21:51 14 мая
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

«Зеленый змий» погубил ВСУ и может погубить режим в Киеве

«Зеленый змий» погубил ВСУ и может погубить режим в Киеве

Солдат, слоняющийся без дела, потенциальный преступник. Это аксиома для любой армии. Солдат, слоняющийся без дела в зоне, где не действуют законы, преступник гарантированный. А еще он очень опасен режиму, которому служит.

"Наша армия – я не хочу сказать, что вся армия, но определенная доля, пьянствует. И это проблема, которую замалчивают, и с этим надо что-то делать". (заместитель главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО Вячеслав Марченко).


Уже более двух лет на Донбассе идет очень своеобразная «война». Есть обстрелы, есть походы ДРГ и спецоперации, но более 90% армии, загнанной Киевом на фронт, фактически ничего не делает. Месяцами люди сидят и бездельничают. Они прекрасно понимают, что наступления противника ждать не следует, что их защищают «минские соглашения». А еще в зоне так называемой АТО уже давно не действуют большинство законов. Предугадать, чем при этом для ВСУ все это закончится, было нетрудно.

Теме разложения армии киевского режима автор посвятил много статей. Первая из них была написана еще до Дебальцево в январе 2015 года:

А такие истории к осени 2015 года буквально заполонили собой Интернет:



Летом 2016 года этого уже не могли не заметить даже в военной прокуратуре Украины. Дела на «героев» АТО заводились тысячами, и руководство армии при этом просто разводило руками:

Информацию для написания статей автор черпал из разных источников, в том числе и напрямую от офицеров ВСУ. Некоторые из них, что-то пытались сделать, но против системы, как говорится, не попрешь.

Пьянство солдат, это первый этап к совершению более тяжких преступлений. В первую очередь, ... от этого страдают местные жители. Но если бы все дело было в них, Киев бы не стал заморачиваться. На население Донбасса ему плевать. Но есть исторические примеры, когда пьяная солдатня под руководством внешних сил свергала правительства и разрушала целые империи.

Февральская революция 1917 года тому самый яркий пример.

То, что это не шутки стало понятно уже этой весной. В СМИ начала просачиваться информация о совсем уже неадекватном поведении солдат, которые как и в 1917 году начали кидаться на своих офицеров:

Естественно, что с этим надо что-то делать. И командование не нашло ничего лучшего, чем опуститься в настоящее «средневековье», который вызвал очередной скандал в прессе:

А вот это для режима уже страшно. Это дорога в один конец. Замалчивание проблемы разложения армии, как мы уже видим, приводит только к ее усугублению. Режим, фактически попал в замкнутый круг. Говорить о масштабах проблемы нельзя, чтобы общество не ужаснулось правде, которая есть. А молчать далее, это значит продолжать «сидеть на бочке с порохом, при горящем фитиле».

В общем, хорошего выхода нет. И в этом, как мне кажется, есть некая закономерность, которая заложена в самой матрице режима.

Он «хорошо кончить» не может по определению. И в этом есть некоторая историческая справедливость.
Автор: Yurasumy
Первоисточник: http://naspravdi.info/novosti/zelenyy-zmiy-pogubil-vsu-i-mozhet-pogubit-rezhim-v-kieve


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 20:24
    Скоро они на Майдане водку пить будут ,вот тогда бежать уже будет некуда.
    Teberii
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:33
      Цитата: Teberii
      Скоро они на Майдане водку пить будут ,вот тогда бежать уже будет некуда.

      В Гейропу...у них же безвиз теперь...они этих выродков вскормили,они будут потом их принимать у себя тысячами.
      НЕКСУС
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 20:25
    Ну и что? Типа у НИХ все плохо, а в ДНР(ЛНР) все хорошо? Не пьянствуют? Не колятся? И те, и другие! Только ВСУшники, видимо, по пьяне (если верить автору) тихой сапой кусочек за кусочком землю забирают, а у ополченцев трезвый взгляд на это и они отступают? Можно еще Захарченко вспомнить на трибуне шатающегося, но автор пишет однобоко - для диванных хомячков. Успехов ему в нелегком труде...
    Вождь краснокожих
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:28
      Цитата: Вождь краснокожих
      Только ВСУшники, видимо, по пьяне (если верить автору) тихой сапой кусочек за кусочком землю забирают, а у ополченцев трезвый взгляд на это и они отступают?

      Вы сидя на диване,ехидно язвите по поводу новороссов...для этого ума много не надо,для этого и умишко сойдет атрофированный. fool Не новороссы утюжат киевские кварталы,упоротый тролль,а совсем наоборот. А если защитники и выпивают,так уж точно не в таких количествах,как ВСУ-ная гопота,которая и насилует и грабит и мородерствует под этим делом.
      Цитата: Вождь краснокожих
      но автор пишет однобоко - для диванных хомячков.

