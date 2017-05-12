10:13 12 мая

Корабли ЧФ вдвое увеличили время пребывания в море

Корабли Черноморского флота в прошлом году почти в 2 раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом, передает РИА Новости сообщение командующего ЧФ Александра Витко.

Корабли ЧФ вдвое увеличили время пребывания в море


В 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ почти в два раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом, пройдя в общей сложности почти 340 тысяч морских миль. Наплаванность кораблей флота возросла на 45%. Черноморцы суммарно провели в море около 3,8 тысячи суток, участвовали в 80 походах,
рассказал Витко газете «Красная звезда».


По его словам, за 2016 год корабли ЧФ «выполнили около 600 боевых упражнений по планам боевой подготовки, было проведено около 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб». Фрегат «Адмирал Григорович» впервые выполнил боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Витко сообщил, что «суммарный налет флотской авиации в 2016 году превысил 5,5 тысяч часов, летчики выполнили более 3,6 тысяч боевых упражнений отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, торпедирование, десантирование, поиск подводных лодок».

Он отметил также, что флот продолжает получать новые образцы вооружения и техники, идет совершенствование его структуры. В качестве примера командующий привел «создание армейского корпуса на территории Крымского полуострова, в состав которого вошли соединение береговой обороны, артиллерийские части, части ПВО, инженерного и тылового обеспечения».

Витко напомнил, что в скором времени к месту постоянного базирования на ЧФ прибудет новый фрегат «Адмирал Эссен», вооруженный ракетами «Калибр». Кроме того, флот получит новые подлодки проекта 636.3.

Использованы фотографии: Сергей Савостьянов/ РГ
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:39
    Корабли ЧФ вдвое увеличили время пребывания в море
    понятное дело..,один натовец-..двое наших, мельче потому как....что,не так? горько,но факт. одна "береговая" греет.
    андрей юрьевич
    1. Самаритянин Сегодня, 09:47
      Цитата: андрей юрьевич
      Корабли ЧФ вдвое увеличили время пребывания в море
      понятное дело..,один натовец-..двое наших, мельче потому как....что,не так? горько,но факт. одна "береговая" греет.

      Тут вопрос, что будет дальше? Чувствую Фашингтон готовится размещать флот в Украине... вот там будет работка и Черноморскому флоту и МИДу и президенту...
      Самаритянин
      1. cniza Сегодня, 09:50
        А где его там можно разместить? Единственное место было Крым.
        cniza
  2. cniza Сегодня, 09:40
    В 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ почти в два раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом, пройдя в общей сложности почти 340 тысяч морских миль. Наплаванность кораблей флота возросла на 45%. Черноморцы суммарно провели в море около 3,8 тысячи суток, участвовали в 80 походах,


    Наверное , больше других флотов и понятно почему . Успехов.
    cniza
Картина дня