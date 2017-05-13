11:41 13 мая

Трамп посоветовал Москве и Киеву помириться

Американский телеканал FOX News (один из тех немногих, которые нынешний президент США не относит к разряду «фейковых новостей») публикует материал, сообщающий о мнении Дональда Трампа по поводу конфликта на Донбассе. В ходе интервью, котором Трамп дал телеканалу, он сообщил о том, что посоветовал Москве и Киеву «просто помириться».

Трамп посоветовал Москве и Киеву помириться


ТАСС приводит перевод заявления Дональда Трампа:
На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ) не сообщают об этом. Я сказал: "Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир".



По словам Дональда Трампа, большинство американских СМИ в очередной раз ударились в конспирологию о его связях с Россией. Трамп отметил, что в средствах массовой информации США «повышенное внимание уделялось визиту в Вашингтон Сергея Лаврова, а визит министра иностранных дел Украины был проигнорирован».

В том же интервью Трамп заявил, что он очень «активный президент», и что он занимается и Китаем, и корейским вопросом, и ситуацией на Ближнем Востоке.

Использованы фотографии: FoxNews
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Комментарии 63

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  1. 210окв Сегодня, 07:01
    Мирится с этими гнидами после трагедии в Одессе??Извольте.
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
      Цитата: 210окв
      Извольте.
      увольте!
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 07:07
        Точно!Еще не проснулся.. hi
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: 210окв
        Извольте.
        увольте!
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 08:31
          С каких это пор америкашка советует славянским народам? Русские и украинцы не ссорились, чтобы мириться. Если речь идет об украинской власти, то с преступниками не мирятся. А осудить руководство укрорейха, причём, как в прямом, так и переносном смысле, должен сам украинский народ. А уж потом время покажет, как нам жить дальше.
          Тралл
          1. bulvas Сегодня, 09:06
            Цитата: Тралл
            С каких это пор америкашка советует славянским народам?


            Он советует не России, а Украине

            Он прекрасно понимает, что советы России давать - себя опускать на уровень Обамы, Франсуа и той красавицы... забыл имя, бывшего представителя США в ООН

            Главное в его высказывании, что он не призывает Россию вернуть Крым и вывести войска с востока Украины
            bulvas
          2. Mavrikiy Сегодня, 09:09
            Цитата: Тралл
            С каких это пор америкашка советует славянским народам? Русские и украинцы не ссорились, чтобы мириться. Если речь идет об украинской власти, то с преступниками не мирятся. А осудить руководство укрорейха, причём, как в прямом, так и переносном смысле, должен сам украинский народ. А уж потом время покажет, как нам жить дальше.

            Ну нам то все советуют от сотворения мира или еще раньше.
            Но я бы тоже Вам советовал не спешить плеваться. Трамп советует "дружба , жвачка".
            Мы за. Нужно ответить "Согласны, но жвачка с вас!" и "первое слово, дороже второго".
            Вот что мы понимается под "жвачкой":
            1. Смена правительства в Руине (выборы).
            2. Запрет укро-фашисткой пропаганды.
            3. Судебное преследование военных преступников на территории всех стран.
            4. Восстановление разрушений в ДНР и ЛНР.
            и тд по списку.
            Mavrikiy
            1. dauria Сегодня, 11:39
              .....3. Судебное преследование военных преступников на территории всех стран.
              4. Восстановление разрушений в ДНР и ЛНР.
              и тд по списку.


              Главное, что долги Украины МВФ никуда не делись , и не денутся. Кому за банкет платить ? "Мы тут порезвились, а ты , Ваня , заплати ? "
              dauria
      2. Чёрный Сегодня, 07:14
        Трамп посоветовал? Что то я не слышал про советника нашего Президента по фамилии Трамп laughing......а если серьёзно, то мы вообще то ни с кем не ссорилсь. Нынешнее состояние наших взаимоотношений - исключительно желание нынешней киевской хунты, развязавшей массовый террор против своих граждан.
        Чёрный
        1. mig29mks Сегодня, 08:15
          А я бы советовал,нам не советовать!))
          mig29mks
      3. рич Сегодня, 07:32
        В ходе интервью, котором Трамп дал телеканалу, он сообщил о том, что посоветовал Москве и Киеву «просто помириться».

