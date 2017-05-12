17:33 12 мая

Власти Украины объявляют охоту на "сепаратистов" в педагогической среде

Глава министерства образования Украины Лилия Гриневич фактически объявляет охоту на учителей украинских школ и преподавателей вузов, которые не являются горячими сторонниками майданных властей. Украинская газета «Вести» , ссылаясь на Гриневич, пишет, что таким образом Минобр Украины будет бороться с «сепаратистами» в рядах педагогического сообщества. По словам украинских юристов, начат тотальный сбор информации о круге общения и публикациях учителей в социальных сетях, их заявлениях во время проведения уроков и чтения лекций.

Власти Украины объявляют охоту на "сепаратистов" в педагогической среде


Из заявления Гриневич:
Я обратилась в Минюст за разъяснением, можем ли мы сделать чёткий перечень обязанностей каждого учителя и в одном из них определить, что учитель может проводить только государственническую политику, которая не противоречит Конституции. И если учитель начинает агитировать за «Новороссию», это значит, что он ведёт деятельность, которая противоречит государственным основам и Конституции. Разумеется, должны быть доказательства, например, аудиозаписи, ведь просто слов ребёнка недостаточно — может быть и клевета.



Фактически речь идёт о завуалированных призывах к учащимся и студентам о «стукачестве».

В украинском педагогическом сообществе такую инициативу восприняли неоднозначно. Дело в том, что у учащихся появляется возможность сведения счётов с педагогом, с которым по разным причинам не сложились отношения. В силу того, что под «сепаратизм» на майданной Украине можно подвести всё, что угодно, включая участие в акции «Бессмертный полк» с портретом ветерана, инициатива выглядит направленной на новый удар по системе образования в стране.

Использованы фотографии: 24 Канал
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Комментарии 27

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  1. cniza Сегодня, 16:07
    Фактически речь идёт о завуалированных призывах к учащимся и студентам о «стукачестве».


    Ну да , за оценки и зачеты ...или убрать преподавателя , который не нравится студентам.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 16:10
      Нормальные учителя нынешним властям украины не нужны. Им нужны люди, которые будут воспитывать потомство, ненавидящее всё русское, считающее что бандера герой и покорное в отношении своих новых хозяев..
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:24
        Абзац , Клара Захаровна - приплыли ... fool Жду когда врачей начнут декоммунизировать . wassat
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:30
          А врачей у них скоро не останется , поляки всех переманивают , да и к нам бегут.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
            Цитата: cniza
            А врачей у них скоро не останется , поляки всех переманивают , да и к нам бегут.

            Судя по Поросю - там уже и так одни анестезиологи остались .
            bouncyhunter
      2. Самаритянин Сегодня, 16:31
        Цитата: Чёрный
        Нормальные учителя нынешним властям украины не нужны

        А по-моему всё идёт по чёткому плану:
        Самаритянин
    2. Чёрный Сегодня, 16:12
      на смену антисоветизму должна прийти русофобия
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 16:18
        чем тупее укроп, тем нам легше fool
        pjastolov
        1. Чёрный Сегодня, 16:20
          Цитата: pjastolov
          чем тупее укроп, тем нам легше fool

          Ээээ нет...нам их потом перевоспитывать... bully
          Чёрный
          1. Александр романов Сегодня, 16:26
            Цитата: Чёрный
            Ээээ нет...нам их потом перевоспитывать.

            Попробуи перевоспитаи вот такое создание
            Александр романов
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:26
        Цитата: Чёрный
        на смену антисоветизму должна прийти русофобия

        Помните эту ведьму -педагога...? Которая предлагала вырубать березы...

        Такие сейчас правят ...
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 16:33
          Цитата: ОТДЕЛ
          Помните эту ведьму -педагога...? Которая предлагала вырубать березы...

          Она сейчас лесом торгует! Теперь понятно,зачем она это предлагала?
          Александр романов
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:17
      Скорее всего будут зачищать учителей русского языка, литературы истории и т.д.(старого поколения)..
      Как Параша заявил недавно, что Украина порвала все отношения с клятыми..Не выйдет Петя , здесь тысячелетняя история нас связывает и родственные узы вековые
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 17:11
        про географию, Виталий, забыл. Они ее по своему перепишут
        рич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:31
          Цитата: рич
          про географию, Виталий, забыл. Они ее по своему перепишут

