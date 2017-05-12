15:28 12 мая

Украинцы пока идут последними на европейских танковых соревнованиях

Минобороны Австрии опубликовало в «Фейсбуке» результаты первого этапа, проходящих на германском полигоне соревнований «Strong Europe Tank Challenge 2017» – украинская команда идет последней с большим отрывом от других участников, сообщает bmpd .



Напомним, украинцы привезли на состязания три танка Т-64БВ.


Согласно информации, первый этап включал упражнения по стрельбе. Украинские экипажи набрали 750 очков, тогда как все остальные – более 1000.

В сообщении отмечается, что эти «данные предварительные, но очевидно, что украинская команда вряд ли сумеет радикально улучшить результаты».



Комментарий bmpd: «Можно, конечно, позлорадствовать на тему "очередного дна украинцев", однако, при всей условности соревнований, данный результат может свидетельствовать как о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения), так и о существенных недостатках в методиках подготовки танковых экипажей на постсоветском пространстве (принципиально общих для всех постсоветских армий, включая Российскую)».

Использованы фотографии: www.facebook.com/bundesheer
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. cniza Сегодня, 14:01
    Украинцы пока идут последними на европейских танковых соревнованиях


    Не может быть , это пропаганда Кремля.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 14:02
      Это Путин виноват! fool
      210окв
      1. BATUHAN Сегодня, 14:39
        bmpd на основании стрельбы украинцев заявляют о слабой подготовке российских танкистов!
        Д.Б.

        Блог bmpd является неофициальным и неформальным блогом, выходящим под эгидой Центра анализа стратегий и технологий ( Центр АСТ ) - российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, и основанной в 1997 году.
        BATUHAN
    2. RASKAT Сегодня, 14:05
      Можно, конечно, позлорадствовать на тему "очередного дна украинцев", однако, при всей условности соревнований, данный результат может свидетельствовать как о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения

      Голословно, приезжайте в Россию посмотрим чьё Кун-Фу сильнее. soldier
      RASKAT
    3. gringo Сегодня, 14:06
      Их туда для этого и позвали.
      " о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения)"
      Самооценку поднять хотят.
      gringo
    4. dvina71 Сегодня, 14:08
      Да ладно.. Для первого раза у них совсем не плохо получается. Они не так уж сильно отстали от поляков. А те используют Лео..
      dvina71
      1. Чёрный Сегодня, 14:15
        А шо ж они не на "Оплотах" прикатили...сразу бы усих порвали wassat
        Чёрный
        1. RUSOIVAN Сегодня, 14:20
          Украинцы "идут"? Они уже танк пропили?
          RUSOIVAN
          1. cniza Сегодня, 14:22
            Да мишенями они там работают , для того и позвали. lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:53
              Цитата: Чёрный
              А шо ж они не на "Оплотах" прикатили...сразу бы усих порвали wassat

              Потому как заранее знали , что облажаются . Потому и Т-64 . Можно всё свалить на "клятых комуняк" . А "Оплот" - свидома боёва колесныця . wassat
              bouncyhunter
        2. dvina71 Сегодня, 14:53
          Цитата: Чёрный
          А шо ж они не на "Оплотах" прикатили...сразу бы усих порвали

          По правилам соревнований можно использовать только танки вооруженных сил.
          dvina71
      2. DMoroz Сегодня, 14:16
        Да все равно даже если они последнее место займут, будут кричать о перемоге - шестая армия в европе!!! (судя по фото) laughing
        DMoroz
        1. pv1005 Сегодня, 14:30
          Цитата: DMoroz
          Да все равно даже если они последнее место займут, будут кричать о перемоге - шестая армия в европе!!! (судя по фото) laughing

          Как шестая? belay Еще вчера была первая и самая мощная. what
          pv1005
          1. DMoroz Сегодня, 14:36
            Устаревшие сведения. Первая была позавчера, а вчера - восьмая, но тоже самая мощная yes А какой будет завтра Педро еще не придумал...
            DMoroz
            1. Чёрный Сегодня, 14:46
              А когда то, в далёком 194 -м украинцы в берлине 1 место по танковому биатлону заняли....но тогда они были в одном эктпаже с русскими, белорусами,и т.д....
              Чёрный
    5. русский молдаван Сегодня, 14:11
      1 день атака танкового взвода (4 танка )-провалили
      2 день стрельба экипажа из пистолетов по мишеням и командира танка из открытого люка башни ---более менее
      3 день переехать танком малолитражку ---провалили (проехали одной стороной и только капот )----провалили
      Не танковый биатлон а цирк бегают по полигону с пистолетами и давят малолитражки negative
      русский молдаван
      1. Чёрный Сегодня, 14:30
        Цитата: русский молдаван
        Не танковый биатлон а цирк бегают по полигону с пистолетами и давят малолитражки

