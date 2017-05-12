13:02 12 мая

Турция представила свой "Тигр"

В Турции показали новый средний танк. На международной выставке вооружений IDEF 2017, которая в эти дни проходит в Стамбуле, представлен прототип танка Kaplan MT (тур. – «тигр»). Материал о начале выставки от "Военного Обозрения" можно прочитать тут

Турция представила свой "Тигр"


Kaplan MT является классическим представителем современных средних танков. Машина разрабатывается в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) турецкой корпорацией FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad. Планируется, что основным заказчиком нового танка станут вооруженные силы Индонезии, при этом в FNSS указывают на его высокий экспортный потенциал, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com




Турецкий «Тигр» построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня – бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.

Машина оснащена цифровой системой управления огнем со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатометы, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.


Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 40

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  1. новичок Сегодня, 10:43
    “морда“ танка не нравится. вроде как: добро пожалуте, для птур. да и наши 30мм пушки скорей всего его “съедят“.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
      Цитата: новичок
      “морда“ танка не нравится. вроде как: добро пожалуте, для птур. да и наши 30мм пушки скорей всего его “съедят“.

      Гарик , привет ! hi Так и просит всечь ему в лобатину лося кумулятивного . wassat
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 10:54
        Паша здравствуй! подумал то же самое, когда увидел “красавца“. ты как всегда красочно и точно изложил мысль. уважаю, мне нравится.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
          Так ведь служба и общение с закоренелыми адептами "великого и могучего" научила выражаться коротко , но ёмко . soldier
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 11:03
            да уж, школа, студенческие годы, армия. наверное самые счастливые годы.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
              Это точно . Но , как пела Эдита Пьеха : "Нам рано жить воспоминаньями !" . drinks
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 11:15
                100пудов, ты прав.
                новичок
      2. Sharky Сегодня, 10:55
        НЛД хорошо будет принимать все типы боеприпасов. Угол наклона - никакой.
        Sharky
        1. хрыч Сегодня, 11:20
          Цитата: Sharky
          НЛД хорошо будет принимать все типы боеприпасов. Угол наклона - никакой

          Чувствуется отсутствие опыта танкостроения и опыта реальных боевых действий, но ничего, скоро исламисты и курды его предоставят laughing Еще явно выделяются торчащие вперед гусеницы, как место возможного поражения противником, причем вплоть до стрелкового оружия, как крупнокалиберным пулеметом и соответствующей снайперской винтовкой. Могу предположить, что такой вид гусеницы и морды для влезания на кручи ибо РПК орудует в горах, но явно пята ахиллесова однозначно laughing
          хрыч
          1. tekinoral Сегодня, 12:09
            Была бы российская,была бы самый хороший танк !
            tekinoral
        2. К0щей Сегодня, 11:22
          ВоТ - главный тренажер всех будующих танкистов СНГ laughing в реальности все несколько иначе с попаданиями в нлд, но тут он конечно... великоват-с..
          К0щей
    2. cniza Сегодня, 10:50
      В данном случае за красоту не платят , а так будем посмотреть , что у них получится это ещё не изделие.
      cniza
      1. новичок Сегодня, 10:57
        я имел в виду не красоту, которой не наблюдается, а лобовую часть шасси.
        новичок
    3. svp67 Сегодня, 11:05
      Цитата: новичок
      морда“ танка не нравится. вроде как: добро пожалуте, для птур. да и наши 30мм пушки скорей всего его “съедят“.

      Вы это зря, форма носа очень даже ничего, подобная у нашего ПТ-76 была, так не одного "дельфина" поймать нельзя было и соответственно скорость высокую по лужам держать можно было. А вот на счет пробить, это практика покажет, кто ж его знает, что туда турки запихали. Вот, что мне точно не нравится, так это гусеница, уж больно узкая и ажурная, не верю, что она обеспечивает хорошую проходимость
      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:09
        то есть,вчера,мы не усвоили..?https://topwar.ru/115301-sredniy-tank-k
        aplan-mt-turciya-indoneziya.html#comment-id-69274
        83
        андрей юрьевич
        1. хрыч Сегодня, 11:37
          Цитата: андрей юрьевич
          то есть,вчера,мы не усвоили

          Сарказм с именем Фанни Каплан был отличный good
          хрыч
      2. новичок Сегодня, 11:11
        наш пг76 плавающий, лёгкий танк. этот же вроде как средний. для меня маловат угол наклона передней брони сомнителен. для вас ширина гусениц. вкупе: сей танк прототип, скорей всего дальше дело не пойдёт. хотя, бес его знает.
        новичок
      3. Комментарий был удален.
  2. pjastolov Сегодня, 10:45
    Странно, а матрасы куда смотрят? абрамсы брать не будут laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 10:47
      И кому он нужен? В турции вроде как другой танк в серию запускают - Altay.....а поставлять за рубеж...дык там огромная конкуренция на этом рынке.Кто их туда пустит?
      Чёрный
      1. новичок Сегодня, 10:51
        смею предположить, бедным странам, скорей всего.
        новичок
        1. Чёрный Сегодня, 10:52
          Цитата: новичок
          смею предположить, бедным странам, скорей всего.

