10:20 12 мая

Киев подтвердил обязательства по вывозу своих радиоактивных отходов с территории РФ

Украинского правительство ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед Россией и забрать свои отработанные радиоактивные материалы, передает ТАСС заявление министра экологии Украины Остапа Семерака.



Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии – на 2018-й,
написал Семерак в «Фейсбуке».


По его словам, в четверг «на заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища».

Ранее в Киеве заявили, что планируют к 2018 году построить хранилище «для долгосрочного хранения остеклованных радиоактивных отходов, образованных вследствие переработки топливных сборок украинских АЭС на территории РФ».

По данным агентства, Украина с 2013 года должна была начать прием из России первых тонн своих ядерных отходов, однако необходимое для этого хранилище до сих пор не построено. Ежегодно Украина платит РФ за услуги по хранению и переработке облученных сборок около $200 млн.

Отмечается, что вывоз облученного ядерного топлива из Украины в Россию осуществляется в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в начале 1993 года. Договор предусматривает ввоз на территорию РФ такого топлива на временное хранение и переработку с последующим возвратом на Украину остеклованных высокоактивных отходов.

В будущем Киев намерен полностью отказаться от услуг России в этом вопросе, для чего в чернобыльской зоне отчуждения будет построено «централизованное хранилище отработавшего топлива сухого типа».

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 8

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:04
    Вполне реально. Когда был на экскурсии в Ченобыле, нам рассказывали о начале проектных работ строительства данного объекта. Можно не зубоскалить - арку они уже построили. Впечатлила еще в недостроенном состоянии.
    Вождь краснокожих
    1. Зяблицев Сегодня, 10:18
      Вот что за страна?? Одни отходы от них... laughing
      Зяблицев
  2. pjastolov Сегодня, 10:08
    и будут туда свозить отходы и из гейропы - все равно уже зараженная зона
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 10:17
      Смотрю я на украинскую атомную энергетику, и страшно становится. «Пэрэмога» за «пэрэмогой». Еще не известно, чем вот это закончится, а тут следующая «зрада» нарисовалась. ....а деваться им некуда.Контракт. И думаю, составлен он таким образом, что в случае неисполнения - кирдык на кругленькую сумму.
      А, ну да: СУГС, «героям сало» тут как раз к месту, оно помогает радиацию выводить из организма, как говорят в народе. laughing
      Чёрный
  3. erudit 017 Сегодня, 10:09
    Ну что ж вот и площадь незалежности пригодится!
    erudit 017
  4. роман66 Сегодня, 10:17
    не нравится мне это - спички онижедетям не игрушки
    роман66
  5. Vita VKO Сегодня, 10:19
    Белорусы, проживающие в 10 км от Чернобыля, будут очень благодарны за очередную радиоактивную свалку.
    Vita VKO
  6. inkass_98 Сегодня, 10:20
    Интересно, а в каую сумму обойдется обслуживание хранения отходов на территории Руины? Ведь все надо создавать с нуля, как и обучать персонал. Как бы все это не стало дороже, чем платить России по 200 лямов зелени в год. Зато у нас чище будет.
    inkass_98
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