        Пусть радуются, что никого не застрелили wassat ...жду с нетерпением соревнований натовских миномётчиков.....украинцы с "Молотом" ...это жесть wassat
        Чёрный
    6. Владыка Ситх Сегодня, 14:12
      А пока у нас проходит интеграция в Россию bully
      Владыка Ситх
    7. Венд Сегодня, 14:33
      Цитата: cniza
      Украинцы пока идут последними на европейских танковых соревнованиях

      Не может быть , это пропаганда Кремля.

      Судьи продались Кремлю это точно. Украина всегда и везде первая...с конца laughing
      Венд
      1. Sasha_Sar Сегодня, 14:47
        Нет это русские хакеры виноваты, это они на экран смартафона вывели такую "поганую" информацию...
        Sasha_Sar
  2. Jovanni Сегодня, 14:02
    Украинцы пока идут последними на европейских танковых соревнованиях

    Понятное дело, - танки клянчить сейчас начнут. Натовские бэушные... Ну и на покушать, заодно...
    Jovanni
    1. mojohed2012 Сегодня, 14:04
      Будут молить о старом-престаром Натовском леоперде или абрамсе или м60.
      mojohed2012
    2. КобалТ Сегодня, 14:05
      Цитата: Jovanni

      Понятное дело, - танки клянчить сейчас начнут.

      Нет деньги. На новые фото с Трампом!
      КобалТ
  3. LostCoast Сегодня, 14:04
    Несмотря на выражение "воюет не техника-воюют люди" как раз подтверждение обратного.С Т-72Б было-бы точно также...
    LostCoast
    1. КобалТ Сегодня, 14:07
      Люди разные бывают....
      Цитата: LostCoast
      было-бы точно также
      КобалТ
      1. LostCoast Сегодня, 14:10
        Там как-раз про технику речь.Пример?Пожалуйста.Несмотря на величайшую доблесть и самопожертвование япы разнесли более современными кораблями нашу эскадру в 1904-1905...
        LostCoast
        1. 210окв Сегодня, 14:16
          А как насчет Курской дуги,уважаемый?Согласен,мы понесли больший урон,а результат?
          Цитата: LostCoast
          Там как-раз про технику речь.Пример?Пожалуйста.Несмотря на величайшую доблесть и самопожертвование япы разнесли более современными кораблями нашу эскадру в 1904-1905...
          210окв
          1. LostCoast Сегодня, 14:20
            Результат-десять поросят.
            LostCoast
            1. 210окв Сегодня, 14:59
              Разгром фашистов для Вас-десять поросят?Думайте головой прежде чем писать гадость.
              Цитата: LostCoast
              Результат-десять поросят.
              210окв
              1. LostCoast Сегодня, 15:09
                Цитата: 210окв
                Разгром фашистов для Вас-десять поросят?Думайте головой прежде чем писать гадость.
                А что писать на глупость?Курск был общевойсковой операцией.А вот "биатлон" или цусима как раз верное сравнение.Не нужно на меня тельняги рвать.Лучше подумайте.
                LostCoast
        2. КобалТ Сегодня, 14:30
          Цитата: LostCoast
          Там как-раз про технику речь.Пример?Пожалуйста.Несмотря на величайшую доблесть и самопожертвование япы разнесли более современными кораблями нашу эскадру в 1904-1905...

