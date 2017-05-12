17:33 12 мая

«Калашников» отрабатывает технологии будущего на комплексе «Нахлебник»

Боевой автоматизированный комплекс «Нахлебник» создавался для отработки конструктивных решений, которые будут применены в перспективных роботизированных системах, передает ТАСС сообщение гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко.

«Калашников» отрабатывает технологии будущего на комплексе «Нахлебник»


Целью создания "Нахлебника", который по своей сути являлся экспериментальным образцом, являлась отработка конструкторских и технологических решений по компактной компоновке узлов и агрегатов, позволяющих обеспечить малогабаритным робототехническим средствам требуемые характеристики по скорости, грузоподъемности, маневренности, возможности размещения полезной нагрузки с высоким энергопотреблением,
сказал гендиректор компании.


По его словам, «эксперимент удачно завершен, а полученный технический задел уже используется для создания других специальных робототехнических образцов».

Ранее «Нахлебник» был представлен на выставке вооружений в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии, прошедшей в феврале текущего года.

Криворучко сообщил также, что в следующем году начнутся испытания новейшего разведывательно-ударного комплекса, масса которого составит около 20 тонн.

Использованы фотографии: Артем Коротаев/ТАСС
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Комментарии 13

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:06
    Ну умеют наши названия давать ....))))
    ОТДЕЛ
    1. AUL Сегодня, 16:42
      Тоже поражает фантазия тех, кто наименования присваивает! Такие названия, как Каратель, Клоп, Нахлебник... Осталось назвать еще Дармоед, Фашист,гниda !
      AUL
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:14
        Цитата: AUL
        Тоже поражает фантазия тех, кто наименования присваивает! Такие названия, как Каратель, Клоп, Нахлебник... Осталось назвать еще Дармоед, Фашист,гниda !

        Думаю скоро название боевой техники появится "СТАЛИН" ..Но это должно быть очень убойная разработка ! soldier
        ОТДЕЛ
        1. рич Сегодня, 17:27
          Самое разрушительное и беспощадное российское вооружение по праву должно называться Ельцин и Горбачев
          рич
  2. b-612 Сегодня, 16:08
    "Нахлебник " продолжает традиции гранаты "Подкидыш" и миномёта "Василёк" wink
    b-612
    1. LostCoast Сегодня, 16:15
      Нахлебник-это намёк разработчиков и производителей президенту РФ о несуразно огромном числе трутней-манагеров и их бесполезно-бестолковых ни на что не годных родственников в заводоуправлении.Это прям крик души!
      LostCoast
  3. shans2 Сегодня, 16:12
    "Соратник " применялся нашими ССО в Сирии
    shans2
    1. vkl.47 Сегодня, 16:52
      Газовые гранаты надо назвать выпердыш1,2.потом бздун1,2
      vkl.47
  4. sub307 Сегодня, 16:24
    Следующее изделие в помощь "Нахлебник"у наверно нарекут "Выродок".
    sub307
    1. Шептун Сегодня, 16:50
      Нахлебник - Халявщик - Дармоед - Тунеядец- Филонщик - Паразит - Иждивенец - Прихлебатель - Нахарчник - Прихлебала - Прихвостень - Чужеспинник - Дармовщик - Приживала
      вариантов развития очень много! :)
      Шептун
      1. BlackMokona Сегодня, 17:16
        Я понял почему дали такое название.Путин на совещании говорит
        -Выбросить из армии всех Туниядцев, Нахлебников и Прохиндеев.
        И генералы такие.
        -Так точно!
        И выбрасывают гору боевой техники на свалку. wassat
        BlackMokona
  5. ГСВГ 86-88 Сегодня, 17:00
    на главном фото очень похож на КВ-2,в современном "тюнинге"
    ГСВГ 86-88
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
    Предлагаю следующую разработку связи(многоканальной , дублирующей и защищенной" назвать "Либераст" ..Эта работать будет без сбоев уверен ! laughing
    ОТДЕЛ
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