17:33 12 мая

К берегам Японии подошла вторая американская АПЛ

Американская атомная подлодка «Санта-Фе», вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», в четверг зашла на американскую базу Йокосука в Японии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВМС США.



Ранее в этом месяце на базу в Сасэбо в японской префектуре Нагасаки прибыла аналогичная американская подлодка класса «Лос-Анджелес» – «Шейенн».


Каждая из лодок несет, по меньшей мере, 12 крылатых ракет.

Кроме того, в Японском море в связи с напряженностью на Корейском полуострове с прошлого месяца продолжает курсировать американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Помимо надводных кораблей в состав авианосной группы традиционно входит атомная подлодка, также вооруженная крылатыми ракетами.

По различным данным, опубликованным в СМИ, в настоящее время в районе Корейского полуострова могут находиться до 6-ти ударных подводных лодок ВМС США.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 15:46
    Ну пусть япона-мамы и япона-папы своих дочек прячут, а ну как морячки на берег сойдут, захотят большой и чистой любви....им всё можно.
    Чёрный
    1. Татьяна Сегодня, 16:16
      Корейские разборки для Пентагона есть только прикрытие от бдительности России. А именно.
      Недавно конгресс США утвердил постановление о контроле наших российских портов на ДВ. Разумеется американцы контролировать дальневосточные порты России буквально явочным порядком не собираются, а вот огульным путём могут вполне - например, проверять наши торговые и грузовые корабли в нейтральных тихоокеанских водах, т.е. останавливать их на досмотр по своему усмотрению. Чтобы этого не произошло, России придётся свои торговые суда сопровождать своими военными кораблями в нейтральных водах. То же самое может быть и в отношении проверки грузов иностранных судов - а именно в отношении наших иностранных партнёров.Всё это негативно скажется на торговых отношениях России с другими странами.
      По сути, это торговая блокада со стороны США в отношении России в Тихом океане.      Это с одной стороны.
      А с другой стороны, Тихоокеанский ВМФ России будет непроизводительно для защиты рубежей России отвлечён на сторонние логистические нужды по защите Отечества.
      Моряки меня поймут, о чём я веду речь.
      Татьяна
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:17
      Как и говорилось им 3 месяца нужно собирать силы, осталось 2 мес.
      Владыка Ситх
  2. cniza Сегодня, 15:47
    Каждая из лодок несет, по меньшей мере, 12 крылатых ракет.


    Как то не серьёзно...
    cniza
    1. svp67 Сегодня, 15:57
      Цитата: cniza
      Как то не серьёзно...

      Не серьезно, что? Это лодка - многоцелевая, она способна гоняться за чужими подводными лодками и кораблями, защищать свои корабли, это очень тихий и сильно вооруженный "подводный убийца"
      svp67
      1. cniza Сегодня, 16:02
        Извините , я имел ввиду , указанное количество ракет ( сколько их там мы не знаем и каких ) , там 12 пусковых установок , то что это серьёзный корабль я прекрасно знаю и их около 70 штук.
        cniza
  3. bouncyhunter Сегодня, 15:48
    Чисто поржать , коллеги : это на фоне того , что Ын грозился звездюхнуть по матрасной АПЛ они вторую прислали - чтобы не промазал ? lol
    А по серьёзному - не очень это приятно ...
    bouncyhunter
    1. КобалТ Сегодня, 15:55
      Цитата: bouncyhunter
      А по серьёзному - не очень это приятно ...

      Это совсем неприятно.
      Не слишком много для одной Северной Кореи?
      Трамп он еще тот "миротворец"... Нобелевской премии только не хватает.
      КобалТ
      1. erudit 017 Сегодня, 15:59
        давайте хоть над названием посмеемся «Санта-Фе» в Йоко-суке
        erudit 017
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:01
        Цитата: КобалТ
        Трамп он еще тот "миротворец"... Нобелевской премии только не хватает.

        Я бы ему эту премию с удовольствием оформил из 99-го Вальтера в основание черепа .
        bouncyhunter
        1. КобалТ Сегодня, 16:09
          Цитата: bouncyhunter
          Я бы ему эту премию с удовольствием оформил из 99-го Вальтера в основание черепа .

          Сдается мне - не поможет. У последних американских през-ов там специальные отверстия предусмотрены, заодно и для вентиляции...
          А, на самом деле, очень неприятные ассоциации от происходящего.
          Враги и цели обозначены. Силы сосредотачиваются....
          КобалТ
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:13
            Цитата: КобалТ
            Враги и цели обозначены. Силы сосредотачиваются....

