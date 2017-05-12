Турчинов: Россия готовит "калининградский коридор" для захвата Литвы и Польши

Это не скрывается, на это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, являющуюся по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация Империи невозможна, - у них явно забуксовала

Цель российских учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши