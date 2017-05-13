11:45 13 мая
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

"Мы хотим вымирать и нищать или размножаться и богатеть?"

"Мы хотим вымирать и нищать или размножаться и богатеть?"


Сразу два предложения по стимулированию в семьях многодетности поступило накануне. Минвостокразвития России предложило выделять многодетным семьям 300 га земли в Приморском крае, а институт демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова направил президенту России концепцию закона "О статусе многодетных семей". Директор института Юрий Крупнов предлагает ввести ежемесячные денежные выплаты, в зависимости от количества детей в семье: 25 тысяч рублей — семьям с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью-семью и 100 тысяч рублей для семей, у которых восемь и более детей. Средства на это предлагает получить от налога на малодетные и бездетные семьи. Последнее предложение восприняли как повод ввести очередной побор с населения. Директор институт демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью Накануне.RU рассказал, что на самом деле он имел в виду, когда составлял свою концепцию

Вопрос: Предложение, которое Вы направили президенту, это законопроект, текст закона, что это?


Юрий Крупнов: Я направлял не проект закона, а концепцию, это то, что еще предстоит оформить в виде закона, в виде статей и положений.

Вопрос: В чем суть вашего предложения, можете разъяснить?

Юрий Крупнов: В России существует система принудительной малодетности, как мне кажется, это и есть основная проблема нашей демографии, ведь колоссальная территория, демографические катастрофы XX века, и требование быть конкурентноспособными на фоне ведущих цивилизаций мира, диктуют нам необходимость как минимум не снижать количество нашего населения. Однако фиксируемый коэффициент рождаемости очень небольшой, полномасштабного воспроизводства населения в стране просто не происходит. При этом даже если представить, что в результате всех мер стимулирования рождаемости коэффициент станет 1,8, то естественная убыль населения все равно не будет восполняться, и если такая ситуация будет длиться и до конца столетия, то Россия просто потеряет половину населения. Территорию в одну седьмую часть суши таким количеством людей удержать нельзя. Отдельной проблемой сразу станет и этносостав оставшегося населения. В этой связи единственно возможный путь, пусть и крайне трудный, полуфантастический и идущий наперекор всем современным трендам потребительского общества – многодетность.

Если у нас к 40-му году этого века у половины семей не будет трех и более детей, то количество населения будет снижаться и мы будем вымирать.

Вопрос: Из того, как подан ваш проект в СМИ, есть ощущение, что оплатить спасение страны от вымирания придется малодетным и бездетным гражданам

Юрий Крупнов: Дело не в перераспределении от малодетных к многодетным. Хотя, в конечном счете, эта ситуация перераспределения все-таки будет существовать. Оно просто так или иначе будет существовать или в виде налога на бездетность и малодетность, или в том, что многодетные будут получать определенные льготы и субсидии. Потому что стимулирование многодетности остается фундаментальной основой нашей концепции. Да, нам нужно значительно больше многодетных семей и поскольку подавляющее число семей малодетные, то они и будут спонсорами многодетности. Но проблема тут не в налоге на бездетность, потому что это всего лишь один из десятков инструментов, проблема в том, что либо такое перераспределение состоится, либо страна вымрет. Это вопрос политический и даже геополитический. Я бы сравнил этот момент с 22-м июня 1941 года. Тогда тоже стоял вопрос у некоторых, жертвовать людьми, воевать в смертельных боях или дождаться оккупации в надежде на баварское пиво? В Великой Отечественной войне людей посылали на фронт, люди погибали, умирали за нас и, можно сказать, строили так наше с вами будущее.

Вопрос: Есть ощущение, что уговорить государство двигаться в направлении развития, заинтересовать его каким-то проектом развития, например, стимулировать рождаемость рублем, можно, только если прямо указать ему, где взять на это деньги. Желательно, чтобы способ был максимально прост и понятен. Это так? Новый налог как раз такой способ?

Юрий Крупнов: Не совсем так. Если мы продолжим проводить аналогию с Великой Отечественной войной и вообще с войной, то можно сказать, что перспектива вымирания страны, перспектива потери половины населения в каком-то смысле ничем не отличается от перспективы потерять полстраны под обломками и в бомбежках. Так, по аналогии с военной экономикой, мы предлагаем ввести демографическую экономику. Тут вопрос не в том, кто кого объест, кто у кого какой кусок заберет.

Когда страна производит пушки для войны, кто-то может сказать, что таким образом оно отбирает сливочное масло у населения, но можно не производить пушки, и тогда просто позволить себя захватить. Точно также вопрос сейчас стоит и в демографии.

При этом у нас наблюдается искаженное восприятие действительности на уровне нации, вопрос абсолютных приоритетов и ценностей мы ставим в зависимость от существующей модели экономики. Да, мы видим, что существующая модель экономики даже то, что есть сейчас удержать толком не может. У нас нулевой рост. При этом мы полностью зависим от экспорта углеводороводов. И да, именно на этом фоне мы еще и предлагаем многодетным семьям оказывать серьезную финансовую поддержку - отдавать им большой кусок от общего пирога. Но, может быть, просто пора уже выйти из положения заложника бесперспективной экономики, заложника тех, кто умеет реализовывать только существующий сейчас вариант экономики? Вот, пожалуйста, есть проектная экономика развития, о которой уже говорят очень многие академики, специалисты. Это экономика, которая предлагает совершенно другие масштабы экономического роста. Был такой товарищ по фамилии Сталин, он за 10 лет до начала войны сказал, что страна отстала на 100 лет, и если не пробежать за 10 лет это расстояние, то нас сомнут. Как известно, ошибся Сталин всего-то на несколько месяцев. При этом, при нем проценты роста экономики по отдельным отраслям достигали 30-40%. Мы предлагаем, в интересах выживания нации сделать другую экономику, а не страну и ее население приспосабливать под ту экономику, которая есть.

Вопрос: Если все же спуститься с глобального уровня на уровень простого человека, как объяснить ему, что демографический подъем должен обеспечивать именно он, из своего кармана. Ради чего? Тут, наверное, должен прозвучать какой-то мобилизационный призыв, может быть, похожий на то, что Вы говорите, но ведь вполне вероятно, что будет просто введен еще один побор. Вся новая демографическая политика закончится, как это часто бывало, полумерой, а не комплексом мер, сопровождающимся информационной и идеологической поддержкой. Отдайте, мол, свои деньги, чтобы другие заводили детей, либо сами заводите и живите на 50 тысяч всемером.

Юрий Крупнов: Комплекс мер все-таки предполагается. Если мы говорим про пять-семь детей, то в нашей концепции предполагается выплачивать 100 тысяч рублей в месяц. Но вы задаете вопрос, которые надо ставить в тот же контекст, что был 22 июня. Вы понимаете?

Вопрос: Но без мобилизационного призыва в духе сталинского "братья и сестры" или черчиллевского "не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота" это не будет похоже на 22-е июня, разве нет?

Юрий Крупнов: Во-первых, в конечном итоге, именно государство будет принимать закон, поэтому все-таки речь идет о государственной политике. Второй момент, вопрос не о том, чтобы буквально сегодня ввести какой-то налог, сразу начать перераспределять. Конечно, вопрос и о колоссальной идеологической работе в стране. В третьих, необходимо повышать статус многодетных семей. 80% проблем – это повестка на госканалах, которые должны на государственные деньги вести несколько иную политику информационную. Народ действительно должен осознать, что ситуация критическая, она сравнимая с 22 июня, только еще более сложная, потому что, когда враг переходит границу и стреляет, всем понятно о чем речь, а когда нация просто медленно вымирает, кажется, что все самое страшное случится еще не скоро и будет не больно.

Вопрос: С другой стороны, допустим, все, что вы говорите, сделано, регулярно идут выплаты многодетным семьям, но остаются ювенальные институты. Ювенальная система даже от родителя одного ребенка требует многого, а если детей в семье пять или семь, то человек автоматически поставлен в условия, когда он что-то да будет нарушать, разве нет?

Юрий Крупнов: Я еще раз предлагаю посмотреть на вопрос через призму демографической политики, я бы даже сказал геополитики. Выживает только тот, у кого пять-семь сотен миллионов населения. Лучше - миллиард. Это суть вопроса. Математика тут такая же, как на войне, с ее пушками, автоматами и танками.

Да, нашу дурацкую ювенальную систему, уже частично внедрившуюся, надо менять, но если говорить по существу, то требуется комплексное изменение подхода государства к детству.

Очевидно же, что все эти ювенальные штучки, на самом деле, являются инструментом, с помощью которого замазывают пустоту, компенсируют снижение содержательного внимания к детству, например, создания инфраструктуры бесплатного дополнительного и базового образование. Вторгаясь в семью, государство просто изображает, что переживает о состоянии детей, но при этом оно же оптимизирует систему образования, делает детские кружки платными и занимается другими подобными вещами.

Государству тут надо просто вправлять мозги. Надо прижать государство к стенке и, наконец, добиться от него ответа на вопрос: что ты хочешь в этом направлении, какая у тебя политика? Разбить всю инфраструктуру детства, а чтобы скрыть это, завести на каждую семью по одному соцработнику, который будет ежедневно наблюдать за каждым родителем, или все-таки создать бесплатные кружки мирового качества? Решись уже!

Вопрос: Таким образом, если посчитать все, что потребуется для запуска новой демографической политики: медиаподдержка, поддержка финансовая, допустим, в том размере, в котором вы обозначили, а также бесплатное образование и детские кружки, возникает вопрос, где взять деньги? Это все должны оплатить малодетные семьи?

