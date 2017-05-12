К берегам Японии подошла вторая американская АПЛ
Американская атомная подлодка «Санта-Фе», вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», в четверг зашла на американскую базу Йокосука в Японии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВМС США.
Ранее в этом месяце на базу в Сасэбо в японской префектуре Нагасаки прибыла аналогичная американская подлодка класса «Лос-Анджелес» – «Шейенн».
Каждая из лодок несет, по меньшей мере, 12 крылатых ракет.
Кроме того, в Японском море в связи с напряженностью на Корейском полуострове с прошлого месяца продолжает курсировать американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон».
Помимо надводных кораблей в состав авианосной группы традиционно входит атомная подлодка, также вооруженная крылатыми ракетами.
По различным данным, опубликованным в СМИ, в настоящее время в районе Корейского полуострова могут находиться до 6-ти ударных подводных лодок ВМС США.
Ранее в этом месяце на базу в Сасэбо в японской префектуре Нагасаки прибыла аналогичная американская подлодка класса «Лос-Анджелес» – «Шейенн».
Каждая из лодок несет, по меньшей мере, 12 крылатых ракет.
Кроме того, в Японском море в связи с напряженностью на Корейском полуострове с прошлого месяца продолжает курсировать американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон».
Помимо надводных кораблей в состав авианосной группы традиционно входит атомная подлодка, также вооруженная крылатыми ракетами.
По различным данным, опубликованным в СМИ, в настоящее время в районе Корейского полуострова могут находиться до 6-ти ударных подводных лодок ВМС США.
Использованы фотографии: Reuters
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