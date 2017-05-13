11:41 13 мая

Советская техника против вермахта

Советская техника против вермахта


Победа в Великой Отечественной войне далась Советскому Союзу ценой невероятных жертв и разрушений. Вместе с тем промышленный потенциал страны за годы войны многократно вырос, появились принципиально новые виды оружия, технологии и целые отрасли. Чем ответили Гитлеру советские инженеры и что позаимствовали у Третьего рейха после войны — вспомнила «Лента.ру».

Великое переселение заводов


В первый год Великой Отечественной войны Советский Союз провел не знающую аналогов операцию по эвакуации промышленных предприятий в восточные районы страны. Из прифронтовой зоны на Урал, в Сибирь, Поволжье и Среднюю Азию перевезли более 2500 заводов и фабрик. Вглубь страны шли эшелоны, двигались грузовики со станками и механизмами, следом ехали рабочие и инженеры. Вся экономика спешно перестраивалась на военный лад, поскольку в первые месяцы противостояния время играло на руку фашистам. К концу 1941 года две трети военных заводов перебазировались либо находились в пути на новые места дислокации.

В январе 1941-го на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) параллельно с тракторами стали делать танки «Клим Ворошилов» (КВ). К концу первого военного года производство тракторов свернули, переключившись на танки и дизельные моторы для них. Выпуск силовых установок наладили благодаря размещению на площадях ЧТЗ вывезенного из Харькова дизельного завода №75. После того как в Челябинск переехал ленинградский Кировский завод, предприятие переименовали в Кировский челябинский завод.


Конвейерная сборка автоматов, апрель 1943 года.

Советское руководство осознавало неизбежность войны с Германией, непростительно просчитавшись лишь со сроками. На случай боевых действий имелся план развертывания войск и ускоренной мобилизации. В частности, в начале 1941 года была принята программа по выпуску боеприпасов: предприятиям поручили приспособить технологический процесс под имеющееся оборудование. Так что в известной шутке про советские макароны диаметром 7,62 миллиметра (распространенный калибр стрелкового оружия) лишь доля шутки.

В результате масштабной эвакуации в восточных регионах страны были созданы, как сказали бы сейчас, целые промышленные кластеры. В 1943 году, в разгар противостояния СССР и Третьего рейха, выпуск военной продукции на Урале вырос в шесть раз относительно 1940 года, в Западной Сибири — в 34 раза, Поволжье — в 11 раз. Валовая продукция промышленности СССР только в восточных районах (именно там производили большую часть оружия во время войны) выросла с 39,4 миллиарда рублей в 1940 году до 91,2 миллиарда — в 1944 году. Конечно, все это далось нелегко и было оплачено потом и кровью людей, трудившихся в тылу, в том числе стариков, женщин и детей.

Дали прикурить

Маршал СССР Георгий Жуков в послевоенных беседах с писателем Константином Симоновым признавал, что страна вступила в самую кровопролитную в своей истории войну, «продолжая оставаться отсталой в промышленном отношении» по сравнению с Германией.

Летом 1941-го, когда полчища вермахта вторглись в СССР, советская промышленность только осваивала серийное производство современной военной техники. Но уже тогда отдельные образцы оружия, такие как легендарный танк Т-34, превосходили немецкие. Боевая машина, разработанная КБ харьковского завода №183, поступила в Красную армию в 1940 году. По совокупности своих эксплуатационных и боевых качеств Т-34 был лучше любого танка того времени, в том числе немецких Т-III и Т-IV. Средний танк впервые в мировой практике был оснащен 76-миллиметровой пушкой, сравнявшись по огневой мощи с тяжелым КВ. При этом 27-тонная «тридцатьчетверка» с мощным дизельным мотором В-2 была гораздо более маневренной и обладала большей проходимостью.


Танки Т-34 выходят на боевой рубеж.


Танкисты получают новую партию танков Т-34 для отправки на фронт, август 1942 года.

