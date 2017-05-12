Россия предупреждает США об ответных действиях за невозврат дипломатической собственности

Мы не стали тогда реагировать, но принцип взаимности никто не отменял. Мы проявляем терпение и взвешенность, но оно не беспредельно. Этот вопрос может быть обсуждён на уровне заместителей министров (иностранных дел).

Продолжаются попытки российских дипломатов договориться с американскими властями о возвращении дипсобственности РФ, фактически арестованной во время президентства Барака Обамы. Напомним, что российских дипломатов буквально выдворили из США в конце прошлого года, а дипломатическую собственность, несмотря на её принадлежность России, опечатали.Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что собственность до сих пор российскому МИД американской стороной не возвращена. По словам Ушакова, если дипсобственность возвращена России не будет, что наша страна готова принять ответные меры. РБК цитирует Юрия Ушакова:Напомним, что состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Российский министр назвал разговор обстоятельным и откровенным. При этом помощник президента Юрий Ушаков отметил, что из-за «наследия Обамы» некоторые вопросы будет весьма проблематично разрешить в ближайшее время. Определённые надежды возлагаются на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в Германии на полях Большой Двадцатки. Саммит пройдёт в июле в Гамбурге.