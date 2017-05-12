Киев подтвердил обязательства по вывозу своих радиоактивных отходов с территории РФ

Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии – на 2018-й,

Украинского правительство ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед Россией и забрать свои отработанные радиоактивные материалы, передает ТАСС заявление министра экологии Украины Остапа Семерака.написал Семерак в «Фейсбуке».По его словам, в четверг «на заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища».Ранее в Киеве заявили, что планируют к 2018 году построить хранилище «для долгосрочного хранения остеклованных радиоактивных отходов, образованных вследствие переработки топливных сборок украинских АЭС на территории РФ».По данным агентства, Украина с 2013 года должна была начать прием из России первых тонн своих ядерных отходов, однако необходимое для этого хранилище до сих пор не построено. Ежегодно Украина платит РФ за услуги по хранению и переработке облученных сборок около $200 млн.Отмечается, что вывоз облученного ядерного топлива из Украины в Россию осуществляется в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в начале 1993 года. Договор предусматривает ввоз на территорию РФ такого топлива на временное хранение и переработку с последующим возвратом на Украину остеклованных высокоактивных отходов.В будущем Киев намерен полностью отказаться от услуг России в этом вопросе, для чего в чернобыльской зоне отчуждения будет построено «централизованное хранилище отработавшего топлива сухого типа».