Наклонная броня Т-34 значительно повышала живучесть — танк был защищен от большинства выпускавшихся на тот момент кумулятивных снарядов, огня самолетов-штурмовиков и противотанковых орудий. Снаряды немецких 37-миллиметровых пушек, по воспоминаниям пресс-атташе Риббентропа Пауля Кареля, отскакивали от него, «как горох».

Справедливости ради нужно сказать, что знаменитый танк был далеко не идеальным и воевать на нем было трудно. Первые модели страдали от множества недостатков: плохая обзорность, маленькая башня (командиру приходилось исполнять обязанности наводчика), неудобная коробка передач (управляться с нею водителю помогал радист-пулеметчик), неэффективная очистка от пороховых газов, отсутствие связи (радиостанция зачастую была только на командирском танке). Многие из этих слабых мест в бою имели решающее значение. Устранить их удалось лишь на модели Т-34-85, запущенной в серию в январе 1944 года. В самых ожесточенных боях, в том числе в битве на Курской дуге, принимали участие именно первые «тридцатьчетверки». Тем не менее высокий потенциал для модернизации в сочетании с маневренностью и ударной мощью сделали Т-34 самым массовым танком Второй мировой войны.


Красноармейцы заряжают установки БМ-13, сентябрь 1943 года.

Ужас наводила на фашистов первая советская система залпового огня БМ-13, получившая в Красной армии ласковое прозвище «Катюша». Немецкие же солдаты называли ее не иначе как «черной смертью» или «органом Сталина». Собранная на базе грузовика ЗИС-6 реактивная установка впервые была применена в июле 1941 года под Оршей. Новое оружие оказалось настолько эффективным, что срочно было запущено в серийное производство. До конца года изготовили около 600 установок БМ-13. Залп каждого полка, состоящего из 36 «Катюш», накрывал площадь в 100 гектаров.

Составлявшие основу советской истребительной авиации И-16 к июню 1941 года уже безнадежно устарели, хотя советские асы умудрялись воевать и на них. К исходу первого года войны в арсенале Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) появились неплохие образцы авиатехники — штурмовики Ил-2 и истребители Ла-5.

Первые серийные образцы самого массового советского штурмовика были собраны в феврале 1941-го. Конструкторы называли Ил-2 летающим танком, а пилоты люфтваффе — бетонным самолетом. Крылатую боевую машину вооружали авиабомбами, пушками, пулеметами и реактивными снарядами. Пилот находился в специальной бронекапсуле, однако Ил-2 не мог эффективно бороться с истребителями противника. Поэтому по требованию военных в самолете предусмотрели еще одно место — для стрелка. В 1942 году на вооружение поступил одномоторный истребитель Ла-5, оснащавшийся двумя малокалиберными автоматическими пушками ШВАК. На этом самолете, противостоявшем немецким «мессершмиттам» и «фокке-вульфам», известный ас Иван Кожедуб одержал 64 победы. Уже в августе 1941 года советские бомбардировщики сбросили первые бомбы на Берлин. Авиатехника, как и танки, дорабатывалась уже во время войны. Немалый урон противнику наносили противотанковые ружья, автоматы ППШ, 76-миллиметровые дивизионные пушки ЗиС-3, гаубицы МЛ-20 и другое мощное оружие советской армии.

Металлу приделали крылья

В годы войны создавались не только новые образцы вооружений, но и целые промышленные отрасли. СССР не располагал производством алюминия в масштабах, достаточных для серийного выпуска современных самолетов. Поэтому истребители ЛаГГ-3 (и их продолжение — Ла-5 и Ла-7) делали из древесины. В первых Ла-5 использовалась высокопрочная дельта-древесина (многослойный березовый шпон, пропи­танный фенол-формальдегидной смолой ВИМА-ВЗ), но впоследствии из-за нехватки смол ее вытеснили сосна и береза. На последних сериях Ла-5ФН и на Ла-7 стали изготавливать из металла лонжероны крыла, что значительно снизило их массу. Алюминий в основном импортировался. С 1941 по 1945 год США, Великобритания и Канада по ленд-лизу поставили советской промышленности более 300 тысяч тонн алюминия. Германия за тот же период произвела почти полтора миллиона тонн этого металла.