Юрий Крупнов: Вы предлагаете ложный выбор. Как страна мы просто должны зарабатывать в три-четыре раза больше. Да, для этого нужна новая экономика. С нашей экономикой мы просто не сохраним уже и то, что имеем, будет продолжаться ухудшаться качество жизни, в итоге мы станем страной третьего мира. Опять же, надо просто определиться: вымирать и нищать или размножаться и богатеть. Да, доход и количество детей в семье не противоречат друг другу – это ложная дихотомия. Меньше есть и меньше развиваться приходится, как раз не потому, что много детей, а потому что детей мало.

Вопрос: Вы имеете в виду¸ что чем больше людей, тем богаче страна, так?

Юрий Крупнов: Да, и это фундаментальный момент. Все ведущие мировые экономисты в качестве основного источника глобального кризиса обозначают, что в развитых странах просто снижается рождаемость и не хватает рабочих рук. Количество иждивенцев растет, а количество работающих уменьшается. Поэтому большее количество работников – универсальный способ дать импульс к новому развитию. Ну, а кроме того, это еще и стимулирование спроса на товары, потому что все работающие что-то да покупают.
Автор: Иван Зуев
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112875/


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:43
    просто интересно: почему деньги ищут опять в карманах у населения? кто их туда положил?
    андрей юрьевич
    1. ilimnoz Сегодня, 06:31
      у кого же еще искать деньги кроме как у населения. не у олигархов же. те держат свои деньги на своей родине - на западе. и скажите после этого что мы не колония.
      ilimnoz
      1. рич Сегодня, 06:51
        Существующая в настоящее время экономическая политика ведет страну в никуда. Сегодняшняя экономика только выживает, а не развивается. А это тупиковый путь
        рич
        1. Стропорез Сегодня, 10:06
          Коллеги, зачем ходить вокруг ,да около.
          Ведь очевидно,что за истекшие 30-ть лет уничтожен институт семьи и семья ,как ячейка общества прекратила своё существование.
          Охрана материнства и детства также почила в бозе вместе с нашим славным социалистическим прошлым.
          А что стало с женщинами ,как хранительницами ОЧАГА?
          Посмотрите на наше государство,как в этом государстве можно иметь много детей? Чем кормить этих самых детей? На какие деньги собирать их в детский сад и школу?
          А гаспада из властных структур вообще знают ,сколько стоит детская коляска?Сколько стоят игрушки?
          Сколько стоит детское питание? а ведь ещё 25-ть лет назад существовали детские молочные кухни и питание для детей было бесплатным.И пионерлагеря и досуг детей был организован.
          а знают ли власти о том,что прописка в квартиру ребёнка сразу же увеличивает коммунальные платежи?
          А знают ли эти....ммм..власти ,что уже давно семьи обмениваются детскими вещами,передавая вещи уже подросших детей ,в те семьи в которых дети меньше?
          Про жильё для молодых семей даже говорить не стоит.
          У меня трое детей разных возрастов ,мы растим и воспитываем их вопреки государству!
          И соответственно никакой благодарности от подрастающего поколение это гос-во иметь не будет.
          Да и вообще на хрена мне такое государство?
          В котором на рождении и смерти делают деньги,а в промежутке между этими событиями людей постоянно доят,всячески сокращая промежуток между этими датами!
          Вспоминается план даллеса и становится очевидным ,что этот план претворяется в жизнь.
          Стропорез
      2. xetai9977 Сегодня, 07:48
        Интересно, а у самого Крупного сколько детей? Те суммы выплат ,что предлагают за детей- это просто смехотворно но нынешним ценам.
        xetai9977
        1. Kenneth Сегодня, 10:25
          Трое детей у него. А суммы выплат нормальные. Предполагает что за детей все таки отвечают родители а государство им помогает
          Kenneth
    2. Комментарий был удален.
    3. сайгон Сегодня, 07:32
      Как почему ищут в наших карманах?
      Это элементарно ,это капитализм !
      Это отрыжка свободного рынка который сам все отрегулирует , это эффективные менеджоры обгадившие все к чему ручёнки криво-вороватые приложили.
      И вот под сие дело выплывают разные персонажи с обоснованием налогов на без и малодетность , на подышать .В их понятиях наличие денег у населения это просто оскорбление для правительства либерастов.
      Да о чем говорить когда пенсии через Сбербанк задерживают .
      сайгон
      1. 34 регион Сегодня, 08:32
        07.32. Сайгон! Всё это конечно так. Но ведь возникают и другие вопросы? А если у человека есть нарушения здоровья он не может иметь детей? С них будут брать? А если рожать захотят алко,нарко зависимые и психически нездоровые? Налог будут брать со дня выдачи паспорта? Ну дадут 300 га земли. Что с ней делать? Обрабатывать? На это нужны сельхозобразование и техника. Как с этим быть? Вопрос лечения и обучения детей. Сколько будет стоить обучение и лечение (ведь образование и медицина по мнению правительства это сфера услуг)? Если 10-30 семей будут иметь по 300 га. Это какой пай будет! Родители детей сами будут в школу возить или будет интернат? Если дети будут постоянно в интернате то смысл иметь 10 детей? И как будет этот вопрос с интернатом решаться ювеналкой? Допустим будут жить в квартире. Кто её им даст? Купят сами? При реальной зарплате я сомневаюсь. Да и хватит ли средств на детей при реальной зарплате? Будут приплачивать? Это тогда можно будет нанимать прислугу? Одна готовка с ума сведёт! А попросишь детей помочь, так опять ювеналка прибежит (насилие над ребёнком!). До какого возраста платить будут? До 18-ти? А с 18-ти будут брать за бездетность? И кто будет этот налог платить если 18-20-ти летний в это время учится? Дадут кредит на налог? Ладно, выучились! Работа гарантированна? Пенсию сдвигают до 70-ти лет и даже малооплачиваемые рабочие места заняты. Куда идти? В армию? Там платят. Или в тюрьму? Там бесплатно кормят. Что сказать про инициаторов этого проекта? Сказочные д-д-д-дятлы! hi
        34 регион
        1. мордвин 3 Сегодня, 08:43
          Цитата: 34 регион
          у дадут 300 га земли. Что с ней делать? Обрабатывать? На это нужны сельхозобразование и техника

