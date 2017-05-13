11:40 13 мая

Мир спасет красота русского оружия



Армия России в последние годы занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая только США. На Западе признают: "Российская армия может воевать в одиночестве… России будет сложно занимать целые государства, однако она может уничтожить их вооруженные силы… Российское руководство глядит далеко в будущее… Время, когда можно было игнорировать Россию в качестве чего-то незначительного, прошло". Так было не всегда. Четверть века назад решался вопрос: быть или не быть. Седьмого мая 1992 года указ президента России положил начало Вооруженным силам РФ.

Армия и флот веками оставались основой государства Российского. Однако общественно-государственные преобразования последнего десятилетия ХХ века напоминали битву, победа в которой означала продолжение достойной жизни вооруженных сил и самой России.


Царедворцы и рыцари

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев с середины 1980-х инициировал несколько этапов сокращения войск (разумеется, по экономическим соображениям). И все же в 1990 году армия и флот насчитывали около 3,5 миллиона военнослужащих. Когда в 1989-1990 годах рухнул "социалистический лагерь" в Восточной Европе, зарубежные группировки советских войск вывели в Россию. Только из Германии вернулись 500 тысяч бесквартирных военнослужащих и 12 тысяч танков. Люди и боевая техника оказались под открытым небом, в чистом поле между Ростовом-на-Дону, Воронежем и Смоленском. Жилищное строительство отставало. Так начинались большие проблемы армии и страны.

В рамках СНГ поначалу планировали сохранить единые вооруженные силы, но в итоге их разделили. Россия унаследовала от СССР армию численностью более 2,8 миллиона человек, Украина и Белоруссия — 380 тысяч и 230 тысяч соответственно (проблему раздела Черноморского флота решали до 1997 года).

Экономику и финансовую систему страны лихорадило. Денежное довольствие (то есть зарплата) старшего офицера к середине 1990-х достигало в пересчете на понятные цифры пять долларов США, и эти деньги выплачивали с задержкой в шесть-восемь месяцев. Горючего и других материальных ресурсов для боевой подготовки, походов и полетов войска практически не получали. "На иголки" отправили тысячи современных танков, по цене металлолома продали за рубеж не старые еще авианесущие крейсеры "Минск" и "Новороссийск". Приходили в запустение военные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока.


яжелый авианесущий крейсер "Минск". 1986 год

Вероятно, в те времена на государственном уровне никто толком не представлял, какая армия — количественно и качественно — необходима новой России (и нужна ли вообще). Войска много лет поэтапно сокращались — для экономии бюджета. Полигоны зарастали бурьяном, на военные аэродромы наступали дачные участки.

В начале XXI века западное направление и столицу России защищала одна лишь 20-я гвардейская общевойсковая армия (выведенная из Германии), которая в сокращенном составе дислоцировалась в двенадцати областях Центрального федерального округа. Гвардейцы не теряли присутствия духа, но предельно сокращенные части в составе нескольких сотен военнослужащих и базы хранения техники — на Европейском ТВД погоды не делали.

В ситуации многолетней неопределенности (если не безысходности) многие тысячи офицеров уволились и отправились искать лучшей доли. Параллельно разгорались боевые действия на Кавказе, расширялся на восток Североатлантический альянс, чудил в стране "дикий рынок".
В лихие 1990-е выстояли и сохранили верность воинской службе люди, по-настоящему преданные профессии, не мыслящие себя вне вооруженных сил. Расчеты РВСН на суше и экипажи атомных подводных ракетоносцев в Мировом океане ни на минуту не прерывали боевого дежурства. Летчики рвались в небо, моряки поддерживали корабли в готовности к дальним походам. Армейский спецназ ущелье за ущельем очищал Северный Кавказ от импортного терроризма. "Зеленые фуражки" зубами держали государственную границу. Эти люди оказались главным несокрушимым рубежом Отечества. А потом окрепло государство, началось системное восстановление боеготовности.


Операция специального разведывательного отряда 45-го полка ВДВ РФ по выявлению и уничтожению базовых лагерей чеченских бандформирований в горном ущелье реки Басс. 2000 год

Законодательную базу для Вооруженных сил России в полной мере создали в 2000-м, приняли ряд законов, утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину РФ.