Советские штурмовики.


Производство самолетов «Ил-2» на одном из авиационных заводов, 1942 год.

С началом войны в СССР остался лишь один завод на Урале, выпускавший алюминий. Волховский и Днепровский алюминиевые заводы прекратили работу, также были потеряны Тихвинский глиноземный завод и рудники бокситов. Страна фактически лишилась половины алюминиевого производства, трети мощностей по бокситам, 60 процентов по глинозему.

Как показала практика, развитие современной авиации было невозможно без дюралюминиевых сплавов. Недаром алюминий, обеспечивающий минимальный вес при высокой прочности, прозвали «крылатым металлом». Но алюминиевые сплавы были нужны не только для обшивки самолетов. Из них делали некоторые детали авиадвигателей, винты, шасси. Силумин (сплав алюминия с кремнием) шел на изготовление узлов для танков, САУ и гидросамолетов. Без магниевых и алюминиевых порошков невозможно было делать бомбы, снаряды и осветительные ракеты.

Технику из цехов Днепровского завода переправили на строительную площадку Уральского алюминиевого завода (УАЗа). Выплавка алюминия на Урале росла небывалыми темпами: более 31 тысячи тонн за 1941 год против 13 тысяч в 1940-м. В военные годы УАЗ продолжал увеличивать объемы производства, и в 1945-м довел их до 71,5 тысячи тонн. То есть к окончанию войны одно уральское предприятие выпускало в разы больше алюминия, чем все три завода (Уральский, Волховский и Днепровский) в довоенное время. На базе оборудования, вывезенного с Волховского алюминиевого и Тихвинского глиноземного заводов, начали форсированное строительство заводов в Новокузнецке и Краснотурьинске.

Трофеи Победы

Весной 1945 года союзники по антигитлеровской коалиции начали реквизировать военное и гражданское имущество в Германии. Изъятие материальных ценностей также проводилось «в инициативном порядке» сотнями тысяч освобожденных пленных и иностранных рабочих.

Согласно опубликованным в 1990-е годы данным Главного трофейного управления СССР, в Советский Союз из Германии было вывезено около 400 тысяч железнодорожных вагонов (включая 72 тысячи вагонов стройматериалов), 96 электростанций, 200 тысяч электромоторов, 340 тысяч станков, 2885 заводов, телескопы из астрономической обсерватории университета Гумбольдта и вагоны берлинского метро.

Вместе с оборудованием в СССР перекочевали некоторые передовые технологии. В частности, вывозились моторы, а также реактивные авиадвигатели, в разработке которых нацистская Германия обогнала абсолютно все сверхдержавы. В руках советских инженеров также оказалась документация по первой в мире баллистической ракете ФАУ-2. Именно она послужила прототипом будущих советских и американских ракет, положивших начало не только новому оружию, но и космической эре.

Интерес для победителей представляли и гражданские технологии. Так, с помощью захваченного оборудования в Советском Союзе организовали производство некоторых ранее не выпускавшихся синтетических материалов: «Найолана», «Перлона», искусственного шелка, заменителей синтетического каучука и других. После войны в СССР, благодаря вывезенному с германских предприятий оборудованию, наладили выпуск бумажного шпагата. Летом 1946 года на льнопрядильной фабрике «Двина» в Витебске приступили к монтажу станков, полученных по репарациям из Германии. Через год с конвейера сошли первые метры ковровой дорожки «Букле» и плюша. По некоторым данным, на Центральной телефонной станции Москвы, номера которой начинались на «222», обслуживавшей ЦК КПСС, вплоть до 1980-х годов использовалось оборудование телефонного узла рейхсканцелярии.
Автор: Александр Волобуев
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2017/05/09/ussr_secondworldwar/