          Лопатой, лопатой... Детишкам тоже лопату в зубы - и вперед.
          Цитата: 34 регион
          Допустим будут жить в квартире. Кто её им даст

          Зачем квартира? Пусть землянку копают. Вот лопатами надо бесплатно обеспечить.
          Цитата: 34 регион
          А с 18-ти будут брать за бездетность?

          А нечего под одеялом рукоблудить. Работать надо. И без изделия нумер два. feel
          мордвин 3
  2. мармеладный Сегодня, 06:04
    хитрый у.............................(тут не ругаются-подберите сами на букву У-хотя все подходят)-он ведь прекрасно знает что если народ посчитает то с такими доходами не рискнет на многодетность.....да и до многодетных надо еще добраться через не многодетство с дополнительным налогом....замкнутый круг в чем то...короче это очередной побор-не более....пора народу уже выучивать текст песни "Интернационал"-увы.....эти потомки белогвардейцев все больше "набирают обороты" побора населения,дальше только крепостное право и т.д...впрочем по их этой резвости по нырянию в наш карман они собираются свалить еще раньше на свои норы туда.....вообщем-"Вставай проклятьем заклейменный!"
    мармеладный
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:12
    Юрия Крцпнова[/b]
    Вот как жить человеку с такой фамилией?
    [b]Да, нашу дурацкую ювенальную систему, уже частично внедрившуюся, надо менять, но если говорить по существу, то требуется комплексное изменение подхода государства к детству[/b
    [b]    Вот и займись отменой ЭКСТРЕННО!
    А государству в семье нечего делать. Землю дай, помогай обустроится, но деньгами не разбрасывайся. Бесплатноа образование и медпомощь введи для многодетных, льготы. И хватит дербанить бюджет.
    Mavrikiy
    1. мармеладный Сегодня, 06:14
      Крупнов фамилия этого "организма"...просто опечатка
      мармеладный
      1. Mavrikiy Сегодня, 06:25
        Спасибо за исчерпывающее пояснение smile
        Mavrikiy
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:18
      Цитата: Mavrikiy
      Юрия Крцпнова[b][/b]
      Вот как жить человеку с такой фамилией?
      это Крупнов в переводе на чатланский...
      андрей юрьевич
    3. midivan Сегодня, 07:02
      Цитата: Mavrikiy
      Землю дай, помогай,

      Даа нааа!!!
      [/quote]Минвостокразвития России предложило выделять многодетным семьям 300 га земли в Приморском крае[quote]
      Али 300 га уже вам не земля??? Подумаешь неделю на поезде тарахтеть, а ну как все аравой все 10 детишек не заскучаешь yes тока сзади вагон для б\у памперсов цеплять надо wassat
      midivan
  4. народник Сегодня, 06:23
    25 тысяч рублей — семьям с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью-семью и 100 тысяч рублей для семей, у которых восемь и более детей.

    Вполне себе сумасшедший план. wassat
    А где этим семьям жить? Кто даст им квартиры? Да, и многие ли нормальные люди захотят жить в таком дурдоме? fool Женщина в такой семье не сможет работать, а будет вечной нянькой, поваром и пр.
    Есть ещё и национальный аспект.
    народник
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
      Цитата: народник
      Есть ещё и национальный аспект.

      good я сразу представил новых "миллионеров" с загорелым десятком детишек... lol
      андрей юрьевич
    2. midivan Сегодня, 06:59
      Цитата: народник
      Есть ещё и национальный аспект.

