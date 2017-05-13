Трамп посоветовал Москве и Киеву помириться

На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ) не сообщают об этом. Я сказал: "Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир".

Американский телеканал FOX News (один из тех немногих, которые нынешний президент США не относит к разряду «фейковых новостей») публикует материал, сообщающий о мнении Дональда Трампа по поводу конфликта на Донбассе. В ходе интервью, котором Трамп дал телеканалу, он сообщил о том, что посоветовал Москве и Киеву «просто помириться». ТАСС приводит перевод заявления Дональда Трампа:По словам Дональда Трампа, большинство американских СМИ в очередной раз ударились в конспирологию о его связях с Россией. Трамп отметил, что в средствах массовой информации США «повышенное внимание уделялось визиту в Вашингтон Сергея Лаврова, а визит министра иностранных дел Украины был проигнорирован».В том же интервью Трамп заявил, что он очень «активный президент», и что он занимается и Китаем, и корейским вопросом, и ситуацией на Ближнем Востоке.