          Тогда и сейчас. Разницу замечаете? Между той войной и будущей? Некоторые уже сейчас сдались! Если бы так было на самом деле - с нами бы давно уже никто не разговаривал. Будь у них уверенность в победе с приемлемыми потерями, давно бы напали и победили.
          А эти нетоварищи кричали "америка с нами" ими же обучены. Да, американцы научат! Они же великие танковые асЫ!
          КобалТ
          1. КобалТ Сегодня, 14:30
            Буржуазные военные теоретики подчёркивают, что в ограниченной войне политические и военные цели должны быть строго согласованы. Эта цели должны быть определены так, чтобы они не вынуждали противные стороны применить все имеющиеся в их распоряжении силы и средства, чтобы не толкали их к расширению границ войны. Определяя цель войны, необходимо также установить, какой ценой она может быть достигнута. Цель войны и цена, необходимая для её достижения, должны строго соответствовать друг другу. Поэтому результаты войны зависят не только от военных соображений, но и от политических решений, которые могут оказывать влияние на ход и даже исход войны.
            КобалТ
          2. LostCoast Сегодня, 14:35
            [quote=КобалТ][/quote]
            Курская дуга это общевойсковой бой.А точнее наша удачная стратегическая операция.Тем не менее в частности,а именно в докладах действий танков против танков в известных контратаках встречается "превосходят" и "техническое отставание".Лучший пример "сферического-технического" превосходства всё-таки 1904-1905...
            LostCoast
        3. dvina71 Сегодня, 14:35
          Цитата: LostCoast
          япы разнесли более современными кораблями нашу эскадру в 1904-1905...

          ЕСлив во Цусиме,то это вопрос гораздо сложней ,чем просто доблесть и технический уровень.
          dvina71
        4. skylare Сегодня, 14:41
          У японцев тогда металлолома тоже хватало: "Чин-Иен", "Фудзи", и т. п. А насчёт "более современных" кораблей, чем вам линейка "Князь Суворов" не современная? "Орёл" так вообще считай на ходу достраивался. Так что не в одной технике дело.
          skylare
          1. LostCoast Сегодня, 14:47
            А на не металлоломе?Английская новая более скорострельная артиллерия,новые(по тем временам) фугасы,которыми издали видно промах,попадание которых убивало расчёты наших казематных орудий.Наши погибли доблестно,как могли потрепали япов,но правильный вывод очевиден-превосходство техники врага.
            LostCoast
    2. 210окв Сегодня, 14:09
      Да ну?А там в экипажах-люди?В физиологическом-да,в морально-психологическом-нет.Лузеры изначально..Это не их вина,такими их сделали..Кстати,насчет Т72...Китайский "тип99" намного новее,и что?
      Цитата: LostCoast
      Несмотря на выражение "воюет не техника-воюют люди" как раз подтверждение обратного.С Т-72Б было-бы точно также...
      210окв
      1. LostCoast Сегодня, 14:11
        Тип 99 новее и мы его не видели в деле.Если вы про тип-96 то он скорее ровня Т-72Б3,чем лео и абрамам...
        LostCoast
      2. КобалТ Сегодня, 14:41
        Цитата: 210окв
        Да ну?А там в экипажах-люди?

        Не люди - Киборги!
        КобалТ
    3. kirgiz58 Сегодня, 14:16
      Цитата: LostCoast
      Несмотря на выражение "воюет не техника-воюют люди" как раз подтверждение обратного.С Т-72Б было-бы точно также...

      Из одного и того же танка(буквально один и тот же) два полка отстреляли. Причем первый со средней оценкой 4, а вот второй еле 3 натянул. Стреляющих в обоих случаях было более 20, так что обе оценки репрезентативные. Так кто воюет?
      kirgiz58
      1. LostCoast Сегодня, 14:18
        Раз любите статистику,задумайтесь вот над чем.Если уровень опыта и подготовки танкистов нато и украинец равен,то кто тогда имеет преимущество на более продвинутой машине?Или по вашему там одни лохи собрались?
        LostCoast
        1. kirgiz58 Сегодня, 14:20
          Цитата: LostCoast
          Раз любите статистику,задумайтесь вот над чем.Если уровень опыта и подготовки танкистов нато и украинец равен,то кто тогда имеет преимущество на более продвинутой машине?Или по вашему там одни лохи собрались?