        Да он нас, что за дур.аков считает. Счас побежим мириться. И с украинскими нацистами и с НАТО, и с ИГ. Разводила какой нашелся. О чем там с ним Лавров разговаривал? Надеюсь не забыл, что он министр ядерной державы
        рич
    2. midivan Сегодня, 07:32
      Цитата: 210окв
      Мирится с этими гнидами после трагедии в Одессе?

      Мириться нужно, только вот условия- пэтьку и К" повесить, пару сотен бандеровцев, сотни три атошников и можно мириться начинать, а нам можно и не показывать, так тыхэнько-тыхэнько шоб ни хто нэ бачив и ни чув.
      midivan
      1. pv1005 Сегодня, 10:00
        Цитата: midivan
        Мириться нужно, только вот условия- пэтьку и К" повесить, пару сотен бандеровцев, сотни три атошников и можно мириться начинать

        Уже было, "помирились" (простили, амнистировали). И что помогло? НЕТ, снова подняли голову и затянули старую песню. Так что теперь только тотальная зачистка бандеровцев и АТОшников под корень, (без всяких понять, простить, их обманули, онижедети ит.п.) чтобы больше никогда не смогли поднять голову. hi
        pv1005
    3. NKVD Сегодня, 07:57
      За просто помирятся. Для нынешней власти эти гниды просто партнеры.
      NKVD
    4. сибиралт Сегодня, 08:48
      С нацистской Германием мы уже раз мирились, и что получилось?
      сибиралт
    5. RASKAT Сегодня, 09:55
      Ну вот Лавров привез указания из кремля и заговорили как люди, а то Кемска волость Кемска волость.
      Предлагаю руководителям сайта запилинь нового смайлика "Рука Кремля" bully
      RASKAT
  2. 31rus4 Сегодня, 07:01
    Уважаемые,тут одно из двух ,либо Трамп "играет"и с СМИ и с Кремлем,либо пустил этот вопрос по Украине на самотек
    31rus4
    1. Чёрный Сегодня, 07:23
      Цитата: 31rus4
      Уважаемые,тут одно из двух ,либо Трамп "играет"и с СМИ и с Кремлем,либо пустил этот вопрос по Украине на самотек

      Трамп изящно сливает обамовский проект.....И это видно.Резко , как бачок унитаза, он это сделать не может из за политической конъюктуры, но всё же ....
      Чёрный
      1. ИмПерц Сегодня, 07:38
        Цитата: Чёрный
        Трамп изящно сливает обамовский проект

        Совершенно верно. Медленно, но определённо)))
        ИмПерц
  3. Баракуда Сегодня, 07:03
    а визит министра иностранных дел Украины был проигнорирован».

    ...корочку хлеба, и санкций против России новых, что еще э "мой " презик-контрацептив мог просить ? am в лице министра . Стыдно, что я живу в Украине, и что многие лягли под эту долбанную власть . sad
    Ну ничего, такие как я тоже нужны, рано или поздно вернем все на круги своя,
    Баракуда
    1. Саша Крымский Сегодня, 07:53
      Ну ничего, такие как я тоже нужны, рано или поздно вернем все на круги своя,

      И Крым тоже ? - простите за вопрос. belay
      Саша Крымский
      1. Чёрный Сегодня, 08:01
        Цитата: Саша Крымский
        Ну ничего, такие как я тоже нужны, рано или поздно вернем все на круги своя,

        И Крым тоже ? - простите за вопрос. belay

        А у них там декоммунизация. Вот мы им и помогли избавится от подарка клятых коммуняк wink Укронацикам нужно быть последовательнми laughing
        Чёрный
        1. Баракуда Сегодня, 08:16
          А у них там декоммунизация