Ультиматум времени

Французское издание Agora Vox заметило: "После распада СССР мир мог вступить в эпоху мира и сотрудничества, но одна страна посчитала, что победа принадлежит только ей и что прислушиваться к остальным больше нет необходимости". Очень точный диагноз.

Бесконечные операции Пентагона на Ближнем Востоке, ковбойский демонтаж Югославии, расширение НАТО, наступление международного терроризма — развеяли все иллюзии о наступившем "мире без войны".

Невзирая на экономическую турбулентность, под давлением извне России пришлось последовательно восстанавливать обороноспособность. В 1990-х стартовало несколько программ перевооружения армии, однако заметные подвижки начались только после операции принуждения Грузии к миру 2008 года. В Южной Осетии российские войска впервые столкнулись в боевой обстановке с вооружением, техникой и средствами связи натовских стандартов. Технологическое отставание стало очевидным. Промедление было подобно постепенной утрате государственного суверенитета.


Российская военная техника направляется в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии. 2008 год

На перевооружение российских войск в 2010 году выделили 20 триллионов рублей, чтобы за десятилетие довести долю новой техники до 70%. И эта программа успешно выполняется. Государственная забота и необходимое финансирование восстановили мощности ОПК, боеспособность армии и флота.

Американское издание The National Interest отмечает: "Благодаря реформам, начатым в октябре 2008-го, и программе модернизации, оцененной в 670 миллионов долларов, вооруженные силы стали одним из наиболее надежных орудий российской национальной мощи".
Только в 2016 году российская армия получила более пяти с половиной тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 310 новых и модернизированных танков, 60 новых самолетов, а также 23 комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами, которым не страшны все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.


Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. 2017 год

Воздушно-космические силы за год получили пять полковых комплектов зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", новейшие истребители Су-35С поколения 4++, модернизированные бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, тяжелые военно-транспортные Ми-26.

В 2017 году ВКС пополнятся 16 новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, в 2018-м — получат более 30 истребителей Су-30СМ.

Значительно усилен Военно-морской флот. Крым в 2014-м вернулся в состав России и вскоре превратился в неприступную крепость. Один только Черноморский флот в минувшем году принял в свой состав несколько новых надводных кораблей и дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".


Спуск на воду подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 для Черноморского флота ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. 2016 год

Получила развитие военно-морская инфраструктура в Арктике и на Дальнем Востоке. Зенитные ракетные системы С-400 и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" поступили на вооружение войсковой группировки на полуострове Камчатка и Курильских островах.

Растут подводная мощь ВМФ и ледокольный флот. Планируется строительство атомных авианосцев нового поколения.

Испытывается гиперзвуковая ракета "Циркон" 3М22, предназначенная для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок (серийное производство планируется начать в 2017 году). Новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах получат до 2025 года и Сухопутные войска, которые признаны мировым лидером.

Америка удивлена: "Зачем России миллионная армия?". The Washington Times пишет: "Россия реализовала план по полному перевооружению армии к 2020 году уже на 47%. <…> Москва в полтора раза опережает собственный график". Gazeta Polska негодует: "Путин угрожает Америке".
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году Россия вошла в тройку мировых лидеров по военным расходам — 69,2 миллиарда долларов. Разрабатывается программа стопроцентного перевооружения до 2025 года.

Россия никому не угрожает, однако возможности вооруженных сил и ОПК страны позволили значительно расширить горизонт геополитического влияния и завоевать 27% мирового оружейного рынка.

Боевая эффективность

Российские войска стремительно развернулись в Сирии в 2015 году и намерены эффективно (сколько потребуется) проецировать там силу и добрую волю — для укрепления региональной стабильности.


Военнослужащий вооруженных сил РФ во время разминирования жилых кварталов сирийского Алеппо

Военно-морской флот вернулся в Мировой океан. Надводные корабли ВМФ России регулярно тревожат ВМС США и их союзников в различных районах планеты, а скрытный подводный флот Российской Федерации по времени дальних походов вышел на уровень Советского Союза. Бомбардировщики-ракетоносцы морской авиации постоянно несут боевое дежурство за тысячи километров от базы.