          Конечно РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ на любой технике. smile
          kirgiz58
    4. gleb0606 Сегодня, 14:35
      Ну вот смотрите,у нас есть свой Танковый Биатлон,участвует там далеко не только Россия, соревнуется команды исключительно на Т-72Б3(у кого нет выдаёт наше Мин. Обороны),при этом результаты команды показывают самые разные,и команда из России значительно обычно обходит конкурентов(в том числе кстати и братьев Белорусов у которых тоже общие принципы подготовки такие же как у нас,и которые будут все же получше Украинских в армии коей например с 2004 по 2014 не было проведено не одного учения уровня выше полкового). Так что может качество экипажа таки имеет решающее значение?
      gleb0606
      1. активатор Сегодня, 15:10
        Цитата: gleb0606
        Так что может качество экипажа таки имеет решающее значение?

        На одинаковых машинах да, а на машинах разного технологического уровня не очень, что может екипаж т 72-64 если стрелять с ходу на 2 км на скорости 40км ч? но по результатам греческого тендера русский т-80 и украинский т-84 смогли выбить 3 из 10 ,леклерк 10, лео 9, абрамс 7. Я не знаю на каких дистанциях проходили стрельбы в даном случае . Но вобщем то прицельная дальность стрельбы всегда была слабым местом советских танков ,дай бог ,что бы этот показатель был лучше у т-90.
        активатор
  4. g1washntwn Сегодня, 14:04
    Украина специально там играет в поддавки. Им не выгодно развивать советскую линейку Т-... (а точнее, тяму не хватает), их задача всех убедить, что им нужно помогать противостоять бурятским броне-коне-водолазным танковым армадам России. Проще говоря, по заданию кураторов специально создают имидж отсталой советской техники.
    g1washntwn
    1. LostCoast Сегодня, 14:04
      Адский бред
      LostCoast
      1. g1washntwn Сегодня, 14:09
        У вас в голове. Согласен.
        g1washntwn
        1. LostCoast Сегодня, 14:12
          У вас температура?
          LostCoast
  5. sir_obs Сегодня, 14:04
    Что характерно, хохлы от среднего результата отстают на ту же величину, что американцы опережают тот средний результат.
    sir_obs
  6. 210окв Сегодня, 14:04
    А по серьезному это результат закономерный..Результат разрухи в "государстве" и в головах,и далее в "армии"..Почему в кавычках нетрудно догадаться..
    210окв
  7. kolkulon Сегодня, 14:05
    Кто бы сомневался,что им прикажут сильно не усердствовать,чтоб опустить советское вооружение.
    kolkulon
  8. neri73-r Сегодня, 14:06
    Тут всё просто, кто заказал НАТО-биатлон, тот и выигрывает!!! Англосксы на своём поле никому выиграть не дадут, тем более танкам системы Т (СССР-Россия).
    neri73-r
  9. vladimirvn Сегодня, 14:07
    ..данный результат может свидетельствовать как о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения), так и о существенных недостатках в методиках подготовки танковых экипажей на постсоветском пространстве (принципиально общих для всех постсоветских армий, включая Российскую)». ..
    На втором месте поляки что ли? Ну а соседи уже 25 лет как самостийны, чуть меньше чем поляки. В свое время, на радостях что не надо иметь армию, они все продали и пропили. Вот и результат.
    vladimirvn
  10. Lexa-149 Сегодня, 14:08
    Куда ж они со свиным рылом да в калашный ряд-то сунулись?!
    Lexa-149
  11. СерегаБосс Сегодня, 14:09
    Гарный рев "Слава Украине!!!" - сбивает с цели летящий в цель снаряд! Вот перемога, ёпрст.
    СерегаБосс
  12. истопник Сегодня, 14:11
    ...Украинцы пока идут последними на европейских танковых соревнованиях...

    А чему удивляться? Остальные-то едут. А эти идут и тянут за собой свой танк.
    истопник
  13. Горный стрелок Сегодня, 14:17
    С чем и поздравляем. Только там (судя по сообщениям) не только из пушек стреляли, но и из личного оружия. Этот результат - какой? Только пушечный, или суммарный?
    Горный стрелок
  14. Mareco Сегодня, 14:17
    Давно известно, что лучшие западные танки лучше советских модификаций . Особенно в плане систем обнаружения и наведения. Не даром в наших танках используют копию французского тепловизора.
    Mareco
    1. Dzafdet Сегодня, 14:51
      Вот только горят пачками от РПГ-7 и Конкурсов! laughing
      Dzafdet
  15. gabonskijfront Сегодня, 14:18
    Причём тут пушка,дело в системах управления огнём,разница в поколение.Не думаю,что Т-64БВ. смогли разогнать до уровня третьего поколения.
    gabonskijfront
  16. polev66 Сегодня, 14:20
    на нашем танко-биатлоне они бы в первый день же поувольнялись и с горя бы утопились в выкопаном ими же черном море, прыгнув с ростовских гор
    polev66
  17. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:20
    «Можно, конечно, позлорадствовать на тему "очередного дна украинцев", однако, при всей условности соревнований, данный результат может свидетельствовать как о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения), так и о существенных недостатках в методиках подготовки танковых экипажей на постсоветском пространстве (принципиально общих для всех постсоветских армий, включая Российскую)».

