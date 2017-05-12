В США считают, что после взятия Мосула Ирак столкнется с серьезными проблемами
Иракское правительство после окончания операции по освобождению Мосула столкнется с проблемами в сфере государственной и политической стабильности, передает РИА Новости заявление директора национальной разведки США Дэна Коутса.
Он отметил, что помимо сложностей по восстановлению инфраструктуры города, «Багдад также столкнется с проблемами этноконфессионального примирения, поскольку растут разногласия между суннитами, шиитами и курдами», что также работает на руку исламистам.
Коутс спрогнозировал, что «из-за боев в районе Мосула около одного миллиона человек могут быть вынужденно подвергнуты переселению». В связи с этим, иракские власти, «вероятно, будут нуждаться в международной финансовой поддержке в 2017 году», предупредил он.
Между тем начальник генштаба иракской армии Осман аль-Ганими заявил, что полное освобождение Мосула произойдет до начала священного для мусульман месяца Рамадан, то есть, до 27 мая.
Ирак столкнется с серьезными вызовами в отношении стабильности, политической жизнеспособности и территориальной целостности после того, как Мосул будет отвоеван у ИГ (группировка запрещена в России),сказал Коутс на слушаниях в сенате.
Он отметил, что помимо сложностей по восстановлению инфраструктуры города, «Багдад также столкнется с проблемами этноконфессионального примирения, поскольку растут разногласия между суннитами, шиитами и курдами», что также работает на руку исламистам.
Коутс спрогнозировал, что «из-за боев в районе Мосула около одного миллиона человек могут быть вынужденно подвергнуты переселению». В связи с этим, иракские власти, «вероятно, будут нуждаться в международной финансовой поддержке в 2017 году», предупредил он.
Между тем начальник генштаба иракской армии Осман аль-Ганими заявил, что полное освобождение Мосула произойдет до начала священного для мусульман месяца Рамадан, то есть, до 27 мая.
Иракские силы объявят победу над ИГ в западной части Мосула до наступления месяца Рамадан,сказал аль-Ганими во время посещения передовых позиций правительственных сил.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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