          Ну да..Мою ул. Коммунарская, переиминовали а Каштановую, хотя на протяжении километра ни одного каштана. Ну не ба.раны ?
          Баракуда
          1. роман66 Сегодня, 08:23
            ну так, посадите, и название приживется, да и с деревьями веселей
            роман66
        2. роман66 Сегодня, 08:26
          последовательность не входит в число достоинств нынешней власти( там с достоинством вообще проблема)
          роман66
      2. Баракуда Сегодня, 08:02
        Я Русский , родился в Сибири. Украину ,уже, считаю местом временного проживания. Ну а Крым - Русский-Российский, я так считаю. ( хотя можно у Кутузова-Ушакова-Потемкина-Орловых спросить ) Несмотря на вякания турецких-исламско-татарских -америкосовских СМИ.
        ПРИЕЗЖАЙТЕ-ПРИПЛЫВАЙТЕ , удивитесь мнением народа.
        Правда сервис увы пока не тот...
        Баракуда
        1. Саша Крымский Сегодня, 08:12
          Приезжайте-удивитесь мнением народа.
          Правда сервис увы пока не тот.

          Обязательно приедем!
          И мнение Кутузого и Ушакого спросим , но потом. stop
          Саша Крымский
          1. pv1005 Сегодня, 10:06
            Цитата: Саша Крымский
            И мнение Кутузого и Ушакого спросим

            Не надо коверкать фамилии ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ, даже несмотря на то что вы из земли обетованной. Ваш народ жив и благодаря им и их ратному подвигу во славу Русского оружия.
            pv1005
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:26
      Цитата: Баракуда
      а визит министра иностранных дел Украины был проигнорирован».

      ...корочку хлеба, и санкций против России новых, что еще э "мой " презик-контрацептив мог просить ? am в лице министра . Стыдно, что я живу в Украине, и что многие лягли под эту долбанную власть . sad
      Ну ничего, такие как я тоже нужны, рано или поздно вернем все на круги своя,

      Мы очень надеемся на это Баракуда и вы это должны сделать именно САМИ! Мы поможем обязательно..Враг будет разбит, Победа будет за нами!
      ОТДЕЛ
  4. askort154 Сегодня, 07:11
    "Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир".


    Чисто англосаксонское лицемерие. Разжечь войну, а потом выступать в качестве миротворцев.
    askort154
  5. Познающий Сегодня, 07:13
    Он сам-то понял о чем просит Россию...барыга; растение на него положить и вся недолга...
    Познающий
    1. Ныробский Сегодня, 09:26
      Цитата: Познающий
      Он сам-то понял о чем просит Россию...барыга; растение на него положить и вся недолга...

      Он то понял))) А вот то, о чём он попросил, в Куеве не поняли однозначно. Что им теперь делать? Наличие конфликта с Россией, для них являлось гарантией нахождения у власти. Нет конфликта - нет власти, но появляется перспектива загреметь на нары. После этих слов, хунтики всю ночь валерьянку вёдрами пили....
      Ныробский
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
        Дима , привет ! hi
        Цитата: Ныробский
        После этих слов, хунтики всю ночь валерьянку вёдрами пили....

        Бестолку . Когда в голове болячки , надо не валерьянку , а зелёнку вёдрами глушить ! Для усиления эффекта можно разбавлять йодом в пропорции 1 : 1 . wassat
        bouncyhunter
        1. Ныробский Сегодня, 11:34
          И тебе Паша не хворать! Но для достижения полноценного эффекта, надо ещё в эту гремучую смесь добавить упаковочку пургена yes
          Ныробский
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
            Цитата: Ныробский
            надо ещё в эту гремучую смесь добавить упаковочку пургена

            Ну тогда для закрепления лечения и во избежание рецидивов - клизма с горчицей и хреном ! good
            bouncyhunter
            1. Ныробский Сегодня, 11:37
              Цитата: bouncyhunter
              Ну тогда для закрепления лечения и во избежание рецидивов - клизма с горчицей и хреном