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Комментарии 36

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  1. амурец Сегодня, 06:41
    Статья: много букв ни о чём. Если уже браться за такую статью, то сравнивать надо ТТХ оружия и военной техники. Да и конкретно надо писать, не ля-ля-ля в стиле агитки к юбилею. И в этом могли бы по мочь книги руководителей промышленности в годы ВОВ Смелякова, директора Сормовского завода, Новикова зам наркома, а фактически,в годы ВОВ он был руководителем Ижевских заводов, Ванникова.
    амурец
    1. Avis Сегодня, 06:53
      Цитата: амурец
      Статья: много букв ни о чём. Если уже браться за такую статью, то сравнивать надо ТТХ оружия и военной техники.

      ...которые ничего не значат без сравнения тактики их применения. :) Так можно закопаться очень глубоко и, всё равно, ничего не сказать. На сайт, судя по моим наблюдениям, заходит много школьников. Для них — в самый раз для первого ознакомления с предметом.
      Avis
      1. амурец Сегодня, 07:00
        Цитата: Avis
        Цитата: амурец
        Статья: много букв ни о чём. Если уже браться за такую статью, то сравнивать надо ТТХ оружия и военной техники.

        ...которые ничего не значат без сравнения тактики их применения. :) Так можно закопаться очень глубоко и, всё равно, ничего не сказать.

        Если в таком разрезе, то да-общие сведения надо дать. Всё-таки работа была проделана колоссальная. Особенно по развитию электроэнергетики. Без электроэнергии, всё это стояло бы мёртвым железом.
        амурец
    2. ShadowCat Сегодня, 08:37
      Держи сравнение Т-34-85 с Pz.Kpfw.IV Ausf.H/Ausf.J, PzKpfw V Ausf. G и M4A2(76)W HVSS и M4A3(76)W HVSS товарищ. С цифирками ;-)
      https://aftershock.news/?q=node/518751
      ShadowCat
      1. амурец Сегодня, 08:58
        Цитата: ShadowCat
        Держи сравнение

        Это не то сравнение. Сравнение здесь: Мелия-Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР. https://www.litmir.me/bd/?b=429966
        Или здесь:Куманёв. Говорят сталинские наркомы https://www.litmir.me/bd/?b=551529
        Вот тогда можно понять величие нашего народа в ВОВ.
        амурец
        1. ShadowCat Сегодня, 09:00
          Спасибо. Почитаю.
          ShadowCat
    3. Вишневая девятка Сегодня, 11:32
      Цитата: амурец
      Если уже браться за такую статью

      Вам же написали в самом начале. Лента.ру. Понемногу обо всем. И для самых маленьких.
      Хорошо хоть хватило смелости написать, что Т-34 стал нормальным танком в 44-м году.
      Вишневая девятка
  2. tchoni Сегодня, 07:34
    Бла-бла-бла про то, какие мы, ........о, великие. Ток средняя зп у великих до 500 еврорублей не дотягивает, а у невеликих за 2000 переваливает. И, вообще, бесят статьи про то, какие мы герои и насколько готовы потом и кровью личного состава искупать косяки главкома
    tchoni
    1. Avis Сегодня, 08:10
      Цитата: tchoni
      Ток средняя зп у великих до 500 еврорублей не дотягивает, а у невеликих за 2000 переваливает.

      Это что за мутный поток сознания? По теме есть что сказать?
      Avis
    2. kugelblitz Сегодня, 08:44
      Сдристни клован, или шуруй в эуропу, ни у кого даже из западных историков нет сомнений на этот счёт. Даже в мемуарах битых гитлеровских вояк.
      kugelblitz
    3. костя андреев Сегодня, 08:59
      Обычно после того что вы написали добавляют про то что нужно было сдаться Германии иисейчасбы была зарплата по 2000 евро и сосиски с пивом. Прочитайте о чем статья!
      костя андреев
  3. Strashila Сегодня, 07:56
    Это Победа конструкторов и технологов... качество не зависимо от любых условий производства.
    Strashila
    1. Avis Сегодня, 08:26
      Цитата: Strashila
      Это Победа конструкторов и технологов... качество не зависимо от любых условий производства.




