«Калашников» отрабатывает технологии будущего на комплексе «Нахлебник»

Целью создания "Нахлебника", который по своей сути являлся экспериментальным образцом, являлась отработка конструкторских и технологических решений по компактной компоновке узлов и агрегатов, позволяющих обеспечить малогабаритным робототехническим средствам требуемые характеристики по скорости, грузоподъемности, маневренности, возможности размещения полезной нагрузки с высоким энергопотреблением,

Боевой автоматизированный комплекс «Нахлебник» создавался для отработки конструктивных решений, которые будут применены в перспективных роботизированных системах, передает ТАСС сообщение гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко.сказал гендиректор компании.По его словам, «эксперимент удачно завершен, а полученный технический задел уже используется для создания других специальных робототехнических образцов».Ранее «Нахлебник» был представлен на выставке вооружений в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии, прошедшей в феврале текущего года.Криворучко сообщил также, что в следующем году начнутся испытания новейшего разведывательно-ударного комплекса, масса которого составит около 20 тонн.