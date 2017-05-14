«Танк прорыва»: почему немецкий «Тигр» так и не стал молотом вермахта

Участие в войне немецкого тяжелого танка Tiger и его доработанного собрата Tiger II до сих пор остается предметом споров экспертов с историками. Одни утверждают, что обе машины были шедеврами немецкой инженерии и по всем прогнозам должны были «дойти до Урала», другие же – что технологичность и современность в итоге и похоронили уникальные боевые машины на полях сражений.Вопреки множеству рассказов и художественных фильмов стоит заранее сказать, что эффективные действия и марши на десятки километров за сутки давались гитлеровским войскам не столько из-за участия в нападении «танковых армад», сколько ввиду неожиданности самого нападения. Четкая координация, планирование, управление, взаимодействие пехоты, бронетехники и авиации во многом определяли успешность действий на Восточном фронте. Однако быстрое наступление, запланированное командованием, германская армия реализовать не смогла. Одну из главных ролей в срыве блицкрига сыграли легендарные советские танки Т-34 и КВ-2, применение которых заставило немецкое командование пересмотреть свои взгляды на конструкцию танка.С появлением советских танков на поле боя PzKpfw III и PzKpfw IV, брошенные на Восточный фронт в самом начале, стали испытывать огромные сложности с уничтожением советской техники. Сознавая, что бронетанковые войска терпят неудачу и вот-вот могут потерять инициативу, Гитлер отдает распоряжение о начале работ над «танком прорыва», способным сметать бронетехнику противника и укрепления, позволяя пехоте продвигаться вперед. Главной особенностью новой машины, представленной фюреру, стали не столько передовое даже по немецким меркам бронирование и система управления, сколько принципиально иное орудие: 88-мм KwK 36 имело значительно возросшие огневые характеристики и сулило огромное преимущество в бою.Однако решение фюрера о переброске еще недоработанных машин на фронт для «экспериментального боевого применения» смутило многих. В особенности руководство и инженерный состав компании Henschel, на прототип танка которых в конце концов и пал выбор фюрера. Забегая вперед, стоит отметить, что уникальная конструкция двигателя и трансмиссии, обилие электрических «помощников» для экипажа проявили себя в боях не совсем так, как это представляло себе командование вермахта.Новая машина получила название PzKpfw VI Tiger, а серийное производство танка с мощной броней и 88-мм пушкой немецкие танкостроители начали в августе 1942 года. В том же месяце первая партия машин была переброшена на Восточный фронт, где сразу же вступила в неравный бой... с поломками. Однако справедливости ради стоит отметить, что пропорции поломок в боях и неисправностей на марше в большинстве случае составляют 30 к 70.И хотя историки, военные эксперты и известные немецкие танкисты отмечают, что процент неисправностей в боях действительно был невысок, об эксплуатационных особенностях Tiger стоит рассказать отдельно.Одним из самых важных качеств любой военной техники является адаптация конструкции машины к обслуживанию в полевых условиях. В конце концов, предназначение каждого танка – воевать, если возникнет такая необходимость, а не стоять в ангаре. Tiger, брошенный на Восточный фронт в большой спешке, «радовал» танкистов и механиков огромным количеством механических поломок, для устранения которых отдельные детали, такие как двигатели и элементы трансмиссии и ходовой, приходилось доставлять самолетом прямо из Германии.Перегрев силовой установки, поломки электротрансмиссии и разбитая ходовая часть – минимальный набор проблем, с которыми приходилось сталкиваться немецким танкистам и техникам. За плавность хода немецкие танкисты расплачивались постоянно ломающейся подвеской, а на марши таких машин в составе колонны накладывался целый ряд ограничений.Так, немецким танкистам строго-настрого запрещалось совершать длительные марши с резким изменением оборотов двигателя. Говоря простым языком, для эффективной и беспроблемной переброски таких танков по дорогам на Восточном направлении требовалось заранее просчитать и обезопасить маршрут, чтобы личный состав не «попадал» на перегревы двигателя и двигался с одной и той же скоростью. От частого переключения передач немецким танкистам также было предписано отказаться.Известный немецкий танкист Альфред Раббаль отмечал, что на один час эксплуатации танка требуется десять часов его обслуживания, а после переброски тяжелого танкового полка на 35–40 км потребуется не менее двух, в отдельных случаях трех недель его обслуживания. Безусловно, в боевой обстановке такими ограничениями часто пренебрегали, однако сам факт наличия некоторых требований и ограничений для танков Tiger заставляет задуматься о надежности и перспективности конструкции в целом.Одними из любопытных требований производителя являются так называемое наставление по «устранению запыленности» дорог, по которым должна перебрасываться такая техника, и рекомендации по выбору «оптимального маршрута» с наиболее ровными и чистыми дорогами. Стоит также отметить, что проблемы тяжелые и хорошо вооруженные немецкие танки испытывали не только в сложных условиях Восточного фронта, но и на других направлениях.Наиболее показательным в этом отношении является длительный январский 200-километровый марш танков 508-го тяжелого танкового батальона на итальянский город Анцио в 1944 году. Переброска 45 машин проводилась с соблюдением всех норм и предписаний завода-производителя, однако даже без всякого противодействия со стороны противника до места не добрались 27 танков. Позднее, в том же 1944-м году, 25 танков из 25 потерял при отступлении 504-й тяжелый танковый батальон.