      Куда уж автору до вас,просвещенного на всю голову. wassat
      НЕКСУС
    2. Смог Сегодня, 20:32
      Цитата: Вождь краснокожих
      автор пишет однобоко - для диванных хомячков

      Ну да,мы хомячки диванные. А Вы наверное динозавр, блин, но тоже диванный? И чем наш диван от вашего отличается, может поясните.
      Смог
    3. dag Сегодня, 20:33
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну и что? Типа у НИХ все плохо, а в ДНР(ЛНР) все хорошо? Не пьянствуют? Не колятся? И те, и другие! Только ВСУшники, видимо, по пьяне (если верить автору) тихой сапой кусочек за кусочком землю забирают, а у ополченцев трезвый взгляд на это и они отступают? Можно еще Захарченко вспомнить на трибуне шатающегося, но автор пишет однобоко - для диванных хомячков. Успехов ему в нелегком труде...

      Мне это начинает напоминать карикатуры Бориса Ефимова, изображавшего запад и США неполноценными уродцами, дегенератами и личностями достойными в лучшем случае изолятора в психиатрической больнице.
      Скучно девочки - так по моему сказал Путин.
      По утверждениям Захарченко ( по последним , предпоследние вообще лучше не вспоминать ) , Украина должна была загнуться 12 дней назд
      Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что украинское государство перестанет существовать через 60 дней. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», видео выступления доступно на YouTube (с 30-й минуты).

      «Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — заявил Захарченко, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление.

      Он добавил, что вооруженные силы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Уже хочется, чтобы оно [обострение] быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали. Вот это самое главное, почему мы не делаем. И для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — подчеркнул глава ДНР.

      Вопрос , кто больше бухает ?
      dag
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:37
        Цитата: dag
        Вопрос , кто больше бухает ?

        Новороссы свою землю защищают от ваших упоротых прихвостней ,обдолбанных вашими же печенюшками. Уж кому об этом говорить,только не англосаксу. Помниться ,как сидели слезы пускали,когда вас шотландцы хотели послать далеко и на долго. Очень жаль,что не послали!
        НЕКСУС
        1. dag Сегодня, 20:43
          Цитата: НЕКСУС
          Новороссы свою землю защищают

          Нету Новороссии , они да же объединиться не могут
          Цитата: НЕКСУС
          от ваших упоротых прихвостней ,обдолбанных вашими же печенюшками.

          Узнаю руку мастера
          Цитата: НЕКСУС
          . Уж кому об этом говорить,только не англосаксу.

          laughing
          Цитата: НЕКСУС
          Помниться ,как сидели слезы пускали,когда вас шотландцы хотели послать далеко и на долго.

          Всплакнул, флаг японии вас больше устроит?
          dag
          1. НЕКСУС Сегодня, 20:46
            Цитата: dag
            Нету Новороссии , они да же объединиться не могут

            Я говорил о новороссах,тролль. fool
            Цитата: dag
            Всплакнул, флаг японии вас больше устроит?

            И сидит шутит.Вам так смешно,что там гибнут дети и женщины в Донецке и Луганске? Д.Б... fool
            НЕКСУС
            1. dag Сегодня, 20:57
              Цитата: НЕКСУС
              Я говорил о новороссах,тролль

              А ну да , новороссы есть , новороссии - нет.
              Цитата: НЕКСУС
              И сидит шутит.Вам так смешно,что там гибнут дети и женщины в Донецке и Луганске?

              Мне не смешно .
              Я за эти 3 года понял одно , туду куда не пришли спасать русских - люди, пусть живут тяжело , но их никто не убивает.
              а там где находятся спасители - почему то убивают каждый день.
              Такое впечатление , что руские живут исключительно на Донбассе , а в других местах Украины - нет.
              Я бы ещё понял , если бы Россия признала независимость или присоединила , а так ?
              Оставила людей в заложниках банды Захарченко и Плотницкого , без всяких перспектив и прячась за одним --Минские соглашения .
              Вся эта Новороссия - это разменная монета , миооионы людей - разменная монета в геополитики России , почему я говорю России ?
              полтому , что цели США понятны , а вот что хочет от этих людей Россия , мне вообще кто то может объяснить ?
              dag
              1. НЕКСУС Сегодня, 21:04
                Цитата: dag
                мне вообще кто то может объяснить ?

                И не поймешь...Что было в Одессе помнишь,или будешь дальше рассуждать о гуманности матрассовской политики?М...там не было никакой России и защитников. Чем закончилось надеюсь напоминать не надо? Это же ждало и Крым и Донбасс,тк киевские утырки туда направляли автобусами набитыми до отказа ,упоротыми фашистами,которым что ребенка забить до смерти,что беременную женщину сжечь заживо,как тебе,не понимающему ,сходить по нужде.
                НЕКСУС
                1. dag Сегодня, 21:09
                  Цитата: НЕКСУС
                  И не поймешь...Что было в Одессе помнишь,или будешь дальше рассуждать о гуманности матрассовской политики?

