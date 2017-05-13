Мир спасет красота русского оружия

Армия России в последние годы занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая только США. На Западе признают: "Российская армия может воевать в одиночестве… России будет сложно занимать целые государства, однако она может уничтожить их вооруженные силы… Российское руководство глядит далеко в будущее… Время, когда можно было игнорировать Россию в качестве чего-то незначительного, прошло". Так было не всегда. Четверть века назад решался вопрос: быть или не быть. Седьмого мая 1992 года указ президента России положил начало Вооруженным силам РФ.Армия и флот веками оставались основой государства Российского. Однако общественно-государственные преобразования последнего десятилетия ХХ века напоминали битву, победа в которой означала продолжение достойной жизни вооруженных сил и самой России.Последний руководитель СССР Михаил Горбачев с середины 1980-х инициировал несколько этапов сокращения войск (разумеется, по экономическим соображениям). И все же в 1990 году армия и флот насчитывали около 3,5 миллиона военнослужащих. Когда в 1989-1990 годах рухнул "социалистический лагерь" в Восточной Европе, зарубежные группировки советских войск вывели в Россию. Только из Германии вернулись 500 тысяч бесквартирных военнослужащих и 12 тысяч танков. Люди и боевая техника оказались под открытым небом, в чистом поле между Ростовом-на-Дону, Воронежем и Смоленском. Жилищное строительство отставало. Так начинались большие проблемы армии и страны.В рамках СНГ поначалу планировали сохранить единые вооруженные силы, но в итоге их разделили. Россия унаследовала от СССР армию численностью более 2,8 миллиона человек, Украина и Белоруссия — 380 тысяч и 230 тысяч соответственно (проблему раздела Черноморского флота решали до 1997 года).Экономику и финансовую систему страны лихорадило. Денежное довольствие (то есть зарплата) старшего офицера к середине 1990-х достигало в пересчете на понятные цифры пять долларов США, и эти деньги выплачивали с задержкой в шесть-восемь месяцев. Горючего и других материальных ресурсов для боевой подготовки, походов и полетов войска практически не получали. "На иголки" отправили тысячи современных танков, по цене металлолома продали за рубеж не старые еще авианесущие крейсеры "Минск" и "Новороссийск". Приходили в запустение военные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока.Вероятно, в те времена на государственном уровне никто толком не представлял, какая армия — количественно и качественно — необходима новой России (и нужна ли вообще). Войска много лет поэтапно сокращались — для экономии бюджета. Полигоны зарастали бурьяном, на военные аэродромы наступали дачные участки.В начале XXI века западное направление и столицу России защищала одна лишь 20-я гвардейская общевойсковая армия (выведенная из Германии), которая в сокращенном составе дислоцировалась в двенадцати областях Центрального федерального округа. Гвардейцы не теряли присутствия духа, но предельно сокращенные части в составе нескольких сотен военнослужащих и базы хранения техники — на Европейском ТВД погоды не делали.В ситуации многолетней неопределенности (если не безысходности) многие тысячи офицеров уволились и отправились искать лучшей доли. Параллельно разгорались боевые действия на Кавказе, расширялся на восток Североатлантический альянс, чудил в стране "дикий рынок".В лихие 1990-е выстояли и сохранили верность воинской службе люди, по-настоящему преданные профессии, не мыслящие себя вне вооруженных сил. Расчеты РВСН на суше и экипажи атомных подводных ракетоносцев в Мировом океане ни на минуту не прерывали боевого дежурства. Летчики рвались в небо, моряки поддерживали корабли в готовности к дальним походам. Армейский спецназ ущелье за ущельем очищал Северный Кавказ от импортного терроризма. "Зеленые фуражки" зубами держали государственную границу. Эти люди оказались главным несокрушимым рубежом Отечества. А потом окрепло государство, началось системное восстановление боеготовности.Законодательную базу для Вооруженных сил России в полной мере создали в 2000-м, приняли ряд законов, утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину РФ.Французское издание Agora Vox заметило: "После распада СССР мир мог вступить в эпоху мира и сотрудничества, но одна страна посчитала, что победа принадлежит только ей и что прислушиваться к остальным больше нет необходимости". Очень точный диагноз.Бесконечные операции Пентагона на Ближнем Востоке, ковбойский демонтаж Югославии, расширение НАТО, наступление международного терроризма — развеяли все иллюзии о наступившем "мире без войны".