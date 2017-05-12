15:22 12 мая

Турчинов: Россия готовит "калининградский коридор" для захвата Литвы и Польши

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на учениях Запад-2017 россияне будут тренироваться прокладывать "калининградский коридор", что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши, передает Лига.Net

Россия, по мнению Турчинова, одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза.
Это не скрывается, на это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, являющуюся по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация Империи невозможна, - у них явно забуксовала
- констатирует он.

Турчинов: Россия готовит "калининградский коридор" для захвата Литвы и Польши



По словам Турчинова, для выполнения своей цели режим в Москве применяет по отношению к соседям технологию втягивания и "жесткого подвязывания к орбите своих интересов".

В СНБО отмечают, что агрессивная политика России просматривается в подготовке совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2017", где будет отработка наступательных операций.

Цель российских учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши
- сообщил секретарь СНБО.

Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседним государствам, не предъявляя при этом никаких доказательств. Тот же Турчинов в конце апреля говорил, что учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции на страны Восточной Европы.

Использованы фотографии: http://news.liga.net/
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Комментарии 54

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  1. Zibelew Сегодня, 13:04
    Видение ему было...Вообще не вижу смысла писать такие статьи по поводу того, что там какой-то Турчинов из Дуркаины заявил. У них там своя секта, свой мир.
    Zibelew
    1. barclay Сегодня, 13:09
      Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, являющуюся по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация Империи невозможна, - у них явно забуксовала
      То что его мозг "буксует" на одном месте - это сразу видно.
      Неужели люди не понимают каких долболобов они привели к власти?
      barclay
      1. viktor. Сегодня, 13:34
        вот к власти их и не люди привели. hi
        viktor.
        1. Чёрный Сегодня, 13:37
          Джебхат-Бандер аль у.к.р (запрещена в РФ) laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 13:49
            Допрыгался , все мозги порастерял.
            cniza
            1. рич Сегодня, 14:15
              Турчинов: учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции на страны Восточной Европы. Россия готовит "калининградский коридор" для захвата Литвы и Польши

              МО РФ и МО РБ успокоили мировую общественность: заявив, что учения "Запад-2017" проводятся исключительно для защиты от агрессивных действий Ирана и КНДР)))
              рич
              1. Татьяна Сегодня, 14:36
                barclay
                Неужели люди не понимают, каких долболобов они привели к власти?
                Турчинов - не долболоб, а кровавый пастор проамериканской в Украине и правящей религиозной секты в США, вся деятельность которого (Турчинова) основана на его личном самолюбивом корыстолюбии по приобретению личной власти и обогащению - причём кровавой ценой не своей жизни и смерти, а именно за счёт чужих жизней и смертей.

                Турчинов - это хитрющий кровавый украинский фюрер-манипулятор. А что касается большинства украинского народа - замечают или не замечают, - то, как говорится, "рыба гниёт с головы"! Поэтому, конечно, большинство не замечает!
                Татьяна
            2. Комментарий был удален.
            3. НЕКСУС Сегодня, 14:48
              Цитата: cniza
              Допрыгался , все мозги порастерял.

              Нельзя потерять то,чего никогда не было...
              НЕКСУС
      2. BATUHAN Сегодня, 13:37
        Цитата: barclay
        Неужели люди не понимают каких долболобов они привели к власти?

        Люди? Ежели Вы о тех кто за океаном властвует, то они понимают, что на украине упыри с одной извилиной в голове, с идеями немцев сороковых годов - фашисты.
        Ежели Вы о жителях местности которую на Руси именовали Украина, то они не приводили ни кого к власти. Они голосовали, тем самым соглашались с отделением от Руси.
        В обоих случаях неруси. И их все устраивает. Пусть горят в адском огне.
        BATUHAN
    2. Венд Сегодня, 13:13
      Цитата: Zibelew
      Видение ему было...Вообще не вижу смысла писать такие статьи по поводу того, что там какой-то Турчинов из Дуркаины заявил. У них там своя секта, свой мир.

      Не знаю, но думаю если Россия захочет захватить Польшу, то двинется через Украину. Этот путь удобней и перспективней.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:15
        Цитата: Венд
        Этот путь удобней и перспективней.

        hi Да и правильнее , ИМХО .
        bouncyhunter
        1. роман66 Сегодня, 14:32
          правильнее все-таки клещами и с украины и с калининградского плацдарма, может . и высадка морского десанта, чтобы уже и не рыпнулись
          роман66
      2. kirgiz58 Сегодня, 14:34
        Цитата: Венд
        Не знаю, но думаю если Россия захочет захватить Польшу, то двинется через Украину. Этот путь удобней и перспективней.