              Эдак мы их залечим насмерть laughing
              Ныробский
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
                Цитата: Ныробский
                Эдак мы их залечим насмерть

                Из медицинского протокола :
                "Вскрытие показало , что смерть пациента наступила во время вскрытия ." wassat
                bouncyhunter
  6. инженерный Сегодня, 07:15
    О как, в моем понимании Трамп просто "умыл руки" и сказал, "ребята разбирайтесь между собой сами мне просто не до ваших проблем".
    инженерный
  7. Altona Сегодня, 07:16
    Он какой то интересный такой персонаж, который хочет понравиться всем одновременно. Про Клима-Чугунка он походу просто его пожалел, потому то у того видок как у бомжары наспех отмытого и приодетого по случаю. laughing
    Altona
    1. mig29mks Сегодня, 08:23
      У них костюм один на всех ,порадно выходной)))
      mig29mks
    2. pjastolov Сегодня, 08:35
      Так настоящий посол - ему дома так и говорили: "а посол ты...." laughing
      pjastolov
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    посоветовал Москве и Киеву «просто помириться».

    А может просто не стоило Сша вместе с Германией, Польшей и др. лезть на Украину ради достижения своих целей? Когда весь этот хаос профинансировали и поддержали, то теперь, подсчитывая свои затраты на ветер, можно и совет дать.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 08:28
      стоило , конечно - вон какую каку нам подложили, я бы за такую у границ штатовских тоже бы не поскупился
      роман66
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:18
    Трамп посоветовал Москве и Киеву помириться
    Этого и следовало ожидать.С начало всем скопом изнасиловали Украину.Та кстати и не была против.Так чисто чуть поломалась.А теперь России предлагают на ней жениться laughing Об этом ещё в 2014 сразу многие говорили.Что так и будет.Вопрос России вся Украина нужна?
    Наблюдатель2014
    1. роман66 Сегодня, 08:30
      вопрос! а укране украина нужна?
      роман66
  10. Андрей Панов Сегодня, 07:23
    С Крымом не можем разобраться, а уже Украину втюхивают! Давай, Россия, трать денежки, у тебя их много!
    Андрей Панов
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:55
      Цитата: Андрей Панов
      С Крымом не можем разобраться,


      А что с Крымом не так?!
      Б.Т.В.
  11. kepmor Сегодня, 07:23
    Ну всё... совсем запудрили мозги нашим обывателям... теперь точно не разберутся без стакана...ТрампНаш или ТрампИхний????
    kepmor
  12. viktor. Сегодня, 07:23
    А разве Россия враждует с украыыной ? посоветовал бы Пеке и его команде бросить пить, отойти от запоя и посмотреть что натворили на Украине, после выйти всем колективом на площадь и в знак раскаяния повесится yes а так советчик заокеанский сиди у себя дома и советуй своей доче кому и когда можно ....! а не России!
    viktor.
  13. kolkulon Сегодня, 07:46
    Впарить нам желает эту субстанцию,в которую сами ее и превратили.Да уж.
    kolkulon
  14. Баракуда Сегодня, 07:52
    А разве Россия враждует с украыыной ?

    Вы бы включили укроТВ-посмотрели , подконтрольное власти . . Танки Российские и десант в Киеве ожидают еще вчера, аж три года ждут. И во всех бедах винят Россию. Ну не винторогие к.озе.лы ? Даже евреи-простите отдыхают.( в том плане, что виноваты ) wink
    Баракуда
  15. Горный стрелок Сегодня, 07:53
    Вся эта националистически - бандеровская вакханалия и предназначена для того, чтобы никак невозможно было "помирить" Внакраину с Россией. Недоеденному ежику в подмосковном лесу понятно, что Россия зла на это недоразумение, называющее себя "цэевропой" и не станет взваливать на себя кормежку щеневмерликов. США откровенно "умыли руки". Поляки нервно "сглатывают слюну", уже составляя списки на реституцию во Львове и окрестностях. 160 тыс. Венгерских паспортов выданы в Закарпатье. А ещё Русины. Короче - запасаемся попкорном. Ничего ещё не ясно. Ясно, что страну разрушили. А вот на что она распадётся - это вопрос.
    Горный стрелок
    1. pv1005 Сегодня, 10:12
      Цитата: Горный стрелок
      А вот на что она распадётся - это вопрос.

