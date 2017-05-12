12:57 12 мая

Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" приступил к учениям

Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" приступил к учениям в Баренцевом море, в ходе которых отработает ряд задач по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, передает РИА Новости

Ранее в апреле 2017 года о введении "Маршала Устинова" в состав сил постоянной готовности после ремонта заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" приступил к учениям



РКР "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки. В море экипаж отработает слаженность боевых расчётов, выполнит ряд общекорабельных учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке
— сказал Серга.

Ожидается, что после завершения учений, корабль возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов". На его вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

В составе ВМФ России находятся три таких крейсера: "Москва" — на Черноморском флоте, "Варяг" — на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" — на Северном.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов"
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Комментарии 7

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  1. rruvim Сегодня, 11:28
    Интересно, а БИУС "Ледоруб" на нём поменяли на более новую?
    rruvim
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:56
      навигация на севере открылась...
      андрей юрьевич
    2. Pulya Сегодня, 12:05
      Это совершенно новый корабль, – считает адмирал Владимир Комоедов. – Его введение в состав флота после глубокой модернизации весьма своевременно именно сейчас.
      Если говорить о той модернизации, которая была произведена на этом корабле за время ремонта на «Звездочке», следует остановиться на его вооружении. Основное, что и следует из названия, ракетное. Это 16 ПУ ПКРК (пусковая установка «Базальт»).

      Это ракета массой шесть тонн и скоростью полета 3077 километров в час с частичным бронированием, оснащенная мощной (500 килограммов) обычной фугасно-кумулятивной или ядерной (350 килограммов) боевой частью, способна поражать цели на дальности до 1000 километров. Полет этой противокорабельной ракеты осуществляется по сложной траектории, она оснащена системой телеуправления и бортовой станцией радиоэлектронного противодействия средствам ПВО атакуемого корабля.

      Крейсер несет на борту 96 реактивных глубинных бомб (РБУ-6000), поражающих торпеды и подводные лодки противника на дальности шесть километров при глубине погружения 500 метров (американская АПЛ класса Virginia способна погрузиться максимум на 488 метров). Десять торпед калибра 533 миллиметра уничтожают цели на дальности 22 километра, двигаясь к ним под водой со скоростью 100 километров в час.
      Зенитное вооружение представлено ЗРК С-300Ф «Форт» («Риф»), поражающими воздушные цели по горизонтальной дальности 90 и вертикальной 25 километров. Плюс шесть зенитных 30-миллиметровых установок АК-630 со скорострельностью 6000 выстрелов в минуту. Способны поражать воздушные цели и сдвоенные 130-миллиметровые пушки АК-130 со скорострельностью 90 выстрелов в минуту и дальностью 24 километра. С успехом они ведут огонь и по надводным целям. В состав вооружений крейсера входит и вертолет Ка-27 (либо его модификации), для которого оборудована площадка на корме корабля.

      В ходе модернизации на «Маршале Устинове» были установлены новые радиолокационные станции. Крейсер получил трехкоординатную РЛС дальнего обнаружения «Подберезовик» и оптимизированную для обнаружения низколетящих целей станцию «Фрегат-М2М» с фазированными антенными решетками. Модернизационные работы коснулись всех основных комплексов радиоэлектронного вооружения крейсера, в том числе и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), позволяющих сделать корабль невидимым для средств наведения противника.

      Корабелы «Звездочки» заменили на «Маршале Устинове» и всю внутреннюю «начинку», начиная от кабелей и заканчивая газотурбинными установками, которые позволяют крейсеру развивать скорость 32 узла. Крейсер с экипажем почти 500 человек обладает автономностью плавания 30 суток и способен за это время преодолеть более 7500 морских миль.


      Ракетный крейсер «Маршал Устинов» за годы службы не только ходил с дружественными визитами. Этот корабль выполнил свыше 370 боевых упражнений с использованием ракетных, артиллерийских и противолодочных комплексов. В походах он прошел почти 150 тысяч морских миль (шесть раз по экватору вокруг Земли!), провел в открытом море 1089 суток.
      Pulya
  2. роман66 Сегодня, 11:41
    а из пушки стрельнут?
    роман66
    1. rruvim Сегодня, 11:46
      Одиночными... А вот из "Вулкана" бы. Посмотреть, как ракета стартует...
      rruvim
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:05
        Цитата: rruvim
        Одиночными... А вот из "Вулкана" бы. Посмотреть, как ракета стартует...

        "вулкан" .."базальт"..."гранит".."оникс".."москит"
        ...если не спец-без разницы...гром,дым,ад...красить потом всё...
        андрей юрьевич
        1. Serg65 Сегодня, 12:47
          Цитата: андрей юрьевич
          .гром,дым,ад...красить потом всё...

          laughing Юрьевич, матрос с кисточкой-это явление будет похуже чем ядерный взрыв, поэтому и стараются поменьше стрелять!
          Serg65
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