    Пушки тут ни при чём! Сала ели мало.
    Лёня Пантелеев
  18. voyaka uh Сегодня, 14:24
    На какую дистанцию были стрельбы, есть инфа?
    voyaka uh
    1. sabakina Сегодня, 14:34
      В последней подобной теме были два видео оттуда.
      https://topwar.ru/115276-minoborony-ukrainy-opubl
      ikovalo-video-s-tankovogo-biatlona-nato.html
      sabakina
      1. voyaka uh Сегодня, 14:48
        Видео я видел. Но в них не было дистанций. На российском биатлоне, мне говорили,
        стреляли на 1800 м. Если в Германии дистанции где-то 2500-3000, то понятно, что у советских танков проблемы. Если же 1500 -2000 , то дело в подготовке стрелков.
        voyaka uh
        1. LostCoast Сегодня, 15:16
          Цитата: voyaka uh
          Видео я видел. Но в них не было дистанций. На российском биатлоне, мне говорили,
          стреляли на 1800 м. Если в Германии дистанции где-то 2500-3000, то понятно, что у советских танков проблемы. Если же 1500 -2000 , то дело в подготовке стрелков.

          На биатлоне в РФ стреляли практикой кумулятвного снаряда на дистанции трёх мишеней 1600-1700-1800.По поводу превосходства артиллерии фашистской RH-120 по подкалиберным снарядам и СУО спорить не буду.Нам самим нужно как минимум такое.Сами понимаете perestroyka-eltcin...
          LostCoast
        2. активатор Сегодня, 15:22
          Цитата: voyaka uh
          Если же 1500 -2000 , то дело в подготовке стрелков.

          В любом случае на технике которя позволяет поражать цели на 3км будет легче попасть на 2км в сравнении с советскими танками для которых жто растояние предельное.
          активатор
    2. dvina71 Сегодня, 14:51
      Цитата: voyaka uh
      На какую дистанцию были стрельбы, есть инфа?

      С такой..
      dvina71
  19. sabakina Сегодня, 14:25
    украинская команда идет последней с большим отрывом от других участников

    Злопыхатели, а если вчитаться? Украинская команда идет последней т.е. позади всех. С большим отрывом от других участников Т.е. они на круг всех обогнали! А если серьёзно, это явно подстава, опорочить нашу технику, танковую подготовку. и.т.д. Я уже писал, что их соревнования- это тир, а система прицеливания у них явно круче нашей.
    sabakina
    1. dvina71 Сегодня, 14:45
      Цитата: sabakina
      система прицеливания у них явно круче нашей.

      Ага..прошлый год Ариетте.. СУО конечно же лучше нашей Сосны.. Угу..

      А вот Т-72б3 в Алабино.. Это показательный заезд,с использование всех возможностей СУО.


      НА секундочку....Ариетте стреляет двигаясь по асфальту..
      dvina71
    2. К0щей Сегодня, 14:45
      Цитата: sabakina
      а система прицеливания у них явно круче нашей.

      эмм... не, я понимаю если бы там участвовали т-72 или т-90 последних модификаций... но каким боком вы делаете вывод на основе украинского т-64 (х знает, что они у него открутили или прикрутили)?
      К0щей
      1. sabakina Сегодня, 15:13
        Вы не будете спорить, что система наведения на западе совершеннее? Хотя я не спец. Всё таки стоило бы попробовать любыми путями поучаствовать в их биатлоне.
        sabakina
  20. sergo1914 Сегодня, 14:26
    Невольно возникает вопрос. Кто судит соревнования? Штаты круче немцев?
    sergo1914
  21. Тургон Сегодня, 14:29
    Выводы автора статьи можно назвать абсурдом. Я же призываю посмотреть на них здраво, не факт что наши танкисты уступили бы всем на своем Т -72 Б3, но ведь мы соревновались не с самыми лучшими странами, Китай в не счет он идет в след советской военной доктрине.
    Тургон
    1. К0щей Сегодня, 14:48
      Цитата: Тургон
      Китай в не счет он идет в след советской военной доктрине.

