом Кремля, на том и кончится


        Против объективной реальности не устоят.
        cniza
        1. dik-nsk Сегодня, 09:23
          Против объективной реальности не устоят
          да ну? до этого стояли, а тут вдруг посыпят голову пеплом и признают, что они "родили" и поддерживают фашистский режим? не смешите мои тапки
          dik-nsk
          1. cniza Сегодня, 09:25
            Никто у правды ещё не выиграл , за всю историю.
            cniza
            1. dik-nsk Сегодня, 09:27
              лозунги это хорошо, но есть еще реальность. Вы же адекватный человек - к чему этот популизм?
              dik-nsk
              1. BATUHAN Сегодня, 09:39
                Реальность требуете, сударь? Пожалуйста:
                Крым - часть России. ЛНР, ДНР вне зоны влияния Киева?
                Куда реальнее? Сожрите свои тапки. love
                Цитата: dik-nsk
                в мире давно правят двойные стандарты

                Двойные стандарты никогда не правили миром. Миром правят люди. Люди сильной воли духа делают то, что желают. Слабые всегда исполняют чужую волю. Все просто.

                Девчонка молодец, не сыт говорить и требует от других исполнения ее требований.
                BATUHAN
                1. cniza Сегодня, 09:43
                  Цитата: dik-nsk
                  лозунги это хорошо, но есть еще реальность. Вы же адекватный человек - к чему этот популизм?


                  Это не популизм - это жизненный опыт и опыт наших предков , говорю без всякой помпы и попытки поумничать.
                  cniza
          2. Олег147741 Сегодня, 09:45
            да ну? до этого стояли, а тут вдруг посыпят голову пеплом и признают, что они "родили" и поддерживают фашистский режим? не смешите мои тапки

            СССР тоже не сразу признали, а это 1/6 суши. Так что время "лечит"!
            Олег147741
        2. 210окв Сегодня, 09:28
          Реальность для них не аргумент.Для них аргумент-русофобия,и от этого они и будут исходить.И никогда не признают реальность.
          Цитата: cniza
          Цитата: dik-nsk
          никто ее слушать не станет - всем плевать, в мире давно правят двойные стандарты "для себя" и "других". обзовут агентом Кремля, на том и кончится

          Против объективной реальности не устоят.
          210окв
      2. 210окв Сегодня, 09:26
        А плевать что там решат в Брюсселе...Вы правы-от них ничего не зависит...А нет-зависит правящая хунта в Киеве.
        Цитата: Чёрный
        Республикам БЫТЬ!!!!......Что и как должно быть на Донбасской земле решит народ там живущий.ЛДНР не являются территориями принадлежащими ЕС.Так что не им решать.
        210окв
        1. КобалТ Сегодня, 09:39
          Вот тысячи лет государства как то образовывались без европарламента! И республики без него проживут как нибудь. Все это ерунда - гейропейцы сами выдумываю себе полномочия, у самих страны в несколько раз меньше республик.
          КобалТ
      3. Игорь Половодов Сегодня, 09:32
        Новороссии быть! АТо название стали затушевывать...
        Игорь Половодов
      4. НасРать Сегодня, 09:35
        На девятое мая, на Российском телевидении стали говорить - Донецкая республика! Луганская республика!! - без всяких приставок, типа -само провозглашённые или Украина, Донбасс .... просто Донецкая республика! - и всё.... бросилось это в глаза ... видать не спроста это.
        НасРать
      5. сибиралт Сегодня, 09:56
        В Европе прорастают побеги разума и это радует.
        сибиралт
    2. Злой543 Сегодня, 09:22
      Угу, одинокий глас в пустыне..
      Злой543
    3. Зяблицев Сегодня, 09:30
      Бесполезно, конечно, но даже такая незначительная шпилька в задницу хохлам доставляет мне удовольствие...Меня, даже, заморозки в Украине - радуют...! laughing
      Зяблицев
      1. роман66 Сегодня, 10:03
        можно нагадить в днепр на нашей территории и пусть к ним плывет
        роман66
        1. Зяблицев Сегодня, 10:05
          Месье знает толк в извращениях... laughing hi
          Зяблицев
          1. роман66 Сегодня, 10:05
            злобствовать - так уж злобствовать активно
            роман66
            1. Зяблицев Сегодня, 10:07
              К сожалению, далековато нахожусь от истока Днепра, иначе бы я обязательно ежедневно пользовался Вашим советом...! laughing
              Зяблицев
    4. Венд Сегодня, 10:01
      Цитата: dik-nsk
      никто ее слушать не станет - всем плевать, в мире давно правят двойные стандарты "для себя" и "других". обзовут агентом Кремля, на том и кончится

      Ну а вдруг. Безвиз дали скакунам, теперь по логике надо что-то сделать и для ЛДНР.
      Венд
  2. cniza Сегодня, 09:21
    Очень стыдно, что ЕС поддерживает киевский режим.


    Неужели лед тронулся.
    cniza
    1. К0щей Сегодня, 09:33
      да перестаньте, таких уже штук за 100 наверное было, ничего они не решают. назовут "агентом кремля" и забудут.
      К0щей
    2. Svarog51 Сегодня, 09:35
      Виктор, hi "Развод" они уже оформили, теперь осталось "лишить материнских прав". Тем более, что "дети" взрослые и не хотят с распутной мамашей оставаться. Крым уже вышел из-под "опеки" Украины, теперь дело за республиками ЛДНР.
      Svarog51
      1. cniza Сегодня, 09:45
        Да все равно "опекун" помирает , не долго ждать осталось.
        cniza
        1. Svarog51 Сегодня, 09:57
          Как в сказке "И осталась старуха у разбитого корыта".
          Svarog51
  3. Михаил м Сегодня, 09:21
    Доходит правда только до тех, кто ничего не решает. Но капля камень точит. Верной дорогой идём.
    Михаил м
  4. Дембель Сегодня, 09:22
    Вода, капля за каплей, камень точит...
    Дембель
  5. Екатерина II Сегодня, 09:28
    Заголовок не соответвует содержанию
    В ЕС рассмотрят вопрос о статусе республик Донбасса

    Это неверно.
    Вот почему я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР.

    вот то что она хочет
    Ей здесь очень понравилось, и она уже рассматривает возможность поднять вопрос о статусе ЛНР и ДНР в Европарламенте. Однако мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС,

    и вот то что она может.
    Екатерина II
  6. КобалТ Сегодня, 09:42
    Цитата: Зяблицев
    Бесполезно, конечно, но даже такая незначительная шпилька в задницу хохлам доставляет мне удовольствие.

    Да них от шпилек там уже свободного места не осталось! Причем они их сами себе напихали когда скакали.
    КобалТ
  7. KIBL Сегодня, 09:47
    Всё это конечно хорошо,но процесс будет долгим и сложным.Но ничего,вода камень точит.А режим Порошенко это не камень а кусок замерших фекалий!А то что итальянка поднимает это вопрос символично!Уж кто кто,а Италия знает что такое фашизм,являесь родиной этого движения!
    KIBL
  8. pjastolov Сегодня, 09:54
    Ну вот еще добавилось не въездных к прыгунам laughing
    pjastolov
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