Невзирая на экономическую турбулентность, под давлением извне России пришлось последовательно восстанавливать обороноспособность. В 1990-х стартовало несколько программ перевооружения армии, однако заметные подвижки начались только после операции принуждения Грузии к миру 2008 года. В Южной Осетии российские войска впервые столкнулись в боевой обстановке с вооружением, техникой и средствами связи натовских стандартов. Технологическое отставание стало очевидным. Промедление было подобно постепенной утрате государственного суверенитета.На перевооружение российских войск в 2010 году выделили 20 триллионов рублей, чтобы за десятилетие довести долю новой техники до 70%. И эта программа успешно выполняется. Государственная забота и необходимое финансирование восстановили мощности ОПК, боеспособность армии и флота.Американское издание The National Interest отмечает: "Благодаря реформам, начатым в октябре 2008-го, и программе модернизации, оцененной в 670 миллионов долларов, вооруженные силы стали одним из наиболее надежных орудий российской национальной мощи".Только в 2016 году российская армия получила более пяти с половиной тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 310 новых и модернизированных танков, 60 новых самолетов, а также 23 комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами, которым не страшны все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Воздушно-космические силы за год получили пять полковых комплектов зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", новейшие истребители Су-35С поколения 4++, модернизированные бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, тяжелые военно-транспортные Ми-26.В 2017 году ВКС пополнятся 16 новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, в 2018-м — получат более 30 истребителей Су-30СМ.Значительно усилен Военно-морской флот. Крым в 2014-м вернулся в состав России и вскоре превратился в неприступную крепость. Один только Черноморский флот в минувшем году принял в свой состав несколько новых надводных кораблей и дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".Получила развитие военно-морская инфраструктура в Арктике и на Дальнем Востоке. Зенитные ракетные системы С-400 и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" поступили на вооружение войсковой группировки на полуострове Камчатка и Курильских островах.Растут подводная мощь ВМФ и ледокольный флот. Планируется строительство атомных авианосцев нового поколения.Испытывается гиперзвуковая ракета "Циркон" 3М22, предназначенная для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок (серийное производство планируется начать в 2017 году). Новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах получат до 2025 года и Сухопутные войска, которые признаны мировым лидером.Америка удивлена: "Зачем России миллионная армия?". The Washington Times пишет: "Россия реализовала план по полному перевооружению армии к 2020 году уже на 47%. <…> Москва в полтора раза опережает собственный график". Gazeta Polska негодует: "Путин угрожает Америке".По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году Россия вошла в тройку мировых лидеров по военным расходам — 69,2 миллиарда долларов. Разрабатывается программа стопроцентного перевооружения до 2025 года.Россия никому не угрожает, однако возможности вооруженных сил и ОПК страны позволили значительно расширить горизонт геополитического влияния и завоевать 27% мирового оружейного рынка.Российские войска стремительно развернулись в Сирии в 2015 году и намерены эффективно (сколько потребуется) проецировать там силу и добрую волю — для укрепления региональной стабильности.Военно-морской флот вернулся в Мировой океан. Надводные корабли ВМФ России регулярно тревожат ВМС США и их союзников в различных районах планеты, а скрытный подводный флот Российской Федерации по времени дальних походов вышел на уровень Советского Союза. Бомбардировщики-ракетоносцы морской авиации постоянно несут боевое дежурство за тысячи километров от базы.Значительный боевой опыт позволяет эффективно совершенствовать войсковую структуру, оружие и тактику его применения. Сегодня многим странам известны российские ракетные комплексы "Калибр-НК", "Бал" и "Бастион", "Искандер", крылатая ракета Х-101 с дальностью действия до 4500 км, а также боевые самолеты ОКБ Сухого.Российские системы радиоэлектронной борьбы признаны лучшими в мире, военная разведка перевооружается в космосе. Не имеющий аналогов новый российский танк Т-14 "Армата" уже запущен в серийное производство, и Уралвагонзавод готов поставить Сухопутным войскам первую сотню машин в период с 2017 по 2018 год.В 2016 году в России впервые за четверть века была сформирована новая танковая армия, и сегодня западные границы страны прикрывают два полнокровных войсковых объединения.Обновленные военная и морская доктрины, растущая обороноспособность России заставляют Пентагон переписывать стратегию.Через 25 лет после краха Советского Союза наша страна сильнее любого потенциального агрессора. "Железный поток" русского оружия служит укреплению мира на планете.