      Цыгане который день гуляют, празднуют и молятся bully
      midivan
  5. Лесник Сегодня, 06:45
    Буду краток-"за...и". Где ясли с дет.садами? Где кружки? Холопов рожать и воспитывать предлагают? Соглашусь с выше сказаным-а жить где?
    Лесник
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
      Цитата: Лесник
      Буду краток-"за...и". Где ясли с дет.садами? Где кружки? Холопов рожать и воспитывать предлагают? Соглашусь с выше сказаным-а жить где?

      андрей юрьевич
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Стимулировать и поддерживать многодетные семьи конечно нужно. Но не таким способом
    налога на малодетные и бездетные семьи

    Может сначала необходимо решить вопрос о достойной оплате труда, прекращения роста тарифов ЖКХ и цен, которые растут не по дням, а по часам.
    rotmistr60
  7. midivan Сегодня, 06:57
    Мне одному при прочтении статьи хотелось дать по этой морде???
    midivan
    1. мармеладный Сегодня, 07:34
      Вы добрый wink я их сразу к стенке хочу am
      мармеладный
      1. midivan Сегодня, 07:45
        Цитата: мармеладный
        Вы добрый

        Да я настолько добрый к таким fellow Он бы к стенке просился, да не понял бы ни кто сквозь поломанные зубы и лицевые кости его бульки feel
        midivan
        1. мордвин 3 Сегодня, 08:01
          Цитата: midivan
          Он бы к стенке просился, да не понял бы ни кто сквозь поломанные зубы и лицевые кости его бульки

          Ногами его попинать, может поймет, как налоги собирать надо. angry
          мордвин 3
          1. midivan Сегодня, 10:24
            Цитата: мордвин 3
            Ногами его попинать

            stop Неее ногами не по пацански, ногами ходить надо wink , просто я как автослесарь-механик с руки сильнее вдарю laughing а с ноги и раскорячиться могу lol да затылком о землю .......аж мурашки ниже пояса как подумаю belay А если серьезно, то вот не далече от работы моей канал течет выкопан в ручную, и памятник там - надеюсь мысль понятна? smile
            midivan
            1. мордвин 3 Сегодня, 10:35
              Цитата: midivan
              просто я как автослесарь-механик

              Коллега.
              Цитата: midivan
              надеюсь мысль понятна?

              А че там. Лом нагреть, и холодным концом воткнуть. Вежливо.
              мордвин 3
              1. midivan Сегодня, 10:51
                Цитата: мордвин 3
                Коллега.

                smile drinks
                Цитата: мордвин 3
                надеюсь мысль понятна?
                А че там. Лом нагреть, и холодным концом воткнуть. Вежливо.

                Не совсем так, даю еще намек smile -
                [/quote]При строительстве канала использовался труд заключённых — 14 сентября 1932 для строительства канала был создан--------------4 июня 1934 года — Сталин, Каганович, Ягода, Куйбышев и Ворошилов посетили 7-й и 8-й шлюзы -------------- Длина 128 км. Ширина канала по поверхности — 85 м, по дну — 45 м, глубина — 5,5 м[1]. Даёт Москве более 60 % всей потребляемой питьевой и промышленной воды[quote]
                К-700х тогда не было, Камацу и Катерпиллеров тоже, во махали кайлом, железо покурит laughing
                midivan
                1. мордвин 3 Сегодня, 10:54
                  Цитата: midivan
                  во махали кайлом, железо покурит

                  Кстати, з/к, раньше обозначались, как застройщик канала. wink drinks
                  мордвин 3
  8. инженерный Сегодня, 07:04
    ...Да, нам нужно значительно больше многодетных семей и поскольку подавляющее число семей малодетные, то они и будут спонсорами многодетности.

    Автор этого безрассудного проекта явно страдает юношеским максимализмом, просто живет в каком то своем мирке, параллельно, не пересекаясь с основной частью населения. Причина малодетности семей кроется не в нежелании иметь 3 и более детей, а корни гораздо глубже, начиная со стабильности и защищенности работы, достойной заработной платы (не секрет что преподаватели, мед работники и в других бюджетных сферах от 12 тыс.р. до 25 тыс.р. это уже при наработке стажа и выслуги лет), обеспеченность детскими садами, все мы знаем, что при рождении ребенка надо записываться в очередь, очень повезет если в будущем будут места. Обучение в школе вызывает массу вопросов, обучение при получении профессии, специальности, практически без протекции очень тяжело найти достойную высокооплачиваемую работу по специальности и т.д и т.п. По предложению автора этого проекта налогообложения, малодетная семья сводящая еле еле свой бюджет, будут дополнительно еще ко всевозможным налогам оплачивать налог на бездетность, а если его еще и предложат от 18 лет до 60 лет, это будет просто налоговый рай. В одном его можно поддержать.
    Как страна мы просто должны зарабатывать в три-четыре раза больше. Да, для этого нужна новая экономика. С нашей экономикой мы просто не сохраним уже и то, что имеем, будет продолжаться ухудшаться качество жизни, в итоге мы станем страной третьего мира...
    инженерный
    1. мармеладный Сегодня, 07:36
      Он живет в Москве а это уже не Россия это во первых..а во вторых они как бы на другой планете там.....никогда не видели и не испытали народное на себе
      мармеладный
      1. Вадим237 Сегодня, 09:23
        "Он живет в Москве, а это уже не Россия" - А что же это, в Москву едут со всей России, постоянно туда - обратно.
        Вадим237
      2. midivan Сегодня, 10:34
        Цитата: мармеладный
        Он живет в Москве а это уже не Россия это во первых..а во вторых они как бы на другой планете там.....никогда не видели и не испытали народное на себе

