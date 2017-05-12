Захарченко: Цель ДНР - интеграция в Россию

Мы уже три года интегрируемся в РФ. К сожалению, как в Крыму, у нас не получилось, но за три года мы успели многое. У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину

Второе по счету заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» и первое в ДНР началось сегодня в Донецке, передает Донецкое агенство новостей (ДАН) Мероприятие проходит при участии Главы ДНР Александра Захарченко, зампредседателя Совета Министров ЛНР Александра Дробота, депутата Государственной Думы Андрея Козенко, члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова, других российских политиков, общественников, экспертов и журналистов из 10 стран.Выступая на заседании интеграционного комитета, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что целью ДНР является интеграция в Россию.— заявил Захарченко на заседании интеграционного комитета.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не пытается интегрировать в РФ самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.