СКР "Ярослав Мудрый" встал на доковый ремонт в Кронштадте
Кронштадтский морской завод, входящий в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), приступает к доковому ремонту сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Ремонт будет осуществляться в доке им. Ф.В.Митрофанова и продлится до середины июня, сообщает пресс-центр ОСК
В ходе ремонта предстоит обследование и окраска подводной части корпуса, а также работы с донно-забортной арматурой и винто-рулевым комплексом.
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в одиночку и в составе боевых кораблей ВМФ активно совершает дальние походы и участвует в выполнении различных задач в Атлантическом и Индийском океанах, в Средиземном и Карибском морях.
Сообщается, что после проведения ремонта, СКР «Ярослав Мудрый» планирует участвовать в торжественном параде в честь Дня ВМФ, который состоится 30 июля 2017 года в Кронштадте.
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб» был введен в эксплуатацию в 2009 году. Находится в составе Балтийского флота. Водоизмещение – до 4,400 т. Длина – 129,8м (наибольшая), ширина – 15,6м (наибольшая), скорость хода – до 30 узлов. Мощность двигателей – до 57 тыс. л.с.
Вооружение:
6 533 мм торпедных аппаратов
2 противолодочных ракето-торпедных комплекса "Водопад-НК"
Противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000
4 зенитных ракетных комплекса "Кинжал"
2 зенитных ракетно-артиллерийских комплекса "Кортик"
100 мм артиллерийская установка АК-100 с РЛС управления МР-145 "Лев"
Противолодочный вертолет Ка-27
В ходе ремонта предстоит обследование и окраска подводной части корпуса, а также работы с донно-забортной арматурой и винто-рулевым комплексом.
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в одиночку и в составе боевых кораблей ВМФ активно совершает дальние походы и участвует в выполнении различных задач в Атлантическом и Индийском океанах, в Средиземном и Карибском морях.
Сообщается, что после проведения ремонта, СКР «Ярослав Мудрый» планирует участвовать в торжественном параде в честь Дня ВМФ, который состоится 30 июля 2017 года в Кронштадте.
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб» был введен в эксплуатацию в 2009 году. Находится в составе Балтийского флота. Водоизмещение – до 4,400 т. Длина – 129,8м (наибольшая), ширина – 15,6м (наибольшая), скорость хода – до 30 узлов. Мощность двигателей – до 57 тыс. л.с.
Вооружение:
6 533 мм торпедных аппаратов
2 противолодочных ракето-торпедных комплекса "Водопад-НК"
Противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000
4 зенитных ракетных комплекса "Кинжал"
2 зенитных ракетно-артиллерийских комплекса "Кортик"
100 мм артиллерийская установка АК-100 с РЛС управления МР-145 "Лев"
Противолодочный вертолет Ка-27
Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru/
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