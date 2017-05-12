15:26 12 мая

В США считают, что после взятия Мосула Ирак столкнется с серьезными проблемами

Иракское правительство после окончания операции по освобождению Мосула столкнется с проблемами в сфере государственной и политической стабильности, передает РИА Новости заявление директора национальной разведки США Дэна Коутса.



Ирак столкнется с серьезными вызовами в отношении стабильности, политической жизнеспособности и территориальной целостности после того, как Мосул будет отвоеван у ИГ (группировка запрещена в России),
сказал Коутс на слушаниях в сенате.


Он отметил, что помимо сложностей по восстановлению инфраструктуры города, «Багдад также столкнется с проблемами этноконфессионального примирения, поскольку растут разногласия между суннитами, шиитами и курдами», что также работает на руку исламистам.

Коутс спрогнозировал, что «из-за боев в районе Мосула около одного миллиона человек могут быть вынужденно подвергнуты переселению». В связи с этим, иракские власти, «вероятно, будут нуждаться в международной финансовой поддержке в 2017 году», предупредил он.

Между тем начальник генштаба иракской армии Осман аль-Ганими заявил, что полное освобождение Мосула произойдет до начала священного для мусульман месяца Рамадан, то есть, до 27 мая.

Иракские силы объявят победу над ИГ в западной части Мосула до наступления месяца Рамадан,
сказал аль-Ганими во время посещения передовых позиций правительственных сил.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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Комментарии 21

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  1. Самаритянин Сегодня, 13:37
    «Багдад также столкнется с проблемами этноконфессионального примирения, поскольку растут разногласия между суннитами, шиитами и курдами»

    ... А сейчас нет таких проблем request
    Самаритянин
    1. cniza Сегодня, 13:39
      США объявили свою программу по наращиванию нестабильности на Б.В. , уже не стесняются открытым текстом.
      cniza
      1. BATUHAN Сегодня, 13:46
        Текст прежний, просто мы стали читать и понимать. Они ни когда не скрывали своих целей. Открыто говорили и говорят о свержении неугодных им правительств. Речь всегда о свержении, т.е. о войне. О развитии и стабильности речи не было.
        По сути после Второй Мировой от сша только ультиматум: - либо живете под сша, либо Хиросима. В итоге Хиросима путешествует по свету сменив ядерный заряд на "разрешенный", "гуманитарный". Вот только жертв от таких зарядов с каждым годом все больше.

        Некоторые народы путают понятия "под сша" и "как сша". хохлам привет.
        BATUHAN
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:55
        В США считают, что после взятия Мосула Ирак столкнется с серьезными проблемами

        О как ! А я считаю что Ирак уже столкнулся с "серьезными проблемами" при вторжении Матрасии . Поправьте меня те , кто считает что я ошибаюсь .
        bouncyhunter
        1. BATUHAN Сегодня, 14:00
          Поправлю. Как Вы пишете "вторжение" было лишь итогом. Хусейн был пешкой сшашной. Не делайте из него борца за справедливость. К примеру Ирак под его правлением вел войну с Ираном. Воевал во славу сша. Потом Хусейн решил стать самостоятельным. Но ему такое право ни кто не давал. Итог мы наблюдаем сейчас.
          BATUHAN
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:05
            Заметьте - я никого не защищаю . И уж точно никогда не соглашусь с тем , что США вторглись в Ирак правомерно . hi
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 14:10
              Правомерно и США - понятия несовместимые.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:17
                Да с прибором матрасы ложили на правила ! Они всегда всё и всех меняют под себя . А несогласные - страдают , вплоть до умирания . sad
                bouncyhunter
            2. BATUHAN Сегодня, 14:11
              Дело не во вторжении. Нет ни какого международного права. Это иллюзия. Ежели нарушил кто-то это международное право, то кто этого нарушителя покарает? Нет этого карательного органа. Значит и права нет. Есть лишь некоторые договоренности. И эти договоренности возможны лишь под гнетом силы или возможностью применения силы. Договариваться могут лишь равные. Остальные шакалят. Как израиль во время Ирано- Иракской войны бомбил Ирак, сейчас они же бомбят Сирию. Где оно право? И кто его мерит и чем? Ау!!!
              BATUHAN
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
                Чем Матрасия и пользуется при полном попустительстве ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 14:28
                  Пора их загонять в рамки , правда, они будут долго "упираться".
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:30
                    Цитата: cniza
                    они будут долго "упираться".

                    Это к гадалке не ходи ! Баран либо бьётся башкой до полной победы , либо бежит в сторону открытых ворот . Важно чтобы ворота оказались в пропасть ! good
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 14:34
                      Важно чтобы ворота оказались в пропасть !


                      И пинок в догонку.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
                        Цитата: cniza
                        И пинок в догонку.

                        Я буду участвовать ...
                        bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 13:40
      По-ходу Трамп решил втихаря и оттуда слиться....что-то они в последнее время всё намёками да намёками..то про Афган, то про Ирак...ну , а что, пора....демократические ценности доставленны, всё разваленно до камня...
      Чёрный
    3. 210окв Сегодня, 13:46
      А они появились больше десяти лет назад....Когда заштатники решили свергнуть Саадама...И надуманные проблемы с Мосулом не идут ни в какое сравнение с тем что уже произошло..
      Цитата: Самаритянин
      «Багдад также столкнется с проблемами этноконфессионального примирения, поскольку растут разногласия между суннитами, шиитами и курдами»

      ... А сейчас нет таких проблем request
      210окв
    4. рич Сегодня, 13:49
      В США считают, что после взятия Мосула Ирак столкнется с серьезными проблемами

      По этому лучше его не освобождать. Оставить Мосул игиловцам)))
      рич
  2. gukoyan Сегодня, 13:46
    На ближнем востоке всегда горячо будет... Там спичку брось сразу заполыхает.
    gukoyan
  3. КобалТ Сегодня, 13:49
    "Ирак столкнется с серьезными вызовами в отношении стабильности, политической жизнеспособности и территориальной целостности" американцы уж постараются....
    КобалТ
  4. Андрюха Г Сегодня, 13:54
    Ирак столкнулся с проблемами как только американцы беспардонно влезли на его территорию.
    Андрюха Г
  5. Incvizitor Сегодня, 14:22
    Главные проблемы Ирака в создании ФША ИГИЛа на его территории.
    Incvizitor
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