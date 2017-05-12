19:43 12 мая

Турция: Курды на севере Сирии подняли российский флаг

Боевики так называемого «Исламского государства» (ИГ*, запрещено в РФ) предприняли попытку атаки колонны правительственных сил на автодороге Саламия-Итрия в провинции Хама. Террористы атаковали рано утром в районе населённого пункта Вади-Аузейб, находящегося под контролем вооружённых сил САР. Сирийские военные приняли бой, который продолжался несколько часов.

В результате боя сирийские войска потеряли пять человек убитыми, включая двоих офицеров, и 20 ранеными. О потерях в стане террористической группировки при этом не сообщается.

В настоящее время автомобильная дорога в провинции Хама снова открыта для военного и гражданского движения.


Отмечается, что атаки террористов в этом районе направлены на то, чтобы замедлить продвижение сирийских войск восточнее – в сторону Дейр-эз-Зора, который находится в осаде боевиков ИГ (*).

На этом фоне из Сирии приходит и вовсе неожиданная информация. Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что якобы курдские вооружённые формирования на севере Сирии в местах своей дислокации вывесили флаг Российской Федерации.

Турция: Курды на севере Сирии подняли российский флаг


Комментарий к кадрам, опубликованным агентством ( ссылка ), гласит:
Эти кадры, сделанные из турецкой провинции Килис 11 мая 2017, показывают российские и сирийские флаги, развевающиеся в районе Африна (провинция Алеппо, Сирия), в котором расположены позиции PYD (части Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической). Информация о том, что вывешивали российский триколор именно курды на севере Сирии, официального подтверждения пока не находит.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 44

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  1. новичок Сегодня, 18:25
    очень интересно! подробностей бы. а наши об этом знают?
    новичок
    1. LostCoast Сегодня, 18:29
      Это они в качестве пугала для турков что-ль?
      LostCoast
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:33
        Цитата: LostCoast
        Это они в качестве пугала для турков что-ль?

        По ходу так , сейчас русскими там все будут прикрываться пытаясь выжить..! Мочить ,а потом разберемся..
        ОТДЕЛ
        1. Володин Сегодня, 18:36
          Цитата: ОТДЕЛ
          Мочить ,а потом разберемся..

          Кого мочить? Курдов? Турок?

          В таком случае, почему Вы ещё не там - личным, так сказать, примером...
          Володин
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:39
            Турция: Курды на севере Сирии подняли российский флаг

            Успокойтесь! Российские флаги - это американская военная помощь курдам! laughing
            СРЦ П-15
            1. cniza Сегодня, 18:44
              Ну да , а всех напрягло. lol
              cniza
              1. Shurik70 Сегодня, 19:10
                Цитата: cniza
                Ну да , а всех напрягло. lol

                Ага. Троллят турков. Не да ИГИЛ же, в конце концов, так прикололись.
                laughing
                Shurik70
                1. майор Юрик Сегодня, 19:29
                  Не,турки чего-то съели не то,вот курды решили их кишечник подлечить! negative
                  майор Юрик
            2. Злой543 Сегодня, 19:00
              Курды решили войти в состав РФ?
              Злой543
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:04
                Цитата: Злой543
                Курды решили войти в состав РФ?

                После того, как 300 бородатых бежали от 16-ти российских спецназовцев, один вид российского флага отрезвляет многих вояк.
                СРЦ П-15
                1. Malkavianin Сегодня, 19:24
                  А что, правда было что-то подобное?
                  Malkavianin
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:38
                    Цитата: Malkavianin
                    А что, правда было что-то подобное?

                    А Вы новости не смотрите? Командиру группы присвоили Героя России, остальных тоже наградили.
                    СРЦ П-15
              2. 210окв Сегодня, 19:07
                Нет конечно.Но турок тролят знатно...
                Цитата: Злой543
                Курды решили войти в состав РФ?
                210окв
          2. Maksus Сегодня, 18:45
            Цитата: Володин
            Цитата: ОТДЕЛ
            Мочить ,а потом разберемся..

            Кого мочить? Курдов? Турок?
            В таком случае, почему Вы ещё не там - личным, так сказать, примером...


            У Витали диван без колесиков, тяжко до Сирии тянуть.
            Maksus
        2. Pulya Сегодня, 19:34
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: LostCoast
          Это они в качестве пугала для турков что-ль?

          По ходу так , сейчас русскими там все будут прикрываться пытаясь выжить..! Мочить ,а потом разберемся..


          Мочилка от старости ХЗ???
          Прежде, чем писать (для вас, наверное в слове писать, ударение на первый слог) думалку включять НАДОБНО!
          Pulya
      2. рич Сегодня, 19:12
        у меня знакомая отдыхая в Турции, съездила на экскурсию на г.Арарат. Там по фоткалась, потом водрузила российский флаг и на его фоне тоже по фоткалась. Турецкие полицейские ей не мешали. Когда она закончила свою фотосессию, они подошли и вежливо ее оштрафовали. После чего довольные друг-другом стороны разошлись
        рич
        1. sabakina Сегодня, 19:29
          Дмитрий, вашей знакомой надо было сказать: А за съёмку на фоне полумесяца тоже оштрафуете?". Был такой нарком, который вопросом про полумесяц поставил турок в более, чем неудобное положение.
          sabakina
    2. сибиралт Сегодня, 18:57
      Российский флаг от курдских повстанцев плохой знак для Турции.
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 19:08
        Цитата: сибиралт
        Российский флаг от курдских повстанцев плохой знак для Турции.