      :)
      Avis
  4. василий50 Сегодня, 08:02
    Статья про ..... .
    В общем ни о чём. Заклинания про технологическую отсталость просто неприличны. Немцы даже имея образцы не сумели скопировать танковый дизель, и танковую броню, и не только это немцы не сумели даже скопировать.
    Мировое танкостроение после ВМВ пошло именно по пути развития которое нашли в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Это и бронелисты и ходовая и многое другое.
    василий50
    1. Avis Сегодня, 08:12
      Цитата: василий50
      Немцы даже имея образцы не сумели скопировать танковый дизель, и танковую броню, и не только это немцы не сумели даже скопировать.

      Справедливости ради — корпус "Пантеры", как раз, и создан по результатам изучения Т-34. А копировать машину конца 1930-ых им было незачем.
      Avis
      1. василий50 Сегодня, 10:30
        авису
        Вы сравните вес пантеры или тигра с Т-34 и Т-34-85. А ведь их сравнивают постоянно по ТТХ.
        василий50
        1. Avis Сегодня, 11:24
          Цитата: василий50
          авису
          Вы сравните вес пантеры или тигра с Т-34 и Т-34-85. А ведь их сравнивают постоянно по ТТХ.

          "Тигр" то тут при чём? Вы всегда сравниваете ТТХ "виллиса" и "хаммера"?
          Avis
    2. ShadowCat Сегодня, 08:31
      Ну... кое где все таки конкретно отставали. В частности в электронике (это одна из причин почему не ставилось радио на все танки и самолеты в начале), вычислительной технике.
      Так же немаловажный момент - это деревянные самолеты первых годов войны.
      Говорить скорее стоит о несопоставимом уровне производства.


      Кстати рекомендую еще это https://aftershock.news/?q=node/518591 почитать. Текста много, но оно того стоит
      ShadowCat
      1. Avis Сегодня, 08:40
        Цитата: ShadowCat
        вычислительной технике.

        Это в какой же? :) Нет, я про массовую ВТ, а не единичные экземпляры типа шедевров Цузе.

        На инфографике пиктограммочка в разделе самолётов подозрительно напоминает цессну "Гранд Караван". :)
        Avis
        1. ShadowCat Сегодня, 08:52
          Например в средствах ПВО, тот самый ПУАЗО, или корабельные СУО. Можно вспомнить Рейнжкипер.
          Если я ошибаюсь, буду рад просветиться.

          Цитата: Avis
          На инфографике пиктограммочка в разделе самолётов подозрительно напоминает цессну "Гранд Караван". :)

          Да и леший с ней, пусть напоминает)
          ShadowCat
          1. Avis Сегодня, 08:56
            Цитата: ShadowCat
            Например в средствах ПВО, тот самый ПУАЗО, или корабельные СУО. Можно вспомнить Рейнжкипер.

            Я не знаю что такое "Ренжкипер", но, на мой взгляд, всякие узкоспециализированные электромеханические счётно-решающие приборы, типа СУО или ПУАЗО, не корректно относить к вычтехнике, пусть они и построены на том же принципе. Но, если, всё таки, относить, то, да, в этом мы отставали.
            Avis
            1. ShadowCat Сегодня, 09:00
              Цитата: Avis
              Я не знаю что такое "Ренжкипер"

              https://en.wikipedia.org/wiki/Rangekeeper

              Цитата: Avis
              всякие узкоспециализированные электромеханические счётно-решающие приборы

              Простите мои не седые волосы, но так можно и калькулятор к вычислительной технике не относить!
              Да, по сравнению с сим днем они древние и убогие как говно мамонта (еще на них Ведьмак 3 не шел), но все таки основоположение направления и обоснование ценности их было задано.
              ShadowCat
              1. Avis Сегодня, 09:12
                Цитата: ShadowCat

                Простите мои не седые волосы, но так можно и калькулятор к вычислительной технике не относить!