Значительный боевой опыт позволяет эффективно совершенствовать войсковую структуру, оружие и тактику его применения. Сегодня многим странам известны российские ракетные комплексы "Калибр-НК", "Бал" и "Бастион", "Искандер", крылатая ракета Х-101 с дальностью действия до 4500 км, а также боевые самолеты ОКБ Сухого.

Российские системы радиоэлектронной борьбы признаны лучшими в мире, военная разведка перевооружается в космосе. Не имеющий аналогов новый российский танк Т-14 "Армата" уже запущен в серийное производство, и Уралвагонзавод готов поставить Сухопутным войскам первую сотню машин в период с 2017 по 2018 год.

В 2016 году в России впервые за четверть века была сформирована новая танковая армия, и сегодня западные границы страны прикрывают два полнокровных войсковых объединения.


Танк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год

Обновленные военная и морская доктрины, растущая обороноспособность России заставляют Пентагон переписывать стратегию.

Через 25 лет после краха Советского Союза наша страна сильнее любого потенциального агрессора. "Железный поток" русского оружия служит укреплению мира на планете.
Автор: Александр Хроленко
Первоисточник: https://ria.ru/analytics/20170505/1493750646.html


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Комментарии 30

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  1. Teberii Сегодня, 05:55
    Не уважают Бисмарка, а ведь он предупреждал русских злить ни стоит.
    Teberii
    1. pzkrfv4 Сегодня, 07:41
      Не слушали старика...
      pzkrfv4
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:21
        Цитата: pzkrfv4
        Не слушали старика...

        Да мазохисты чистой воды...А может женщинам Европы просто постоянно снятся русские солдаты? soldier Европа деградирует и ей нужен приток чистой крови..Сумбурная идея ,но иногда ,такие мысли приходят в голову.."Что им от нас нужно опять"..?

        А мы устали что то сильно уже ...Так хочется мира и спокойствия! Видать судьба такая у нас мужики!
        ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 10:40
      На плахе и умирать приятней, если у палача топор с инкрустацией! laughing
      сибиралт
  2. мармеладный Сегодня, 06:21
    автору не посоветовал бы радоваться капле в океане на счет количества.....конечно делается но не так как хотелось бы....причины знаете.....
    мармеладный
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:49
      Если бы все получалось как хотелось, то и проблем в мире не было.
      уступая только США

      Верю, что придет время и наша армия займет первую строчку, а Сша будут после Китая. Вот тогда американские амбиции заметно поубавятся.
      rotmistr60
      1. мармеладный Сегодня, 07:40
        Вот на счет Китая соглашусь
        мармеладный
      2. Астарт Сегодня, 09:00
        А мне понравилось как Рогозин ответил загорелому голубю мира Обаме
        "Российская Армия может пока и не первая, но уж точно не вторая" Указав на достаточность ВС РФ (но это точно не значит, что надо гордо плевать в потолок) Хотя ВсеПропальшики из диванных аННалитиков в коментах надоели скулить
        Астарт
      3. yuriy55 Сегодня, 09:19
        Цитата: rotmistr60
        Если бы все получалось как хотелось, то и проблем в мире не было.


        В России другая поговорка:
        "Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить".
        Так вот, не обидно было бы, если бы существовали объективные причины, мешающие добиваться результатов. К сожалению, и это могут подтвердить многие, наши "неполучилоськакхотелось" в руках определённых должностных лиц, которым не достаёт политической воли и жизненной мудрости, так же, как решения разорвать "дружеские и семейные путы" стреножившие нашу экономику и ОПК в частности...

        Цитата: rotmistr60
        Верю, что придет время и наша армия займет первую строчку, а Сша будут после Китая. Вот тогда американские амбиции заметно поубавятся.