        Ну вы не совсем правы, и в Москве не все в шоколаде, далеко не все.
        midivan
    2. pastooh37 Сегодня, 09:41
      Разреши дополнить: сколько семей малодетных нужно, что бы одной многодетной доплатить 25 т.р.?
      pastooh37
  9. Смог Сегодня, 07:16
    Да! Было у России две беды. Дураки и дороги.....
    Теперь появилась третья! Это ДУРАКИ которые нам ДОРОГИ указывают. Беда!!!!!!!!
    Смог
  10. MCMLX Сегодня, 07:24
    Ю Крупнов единственный из политиков, занимающийся демографией. Предложение, прозвучавшее здесь из разряда отчаянных. Да. Демографический вопрос не решаемый.
    Меры, которые предлагает Крупнов используют многие страны и они приводят к тому, что в обществе появляется целое сословие социальных иждивенцев. Это как правило цветныеэмигранты и их потомки, целый субэтнос, люди поколениями не приученное к труду и не стремящиеся чем то заниматься, кроме получения пособий за многодетность.
    Смотрите на Францию.
    MCMLX
  11. Monster_Fat Сегодня, 07:38
    Хотеть -не вредно. Только кто-ж вам позволит. Это покажется странным, но российскому правительству невыгодно увеличениe населения. Для обслуживания "трубы" много людей не надо. Вроде даже цифра озвучивалась как "экономически оправдано проживание не более 45 миллионов на территории России". Избыточное население надо ведь куда-то трудоустраивать, а потом надо же дополнительные школы, сады, больницы строить, а в старости пенсии платить-это же какая нагрузка на бюджет! Не, проще гастеров навезти-им ничего не надо-ни социалки ни пенсий. Ляпота. А "лишние" территории сдать в аренду-японцам, корейцам, китайцам и транснациональным компанияи и глядишь и сбудется мечта Лени Голубкова-"Мы лежим, а денюжки идут..." Судя по действиям-так российское правительство и думает.. wink
    Monster_Fat
  12. Самогонщик Сегодня, 07:55
    Это мне одному только всё политика в России выглядит как план ОСТ- нам надо уничтожать 3-4 мил. русских в год... слегка модернизированный либералами?
    Самогонщик
  13. Ольгович Сегодня, 08:22
    Думаю, что практически каждый вспомнит, что в семьях их бабушек, прадедушек было по 7-10 детей. Это было нормой для русской семьи, нормой для демографического поведения народа.
    Журнал "Наука и жизнь" за 1900 г на основании анализа данных переписи населения сделал прогноз о том, что население России превысит население Китая.
    Демографическое поведение народа было безжалостно сломано после 1917: в 1920 разрешены аборты, за первую пятилетку количество рождений на женщину сократилось почти в два раза, поэтому даже ввели запреты на аборты,
    но все равно к 1964 году началась депопуляция русских-всего через 47 лет !
    Сломать-то оказалось легко, а вот восстановить-почти невозможно.

    Любителям киваний на примеры Запада и урбанизации замечу, что плотность населения в Бельгии сто лет назад составляла 283 чел на км2, в России-9,1 ч/км2. Там урбанизация происходила за счет превращения сел в города, а в СССР за счет обезлюдивания и опустошения сел в пользу городов (сегодня плотность населения России 8,5 ч/км2)

    Как исправлять ситуацию? Не только деньгами, но и мощной пропагандой того, что если в семье не будет хотя бы трое детей, а будет 1, то он попадет со временем в зависимость от приезжих.
    Это прекрасно понимают в Израиле, где КР израильтянок даже выше, чем арабов-3,61. Они понимают, что это вопрос ВЫЖИВАНИЯ их семьи и народа.
    Такого понимания у нас, к сожалению, нет.

    Кто жил на окраинах СССР и видел, как вполне русские в 1960 годах города, "коренизировались" к 1980-м , поймут.

    Теперь речь уже не об окраинах...
    Ольгович
    1. rait Сегодня, 08:46
      Думаю, что практически каждый вспомнит, что в семьях их бабушек, прадедушек было по 7-10 детей. Это было нормой для русской семьи, нормой для демографического поведения народа.