                Не можно. Я сразу написал, что надо договориться о терминах. Лично для меня ВТ это универсальная техника, умеющая считать любые цифры, что кол-во рафинада в "Самогонщиках", что характеристики турбины в "Юмо". Ну, или заточенная под сложную задачу, типа анти-Энигмовского "Колосса". И сразу оговорился "если включать...", далее по тексту; не лезьте в бутылку на ровном месте.
                Avis
    3. костя андреев Сегодня, 08:49
      Не хочу вас расстраивать но на этом двигателе стояла аппаратура разработанная фирмой бош. Да и сам двигатель это разработка немцев (по моему юмо). (Информация в сети)
      Не делали они дизеля на танках по причине того что для них нужна солярки а ее основной потребитель флот да и танковые бензиновые движки был неплохи.
      костя андреев
      1. ShadowCat Сегодня, 08:55
        Цитата: костя андреев
        Не делали они дизеля на танках по причине того что для них нужна солярки а ее основной потребитель флот да и танковые бензиновые движки был неплохи

        Вот это щас такая дурость что плакать хочется...
        А основным потребителем бензина был авиафлот. Так что ж на дровах не пускали танки?

        Цитата: костя андреев
        Не хочу вас расстраивать но на этом двигателе стояла аппаратура фирмы бош. Таа сам двигатель это разработка немцев по моему юмо

        Сеть такая сеть. Можно точнее ссылочки?
        ShadowCat
      2. амурец Сегодня, 10:50
        Цитата: костя андреев
        Не хочу вас расстраивать но на этом двигателе стояла аппаратура разработанная фирмой бош. Да и сам двигатель это разработка немцев (по моему юмо). (Информация в сети)

        Ну допустим прообраз топливного насоса и сам принцип работы Дизеля создал не дизель, а разработал на Коломенском паровозостроительном заводе Густав Васильевич Тринклер, он объединил циклы подвода теплоты Отто и Дизеля. По ссылке с этим можно разобраться:
        http://k-a-t.ru/teplotexnika/11_ideal_cikly/index
        .shtml
        Фактически Тринклер создал и насос- форсунку для подачи топлива в цилиндр. По циклу Дизеля топливо впрыскивалось в цилиндр воздухом от компрессора.
        Теперь по двигателям ЮМО-205 и ЮМО-207. На принципе работы этих дизелей, схемы ПДП, созданы двигатели 5ТДФ и 6ТД для танка Т-64, а также английский дизель L-60 фирмы Лейланд для танка Чифтен.
        амурец
  5. loha Сегодня, 08:29
    фотография в статье, под названием "Танкисты получают новую партию танков Т-34 для отправки на фронт, август 1942 года." зеркально перевернута. Автору надо быть по внимательнее, все таки история однако.
    loha
    1. revnagan Сегодня, 11:02
      " К исходу первого года войны в арсенале Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) появились неплохие образцы авиатехники — штурмовики Ил-2 и истребители Ла-5."
      М-да,куда уж внимательнее...Ил-2 воевали с 22 июня 1941 года,а ЛА-5 эволюционировал из ЛАГГ только к Сталинградской битве. автор -пеши исчо.
      revnagan
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 08:52
    Мой дед вспоминал, что біло в 1945 распоряжение (не знаю, гласное или негласное) - офицер мог забрать домой одно трофейное транспортное средство. Во дворе где их расквартировали стояли одиннадцать новеньких "опелей". И все без документов! В общем, с "опелем" у деда не сложилось... sad
    Вождь краснокожих
  7. kugelblitz Сегодня, 08:54
    Многие авторы статей любят говорить о И-16 и И-153 как о совершенно никчемных самолётах, но на самом деле на них довольно успешно воевали аж до 1943 года. Зависело от степени подготовки, да многие лётчики откровенно говоря даже были рады пересесть с ЛАГГ-3 на Ишачок. За счёт непревзойденной маневренности и по сути не слишком большой разницы в скорости у последних модификаций. Многие имели пушечное вооружение, широкий лоб закрывал лётчика и не имел уязвимых радиаторов водяного охлаждения. И-153 неплохо зашли как легкие бомбардировщики и ночные истребители, впрочем против очень многих бомберов хватало скоростных качеств.
    kugelblitz
    1. Kenneth Сегодня, 09:59
      Так это и были никчемные самолеты которые употребляли от безисходности .Поликарпов совершил принципиальную ошибку в погоне за скоростью укорачивая самолет. В результате получилась крайне не устойчивая платформа опасная для собственного летчика к тому же с тесной открытой кабиной и хлипкой конструкцией. Что толку от пушек если очередью сносит сам самолет. Только высококвалицированные летчики могли извлечь из него пользу
      Kenneth
      1. Avis Сегодня, 10:18
        Цитата: Kenneth
        Так это и были никчемные самолеты которые употребляли от безисходности .Поликарпов совершил принципиальную ошибку

