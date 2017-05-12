12:57 12 мая

Депутат Рады: Украина заплатила 400 тыс. долларов за встречу с Трампом

Депутат Верховной рады Андрей Артеменко утверждает, что Киев заплатил 400 тысяч долларов за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США
— написал Артеменко на своей странице в Facebook, передает РИА Новости .




По его словам, информация об этом в течение полугода появится на официальных ресурсах министерства юстиции США, как того требует американское законодательство.

Кроме того, Артеменко утверждает, что встреча украинской делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще, но прошла для компенсации состоявшейся встречи президента Трампа с министром (иностранных дел России Сергеем – ред.) Лавровым и послом (России в США Сергеем – ред.) Кисляком, которая состоялась накануне.

Депутат добавил, что инициатором встречи был Белый дом, а сама она длилась шесть минут.

Накануне Трамп принял главу украинского МИД Павла Климкина в Белом доме. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. В Киеве эту встречу назвали "мощным сигналом поддержки".

Это был уже не первый визит Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось только сейчас. Так, Климкин посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон. Также в середине апреля стало известно, что США намерены сократить финансовую помощь Украине в 2018 году сразу на 69 процентов.

Использованы фотографии: @ukr.embassy.usa
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Комментарии 7

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  1. КобалТ Сегодня, 12:48
    Ну это божеские расценки. 400 запросили 100 им дадут...
    КобалТ
    1. Zibelew Сегодня, 12:52
      Со стулом стоило бы 500 тыс.ам.руб. Прейскурантом кресло не было предусмотрено.
      Zibelew
      1. КобалТ Сегодня, 12:53
        Цитата: Zibelew
        Со стулом стоило бы 500 тыс.ам.руб.

        А с жидким стулом 1 млн далларов laughing
        У них это бывает....
        КобалТ
  2. erudit 017 Сегодня, 12:51
    «да молодцы янки с паршивой овцы хоть что то...»
    erudit 017
  3. HAM Сегодня, 12:53
    Филя Киркоров больше берёт.... laughingДепутат Рады: Украина заплатила 400 тыс. долларов за встречу с Трампом
    HAM
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    Киев заплатил 400 тысяч долларов за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

    А даже не удивлен. Зато сегодня Ковтун с Карасевым доказывали, что без Украины не один серьезный вопрос не решается. И тому пример - Климкин в Сша. А на Украине очередная "перемога".
    rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
    ... чугуняка - хэрой укрокаклии... надо бы ему какой нибудь бюст соорудить... можно деревянный и посмертно laughing ...
    a.s.zzz888
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