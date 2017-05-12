15:24 12 мая

Захарченко: Цель ДНР - интеграция в Россию

Второе по счету заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» и первое в ДНР началось сегодня в Донецке, передает Донецкое агенство новостей (ДАН)

Мероприятие проходит при участии Главы ДНР Александра Захарченко, зампредседателя Совета Министров ЛНР Александра Дробота, депутата Государственной Думы Андрея Козенко, члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова, других российских политиков, общественников, экспертов и журналистов из 10 стран.

Выступая на заседании интеграционного комитета, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что целью ДНР является интеграция в Россию.




Мы уже три года интегрируемся в РФ. К сожалению, как в Крыму, у нас не получилось, но за три года мы успели многое. У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину
— заявил Захарченко на заседании интеграционного комитета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не пытается интегрировать в РФ самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Захарченко ДНР
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Комментарии 16

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  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:07
    Если Москва не хочет, а ЛДНР хотят в Россию, как быть? Они и так уже все референдумы провели. Что за подвешенное состояние?
    ШВЕДский_стол
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:16
      Вы реально думаете, что все это проводится без разрешения Москвы? laughing

      Видео к новости.
      Владыка Ситх
      1. cniza Сегодня, 15:24
        Тут нельзя спешить и медлить тоже , те кто обладает информацией в полном объеме , надеюсь, делают все правильно.
        cniza
  2. oleg-gr Сегодня, 15:07
    Конечная цель - возвращение домой. Так это называется. Насколько долгим будет путь невозможно с ходу определить. Вкладываться в Донбасс придется ой как сильно.
    oleg-gr
  3. Самаритянин Сегодня, 15:08
    Всё хорошо и обеими руками за... но каков план???
    Как это будет проходить???
    Самаритянин
  4. tatarin_ru Сегодня, 15:08
    Пока понятно одно , что ничего не понятно.
    ОЙ скорей бы конфликт подошел к его логическому завершению , но думается мне "Санта -Барбара" еще протянется не один год.
    tatarin_ru
  5. bouncyhunter Сегодня, 15:09
    Я ни в коем случае не хочу обидеть Донбасс - там родились мои отец и мать , я там провёл своё детство , там до сих пор живут мои родственники и добрые знакомые . Наконец - я всей душой и сердцем поддерживаю борьбу против фашизма . Но объясните мне почему не сделал Донбасс то , что сделал Крым ? Прошу не бросаться в меня камнями . Спасибо за понимание .
    bouncyhunter
    1. Zibelew Сегодня, 15:11
      Крым к референдуму 5 лет готовили.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:19
        Цитата: Zibelew
        Крым к референдуму 5 лет готовили.

        Тагирьян , я не буду говорить про Крым . Но ещё при СССР западэньски рагули не считали Донбасс украинским . Поверь , уж я-то этого наслушался .
        bouncyhunter
    2. НасРать Сегодня, 15:14
      Цитата: bouncyhunter
      Но объясните мне почему не сделал Донбасс то , что сделал Крым ? Прошу не бросаться в меня камнями .


      Донбасс свое сделал - он прикрыл собой Крым .За то, что бы в Крыму всё прошло гладко - расплатился Донбасс .. Что Вы от него ещё хотите?
      НасРать
    3. Владыка Ситх Сегодня, 15:17
      Крым автономный был, а Донбасс отдали в 20-х годах и не был автономией. Правовая структура разная.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:23
        Приветствую , Сергей ! soldier drinks С прошедшими и тебя , и всех кто живёт и выживает в Донбассе ! Твоя правда о правовом статусе . Но от этого не меньше сердце болит за Донбасс и его защитников . И это не громкие слова - это то , что гложет мне душу .
        bouncyhunter
    4. erudit 017 Сегодня, 15:18
      в Крыму жили и жувут очень много военных (пенсионеров и действующих), правильное воспитание и настоящие ценности. Если бы в Крыму начались бои как в Донецке, Луганске каждый второй пошел бы воевать, а на Донбассе меньше желающих и плюс много территории отдали сначала.
      erudit 017
    5. Диван Диваныч Сегодня, 15:22
      Так никто не знает что нужно сделать...

      Можно пробовать разные методы, но каждое действие приводит к последствиям, и нужно просчитывать заранее какой результат будет. Можно в тихомолку интегрироваться, а потом объявить об автономии, несколько лет провести процесс отчуждения от старой страны, и потом уже проводить присоединение к новой. После объявления независимости от старой страны можно станет приглашать Российскую Армию. Сейчас они часть Украины, и вход РА будет агрессией.
      Диван Диваныч
  6. vladimirvn Сегодня, 15:20
    Грустно это все.
    vladimirvn
  7. Altona Сегодня, 15:23
    Цитата: bouncyhunter
    Но объясните мне почему не сделал Донбасс то , что сделал Крым ?

    --------------------------------
    Донбасс бы сделал, юридические процедуры можно провести. У нас в стране есть устойчивая прослойка национал-предателей, которым всякая "интеграция" постсоветского пространства кость в горле, они хотят "интеграции" в западный истеблишмент. Это давно нам известные Герман Греф-глава Сбербанка, Пётр Авен "Альфа-банк", господин Кудрин, ну и другие персонажи, которые игнорируют работу на территории АР Крым, постоянно плачут "о растущей напряженности с Западом и как следствие упадка экономики, о пагубности санкций". Вот благодаря такому "национальному" капиталу мы до сих "объединяемся" со своими же бывшими территориями. Ленин и Сталин за 28 лет (1917-1945 год) с нуля построили общенародное государство с мощной индустрией, мощной армией, разгромили немецкий фашизм и японский милитаризм, создали ракетный и ядерный задел. А что за 28 лет такого же масштабного создала нынешняя белогвардейская власть, получив в наследство мощный задел разрушенного СССР-кадры, промышленность, инфраструктуру?
    Altona
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