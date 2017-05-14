Победа ковалась не только на фронте и в тылу - она ковалась прежде всего в образовании и умах

В последние несколько дней перед 9 мая в интернете все чаще появляется заметка питерского поэта Антона Черного, который напоминает о том, почему мы, именно мы, должны помнить подвиг своих дедов и праздновать День Победы. Хоть она написана не сегодня и даже не в этом году, тем не менее, становится только актуальнее.С одной стороны, конечно, текст правильный и нужный – действительно у США свой день победы, свои парады, они и Европу освободили, и до Берлина дошли. Какой там Советский Союз? Но все-таки как так получилось, что напоминать вообще приходится? Как получилось, что кто-то может писать о "победобесии" и как минимум неуважительно высказываться о Дне Победы?Действительно, Рузвельт и Черчилль на Западе - герои войны, а Сталин – кто такой для них Сталин? Что уж говорить про СССР – он, ну, как максимум "принимал участие". Тем временем в России все больше отдельные личности возвеличивают ленд-лиз, который, как известно, "горел, как спичечный коробок", и все больше рассказывают о том, как Советы "заваливали трупами" фронты.Очевидно, что к реалиям Великой Отечественной войны, а тем более к 9 мая 1945 г., это не имеет отношения, но в действительности оказывается так, что подрастающее поколение все больше удивляется, чего это вдруг спустя 70 лет мы празднуем? Оказывается, что у США был Бред Питт и его "ярость", а реального подвига советских танкистов близ города Расейняй, который так похож на сценарий фильма, для них и не было.Конечно, все нужно решать вкупе – американские эффектные киноленты оставляют так или иначе в памяти яркий отпечаток, а отечественные "Сталинграды", за редким исключением, лишь неприятный осадок от увиденного. Но вместе с тем напрашивается вывод о том, что противостоять этим "антипобедчикам" и голливудским агиткам банально может образование. Качественное образование, которое сейчас уничтожается повсеместно. Ведь в Советском Союзе Победа ковалась не только на фронте – но изначально и в образовании, с которым воины Красной Армии затем пошли воевать за каждую пядь своей земли, а ученые и инженеры создавали "Климентов Ворошиловых" и "тридцатьчетверки".О том, как в борьбе с гранитом науки зарождалась и приближалась наша Победа Накануне.RU рассказал историк, соавтор проекта "Последний звонок", советник ректора МПГУ Евгений Спицын.- Действительно, Победа ковалась не только на фронте, в тылу, в экономике – она ковалась и в умах, в образовании. Раньше существовало понятие "советский патриотизм", это было не пустое сочетание слов, это была государственная политика по воспитанию советских патриотов. В 1934 г. руководство страны поставило задачу не просто вернуть преподавание гражданской истории в школу, но и написать добротные учебники для школ и вузов. Довольно долго проводился конкурс, было создано несколько рабочих групп, там были разные люди – от Ванага и Бухарина до Шестакова и Бахрушина. Причем Сталин и Жданов лично редактировали конспекты целого ряда учебников, например, знаменитый труд профессора Шестакова, который, кстати, работал именно в МПГУ.И, заметьте, в период войны выходило довольно много трудов советских историков, которые вносили свою лепту и в воспитание, и в пропаганду. То есть людей воспитывали все годы советской власти – воспитывали в духе советского патриотизма, в духе преданности Родине, преданности общественному строю. И это принесло свои плоды в деле Победы.При всех критических моментах, в Советской России все-таки впервые было уничтожено сословное общество, впервые к власти пришло действительно руководство из народа, которое было "плоть от плоти" этого народа, а не какая-то аристократическая "элитка", не какой-то правящий слой, который в упор не видел этот народ и столетиями его унижал, грабил и эксплуатировал. Поэтому когда говорят, что советские войны шли в атаку "за Родину, за Сталина" – это не какая-то натяжка, это действительно так. Это надо особо подчеркнуть – люди воевали не просто за свое Отечество, за каждую пядь советской земли, за свои семьи – они воевали в том числе и за советский общественный строй.