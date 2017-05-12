В ЕС рассмотрят вопрос о статусе республик Донбасса

Очень стыдно, что ЕС поддерживает киевский режим. Вот почему я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР. Вскоре будет организована встреча в ЕП, на которую будут приглашены представители Донецка и Луганска. Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом. Я взяла на себя обязательство перед многими людьми из Донбасса. И намерена сдержать свое слово,

Элеонора Фаренца прибыла в Луганск и Донецк, чтобы увидеть всё своими глазами и рассказать об этом своим соотечественникам. Ей здесь очень понравилось, и она уже рассматривает возможность поднять вопрос о статусе ЛНР и ДНР в Европарламенте. Однако мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС,

Я думаю, главный итог форума в том, что мы увидели, что в Киеве, в сердце Европы, установлен фашистский режим. Он убивает оппозицию и позволяет нацистам войти в правительство. Еще раз подчеркну, это проблема для всего континента и, в частности, для Европейского союза,