        Зачем в Польшу через 404, только путь удлинять. Просто коридор в ПМР, далее в Молдавию, и на Балканы. smile
        kirgiz58
        1. Венд Сегодня, 14:49
          Цитата: kirgiz58
          Цитата: Венд
          Не знаю, но думаю если Россия захочет захватить Польшу, то двинется через Украину. Этот путь удобней и перспективней.

          Зачем в Польшу через 404, только путь удлинять. Просто коридор в ПМР, далее в Молдавию, и на Балканы. smile

          Путь длинней, территория больше присоединится
          Венд
    3. санчо Сегодня, 13:13
      зачастили к нему видения наверно вместе с петей безвиз обмывал.
      санчо
    4. санчо Сегодня, 13:13
      зачастили к нему видения наверно вместе с петей безвиз обмывал.
      санчо
    5. INVESTOR Сегодня, 13:35
      А натовцы так отрабатывают маршруты эвакуации свои, ага fellow
      INVESTOR
    6. Зяблицев Сегодня, 13:50
      Я в армии с 18 лет...,как военком призвал на срочку, так и пи.,.поперло!Чему меня выучили в армии - бриться!Флот не беру, там свои заморочки от Петра ещё... laughing Я мусор из дома не выношу, если не побреюсь, а это ч... пытается государством рулить!Будет воля Верховного-мы войдём в Киев и побреем всех пидо...не бритых!
      Зяблицев
      1. роман66 Сегодня, 14:33
        а сколько ж работы - игиловцев брить?
        роман66
        1. Зяблицев Сегодня, 14:43
          А русский солдат никогда работы не боялся... soldier
          Зяблицев
    7. Alekseits Сегодня, 13:52
      Какая там секта, там болезнь всей головы, уже не просматривается, а явно прет наружу.
      Alekseits
    8. Сухой_Т-50 Сегодня, 14:06
      Цитата: Zibelew
      Видение ему было...Вообще не вижу смысла писать такие статьи по поводу того, что там какой-то Турчинов из Дуркаины заявил. У них там своя секта, свой мир.

      Как раз таки наоборот.Статьи такого рода НУЖНО читать тем,кто верит в сказки по типу "есть бандеровцы, а есть братские украинцы"
      Сухой_Т-50
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    Кровавому пастору есть чего бояться. Его номер на фонарном столбе будет первый. am
    Горный стрелок
  3. pjastolov Сегодня, 13:06
    шаман вуду турчинов сказал: "хана гейропе" laughing
    pjastolov
  4. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:07
    все параноики задергались и завопили по поводу этих учений,как же было главным дупосвистам не присоединиться,шел бы уже этот пастор во львовскую дурку свои бредни-обедни гонять))
    Ратник с пулеметом
    1. КобалТ Сегодня, 13:18
      Команда шавкам поступила- они и залаяли.
      КобалТ
  5. КобалТ Сегодня, 13:07
    Для таких как он "коридоры заканчиваются стенкою"...
    КобалТ
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:49
      Цитата: КобалТ
      Для таких как он "коридоры заканчиваются стенкою"...

      Пулю на него еще тратить...свиньям на корм,чтоб не тела не памяти.
      НЕКСУС
  6. Лесник Сегодня, 13:09
    Грибочков поел, в бубен постучал, вот и пришло ему видения
    Лесник
    1. comprochikos Сегодня, 13:41
      Кто бы ему в бубен настучал?
      comprochikos
  7. Lyncher Сегодня, 13:09
    Предлагаю учредить новое психическое заболевание именуемое "Аннексия головного мозга".
    Lyncher
    1. Балу Сегодня, 13:20
      Предлагаю учредить новое психическое заболевание именуемое "Аннексия головного мозга".
      Это разновидность май what даунизма головного мозга?
      Балу
  8. erudit 017 Сегодня, 13:10
    Сейчас поляки и литовцы подхватят песню «мы маленькие, слабые и нам страшно»!
    erudit 017
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 13:12
    ... великий укрокакловский стратег видит стратегическое направление "Кремля"... все схватили блокноты и конспектируют... летописцы пишут изречения зубилами на камнях для следующих поколений... laughing
    a.s.zzz888
  10. Вальцманюга Сегодня, 13:12
    Женщине с пониженной социальной ответственностью нельзя верить .

