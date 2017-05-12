Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" приступил к учениям
Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" приступил к учениям в Баренцевом море, в ходе которых отработает ряд задач по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, передает РИА Новости
Ранее в апреле 2017 года о введении "Маршала Устинова" в состав сил постоянной готовности после ремонта заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Ожидается, что после завершения учений, корабль возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.
"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов". На его вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких крейсера: "Москва" — на Черноморском флоте, "Варяг" — на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" — на Северном.
Ранее в апреле 2017 года о введении "Маршала Устинова" в состав сил постоянной готовности после ремонта заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
РКР "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки. В море экипаж отработает слаженность боевых расчётов, выполнит ряд общекорабельных учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке— сказал Серга.
Ожидается, что после завершения учений, корабль возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.
"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов". На его вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких крейсера: "Москва" — на Черноморском флоте, "Варяг" — на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" — на Северном.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов"
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