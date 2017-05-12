17:43 12 мая

Россия предупреждает США об ответных действиях за невозврат дипломатической собственности

Продолжаются попытки российских дипломатов договориться с американскими властями о возвращении дипсобственности РФ, фактически арестованной во время президентства Барака Обамы. Напомним, что российских дипломатов буквально выдворили из США в конце прошлого года, а дипломатическую собственность, несмотря на её принадлежность России, опечатали.

Россия предупреждает США об ответных действиях за невозврат дипломатической собственности


Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что собственность до сих пор российскому МИД американской стороной не возвращена. По словам Ушакова, если дипсобственность возвращена России не будет, что наша страна готова принять ответные меры.


РБК цитирует Юрия Ушакова:
Мы не стали тогда реагировать, но принцип взаимности никто не отменял. Мы проявляем терпение и взвешенность, но оно не беспредельно. Этот вопрос может быть обсуждён на уровне заместителей министров (иностранных дел).


Напомним, что состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Российский министр назвал разговор обстоятельным и откровенным. При этом помощник президента Юрий Ушаков отметил, что из-за «наследия Обамы» некоторые вопросы будет весьма проблематично разрешить в ближайшее время. Определённые надежды возлагаются на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в Германии на полях Большой Двадцатки. Саммит пройдёт в июле в Гамбурге.


Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:17
    "принцип взаимности никто не отменял". Любопытно, что могут отобрать у америкосов в РФ.
    oleg-gr
    1. sgazeev Сегодня, 17:37
      Цитата: oleg-gr
      "принцип взаимности никто не отменял". Любопытно, что могут отобрать у америкосов в РФ.

      Много чего,в Москве в Серебряному бору есть матрасный гадюшник,сборище либералов.У консульств тоже хватает.
      sgazeev
    2. Starover_Z Сегодня, 17:38
      Для начала можно "случайно", на неопределённый срок отключить электропитание !
      А перед этим заблокировать подъезд-подход к посольству !
      И минимум всё это недели на две !
      Не думаю, что резервное питание столько продержит.
      Starover_Z
  2. Pirogov Сегодня, 17:17
    Давно пора забрать у матрасов всё и выкинуть их из страны ,а ВВП всё хорошим хочет быть.
    Pirogov
  3. DEZINTO Сегодня, 17:21
    Отжали мебель, компьютеры и скрепки?
    DEZINTO
    1. трассер Сегодня, 17:26
      Как вам выкупленые площади в зданиях или дома в весьма недешевых районах ? Иэто только так, на вскидку.
      трассер
  4. Старый26 Сегодня, 17:29
    Цитата: oleg-gr
    "принцип взаимности никто не отменял". Любопытно, что могут отобрать у америкосов в РФ.

    Здания, здания и еще раз здания. ведь дипломатическая собственность - это не только здание посольства...
    Старый26
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