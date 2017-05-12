Депутат Рады: Украина заплатила 400 тыс. долларов за встречу с Трампом

За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США

Депутат Верховной рады Андрей Артеменко утверждает, что Киев заплатил 400 тысяч долларов за встречу украинской делегации с высшим руководством США.— написал Артеменко на своей странице в Facebook, передает РИА Новости По его словам, информация об этом в течение полугода появится на официальных ресурсах министерства юстиции США, как того требует американское законодательство.Кроме того, Артеменко утверждает, что встреча украинской делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще, но прошла для компенсации состоявшейся встречи президента Трампа с министром (иностранных дел России Сергеем – ред.) Лавровым и послом (России в США Сергеем – ред.) Кисляком, которая состоялась накануне.Депутат добавил, что инициатором встречи был Белый дом, а сама она длилась шесть минут.Накануне Трамп принял главу украинского МИД Павла Климкина в Белом доме. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. В Киеве эту встречу назвали "мощным сигналом поддержки".Это был уже не первый визит Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось только сейчас. Так, Климкин посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон. Также в середине апреля стало известно, что США намерены сократить финансовую помощь Украине в 2018 году сразу на 69 процентов.