      да вроде они уже давно танки клепают не особо на нас оглядываясь, и электроника с оптикой у них своя.
      К0щей
  22. Hariton Laptev Сегодня, 14:33
    Цитата: русский молдаван
    1 день атака танкового взвода (4 танка )-провалили
    2 день стрельба экипажа из пистолетов по мишеням и командира танка из открытого люка башни ---более менее
    3 день переехать танком малолитражку ---провалили (проехали одной стороной и только капот )----провалили
    Не танковый биатлон а цирк бегают по полигону с пистолетами и давят малолитражки negative


    Так вся суть то запада в этом и показана, не воевать в чистом поле с противником которые прихлопнуть может, а высунувшись из люка расстреливать из пистолетика жен да детей , да мирное население в малолитражках давить. Ни чем от гитлеровской армии не отличается.
    Hariton Laptev
  23. Злой 55 Сегодня, 14:37
    Зато америГАДцы на первом месте..Кто бы сомневался, кто платит-тот и танцует..
    Злой 55
  24. 97110 Сегодня, 14:44
    В сообщении отмечается, что эти «данные предварительные, но очевидно, что украинская команда вряд ли сумеет радикально улучшить результаты»
    Не может человек с советскими корнями стрелять, не поправив глаз. Помню, как то на охоте патронов 30 в белый свет высадил, пока глаз не поправил. А хлопцы вообще не понятно как стреляют не похмелясь Налить им по стакану, они ...
    97110
  25. Комментарий был удален.
  26. Altona Сегодня, 14:46
    Цитата: LostCoast
    Несмотря на выражение "воюет не техника-воюют люди" как раз подтверждение обратного.С Т-72Б было-бы точно также...

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    В Сирии почему то наоборот, Т-90 успешно воюет и выдерживает попадания, а "Абрамс" успешно горит. Кому верить?
    Altona
  27. Dzafdet Сегодня, 14:48
    Танк Т-64- это 70-е годы.как он может соревноваться с Абрамсами и Леопардами? Это тоже самое как выпустить Тигр и Т-26.. tongue
    Dzafdet
    1. sabakina Сегодня, 15:15
      Пока там соревнуются на меткость. На скорость наверно будут. Вот шмалять друг по другу наверняка не будут.
      sabakina
  28. Kot3713 Сегодня, 15:03
    Вы, что этож " лучшая армия на континенте
    Kot3713
  29. hohol95 Сегодня, 15:07
    Уровень "Бог" - Украинские танкисты поразили НАТОвцев на Strong Europe Tank Challenge.
    Украинские танкисты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил успешно выступили в танковых соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge 2017 на полигоне Графенвер в Германии, передает 24-online со ссылкой на obozrevatel.

    "Украинская команда проводила боевые стрельбы танкового взвода в наступлении. Наша команда сыграла неплохо, тактические действия, можно сказать хорошо", - отметили в командовании.

    В соревнованиях принимают участие танкисты из Украины, Германии, Франции, Австрии и Польши. Они соревновнуются в навыках управления танками, точности стрельбы из танкового орудия и в мастерстве владения личным оружием.

    "Иностранные государства были удивлены нашей техникой. Поскольку техника 60-х, 70-х, 80-х годов - это довольно старый танк, но по своим тактико-техническим характеристикам он довольно неплох", - рассказал украинский командир танка Александр Зуев.

    Зачетные очки украинской и других команд держатся в тайне и будут обнародованы лишь в конце соревнований.
    abzats.info
    hohol95
  30. KIBL Сегодня, 15:08
    Дело не идут они последними,а ползут.Видать на кануне к ним приезжал с агитбригадой сам Порошенко.Ну и " доброй" традиции проявил поддержку экипажу.Т.е. залил им по самые гланды спирту,ему что не привыкать,с утра можно и поспать а бравым укропским танкистам на службу и не просто служба,а ещё какой то марафон.......
    KIBL
Картина дня