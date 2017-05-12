НАТО ответит «Западу-2017» своим масштабным учением
Руководство НАТО в период проведения Россией и Беларусью военного учения «Запад-2017» организует свои маневры, которые призваны продемонстрировать единство стран альянса, сообщают Известия со ссылкой на главу Пентагона Джеймса Мэттиса.
О месте проведения маневров и о составе задействованных сил министр не сообщил.
Вместе с тем Мэтисс назвал предстоящее российско-белорусское учение рутинным мероприятием, и выразил надежду, что оно «таковым и останется».
Ранее литовская разведка сообщила, что в ходе «Запада-2107» российские войска могут напасть на прибалтийские страны. Эстонцы в свою очередь предположили, что российские подразделения, направленные в Беларусь на учение, так и останутся на ее территории.
Учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября. Со стороны России в нем будут задействованы около 3 тыс. военных и около 280 единиц техники. По данным Минобороны Беларуси, общая численность участников не превысит 13-ти тысяч.
Мы намерены продемонстрировать единство НАТО и обеспечить (проведение учений), чтобы не возникло никаких недоразумений,заявил Мэттис.
О месте проведения маневров и о составе задействованных сил министр не сообщил.
Вместе с тем Мэтисс назвал предстоящее российско-белорусское учение рутинным мероприятием, и выразил надежду, что оно «таковым и останется».
Ранее литовская разведка сообщила, что в ходе «Запада-2107» российские войска могут напасть на прибалтийские страны. Эстонцы в свою очередь предположили, что российские подразделения, направленные в Беларусь на учение, так и останутся на ее территории.
Учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября. Со стороны России в нем будут задействованы около 3 тыс. военных и около 280 единиц техники. По данным Минобороны Беларуси, общая численность участников не превысит 13-ти тысяч.
Использованы фотографии: Jonathan Ernst / Reuters
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