      Совсем не вопрос. На части. А вот кому что и сколько достанется это действительно пока вопрос.
      pv1005
  16. NUR Сегодня, 08:07
    Да мириться надо и в первую очередь простым людям, понять что их использовали в своих интересах. Политики все временные приходят и уходят.
    NUR
  17. AwaZ Сегодня, 08:19
    FOX- это фейковая контора , которая печатает чо попало ...
    AwaZ
  18. Jovanni Сегодня, 08:24
    Какой хороший добрый дядька! И мудрый главное... Советы он какие дает! Только смотрящих своих за свидомитами чего-то не отзывает ...
    Jovanni
  19. samarin1969 Сегодня, 08:29
    Трамп недоговаривает: сначала - миритесь, потом - "принуждение к миру"...Рано или поздно, США попытаются надавить на Россию через выборы, через блокировку активов (как Иран), через пограничные военные конфликты со странами-"прокладками", ..., ....
    п.с. В истории переговоры с противником на пороге войны всегда вносят сумятицу у народа и армии...
    samarin1969
  20. НЕКСУС Сегодня, 09:08
    Я сказал: "Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир".

    Нам нужно единство,а то ,что предлагает Трамп,это признание раскола треединства России,Украины и Белоруссии. "Заключение мира"-это признание,что Украину "откусили" от нас и предложение это признать.
    Цитата: 210окв
    Мирится с этими гнидами после трагедии в Одессе??Извольте.

    А с теми выродками мириться и не надо.Надо вернуть Украину в поле наших интересов,вычистив матрассовское влияние,а всю эту мерзость,которую США взрастили ,судить и карать. Те выродки,что устроили в Одессе убийство,-это не вся Украина.
    НЕКСУС
  21. Kenneth Сегодня, 09:21
    Можно и мириться. Вопрос на каких условиях.
    Kenneth
  22. Runoway Сегодня, 09:38
    Супер новость.....каждая фраза Трампа-сенсация(тем более такой откровенный бред)??? Публикация подобнойн инфы- как признание штотав хозяинами мира,а вы ещё эту шнягу обсуждаете!
    Runoway
  23. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:52
    Если США не устроила переворот в Украине - сегодня этого кошмара не было и на юго востоке . Они хотят с себя снять ответственность - что там произошло , а Россия все должна замять . Он что не знает - кто на Майдане печенками кормил и 5 миллиардов в переворот вложил . Там нету не одного расследования - что творила эта хунта на Майдане и в Одессе и на юго востоке . Пускай у себя спросит - что там делают Американские военные инструкторы , эту банду вооружают да еще на войну деньги дают .
    Александр Абдрахманов
  24. Сумрачный стрелок Сегодня, 10:02
    С Украиной рано или поздно надо мириться, только мир должен быть подписан на фоне Порошенко и Ко висящих на виселице smile
    Сумрачный стрелок
  25. Ajent Cho Сегодня, 10:54
    Чтобы были какие-нибудь подвижки в любом деле - нужно начинать с корня. В данном случае этим самым корнем является факт искусственного разделения одного народа посредством проекта "Украина". Такого государства нет, не было и никогда не будет.
    После решения этого вопроса перейдём к следующим, не менее болезненным.
    Ajent Cho
  26. behemot Сегодня, 11:33
    сначала спонсируют военный переворот, потом льют на нас дерьмо изо всего чего тольк можно. Спонсируют фашисткий режим, а теперь мистер Трамп советует нам помириться. Хмм. А может быть мистеру Трампу большой МПХ на воротник, и засунуть свои советы себе туда где даже лазер не светит?
    behemot
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