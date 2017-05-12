В США считают, что после взятия Мосула Ирак столкнется с серьезными проблемами

Ирак столкнется с серьезными вызовами в отношении стабильности, политической жизнеспособности и территориальной целостности после того, как Мосул будет отвоеван у ИГ (группировка запрещена в России),

Иракские силы объявят победу над ИГ в западной части Мосула до наступления месяца Рамадан,