    Вальцманюга
  11. Чёрный Сегодня, 13:14
    Цитата: barclay
    Неужели люди не понимают каких долболобов они привели к власти?

    Им некогда понимать было....они скачки в кастрюльках исполняли
    Чёрный
  12. oborzevatel Сегодня, 13:14
    Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на учениях Запад-2017 россияне будут тренироваться прокладывать "калининградский коридор", что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши

    Прям стратегически мыслит. Я не заметил приставки к его должности, наверное Секретарь СНБО ЕС, не иначе.
    Что будет дальше?
    Луна, Венера, Марс, джедаи, повстанцы, Звезда смерти?
    Трава, однако, забористая....
    oborzevatel
  13. Slon_on Сегодня, 13:21
    Вот, как раз тот случай, когда форма и содержание в гармонии пребывают - и рот анусный и такие же звуки издает -анусные. Многоликий анус. Но этого его не спасет, все равно повесят.
    Slon_on
  14. Вальцманюга Сегодня, 13:22
    Ему нужен санитар .

    Вальцманюга
  15. Stinger Сегодня, 13:31
    Нет. На хрена нам эти нищие. Сначала захватим Англию. Потом Данию. За ними Швецию.
    Stinger
  16. Großer Feldherr Сегодня, 13:38
    Ну зачем распространять бредни всяких болезненных "соседей"?
    Зачем их пиарить, кому это нужно? Сайт скатился до уровня ренТВ...
    Großer Feldherr
  17. avg-mgn Сегодня, 13:39
    Украина может спать спокойно, армады Российских Войск вынужденно покидают ее территорию. ХА, ХА, ХА...!
    avg-mgn
  18. Alget87 Сегодня, 13:46
    Цитата: Вальцманюга
    Ему нужен санитар .

    Не санитар ему нужен, а верёвка и без мыла, упырише, мерзосная.
    Alget87
  19. Jovanni Сегодня, 13:59
    Россия, по мнению Турчинова, одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза

    Гос-с-спа-а-адя... Вот дятел то! И долбит и долбит одно и тож... Места нам хватает, а в приоритете развитие экономики должно быть.
    Jovanni
  20. Лесник Сегодня, 14:01
    Насчет санитаров-
    Лесник
    1. Игорь В Сегодня, 14:19
      Если это белочки, в шапочках, то их - прямо к президенту, он давно их ждёт. yes
      Игорь В
  21. Ретвизан 8 Сегодня, 14:05
    Когда эту говорящую .. опу заставят отвечать за все сотворенное им на Украине!
    Это после его приказа начала литься кровь на Донбассе! А он после этого живет припеваючи продолжает гадить России и украинскому народу!
    Ретвизан 8
  22. sibiryk Сегодня, 14:05
    Турчинов: Россия готовит "калининградский коридор" для захвата Литвы и Польши
    Опять грибов обожрался....
    sibiryk
  23. tolyasik0577 Сегодня, 14:13
    По ржал от души. с каждым днем все интереснее и интереснее "товарищ" выдает. Я думаю скора выйдет книжка с перлами хунты, по чище анекдотов Петросяна будет.
    tolyasik0577
  24. polev66 Сегодня, 14:16
    ну что тут сказать - да у вас диагноз рагулька Турчинов
    polev66
  25. Слон Сегодня, 14:28
    Турчинов справжний дебилеску! У России свои внутренние территории еще не все освоены! А вот Литва и Польша претендуют на части украины...
    Слон
  26. Злой 55 Сегодня, 14:41
    Дурчинов перегрелся или сала переел?Зачем нам пустынный балтийский пляж без крымского солнышка и пальм..
    Злой 55
  27. рус-5819 Сегодня, 14:44
    Цитата: роман66
    а сколько ж работы - игиловцев брить?

    А вы "свинячий" способ бритья не знаете?
    Берётся мокрое полотенце и спички и т.д.... Для чуханов это будет самое то. Главное быстро и без особых затрат.
    рус-5819
  28. Kot3713 Сегодня, 15:04
    Давите санитаров - пастора в дурку.
    Kot3713
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