          Бедные страны скупают, как правило, б\У ...
          Чёрный
      2. Antidote Сегодня, 10:56
        А читать то не пробовали? Там русским по белому написано - разработан для Индонезии.
        Antidote
        1. Чёрный Сегодня, 10:59
          Цитата: Antidote
          А читать то не пробовали? Там русским по белому написано - разработан для Индонезии.

          Планируется,
          пока что wink
          Чёрный
        2. андрей юрьевич Сегодня, 11:48
          Цитата: Antidote
          А читать то не пробовали? Там русским по белому написано - разработан для Индонезии.

          ну вот...потому и угол наклона брони такой-от духовых трубок,и стрел...))))))
          андрей юрьевич
  3. LEK Сегодня, 10:48
    Хороший дегкий танк для Индонезии. Для их природы самое то. Тяжелым танкам в Индонезиии делать нечего (кроме городов).
    LEK
    1. Olegovi4 Сегодня, 11:21
      Цитата: LEK
      Хороший дегкий танк

      СРЕДНИЙ, коллега. средний танк. с не известно какой массой. хотя индонезийцы Лео приобретают. так нужно ли им это изделие (прототип, от которого до серийного производства в турецких условиях как до Пекина...).
      Olegovi4
      1. mojohed2012 Сегодня, 12:10
        Ну, турки вообще воюют на амеровских м60 и абрашках старых модификаций. Да на немецких бронях. Свой танк у них в серию не идет как-то.
        mojohed2012
  4. Topotun Сегодня, 10:49
    Если бы сам ВСЕ производили, тогда да. Было бы не плохо. А так судя по статье Башня (а значит и орудие с автоматом заряжания) бельгийские. Значит цена изделия будет выше. А если Эрдоган еще разругается с ЕС...... Здравствуй санкции!
    Topotun
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:50
      коллеги...речь идёт о мелкой серии для ...кого то. тема не стоит споров...и внимания.
      андрей юрьевич
  5. erudit 017 Сегодня, 10:50
    как то нелогично средний танк, весь мир ушел уже давно к ОБТ. какое будет значение для него на поле боя не понятно?105 мм орудие против основного танка слабовато.
    erudit 017
    1. LEK Сегодня, 11:02
      Правильно говоришь, против танков слабовато будет. Но вспомни, когда последние танковые баталии были?
      К примеру, в Сирии, зачем использовать тяжелые танки против тачанок и повстанцев, которые также легко сжигаются птурами как и легкие танки?
      Этот танк создантпо заказу Индонезии, для их ТВД. А там тропики, не каждый большой танк пролезит. Плюс этот танк можно использовать в противопартизанской войне, когда ОБТ выходят слишком дорого.
      Установить КАЗ на нем и великолепная машина!
      LEK
  6. kolkulon Сегодня, 11:09
    Присмотрелся к дульному тормозу.Точно."Тигр" .
    kolkulon
  7. Нормаль ок Сегодня, 11:12
    Нижний броневой лист, под таким углом и такого размера, что так и просит выстрел из РПГ.
    Нормаль ок
  8. basil200 Сегодня, 11:14
    Самое то для боя стоя за насыпью. В Сирии вроде так воюют, бульдозер приезжает и готовит поле боя.
    basil200
    1. mojohed2012 Сегодня, 12:08
      Ага, но сирийцы этот вундкрваффе порвут из т-55 советского, хоть за гору спрячься. Или из Малютки или Фагота приговорят.
      mojohed2012
  9. sychiov Сегодня, 11:16
    Гусеница у турков хреновая вместо параллельных поставили последовательные
    sychiov
  10. uskrabut Сегодня, 11:17
    а чего спойлер на него не поставили? и диски литьё надо бы для крути
    uskrabut
  11. Olegovi4 Сегодня, 11:25
    все эти приблуды навешанные на броню (лазеры-шмазеры) отлично должны помогать экипажу в выполнении боевого задаия. видимо предполагается, что войнушка будет дистанционная. без ближнего боя. но они так и просятся под очередь из ПКМ. и что тогда будут делать танкисты? (говорю не только за это турецкое изделие, а вообще о тенденции).
    Olegovi4
  12. mojohed2012 Сегодня, 12:07
    Странно... В России на Армату планируют 152 мм. пушку ставить, да и с момента начала выпуска танковой линейки т-62, 64, 72, 90 калибр наших пушек 125 мм., а тут сознательно калибр делают под требования середины 20 века.
    У нас бмп 3 и бмд 4 м с 100мм пушками, а тут "новейший танк". И, кстати, а где защита от противотанковых ПТРК, гранатометов и прочего?
    mojohed2012
  13. tekinoral Сегодня, 12:31

    Много чего интересного в IDEF 2017
    tekinoral
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