      Только стоит добавить что большая их часть не доживала до совершеннолетия.
      rait
    2. Никкола Мак Сегодня, 09:30
      Думаю, что практически каждый вспомнит, что в семьях их бабушек, прадедушек было по 7-10 детей. Это было нормой для русской семьи, нормой для демографического поведения народа.

      Демографическое поведение народа было безжалостно сломано после 1917

      Почитайте что-нибудь писателя и журналиста Елены Прудниковой - хотя пишет она о сельском хозяйстве (с ссылками на документы и свидетельства). Но именно с сельским хозяйством напрямую была связана дореволюционная демография. Может тогда у Вас пропадёт желание рассматривать дореволюционное время как "золотой век" русской демографии. Точнее, как набор мифов о нём.
      Если желания читать нет - посмотрите в YouTube "Разведопрос" Дмитрия Пучкова - "Елена Прудникова про сельское хозяйство Российской империи".
      Никкола Мак
    3. апро Сегодня, 10:43
      Ольгович в своём антисоветском ключе,все проблемы от красных,а вот раньше при царе горохе.......не сколько забывает что такое индустриальное общество,повышение уровня здравоохранения и образования для всех и нтр.Сегодня стараниями либерального правительства в России образовался слой ненужных людей,их нечем занять,они лежат грузом на экономике .Повышение рождаемости не решение проблемы,а создание общества равных возможностей и социальной справедивости.
      апро
  14. ваняватный Сегодня, 08:52
    а за отсылки к Великой Отечественной предлагаю кастрировать ожиревших демагогов ...
    ваняватный
  15. strannik1985 Сегодня, 08:52
    Цитата: Ольгович
    Думаю, что практически каждый вспомнит, что в семьях их бабушек, прадедушек было по 7-10 детей. Это было нормой для русской семьи, нормой для демографического поведения народа

    Уважаемый, может для начала разберетесь почему много рожали? Вот только сомневаюсь,что вам причина понравится. Все просто, в общинах землю распределяли по количеству мужчин(работников), больше мальчиков-больше земли. Поэтому и рожали до 14 детей. Там где общинную землю не перераспределяли такого роста населения не было.
    Любая нормальная власть должна была решать крестьянский вопрос, кроме модернизации сельского хозяйства решений просто не было. Зачем крестьянину куча детей, если за них не дают ещё земли? Так что сокращение темпов роста населения неизбежно при любой власти.
    strannik1985
  16. Горный стрелок Сегодня, 09:00
    У самого - трое. Никогда не клянчил никаких дотаций, да и не ждал. Жаль, что мало. Детей. Образование, жильё - тоже вроде получилось. Не у всех ещё, но решаемо. Все эти "расклады", налоги и прочее - и дотации на детей - палка о двух концах. После войны у нас что, благосостояние было очень высокое в народе? Жили в сотни раз беднее, одежду перешивали, мясо ПО ПРАЗДНИКАМ. Проблема - в психологии. Вернее, в идеологии "потребляйства", что страшнее всякого напалма... Это же понятно - что ребёнок отнимет у тебя время, силы, средства - ты не сможешь поехать на курорт, поменять машину, тусить по клубам тогда, когда захочешь... Мужику крутиться придётся, чтобы всего хватало - а женщине - переключить внимание с СЕБЯ ЛЮБИМОЙ на крошечные существа, целиком от неё зависимые, перестроить свои ЦЕННОСТНЫЕ установки...
    А где взять правильные установки, когда ты был ЕДИНСТВЕННЫМ ребёнком в семье, и тебя вырастили законченным эгоистом? А так, сколько на детей дотаций не выделяй - все МАЛО будет. От этих дотаций выиграет, возможно, Северный Кавказ, но там и так с демографией порядок - там установки ДРУГИЕ. Вот и получится - ощиплют эгоистичных РУССКИХ малодетных горожан - в пользу многодетных ингушских, к примеру, семей. Не думаю, что добиваются именно этого wassat
    Горный стрелок
  17. Serg65 Сегодня, 09:16
    Мдаа, почитал статью, почитал комментарии и понял одно......Ребята, а накой вам ДЕТИ??? Ведь получается, что на детях вы хотите неплохо зарабатывать???
    Цитата: Лесник
    Холопов рожать и воспитывать предлагают? Соглашусь с выше сказаным-а жить где?