                  Не знаю что и как было в Одессе , помню что было в 1991 г в Белом доме. когда его танками расстреливали.
                  Цитата: НЕКСУС
                  ..там не было никакой России и защитников

                  Нет , они там появились и погибли люди , а вот сейчас их нет -- и никого не убивают
                  Цитата: НЕКСУС
                  Это же ждало и Крым и Донбасс,тк киевские утырки туда направляли автобусами набитыми до отказа ,упоротыми фашистами

                  А выезжали они из районов ( как я понимаю ) где русских и в помине не было.
                  У меня тёща русская в Киеве живёт и я в Украине бываю 2 раза в год , говорю по русски тк местной мовы не знаю вообще -- и ничего , никто не убивает почему то.
                  Цитата: НЕКСУС
                  что ребенка забить до смерти,что беременную женщину сжечь заживо,как тебе,не понимающему ,сходить по нужде.

                  Это вы про распятого мальчика ?
                  так Вы мне на вопрос не ответили , что Россия независимость не признает или не присоединит ?
                  dag
                  1. НЕКСУС Сегодня, 21:18
                    Цитата: dag
                    Не знаю что и как было в Одессе


                    Может поймешь...хотя вряд ли...
                    НЕКСУС
                    1. dag Сегодня, 21:30
                      Цитата: НЕКСУС
                      Может поймешь...хотя вряд ли...

                      А сейчас то , что никого не убивают ? Может русских в Одессе нет , или одесситы всех бандеровцев выкинули ?
                      Может в Днепропетровске , Киеве ,Лбвове , Мариуполе и ещёв сотнях городов Украины русские пропали ?Куда Правый сектор делся ? Чего он на выборах в Раду ничего не набрал ?
                      Ответишь , или опять картинками прикрываться будешь ?
                      dag
      2. Смог Сегодня, 21:40
        Цитата: dag
        Вопрос , кто больше бухает ?

        Это вы у Педры Потрошенко (он же Вальцман) спросите
        .
        Смог
  3. НЕКСУС Сегодня, 20:25
    Похоже самая сильная европейская армия не сможет победить "Зеленого змия"...эх,а еще Илью Муромца украинцем сделали. wassat
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 21:24
      Андрей , просто укровояки поступают по принципу : "Водка - это враг . А мы врагов не боимся - мы их уничтожаем" . wassat Чего можно ждать от этих вояк , которым офицеры подают пример своим пьянством ? Выпить многие не дураки . Но не нужно терять грань здравого смысла .
      bouncyhunter
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 20:51
    А если защитники и выпивают,так уж точно не в таких количествах,как ВСУ-ная гопота Прошу прощения, а вы лично наливали новороссам и украинцам? Ну, в смысле, такой убежденности в количествах? Я, к примеру, общался ЛИЧНО с несколькими ВСУшниками, бывшими в АТО. А с кем общались вы, обзывая меня троллем. Это только потому, что мое мнение не совпадает с вашим? Уверен, если начать подбирать доказательства из интернета, то они будут приблизительно равны. И в чем я троль?
    Вождь краснокожих
    1. НЕКСУС Сегодня, 21:12
      Цитата: Вождь краснокожих
      а вы лично наливали новороссам и украинцам?

      Я лично бываю очень часто в Украине,но с гоблинами-атошниками на одном поле нужду большую справлять не сяду.
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это только потому, что мое мнение не совпадает с вашим?

      Это потому что мы совсем в разных окопах...от слова совсем. Пейте дальше с выродками-атошниками,тролль.
      НЕКСУС
      1. dag Сегодня, 21:15
        Цитата: НЕКСУС
        Я лично бываю очень часто в Украине,но с гоблинами-атошниками на одном поле нужду большую справлять не сяду.

        Где бываешь ?
        Говоришь по русски ? Ну и как же жив то остался ?
        dag
  5. tank64rus Сегодня, 21:03
    Чем тролли недовольны тем что хохлы бухают. Будут бухать так как цели войны нет. Население их мягко говоря не любит и за зверства нацбатальонов и за то что пришлые и лишние они в Добассе как не ори про единую краину, которой нет по определению. Ну а мнения "дочек крымских морских охфицеров уже надоели."
    tank64rus
  6. ДЯДЯСТАС Сегодня, 21:13
    Нексус ругается со всеми кто не с ним , ему можно. А вам нельзя. Вот и все. А бухают там все , и торчат кто на чем. Война без этого не война.
    ДЯДЯСТАС
    1. НЕКСУС Сегодня, 21:31
      Цитата: ДЯДЯСТАС
      А бухают там все , и торчат кто на чем. Война без этого не война.

      Война без многого не война...да только нацистов никто в Донбасс не звал бухать,убивать и мародерствовать...я ясно излагаю,дядя?
      НЕКСУС
  7. Kenneth Сегодня, 21:16
    Так когда они наконец развалятся ....
    Kenneth
Картина дня