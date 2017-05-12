Власти Украины объявляют охоту на "сепаратистов" в педагогической среде

Я обратилась в Минюст за разъяснением, можем ли мы сделать чёткий перечень обязанностей каждого учителя и в одном из них определить, что учитель может проводить только государственническую политику, которая не противоречит Конституции. И если учитель начинает агитировать за «Новороссию», это значит, что он ведёт деятельность, которая противоречит государственным основам и Конституции. Разумеется, должны быть доказательства, например, аудиозаписи, ведь просто слов ребёнка недостаточно — может быть и клевета.

Глава министерства образования Украины Лилия Гриневич фактически объявляет охоту на учителей украинских школ и преподавателей вузов, которые не являются горячими сторонниками майданных властей. Украинская газета «Вести» , ссылаясь на Гриневич, пишет, что таким образом Минобр Украины будет бороться с «сепаратистами» в рядах педагогического сообщества. По словам украинских юристов, начат тотальный сбор информации о круге общения и публикациях учителей в социальных сетях, их заявлениях во время проведения уроков и чтения лекций.Из заявления Гриневич:Фактически речь идёт о завуалированных призывах к учащимся и студентам о «стукачестве».В украинском педагогическом сообществе такую инициативу восприняли неоднозначно. Дело в том, что у учащихся появляется возможность сведения счётов с педагогом, с которым по разным причинам не сложились отношения. В силу того, что под «сепаратизм» на майданной Украине можно подвести всё, что угодно, включая участие в акции «Бессмертный полк» с портретом ветерана, инициатива выглядит направленной на новый удар по системе образования в стране.