    Да не рожайте!!! Оно вам надо? Куча проблем!
    О господи!!! Граждане РОССИЯНЕ, вы сами почитайте, что вы тут пишите! Я хочу родить ребёнка, токо кто мяне за это заплатит?
    Serg65
  18. костя андреев Сегодня, 09:23
    Много букаф ни о чем! Смысл статьи и комментариев плодить халявщиков. Они государству детей а им деньги. Такая торговля детьми.
    От человека зависит сколько он хочет детей. И от женщин тоже ибо женщина тоже человек!
    костя андреев
  19. сибиралт Сегодня, 09:32
    Законы природы облагают налогом. Ежедневно узнаем где и на что повысил цены какой-нибудь министр. Вот и водочка с коньячком на 8% подорожала (второй раз с начала года). А для излечения российского народа от "малодетства", можно снизить брачный возраст лет до 10-ти. А еще, впервые нашедшим работу юношам и девушкам платить половину минимальной заработной платы и прибавлять к ней по 10% с рождением очередного ребенка. Родили пятерых - ты настоящий гражданин и будешь получать зарплату в полном объеме. Хочешь получать на 10% больше - рожайте шестого. А еще придумают женские колонии, где их будут искусственно осеменять. Бизнес не подкачает. Детей будут вскармливать на специализированных фермах, которые будет субсидировать государство и регионы. Не подумайте, что это бред. К тому всё и идёт.
    сибиралт
    1. dag Сегодня, 09:49
      Цитата: сибиралт
      Детей будут вскармливать на специализированных фермах, которые будет субсидировать государство и регионы.

      dag
  20. pastooh37 Сегодня, 09:34
    В общей демографической политике государства не видно смысла, для чего рожать новых безработных, новых само-занятых шабашников. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Но от владения и обладания человека отделяют деньги - не украл ,не ограбил -не вписался в рынок.
    pastooh37
  21. Никкола Мак Сегодня, 09:42
    Потому что стимулирование многодетности остается фундаментальной основой нашей концепции.

    Вношу встречное предложение - каждой семье с 3-м и более ребёнком - госквартира в собственность и ежемесячная выплата по 30 тыс. рублей на ребёнка.
    Источник финансирования - 5% самых богатых людей России платят 5% своего дохода как "налог на демографию".
    Ответственный за исполнение - Юрий Крупнов.
    Ему льготы - круглосуточная охрана, отпевание и похороны за государственный счёт!
    Никкола Мак
  22. Архонт Сегодня, 09:42
    сначала надо бить стоимость квартир до годового заработка. а детей должны воспитывать не родители, а спецшколы. если родитель хочет сам воспитывать, пусть педагогическое или психологическое образование получает. а за неабортированного, но отданного государству здорового ребенка премию денежную.
    Архонт
    1. Архонт Сегодня, 09:45
      Цитата: Архонт
      сначала надо бить стоимость квартир до годового заработка. а детей должны воспитывать не родители, а спецшколы. если родитель хочет сам воспитывать, пусть педагогическое или психологическое образование получает. а за неабортированного, но отданного государству здорового ребенка премию денежную.

      плюс в том, что и ребенка родил и пристроил и карьеру и работу не разрушил.
      иначе ребенок будет невоспитан, без присмотра
      Архонт
  23. Altona Сегодня, 09:44
    Цитата: андрей юрьевич
    просто интересно: почему деньги ищут опять в карманах у населения? кто их туда положил?

    --------------------------
    Почему малодетный русский должен оплачивать содержание многодетного кавказца? Это не из контекста "хватит кормить Кавказ", а просто "почему"?
    Altona
  24. ОТДЕЛ Сегодня, 09:52
    У меня двое пацанов, но я их не смогу поддержать жизнь не сахар...А тупо размножаться не могу!
    ОТДЕЛ
  25. Семенов Сегодня, 09:54
    У мормонов из-за религии многодетные семьи, но стать всем мормонами - фантастика. Родить не проблема, проблемы начинаются позже, и решения проблем, действительно, по плечу только И. В. Сталину. Актуальная статья.
    Семенов
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:56
      Мормоны живут кланами-общинами поддерживая друг-друга во всем, а русские живут в основном по-одиночке-отдельными семьями-так выживать трудно, особенно если государство не интересуется внутренней политикой, перекладывая все на плечи простого населения и надеясь на "невидимую руку рынка".
      Monster_Fat
  26. Юрий Гулий Сегодня, 10:02
    Вдруг решили вводить очередной налог. Почему? - Все разговоры про "заботу о многодетных" обычный туман, причина некомпетентность и корыстолюбие деятелей типа "денег нет, но вы держитесь". Для них главное сохранить зарубежные счета и собственность, а для нас они попытаются ввести кроме этого налога и обязательную покупку облигаций, как это уже было.
    Юрий Гулий
  27. Нонна Сегодня, 10:20
    Вы там в Правительстве и ГД сначала примите закон о налоге в 70% на богатство. И сразу деньги у государства появятся. Да тряхните еще 10 полковников, а не залезайте к нищему народу в карман. Русские и так вымирают, кого спонсировать хотите - гастарбайтеров или Северный Кавказ, которые сидят на шее у 80% русского населения РФ. Заводы, да фабрики стройте и бесплатную медицину с образованием. 10 млн гастеров по домам, ибо демпингуют на рынке труда. И себе зарплаты урежьте вчетверо. Ближе к народу нужно быть, а не забирать у него последнее.
    Нонна
Картина дня