        Я не тоже пытаюсь поверить, только у меня получается такая ситуация:
        Если придёт время и придётся воевать, наша армия, как всегда, выйдет победителем не по количеству оружия, а по силе духа, который сломит "жалкую приземлённую бытовую" идеологию американского потребителя вместе с европейскими терпилами со всеми авианосцами, ПРО и ПЕРЕПРО, задолбавшими всех и всё аналитиками и советниками с неудавшимися карьерами военных...Ибо за нами ПРАВДА...
        Надо бить умением, а не числом.
        А.В.Суворов
        yuriy55
      4. matak4b Сегодня, 10:07
        Ротмистр , для того, чтобы ваши мечты превратились в реальность необходимо, чтобы начинающий физик зарабатывал в несколько раз больше начинающего лейтенанта. Именно такая ситуация в ненавистной вам Америке. А вот в России все с точностью до наоборот, поэтому большинство молодых перспективных ученых уезжают, а без них разрыв в уровне техники будет продолжать увеличиваться
        matak4b
        1. Околоточный Сегодня, 11:23
          У большинства россиян, в том числе и у камрада Ротмистра "мечты" одни. Кто дернётся на нас, тот выгребет по полной. Господа и их вассалы, выгребут все. И задолбало уже от вас слышать: "пенсии не платят, старики умирают, Россия гибнет". Можно поспорить а даже в чём то согласится с теми, кто живёт в России, кто на своей шкуре это всё испытал. Задолбало это слышать от тех, кто уехал за дешёвыми печенюшками. Вы, при мощнейшей поддержки США и стран залива с Сирией, Ираном и разными шиитскими движениями справится не можете. Коалиция залива, где люди "в шампанском купаются" с бедняками хусситами ничего сделать не могут. Бедняки их супер-пупер навороченные корабли топят. Подумайте над этим. Если ты сытый, отупевший и богатый - это не значит, что ты ВОИН.
          Околоточный
    2. kvarfax Сегодня, 08:46
      простите за любопытство. А где и когда делалось что-то "как хотелось бы"?)
      kvarfax
      1. yuriy55 Сегодня, 09:23
        Цитата: kvarfax
        А где и когда делалось что-то "как хотелось бы"?)

        Обратитесь к историческим примерам Суворова и Нахимова. Чтобы делать, как хочется, надо всего лишь ХОТЕТЬ и УМЕТЬ...
        А когда не хочешь, не умел, да ещё и забыл... request
        yuriy55
  3. кедр Сегодня, 07:10
    "...Через 25 лет после краха Советского Союза наша страна сильнее любого потенциального агрессора. "Железный поток" русского оружия служит укреплению мира на планете."

    Пока Россия под санкциями - мы в блокаде. Пока печатный, денежный станок ЦБ под Ротшильдами и Ко -мы не суверенны. Пока по министерствам, банкам и корпорациям сидят советники из Лондона и Вашингтона - мы в оккупации.
    НО... мы готовим ударную Армию прорыва блокады, Армию освобождения и восстановления суверенитета России.
    Будет и на нашей улице праздник. Праздник нашей Победы над супостатом!
    кедр
    1. мордвин 3 Сегодня, 07:27
      Цитата: кедр
      НО... мы готовим ударную Армию прорыва блокады

      Куда прорываться будем? recourse
      мордвин 3
      1. рич Сегодня, 07:56
        На праздник пишет прорываться будем recourse
        рич
        1. мордвин 3 Сегодня, 08:04
          Цитата: рич
          На праздник

          Эт я всегда готов. А что с собою брать? Самогонку, али коньяк?
          мордвин 3
          1. рич Сегодня, 08:09
            Тут главное фейсконтроль пройти. А то не прорвемся recourse
            рич
            1. мордвин 3 Сегодня, 08:13
              Цитата: рич
              Тут главное фейсконтроль пройти. А то не прорвемся recourse

