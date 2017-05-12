Турчинов: Россия готовит "калининградский коридор" для захвата Литвы и Польши
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на учениях Запад-2017 россияне будут тренироваться прокладывать "калининградский коридор", что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши, передает Лига.Net
Россия, по мнению Турчинова, одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза.
По словам Турчинова, для выполнения своей цели режим в Москве применяет по отношению к соседям технологию втягивания и "жесткого подвязывания к орбите своих интересов".
В СНБО отмечают, что агрессивная политика России просматривается в подготовке совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2017", где будет отработка наступательных операций.
Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседним государствам, не предъявляя при этом никаких доказательств. Тот же Турчинов в конце апреля говорил, что учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции на страны Восточной Европы.
Россия, по мнению Турчинова, одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза.
Это не скрывается, на это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, являющуюся по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация Империи невозможна, - у них явно забуксовала- констатирует он.
По словам Турчинова, для выполнения своей цели режим в Москве применяет по отношению к соседям технологию втягивания и "жесткого подвязывания к орбите своих интересов".
В СНБО отмечают, что агрессивная политика России просматривается в подготовке совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2017", где будет отработка наступательных операций.
Цель российских учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши- сообщил секретарь СНБО.
Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседним государствам, не предъявляя при этом никаких доказательств. Тот же Турчинов в конце апреля говорил, что учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции на страны Восточной Европы.
Использованы фотографии: http://news.liga.net/
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