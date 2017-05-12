15:28 12 мая

СКР "Ярослав Мудрый" встал на доковый ремонт в Кронштадте

Кронштадтский морской завод, входящий в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), приступает к доковому ремонту сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Ремонт будет осуществляться в доке им. Ф.В.Митрофанова и продлится до середины июня, сообщает пресс-центр ОСК

В ходе ремонта предстоит обследование и окраска подводной части корпуса, а также работы с донно-забортной арматурой и винто-рулевым комплексом.




Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в одиночку и в составе боевых кораблей ВМФ активно совершает дальние походы и участвует в выполнении различных задач в Атлантическом и Индийском океанах, в Средиземном и Карибском морях.

Сообщается, что после проведения ремонта, СКР «Ярослав Мудрый» планирует участвовать в торжественном параде в честь Дня ВМФ, который состоится 30 июля 2017 года в Кронштадте.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб» был введен в эксплуатацию в 2009 году. Находится в составе Балтийского флота. Водоизмещение – до 4,400 т. Длина – 129,8м (наибольшая), ширина – 15,6м (наибольшая), скорость хода – до 30 узлов. Мощность двигателей – до 57 тыс. л.с.
Вооружение:
6 533 мм торпедных аппаратов
2 противолодочных ракето-торпедных комплекса "Водопад-НК"
Противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000
4 зенитных ракетных комплекса "Кинжал"
2 зенитных ракетно-артиллерийских комплекса "Кортик"
100 мм артиллерийская установка АК-100 с РЛС управления МР-145 "Лев"
Противолодочный вертолет Ка-27

Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru/
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Комментарии 9

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  1. LostCoast Сегодня, 14:51
    "В ходе ремонта предстоит обследование и окраска подводной части корпуса, а также работы с донно-забортной арматурой и винто-рулевым комплексом." - - - нужно не забыть гальюн и шконки покрасить.Сейчас к человеку нужно относиться мяхше,а на вопросы смотреть глубше...
    LostCoast
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:55
      "Ярик"-работяга...много лет отдувался за весь БФ...пусть отдохнёт.
      андрей юрьевич
      1. LostCoast Сегодня, 14:56
        Так и я о том-же
        LostCoast
      2. dvina71 Сегодня, 15:01
        Цитата: андрей юрьевич
        "Ярик"-работяга.

        Он не хило АУГ в средиземке шуганул в прошлом году))) Берк ему на перехват кинулся толко визуально обнаружив.. если это экстраполировать на боевые действия.. АУГ уже разгромлен.. ЗА спиной Ярика стоял Атлант и несколько носилтелей Ониксов..
        dvina71
      3. Самаритянин Сегодня, 15:06
        Цитата: андрей юрьевич
        сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый»

        Один вопрос кто фотошопом работал или он номер сменил???
        Самаритянин
  2. VadimSt Сегодня, 14:57
    Клепаем статьи, как пельмени в забегаловке - даже снимок соответствующий поместить, оказалось лень!
    VadimSt
    1. LostCoast Сегодня, 15:04
      Такой покатит? wassat
      LostCoast
    2. san4es Сегодня, 15:12
      "Ярослав Мудрый" на Мальте (Ла - Валетта)
      san4es
  3. МорякЧФ Сегодня, 15:24
    А что,Уран так и не установили? Место для него же зарезервировано.
    МорякЧФ
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