Корабли ЧФ вдвое увеличили время пребывания в море

В 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ почти в два раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом, пройдя в общей сложности почти 340 тысяч морских миль. Наплаванность кораблей флота возросла на 45%. Черноморцы суммарно провели в море около 3,8 тысячи суток, участвовали в 80 походах,

Корабли Черноморского флота в прошлом году почти в 2 раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом, передает РИА Новости сообщение командующего ЧФ Александра Витко.рассказал Витко газете «Красная звезда».По его словам, за 2016 год корабли ЧФ «выполнили около 600 боевых упражнений по планам боевой подготовки, было проведено около 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб». Фрегат «Адмирал Григорович» впервые выполнил боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр».Витко сообщил, что «суммарный налет флотской авиации в 2016 году превысил 5,5 тысяч часов, летчики выполнили более 3,6 тысяч боевых упражнений отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, торпедирование, десантирование, поиск подводных лодок».Он отметил также, что флот продолжает получать новые образцы вооружения и техники, идет совершенствование его структуры. В качестве примера командующий привел «создание армейского корпуса на территории Крымского полуострова, в состав которого вошли соединение береговой обороны, артиллерийские части, части ПВО, инженерного и тылового обеспечения».Витко напомнил, что в скором времени к месту постоянного базирования на ЧФ прибудет новый фрегат «Адмирал Эссен», вооруженный ракетами «Калибр». Кроме того, флот получит новые подлодки проекта 636.3.