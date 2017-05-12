Турция: Курды на севере Сирии подняли российский флаг
Боевики так называемого «Исламского государства» (ИГ*, запрещено в РФ) предприняли попытку атаки колонны правительственных сил на автодороге Саламия-Итрия в провинции Хама. Террористы атаковали рано утром в районе населённого пункта Вади-Аузейб, находящегося под контролем вооружённых сил САР. Сирийские военные приняли бой, который продолжался несколько часов.
В результате боя сирийские войска потеряли пять человек убитыми, включая двоих офицеров, и 20 ранеными. О потерях в стане террористической группировки при этом не сообщается.
В настоящее время автомобильная дорога в провинции Хама снова открыта для военного и гражданского движения.
Отмечается, что атаки террористов в этом районе направлены на то, чтобы замедлить продвижение сирийских войск восточнее – в сторону Дейр-эз-Зора, который находится в осаде боевиков ИГ (*).
На этом фоне из Сирии приходит и вовсе неожиданная информация. Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что якобы курдские вооружённые формирования на севере Сирии в местах своей дислокации вывесили флаг Российской Федерации.
Комментарий к кадрам, опубликованным агентством ( ссылка ), гласит:
Эти кадры, сделанные из турецкой провинции Килис 11 мая 2017, показывают российские и сирийские флаги, развевающиеся в районе Африна (провинция Алеппо, Сирия), в котором расположены позиции PYD (части Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической). Информация о том, что вывешивали российский триколор именно курды на севере Сирии, официального подтверждения пока не находит.
В результате боя сирийские войска потеряли пять человек убитыми, включая двоих офицеров, и 20 ранеными. О потерях в стане террористической группировки при этом не сообщается.
В настоящее время автомобильная дорога в провинции Хама снова открыта для военного и гражданского движения.
Отмечается, что атаки террористов в этом районе направлены на то, чтобы замедлить продвижение сирийских войск восточнее – в сторону Дейр-эз-Зора, который находится в осаде боевиков ИГ (*).
На этом фоне из Сирии приходит и вовсе неожиданная информация. Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что якобы курдские вооружённые формирования на севере Сирии в местах своей дислокации вывесили флаг Российской Федерации.
Комментарий к кадрам, опубликованным агентством ( ссылка ), гласит:
Эти кадры, сделанные из турецкой провинции Килис 11 мая 2017, показывают российские и сирийские флаги, развевающиеся в районе Африна (провинция Алеппо, Сирия), в котором расположены позиции PYD (части Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической). Информация о том, что вывешивали российский триколор именно курды на севере Сирии, официального подтверждения пока не находит.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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