То есть получается, что за 20 с небольшим лет (с 1917 по 1941 гг.) 80% населения выросло из крестьян, которые умеют только ставить крестик, в цельный народ, который создавал передовую технику, разрабатывал новые технологии и строил свое государство. Остается только восхититься гениальной прозорливостью Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Ведь когда создаются первые научно-исследовательские институты? В 1918-1919 годах. Казалось бы, есть нечего, вся страна находится в войне, идет иностранная интервенция. 14 иностранных держав, причем и страны Антанты, и страны так называемого "Четверного союза" (Германия и ее сателлиты) – они все приняли участие в той или иной степени в нашей Гражданской войне. И все эти "белые армии" – того же Колчака, Деникина, Миллера, Юденича и прочих – они находились на прямом содержании "зарубежных партнеров". Они поставляли им и оружие, и боеприпасы, и обмундирование – и вообще все.Вот в условиях такой гражданской войны и иностранной интервенции создаются первые НИИ, начинается программа ликвидации безграмотности, создается так называемый "научный паек" для особо выдающихся представителей отечественной науки, чтобы люди могли работать и приносить пользу Отечеству. Тогда же разрабатывается план ГОЭЛРО – государственной электрификации России. Да, за основу были взяты наработки еще царской эпохи, но тогда только шла разработка, а реализация когда началась? Именно в годы советской власти.И все годы шла усиленная подготовка кадрового потенциала страны. Когда во второй половине 1930-х годов к руководству наркоматами, в том числе и оборонными, пришли Устинов, Малышев, Шахурин и другие – это ведь были люди, которые получили высшее образование не где-нибудь, а именно в советских технических вузах. Именно на эту когорту уже советских специалистов и опирался Сталин, когда решал вопросы в том числе и организации военной экономики. И их образование к 1941-45 гг. уже превратилось в то фундаментальное советское образование, которое дало нам в том числе Победу, Высокий полет и другие достижения и подвиги.Опять же, примерно со второй половины 30-х наши умы взяли самые лучшие практики из зарубежного образования, взяли лучшие практики из российского образования и, преломив через наш исторический опыт и наши реалии, создали, действительно, одну из самых мощных и эффективных систем образования – и среднего, и высшего. То есть наш прорыв в мировой науке, который произошел в 1940-1960-е годы, закладывался именно в 1930-е годы. Ведь сама мечта о создании реактивной техники, об освоении космического пространства, зарождалась еще у Циолковского. ЦАГИ (Центральный аэродинамический институт) тогда же создавался – он тоже в своей основе имел не только чисто утилитарные задачи, вроде создания авиационной техники, но в том числе и изучения космического пространства. И Королев в 1920-е годы тоже начинал свои первые эксперименты с ракетной техникой. И в 1930-е годы выходит, например, знаменитая работа Капицы. Это все заложило основу к созданию в том числе ядерной, потом термоядерной, затем водородной бомбы. Это все закладывалось в те предвоенные годы.И без соответствующего образования ни наша Победа, ни наши космические и прочие достижения никак не могли появиться – откуда бы мы кадры брали?А теперь, после 1991 г., прошли почти те же 20 с небольшим лет. И что мы получили? Ничего. Я всегда сравниваю эти двадцатилетия – это как небо и земля. Раньше при всех сложностях, перегибах и "загогулинах", как у нас выразился один не очень трезвый президент, шло позитивное развитие. Причем это все было очевидно из года в год. И даже первые послевоенные годы на науку и образование в бюджете значились расходы около 11-13% от ВВП. Это вообще не снилось современному обществу.Даже в позднем Советском Союзе времен Брежнева около 6-6,5% ВВП (и надо понимать, что ВВП Советского Союза несопоставим с ВВП сегодняшней России) тратились на высшую, среднюю школу, на образование, обучение, воспитание. Поэтому у нас функционировали тысячи бесплатных – я это подчеркиваю – кружков и научно-технических, и творческих, и спортивных, и других. А сейчас куда ни плюнь – везде надо платить огромные деньги, чтобы пойти и устроить ребенка в какой-то кружок.