Отдельной историей в судьбе танков Tiger следует считать и отсутствие своевременной эвакуации. Своевременно сдвинуть с места и увезти в расположение части 57-тонную машину в 95% случаев не представлялось возможным, поэтому экипажи Tiger зачастую просто подрывали собственные танки. Однако немецкие танкисты, включая известных танковых асов вроде Отто Кариуса, до конца жизни считали, что надежность в такой машине не главное. «Главные качества танка – это подвижность и вооружение», – сказал Кариус в одном из интервью.После того как первые танки Tiger попали в распоряжение советских специалистов, «диагноз» большой немецкой «кошке» был поставлен практически сразу. Однако не будет лишним сказать, что советские Т-34 первых годов выпуска действительно испытывали значительные проблемы с уничтожением немецкого танка. Правда, речь в данном случае идет о способности 76-мм орудия Т-34 пробивать 100-мм лобовую броню «немца».Практически сразу, как Т-34 и первые Tiger столкнулись в бою, командиры танковых полков в РККА внесли коррективы в тактику применения советских машин. «Лобовая встреча» происходила лишь тогда, когда другого выхода уже не оставалось. В основном же советские танкисты устроили своеобразное танковое «сафари» – большую охоту на немецкие танки из засады и удары по наиболее уязвимым местам: в корму, по элементам ходовой и бортовым проекциям. После того как на вооружении советских танковых появился Т-34-85 с новым орудием, средний советский и тяжелый немецкий танки фактически уравнялись в огневой мощи.Прямого сравнения двух танков в этом случае лучше всего избежать, поскольку создавались они под абсолютно разные задачи. Однако Tiger, будучи такой же гордостью германского ВПК, как и ракета «Фау-2», возложенных на него надежд не оправдал. «С точки зрения службы этого танка в качестве "затыкателя дырок", которыми были немецкие тяжелые танковые батальоны, да, его эксплуатация была оправданна.Целевое предназначение в этом отношении отрабатывалось. Например, на Курской дуге они эти машины применялись как средство прорыва, и на них же легла основная нагрузка при контрнаступлении на Харьков. Немецкие танкисты любили эти машины больше, чем Tiger II», – замечает военный историк Юрий Пашолок. В целом стоит отметить, что боевая работа танков Tiger и тем более краткосрочная боевая служба Tiger II прошла совершенно не так, как того ожидали немцы. Речь в данном случае идет не только о работе на Восточном фронте, но и на других направлениях.Историки отмечают, что, помимо ошибок в управлении войсками, а они, к слову, у германских командиров тоже были, «выводили» из строя тяжелые немецкие танковые батальоны и без использования противотанковых орудий и боестолкновений как таковых. За время изучения характеристик немецкого танка сначала советское, а затем и союзное командование укрепилось во мнении, что измотать противника и лишить его до половины танков из состава полков можно не только путем траты боеприпасов, но и хитростью.По мнению специалистов, танковые батальоны, оснащенные Tiger, зачастую перебрасывались на самые танкоопасные направления. «Следовательно, нужно было только дать дезинформацию, что в определенном районе в определенное время будет определенное количество наших танков. Немецкие тяжелые танковые батальоны перебрасывались не только по железной дороге, но и своим ходом. А за время марша значительное количество техники ломалось. Выигранное время советские, да и союзные войска в этом случае практически всегда использовали либо для нанесения удара, либо просто ждали снабжения или ремонтировались», – указывает историк Андрей Фомин.Анализ данных о потерях, боевой работе, надежности, стоимости, эксплуатационных характеристиках позволяет сделать предположение, что «мощь» тяжелого танка Tiger и результаты его боевой работы значительно преувеличиваются. Военные историки и эксперты поясняют, что «Пятой симфонией» вермахта был средний немецкий танк Panther, доставивший наибольшее количество проблем не только советским, но и союзным танкистам, а из Tiger в лучшем случае получилась хорошо забронированная противотанковая пушка, а после появления средних советских танков с орудием повышенного могущества тактика применения немецких «ударных кулаков» в наиболее опасных районах практически сошла на нет.К тому же, боевое применение Tiger на Восточном фронте зачастую сопровождалось не столько механическими проблемами, сколько отсутствием подходящей инфраструктуры для быстрого продвижения. Например, нередки были случаи, когда целый батальон из 45 машин мог застрять на 10–12 часов на одном месте только лишь потому, что единственный мост через небольшую водную преграду был подорван партизанами.Известный американский историк Кристофер Вилбек, написавший целый научный труд по применению бронетехники вермахтом, подсчитал, что минимум 40% всех танков Tiger были потеряны вследствие повреждений, поломок, застряли в грязи или не были вовремя эвакуированы с поля боя. Толстая лобовая броня, хорошее 88-мм орудие с мощными боеприпасами, технологичность и многое другое в случае с танком Tiger легли на одну чашу весов. На другой оказались хрупкость конструкции, ошибки проектирования и ограничения в эксплуатации, которые в конце концов так и не позволили превратить Tiger в настоящий молот войны.Единственным, кто оказался прав в этой ситуации, был главный специалист Третьего рейха по бронетехнике Гейнц Гудериан, продвигавший концепцию создания модернизированных танков Pz.Kpfw.IV. Согласно задумке Гудериана, немецкая промышленность должна была строить машину массой до 30 т, в меру дешевую, подвижную и надежную, с мощным орудием и толстой лобовой броней, расположенной под наклоном.Но довести свой план до практической реализации Гудериан не смог, и Адольф Гитлер, сам того не понимая, настоял на серийном производстве тяжелых танков Tiger без проведения полного цикла испытаний и единолично принял решение об отправке новой, совершенно уникальной для германской армии боевой машины на верную смерть.