«Зеленый змий» погубил ВСУ и может погубить режим в Киеве

Солдат, слоняющийся без дела, потенциальный преступник. Это аксиома для любой армии. Солдат, слоняющийся без дела в зоне, где не действуют законы, преступник гарантированный. А еще он очень опасен режиму, которому служит."Наша армия – я не хочу сказать, что вся армия, но определенная доля, пьянствует. И это проблема, которую замалчивают, и с этим надо что-то делать". (заместитель главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО Вячеслав Марченко).Уже более двух лет на Донбассе идет очень своеобразная «война». Есть обстрелы, есть походы ДРГ и спецоперации, но более 90% армии, загнанной Киевом на фронт, фактически ничего не делает. Месяцами люди сидят и бездельничают. Они прекрасно понимают, что наступления противника ждать не следует, что их защищают «минские соглашения». А еще в зоне так называемой АТО уже давно не действуют большинство законов. Предугадать, чем при этом для ВСУ все это закончится, было нетрудно.Теме разложения армии киевского режима автор посвятил много статей. Первая из них была написана еще до Дебальцево в январе 2015 года:А такие истории к осени 2015 года буквально заполонили собой Интернет:Летом 2016 года этого уже не могли не заметить даже в военной прокуратуре Украины. Дела на «героев» АТО заводились тысячами, и руководство армии при этом просто разводило руками:Информацию для написания статей автор черпал из разных источников, в том числе и напрямую от офицеров ВСУ. Некоторые из них, что-то пытались сделать, но против системы, как говорится, не попрешь.Пьянство солдат, это первый этап к совершению более тяжких преступлений. В первую очередь, ... от этого страдают местные жители. Но если бы все дело было в них, Киев бы не стал заморачиваться. На население Донбасса ему плевать. Но есть исторические примеры, когда пьяная солдатня под руководством внешних сил свергала правительства и разрушала целые империи.Февральская революция 1917 года тому самый яркий пример.То, что это не шутки стало понятно уже этой весной. В СМИ начала просачиваться информация о совсем уже неадекватном поведении солдат, которые как и в 1917 году начали кидаться на своих офицеров:Естественно, что с этим надо что-то делать. И командование не нашло ничего лучшего, чем опуститься в настоящее «средневековье», который вызвал очередной скандал в прессе:А вот это для режима уже страшно. Это дорога в один конец. Замалчивание проблемы разложения армии, как мы уже видим, приводит только к ее усугублению. Режим, фактически попал в замкнутый круг. Говорить о масштабах проблемы нельзя, чтобы общество не ужаснулось правде, которая есть. А молчать далее, это значит продолжать «сидеть на бочке с порохом, при горящем фитиле».В общем, хорошего выхода нет. И в этом, как мне кажется, есть некая закономерность, которая заложена в самой матрице режима.Он «хорошо кончить» не может по определению. И в этом есть некоторая историческая справедливость.