Процесс воспитания и обучения в советской школе шел рука об руку, а сейчас это все оборвали. Раньше какую-то новую тему начинали изучать только при условии того, что предыдущая тема была усвоена. А сейчас как проходит обучение? Учитель выступает в роли какого-то модератора - он не воспитывает и не обучает, он просто "проходит темы". А усвоили эту тему или нет – никого не волнует. Хотя сам процесс обучения в чем заключается? В том, что старшее поколение передает опыт младшему поколению, но передает этот опыт через усвоение, а не просто через "информацию". Эту информацию сейчас можно почерпнуть, откуда угодно. Другое дело, что человек, не обученный критически мыслить, критически воспринимать, анализировать информацию, в этом информационном море становится беспомощен, им можно манипулировать. Тем более, информация не всегда носит объективный характер, иногда являясь просто дезинформацией.Поэтому, к сожалению, у нас в рамках современной образовательной системы утеряна главная составляющая школы – школа не обучает и не воспитывает. Школа выступает неким посредником и "убивает" времяпрепровождение ребенка, пока родители на работе. Но все делают вид, что у нас образование на должном уровне, устраиваются непонятные конкурсы, флешмобы, заставляют обзаводиться "портфолио" – это все мишура, которая никакого отношения к образованию не имеет. А за этой мишурой скрываются реальные проблемы в образовании. Все проблемы сводятся к одному - на выходе из школы ученик, который получает аттестат о среднем образовании, не имеет этого среднего образования.Как было с советскими школьниками и студентами? Они могли более-менее рассуждать на темы и биологии, и физики, и астрономии, и прочего - потому что советская система строилась на усвояемости материала, а не просто на прохождении его. По этой же причине не зазорно было поставить ученику "двойку" или оставить на второй год – это просто значило, что какой-то материал не был усвоен. А сейчас если поставишь "двойку"- тебя "сожрут" на всех уровнях. Получается, что формально материал пройден – по журналам и отчетам, а по факту - не пройден.Более того, прохождение программы вообще никем и никак не контролируется. Мы получаем много писем о том, что по курсу отечественной истории к концу 11 класса в лучшем случае успевают "доползти" до предвоенных времен.Даже не изучают войну. А мы потом удивляемся, почему они не знают ни маршала Жукова, ни маршала Рокоссовского, ни подвиг Космодемьянской, Матросова, ни фамилии Кожедуба, Покрышкина.Сейчас уже идет попытка переформатировать сам праздник. И драпировка мавзолея – это из того же ряда. Потому что многие сейчас пытаются внушить, что войну выиграл не советский солдат, а русский солдат эпохи Первой мировой войны. Я это лично слышал от некоторых представителей нашего "монархического лагеря".Это делается специально – представить дело таким образом, что Рабоче-крестьянская Красная армия была уничтожена в первые месяцы войны, а вот, дескать, когда на фронт были призваны старые вояки еще русской императорской армии – вот мы, дескать, тогда только дали фрицам по зубам. Но это все ерунда. Это было естественное соединение многовековой истории России и ее героических страниц. На этом тоже воспитывали советский патриотизм. Только это был не "ура-патриотизм" какого-то шовинистического типа, а это был в широком смысле патриотизм именно советский. Все лучшее, что у нас было в отечественной истории, бралось "на вооружение" и ставилось в пример. А воспитывали советских людей и на Александре Невском, и на Дмитрии Донском, и на Кутузове, и на Брусилове, и на Ленине, и на других великих личностях.А сейчас если некоторые учебники почитать да в "Ельцин-центр" сходить, то складывается впечатление, что у нас был только один "великий" Борис Николаевич. Все остальные даже мизинца его не стоят. И если так будет продолжаться, то никакое мы 9 мая в будущем уже не получим, ведь оно было обеспечено не только победами на фронте и в экономике, но и в умах, в образовании.