        это ПВО такое...
        андрей юрьевич
  2. МПК105 Сегодня, 18:26
    Те ещё друганы...Идите к Американцам своим,вот чей Флаг вывешивайте...
    МПК105
    1. Армата Сегодня, 18:40
      Цитата: МПК105
      Те ещё друганы...Идите к Американцам своим,вот чей Флаг вывешивайте...

      А причем здесь Курдская рабочая партия и Курды Ирака? Вы китайский авианосец с пальцем перепутали.
      Армата
    2. sabakina Сегодня, 18:43
      Лёха, если они боятся одного вида нашего флага-это уже хорошо! Значит мы чего то уже добились.
      sabakina
      1. Смог Сегодня, 19:16
        МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские и сирийские флаги были вывешены в Сирии близ границы с Турцией в районе, контролируемом сирийской курдской партией "Демократический союз" (ДС). Об этом сообщило агентство Anadolu.
        По его данным, флаги были размещены в нескольких точках по периметру границы в районе населенного пункта Африн (провинция Алеппо), их видно с территории Турции.
        Как отмечает агентство, флаги были вывешены, чтобы обезопасить контролируемые ДС районы и не допустить ударов со стороны вооруженной сирийской оппозиции и турецкой армии.

        Правильной дорогой идете, товарищи!!!!!!
        Цитата: sabakina
        они боятся одного вида нашего флага-это уже хорошо!
        Смог
  3. Yeraz Сегодня, 18:26
    ну Российские солдаты в Африне были.Весь вопрос а реально ли курды вывесили или просто журналисты поднятый флаг российскими военными раздувают в сторону курдов.
    Yeraz
  4. rruvim Сегодня, 18:26
    РПК часто вывешивает Российский триколор...
    rruvim
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 18:28
    Забавно. А работает наверное. Может бармалеи трижды задумаются имеет ли смысл лезть? Ответочка может прилететь сурьёзная....
    КОТ БАЮН
  6. Холуай Сегодня, 18:32
    Зачем? Турция для России важней
    Холуай
    1. rruvim Сегодня, 18:35
      Для России не важней... Для женщин бальзаковского возраста важней. Курорт, однако...
      rruvim
      1. Холуай Сегодня, 18:46
        4,2 миллиона за 2013 год...и все женщины бальзаковского возраста? Ога пиши исчё Пропагандист
        Холуай
  7. pvv113 Сегодня, 18:34
    Курды на севере Сирии подняли российский флаг

    Весьма отрадно. Это говорит о заслуженном авторитете России в регионе
    pvv113
  8. pjastolov Сегодня, 18:41
    А кому тогда оружие поставили матрасы? или курды круче "богоизбраных"? request
    pjastolov
    1. rruvim Сегодня, 18:44
      Они поставили оружие Демократической партии Курдистана. А флаг вывесила Рабочая партия Курдистана. Для турок - они террористы.
      rruvim
      1. pjastolov Сегодня, 18:45
        Так у курдов междусбойчик чтоли, или это для того чтобы две соски можно было сосать recourse
        pjastolov
        1. rruvim Сегодня, 18:56
          Там сам чёрт не разберёт. Есть Барзани (друган Примакова), есть Талабани. Есть сидящий у турок Аджалан. Все друг-друга ненавидят.
          rruvim
          1. pjastolov Сегодня, 18:58
            Да восток дело тонкое, но мзду со всех получают, респект good
            pjastolov
            1. sabakina Сегодня, 19:04
              Цитата: pjastolov
              Да восток дело тонкое, но мзду со всех получают, респект good

              И по морде тоже. А вообще, их через трубу надо брать. т. Сухов сказал.
              sabakina
          2. rruvim Сегодня, 19:01
            Клан Барзани поддерживают америкосы, клан Талабани турки и китайцы. РПК только китайцы. Мы в это не вписались, так как душой за Асада, за Алавитов. Но за алавитов и ребята из Тегерана. Вот подспорье...
            rruvim
  9. gabonskijfront Сегодня, 19:04
    Следующий шаг ,принять православие.
    gabonskijfront
    1. rruvim Сегодня, 19:10
      Они и так криптохристиане. Но не признаются...
      rruvim
      1. zoolu300 Сегодня, 19:23
        Главное чтоб были социалистами, но не национал.
        zoolu300
        1. rruvim Сегодня, 19:35
          Все Курды национал-социалисты. Но в своём "понимании"... Они социалисты, т.к. живут родо-племенной общностью, националисты - так как женят дочерей исключительно на курдской молодёжи. Их 40 лимонов, они достаточно компактны и имеют уже на севере Ирака свою автономию.Считают себя персами, а некоторые старейшины обЪявляют себя не потомками Пророка а праправнуками самого Александра Македонского. И "стулья" при этом не ломают. sad И бойцы из них хорошие. Странно, что их шефы в Киркуке в роскоши купаются а молодёжь искренне воюет с ДАИШ. Финики на столе роскошь....
          rruvim
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 19:31
    Всё банально просто.Странно,что никто на этом "симпозиуме" про это не написал.Т.к там наших нет,а курды решили ввести в заблуждение Анкару?Не думаю,что у них выйдет такой преферанс.Пытаются прикрыться.Вот и выражение-Флаг им в руки.Зря они это сделали.
    ВЕРЕСК
  11. 3vs Сегодня, 19:32
    Не иначе, курды решили присоединиться к России... laughing
    Прирастаем землями что-ли? what
    3vs
  12. Противный Сегодня, 19:38
    Цитата: Malkavianin
    А что, правда было что-то подобное?

    Было. Командиру ГРФ президент присвоил. Да и остальных не обидел.
    Противный
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