        Вот бы Поликарпову "Кеннета"! Такой бы самолёт получился, ух! Закачаешься! А, лучше, вместо Поликарпова, тада вааще. Задняя центровка сделана намеренно, чтобы придать скоростному самолёту маневренность. Это себя не оправдало, но это не есть ошибка Поликарпова. Это общий тогда тренд — противопоставление бипланов и монопланов и поиск выхода из этого тупика.
        Avis
        1. Kenneth Сегодня, 10:41
          Вот бы Поликарпову нормального образования но тогда с этим были проблемы. По поводу короткого корпуса. Он полагал, что таким образом снижется сопротивление трения за счет уменьшения площади смачиваемой поверхности. Конечно и радиальный двигатель внес лепту но ничего не мешало удлинить самолет как это делали все прочие. Впрочем как вы верно отметили тогда авиация была областью малоизведанной и экспериментальной а Поликарпов был один из лучших инженеров СССР. А еще раз перейдете на личности будете посланы.
          Kenneth
          1. Avis Сегодня, 11:34
            Аа, ещё и учился Поликарпов плохо. Или учили плохо. Вот бы "кеннета" туда на кафедру или за парту! Он бы ух как научил/научился. :)

            Цитата: Kenneth
            удлинить самолет как это делали все прочие

            "все прочие" это кто? :) Конструкторы "буффалло" или П-26? Или целой линейки морских "дугласов" и "кёртиссов"? Такой "знаток" истории авиации из "кеннета" я, прям, офигеваю... "Короткие корпуса" делали, в первую очередь, для компактности масс. С открытой кабиной на момент создания И-16 летала половина сверстников. Ну, и так далее по пунктам. А первые самолёты Поликарпова, о ужас! не умели даже шасси убирать, ничтожества этакие...
            А еще раз перейдете на личности будете посланы.

            А о чём ещё с "кеннетом" говорить, у которого все дураки? :) Только о нём гениальном. Валяйте, посылайте; посмотрю на кеннетную "культуру". :)
            Avis
      2. kugelblitz Сегодня, 11:23
        Мне сразу почему то воспоминания немецких пилотов вспоминаются о том, насколько сложно было сбить Рату и как легко он мог оказаться на хвосте. И так же прочитал не мало мемуаров наших летчиков.
        А насчет "короткого", то такое встречалось у многих машин, тут уже зависит как сможет конструктор зализать поверхности. И кстати 109ый к концу войны стал весьма привередливым к уровню подготовки. Как впрочем очень многие выдающиеся самолёты.
        kugelblitz
  8. Kenneth Сегодня, 09:56
    Что за хрень. Автор если взялся писать на такую тему стоит немного изучить предмет и не делать таких глупых ошибок. Типа т 34 впервые средний танк с 76 мм пушкой. И еще кучей других ошибок
    Kenneth
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