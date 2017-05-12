13:02 12 мая

НАТО ответит «Западу-2017» своим масштабным учением

Руководство НАТО в период проведения Россией и Беларусью военного учения «Запад-2017» организует свои маневры, которые призваны продемонстрировать единство стран альянса, сообщают Известия со ссылкой на главу Пентагона Джеймса Мэттиса.



Мы намерены продемонстрировать единство НАТО и обеспечить (проведение учений), чтобы не возникло никаких недоразумений,
заявил Мэттис.


О месте проведения маневров и о составе задействованных сил министр не сообщил.

Вместе с тем Мэтисс назвал предстоящее российско-белорусское учение рутинным мероприятием, и выразил надежду, что оно «таковым и останется».

Ранее литовская разведка сообщила, что в ходе «Запада-2107» российские войска могут напасть на прибалтийские страны. Эстонцы в свою очередь предположили, что российские подразделения, направленные в Беларусь на учение, так и останутся на ее территории.

Учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября. Со стороны России в нем будут задействованы около 3 тыс. военных и около 280 единиц техники. По данным Минобороны Беларуси, общая численность участников не превысит 13-ти тысяч.

Использованы фотографии: Jonathan Ernst / Reuters
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 11:43
    свои маневры, которые призваны продемонстрировать единство стран альянса
    Единство альянса мы каждый день видим...в Сирии например.Когда один член НАТО вооружанет курдов, а другой их бомбит laughing
    Чёрный
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:53
      в любом случае,одновременные маневры потенциальных противников как говорить история,явление опасное,но с такими "партнерами" порох нужен сухой и много,касательно литовской разведки ничего нового,этим хомячкам лишь воздух испортить,чтоб о них совсем не забыли))
      Ратник с пулеметом
  2. HAM Сегодня, 11:48
    "....Ранее литовская разведка сообщила, что в ходе «Запада-2107» российские войска могут
    напасть на прибалтийские страны..."

    Обязательно нападут,опять построят заводы,фабрики сельско х-во подымут,что бы было что опять про..рать в Европе! wassat
    HAM
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:51
      НАТО ответит «Западу-2017» своим масштабным учением
      "беженцы"-статистами будут работать?
      андрей юрьевич
    2. barclay Сегодня, 11:55
      Ранее литовская разведка сообщила, что в ходе «Запада-2107» российские войска могут напасть...
      Напасть, обязательно напасть! bully


      У литовской разведки самые достоверные источники!
      barclay
      1. Громобой Сегодня, 12:54
        Цитата: андрей юрьевич
        "беженцы"-статистами будут работать?

        "беженцы" статисты это 2-ой сорт. negative
        А вот безвизовые украинцы это самое то,т.к. языки знают. fellow
        Голливуд им форму выдаст со своих складов и пойдёт "мочилово" каких даже Бешеный Пёс за всю свою карьеру не видал.
        Громобой
  3. sir_obs Сегодня, 11:50
    Гейпарадом ответит. Амым. Асштабным
    sir_obs
  4. rruvim Сегодня, 11:52
    Мэттис будет демонстрировать единство Альянса на барбекю в Кэмп-Давиде, там как раз поблизости бункер Raven Rock.
    rruvim
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:55
    Ранее литовская разведка сообщила, что в ходе «Запада-2107» российские войска могут напасть прибалтийские страны

    Ну если литовская разведка сообщила, тогда не исключено. "Разведчиков" готовили НАТОвские инструкторы, а они "специалисты" по созданию откровенной лжи, от которой уши не вянут только у генералов в Пентагоне.
    rotmistr60
  6. pvv113 Сегодня, 12:13
    Эстонцы в свою очередь предположили, что российские подразделения, направленные в Беларусь на учение, так и останутся на ее территории.

    Почему останутся только на территории Белоруссии? И на территории Прибалтики тоже
    pvv113
  7. sabakina Сегодня, 12:20
    НАТО организует свои маневры, которые призваны продемонстрировать единство стран альянса

    Т.е без манёвров они все дрожат по своим углам от страха, а вместе вроде не так и страшно.
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
      Привет , Слава ! hi drinks Так они думают что леща от России проще на всех разделить - не так больно . Вот только лещей-то у нас на всех хватит ! good
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 12:52
        ПрЮвет Паш! hi Крушку поднять не могу, пока на работе. Я ещё к чему написал? Мы проводим, как написано в статье "манёвры", чтобы повысить свою боеготовность и воинские навыки, а они, чтобы им не страшно было!
        sabakina
  8. Вальцманюга Сегодня, 12:38
    Хорошего человека , бешеной псиной не назовут .

    Вальцманюга
  9. KIBL Сегодня, 12:42
    Так по моему как раз Россия и Беларусь проводит свои учения в ответ на регулярные маневры блока НАТО на приграничных территориях с Россией и Беларусью.Ежели подсчитать и посмотреть сколько с начала 2014 года эти бараны проводили свои учения,то получается изгаженный календарь за последние три года!Что не месяц то очередной сгон в стадо всей европейской вооруженной нечисти!
    KIBL
  10. Громобой Сегодня, 12:42
    Со стороны России в нем будут задействованы около 3 тыс. военных и около 280 единиц техники.
    Думал будет масштабней.
    Громобой
  11. erudit 017 Сегодня, 12:49
    опять хамеры с самолетов сбросят, что ли? чудные ребята!




    В ходе учений на военной базе Хоэнфельс (Бавария, Германия) 173-я воздушно-десантная бригада армии США потеряла в результате неудачного десантирования несколько автомобилей HMMWV.
    erudit 017
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