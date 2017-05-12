Турция представила свой "Тигр"
В Турции показали новый средний танк. На международной выставке вооружений IDEF 2017, которая в эти дни проходит в Стамбуле, представлен прототип танка Kaplan MT (тур. – «тигр»). Материал о начале выставки от "Военного Обозрения" можно прочитать тут
Kaplan MT является классическим представителем современных средних танков. Машина разрабатывается в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) турецкой корпорацией FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad. Планируется, что основным заказчиком нового танка станут вооруженные силы Индонезии, при этом в FNSS указывают на его высокий экспортный потенциал, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com
Турецкий «Тигр» построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня – бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.
Машина оснащена цифровой системой управления огнем со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатометы, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.
Kaplan MT является классическим представителем современных средних танков. Машина разрабатывается в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) турецкой корпорацией FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad. Планируется, что основным заказчиком нового танка станут вооруженные силы Индонезии, при этом в FNSS указывают на его высокий экспортный потенциал, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com
Турецкий «Тигр» построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня – бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.
Машина оснащена цифровой системой управления огнем со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатометы, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.
Использованы фотографии: defence-blog.com
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