            Вот это и беспокоит ...
            bouncyhunter
            1. КобалТ Сегодня, 16:16
              Цитата: bouncyhunter
              Вот это и беспокоит ...

              Да и общественное мнение готово...
              Долго готовили, уже почти 10 лет.
              Шаги сейчас в ускоренном темпе делаются, один за другим.
              КобалТ
    2. рич Сегодня, 15:59
      В начале 2000 были публикации о наличии у КНДР подводных лодок-камикадзе с ядерной начинкой для самоподрыва в районе сосредоточения американского флота. Этакий ядерный "чучхемобиль" Ына
      рич
    3. svp67 Сегодня, 16:01
      Цитата: bouncyhunter
      по матрасной АПЛ они вторую прислали - чтобы не промазал ?

      Третью. Ын грозился потопить "стратегическую" АПЛ типа "Огайо" со 154 топорами, а эти две многоцелевые, которых американцы аж 62 корпуса выпустили, правда сейчас их 45 осталось, остальные уже списаны.
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
        Извините , Сергей hi Ошибся , каюсь .
        Цитата: svp67
        эти две многоцелевые, которых американцы аж 62 корпуса выпустили, правда сейчас их 45 осталось, остальные уже списаны.

        Так это что - банальная утилизация предстоит чужими руками ?
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 16:15
          Цитата: bouncyhunter
          Так это что - банальная утилизация предстоит чужими руками ?

          Похоже на то. Тихой сапой, а американцы наращивают свои силы там. Сейчас эти "Лосы" начнут работу по сбору инфы о подводных лодках Ына. Вот, кто что б не говорил, но не нравится мне все это. Похоже, что американцы могут ударить... Быстро, мощно, а главное НЕОЖИДАННО
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
            Не хотелось бы такого развития событий . Может , просто мы чего-то не знаем из мыслей ГенШтаба ?
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 16:27
              Цитата: bouncyhunter
              Может , просто мы чего-то не знаем из мыслей ГенШтаба ?

              Ну, что думает наш ГенШтаб, я немного представляю. У него голова болит о том, как это все своими малыми силами, в случаи чего гасить. Ведь понятно, что при начале войны, к нам хлынут толпы беженцев. Сейчас более интересно, что думает американский Комитет Начальников Штабов... Трамп в отличии от Обамы, не держит военных на "коротком поводке" и это несет некую угрозу.
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
                Цитата: svp67
                Сейчас более интересно, что думает американский Комитет Начальников Штабов... Трамп в отличии от Обамы, не держит военных на "коротком поводке" и это несет некую угрозу.

                Мне вот тоже эта мысль о вседозволенности КНШ покоя не даёт ...
                bouncyhunter
            2. Непостижимый Сегодня, 17:19
              Цитата: bouncyhunter
              Не хотелось бы такого развития событий . Может , просто мы чего-то не знаем из мыслей ГенШтаба ?

              Ты точно ничего (как и svp67) не знаешь о "мыслях" генштаба.
              Вас, интернет героев/полководцев и стратегов, не посвятили нынче в планы того самого штаба...
              Для вас кидают новости и события (нужные/пригодные для интернет пипла вроде вас), где вы их со знанием дела обсуждаете. )
              Непостижимый
          2. КобалТ Сегодня, 16:34
            Цитата: svp67
            Похоже, что американцы могут ударить... Быстро, мощно, а главное НЕОЖИДАННО

            Могут. Но целятся они не по ней. Прицел на нас и китайцев. Проверяют у кого фаберже крепче...
            КобалТ
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 15:52
    Еще одна "частичка свободы " и "мира" прибыла к берегам Японии
    Ретвизан 8
  5. К-50 Сегодня, 16:14
    Мне кажется, если по КНДР нанесут удар янкенсы, хоть из-под вод, хоть откуда, то Ким просто мочканёт по ближайшим союзникам пин до сов всеми доступными средствами, а дальше будь что будет Ему то терять нечего. По любому, если страна "проиграет" его в Гаагу потащат, так что вряд ли он будет выбирать и соизмерять цели и силу удара.
    Поэтому всем ближайшим полоссатым "прихлебателям" нужно крепко держать "за руку" янкенсов, чтобы самим "на орехи" не прилетело. yes laughing
    К-50
    1. pjastolov Сегодня, 16:27
      всем ближайшим полоссатым "прихлебателям"
      надо получше матрас лизнуть, чтобы он подобрел, а то дубиной размахивать будет он, а получать они (хотя нормальный расклад) laughing
      pjastolov
  6. Шептун Сегодня, 16:46
    А не может вся эта возьня быть направлена против нас? типа под этой легендой они готовятся по нам ударить?
    Шептун
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