          Мой младший сегодня первый раз 2 получил за незнание столиц бывших союзных и т.д.
          Жене приказал купить большие карты мира и России и повесить в его комнате..(у меня в детстве всегда такие карты были перед глазами ..) А украину жалко, но видать им через эту нужно пройти, мы подождем..! soldier
          ОТДЕЛ
  2. Копчёный Сегодня, 16:11
    Было уже это "студенческое стукачество", года два назад шуму в СМИ много было.
    Копчёный
    1. рич Сегодня, 17:19
      Беспринципному, не помнящему своей истории и родства студенчеству любой неугодный преподаватель колорад и титушка. Очень удобно - он тебе два на экзамене, а ты на него донос в министерство образования. 1937 год реанкернировался на Украине
      рич
  3. KIBL Сегодня, 16:24
    Гитлер тоже как только пришел к власти первым делом взялся за преподавательский состав школ и университетов.Плохие однако ученики украинские власти,аж три года тянули.Всех преподов к ногтю!
    KIBL
    1. Александр романов Сегодня, 16:44
      Цитата: KIBL
      .Плохие однако ученики украинские власти,аж три года тянули

      Да нет,всё отлично. Теперь на украинских саитах,можно прочитать такие новости .Это конечная господа,от прокурора Украины Юры wassat
      Силовики задержали в Киеве трех мужчин, которые вымогали 1,3 миллиона долларов у предпринимателя. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий у себя в Facebook утром в четверг, 11 мая.
      Александр романов
  4. Хороший Сегодня, 16:30
    На самом деле очень грустно это читать. Сколько лет понадобится для возврата "мозгов" обратно?
    Хороший
    1. barclay Сегодня, 16:43
      Ломать - не строить.
      Цитата: Хороший
      Сколько лет понадобится для возврата "мозгов" обратно?

      Чем дольше майдауны будут у власти, тем больше. А в какой то момент начнутся и необратимые процессы, т. к. "свернутые мозги" начнут размножаться. Этой цели и добиваются режиссеры всего этого зловещего "шапито".
      barclay
  5. sl3 Сегодня, 16:45
    Не поставил хорошую отценку или зачет,по анонимке становишься автоматически сепаратистом или пособником кремля.
    sl3
  6. Alexey RA Сегодня, 16:50
    — Между прочим, — сказал он, — я слышал, мой паршивец запулил в вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил: еще раз повторится — отберу рогатку.
    — Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, — сказал Уинстон.
    — Да, знаете… я что хочу сказать: сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы — что один, что другая, — но увлеченные! Одно на уме — разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркампстед — так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и все лесом, а в Амершеме сдали его патрулю.
    — Зачем это? — слегка опешив, спросил Уинстон.
    Парсонс победоносно продолжал:
    — Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные — никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец? Семь лет пигалице, а смышленая какая, а?
    — И что с ним сделали? — спросил Уинстон.
    — Ну уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если… — Парсонс изобразил, будто целится из ружья, и щелкнул языком.
    — Отлично, — в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка.
    — Конечно, нам без бдительности нельзя, — поддакнул Уинстон.
    — Война, сами понимаете, — сказал Парсонс.

    © 1984
    Alexey RA
  7. oldzek Сегодня, 16:51
    сперва борьба с преподами,а дальше можно прогнозировать борьбу с грамотными:читать ,писать умеет- значит опасен.
    oldzek
  8. слава1974 Сегодня, 16:52
    в колониях образование ни к чему. а вот алкоголь, табак и разврат без ограничений. Ничего нового в деле уничтожения народов.
    слава1974
  9. samarin1969 Сегодня, 16:53
    Если автор думает, что "лилии гриневичи" при кучме или януковиче проводили другую политику - то он вводит людей в заблуждение. СБУ и школа - это первое, что националисты и их "хозяева" поставили под контроль. Все учебники истории были пропитаны ядом патологической ненависти к русскому народу. При Януковиче душили пророссийские организации, курс России на интеграцию с Украиной был подвержен шельмованию.....
    п.с. До сих пор украинский преступный нацизм не осуждается Россией на государственном уровне!
    samarin1969
  10. SARAH CONNOR Сегодня, 16:56
    Открытые уроки будут проходить с участием "бандеровцев" и прокуроров, а во дворе школы будет стоять "хлебный фургон", ни хотела бы я быть на Украине учителем Истории и Географии....
    Жалко в статье санкции не указали, сначала наверное вечная дисквалификация по специальности, а потом принудительные работы на угольном разрезе....
    SARAH CONNOR
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