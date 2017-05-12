Украинцы пока идут последними на европейских танковых соревнованиях
Минобороны Австрии опубликовало в «Фейсбуке» результаты первого этапа, проходящих на германском полигоне соревнований «Strong Europe Tank Challenge 2017» – украинская команда идет последней с большим отрывом от других участников, сообщает bmpd .
Напомним, украинцы привезли на состязания три танка Т-64БВ.
Согласно информации, первый этап включал упражнения по стрельбе. Украинские экипажи набрали 750 очков, тогда как все остальные – более 1000.
В сообщении отмечается, что эти «данные предварительные, но очевидно, что украинская команда вряд ли сумеет радикально улучшить результаты».
Комментарий bmpd: «Можно, конечно, позлорадствовать на тему "очередного дна украинцев", однако, при всей условности соревнований, данный результат может свидетельствовать как о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения), так и о существенных недостатках в методиках подготовки танковых экипажей на постсоветском пространстве (принципиально общих для всех постсоветских армий, включая Российскую)».
Напомним, украинцы привезли на состязания три танка Т-64БВ.
Согласно информации, первый этап включал упражнения по стрельбе. Украинские экипажи набрали 750 очков, тогда как все остальные – более 1000.
В сообщении отмечается, что эти «данные предварительные, но очевидно, что украинская команда вряд ли сумеет радикально улучшить результаты».
Комментарий bmpd: «Можно, конечно, позлорадствовать на тему "очередного дна украинцев", однако, при всей условности соревнований, данный результат может свидетельствовать как о серьезном отставании в эффективности главного вооружения всех типов советских танков, оснащенных 125-мм пушками (по сравнению с западными танками третьего поколения), так и о существенных недостатках в методиках подготовки танковых экипажей на постсоветском пространстве (принципиально общих для всех постсоветских армий, включая Российскую)».
Использованы фотографии: www.facebook.com/bundesheer
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