              Фейсконтроль -это как? По фейсу надо накатить кому? Так легко. angry am
              мордвин 3
  4. Ихрек Сегодня, 07:12
    Интересно почему номера на тягаче на верхнем фото гражданские.
    Ихрек
  5. 31rus4 Сегодня, 07:17
    Уважаемые ,хорошая статья ,но это цифры и публицистика в основном из западных СМИ,да многое делается,но темпы очень низкие,почему то автор не отметил самого главного,а это вернули престиж,гордость своим ВС,но стоит и заметить враг то же зашевелился,НАТО у границ,военные бюджеты стран НАТО увеличены,новые страны вступают в альянс,разрабатывается новые образцы вооружения,а мы Россия почему то решили сократить военный бюджет,внутри страны самый настоящий кризис,союзники есть только на бумаге Нужно реально оценивать свои возможности и знать возможности врага
    31rus4
  6. midivan Сегодня, 07:38
    Ну автор! Ну Сашка, вот хватило мозгов первой такую фотку выставить теперь поди почитай шо там написано am
    midivan
    1. рич Сегодня, 08:00
      Специально выставил с надписью для шпиенов. Опытный soldier Пусть супостаты гуглят и и ищут яжелый авианесущий крейсер "Минск". Гугл им в помощь
      рич
      1. Altona Сегодня, 08:10
        Цитата: Толстоевский
        интересно, кто первый получит от "Арматы"

        --------------------------
        Интересно, что у нас есть люди-"патриоты", не видевшие её на Параде.
        Цитата: Григорий_78
        Ура-патриот? Задрали "новейшими" Т-72, "новейшими" Ярсами, "новейшими" Искандерами... Я - патриот.
        --------------------------
        Еще раз повторю свой пост. Есть у нас некто Григорий_78, истинный патриот. А вы фсьо врёти. laughing
        Altona
  7. Monster_Fat Сегодня, 08:19
    Еще...эти.. эти-.шапки, шапки-не забудьте. lol
    Monster_Fat
    1. Лопатов Сегодня, 09:41
      Цитата: Monster_Fat
      Еще...эти.. эти-.шапки, шапки-не забудьте.

      А где их взять то, шапки эти? Все американцы поскупали, и сейчас Россию с Китаем "побеждают"
      Лопатов
  8. Стирбьорн Сегодня, 09:26
    Цитата: Teberii
    Один только Черноморский флот в минувшем году принял в свой состав несколько новых надводных кораблей и дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
    Вот именно, что один только Черноморский флот и принял - остальные боевых кораблей и пл в прошлом году не получили, в прошлом, кстати тоже
    Цитата: Teberii
    Не имеющий аналогов новый российский танк Т-14 "Армата" уже запущен в серийное производство, и Уралвагонзавод готов поставить Сухопутным войскам первую сотню машин в период с 2017 по 2018 год.

    ну сообщили, что после 20го года, первыми получат "таманцы", а про серийное производство еще в прошлом году свистели
    P.S. Вообще так и не понял, причем тут красота русского оружия по содержанию статьи
    Стирбьорн
  9. yuriy55 Сегодня, 09:33
    Танк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
    Обновленные военная и морская доктрины, растущая обороноспособность России заставляют Пентагон переписывать стратегию.

    Простите, но предназначение военной техники не на парадах ездить, а участвовать в боях и сражениях... belay Глупо выглядит человек, который пришёл на рынок достал четыре купюры по 5 000 рублей, ходит между прилавками, трясёт этими деньгами и орёт, что купит всё и всех... fool
    stop Кто вам сказал, что Пентагон переписал стратегию? Они небось все локти искусали, вспоминая свой ядерный приоритет и безответную возможность нанесения ядерного удара... Спят и грезят, что президентом в Россию придёт какой-нибудь ельцин, а в МО главой станет похожий на сердюкова человек...
    yuriy55
  10. Аркадий Гайдар Сегодня, 09:47
    Цитата: Teberii
    Не уважают Бисмарка, а ведь он предупреждал русских злить ни стоит.

    Судя по всему, Бисмарка они любят, но хорошо жить любят ещё больше. А для хорошей жизни нужны деньги! И значит надо придумать у кого их отжать. Вот и вся их концепция общественного благополучия - обманывай и грабь окружающих.
    Аркадий Гайдар
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 10:38
    Урякать не буду, но ни кому не советую соваться с оружием в Россию и воевать. Для таких мечтателей всё это кончится летальным исходом.
    a.s.zzz888
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