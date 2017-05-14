На фронт – со стадиона

У кого-то, как поётся в песне, привыкли руки к топорам, а для них было привычным держать в руках спортивные снаряды, бить рекорды, добиваться побед на беговых дорожках. Но едва началась война, многие сменили вёсла, ракетки, боксёрские перчатки на боевое оружие. На долгие четыре года стадионом для них стало огненное поле.«Понятия обороны и атаки приобрели совершенно иной смысл: это не был соперник по беговой, фехтовальной или конькобежной дорожке, на гимнастическом либо борцовском ковре, это был вероломно напавший на родную страну враг, и он должен быть уничтожен». Эти слова принадлежат Герою Советского Союза генерал-полковнику Глебу Бакланову, бывшему командующему 34-м гвардейским стрелковым корпусом. На Параде Победы 24 июня 1945 года ему было доверено возглавить сводный полк 1-го Украинского фронта.Один из лучших перед войной в стране гимнастов, Глеб Владимирович возглавлял всесоюзную федерацию этого вида спорта, был членом Олимпийского комитета, а ещё раньше, занимая должность начальника Управления физической подготовки и спорта в сухопутных войсках, активно участвовал в организации спортивной жизни в стране, содействовал продвижению советского спорта в олимпийское движение, побывав с этой миссией на Играх XIV Олимпиады в Лондоне.О себе генерал Бакланов рассказывал скупо, зато не раз подчёркивал, что на фронте самые рискованные и ответственные боевые задания он поручал спортсменам, чаще всего разведчикам. И обосновывал это так: у человека, занимающегося спортом, помимо обычных качеств, силы, выносливости, прекрасно развиты скорость умения принять единственно верное решение в непредвиденной ситуации, быстрота реакции.– А главное – всё это они способны претворять в активные действия, – замечал Глеб Владимирович, приводя несколько примеров. Один из них касался известного в прошлом боксёра, неоднократного чемпиона страны Льва Темуряна.Однажды они вдвоём в населённом пункте неожиданно столкнулись лицом к лицу с фашистским офицером. Тот уже направил на них автомат. Всё решали доли секунды, и этих ничтожных мгновений Темуряну хватило, чтобы броситься к гитлеровцу, отбить в сторону его готовое выстрелить оружие и мощным ударом в челюсть нокаутировать. Темурян потом с улыбкой говорил, что это был, кажется, девятнадцатый нокаут в его боксёрской карьере, но прежние 18 случались на ринге, а здесь был поединок совершенно иного рода.Расскажем и о заслуженном тренере СССР Георгии Николаевиче Звягинцеве, воспитавшем множество блистательных бойцов самбо и дзюдо. На войне с ним произошёл такой случай. Георгий вместе с двумя бойцами выполнял важное задание: необходимо было срочно взять «языка».«Была поздняя осень, дожди, грязь непролазная, – вспоминал Звягинцев. – Под прикрытием темноты доползли мы до окраины какой-то деревушки, занятой гитлеровцами. Залегли, выжидаем, кто появится на улице. Я вдруг замечаю на околице здоровенного фашиста, как мы говорим, – косая сажень в плечах. Подумал: если вдруг он борьбой занимался, как и я, то определённо тяжёлого веса, а я выше полулёгкого никогда не поднимался».Один из лучших гимнастов страны Глеб Бакланов в годы войны стал генералом и Героем Советского СоюзаЧто было дальше? Улучив момент, Георгий рванул к немцу и, не дав тому опомниться, приёмом, которым не раз на турнирах борцов-«классиков» припечатывал своих конкурентов лопатками к ковру, сбил его с ног. Пока пришедшие на помощь товарищи связывали фашиста, объявился ещё один, он навалился на Звягинцева, сзади, начал его душить. Контрприёмом, теперь уже из самбо, Георгий освободился от захвата, перевернул немца и так вмял в грязь, что у того затрещали кости.«Втроём еле дотащили их до наших, очень уж грузные были, – сетовал Георгий Николаевич. – Когда стали допрашивать, выяснилось, что я не ошибся: оба действительно увлекались перед войной борьбой».Звягинцев вспомнил Анатолия Парфёнова, могучего, как Александр Карелин или Иван Ярыгин, русского богатыря, своего давнего товарища по спорту. Война разлучила их. Парфёнов за форсирование Днепра удостоился ордена Ленина. Отличился он и во время Висло-Одерской операции: его танк Т-34 при наступлении на Варшаву под городом Калиш первым проскочил по минному полю, проложив дорогу нашей боевой технике. Тот его подвиг был отмечен орденом Красного Знамени. Кто мог тогда предположить, что через 11 лет в Мельбурне Анатолий Иванович Парфёнов совершит ещё один подвиг – спортивный: станет олимпийским чемпионом! И это с раненной на фронте рукой, которая не сгибалась.У самого Георгия Николаевича боевой путь простирался через Сталинград, Курскую дугу, Донбасс. Закончил он войну в Вене кавалером двенадцати боевых наград. На ковёр в родной армейский клуб Звягинцев вернулся уже не действующим борцом (помешали несколько тяжёлых ранений, два осколка из груди так и не были извлечены), а тренером. И сколько же он воспитал замечательных учеников, которые защищали честь страны на крупнейших международных турнирах!И сколько ещё известных спортсменов довоенной поры, проявляя мужество и отвагу, сражались с врагом, не щадя жизни. Уже на шестой день Великой Оте­чественной войны принял бой известный гребец Юрий Исаев, в 21 год он командовал ротой. О том и других сражениях Юрий Михайлович, ставший после вой­ны старшим тренером национальной сборной Советского Союза, писал:В историю вписано и немало других славных имён армейских спортсменов-фронтовиков – представителей «королевы спорта» Елены Карпович, Юрия Литуева и Феодосия Ванина, велосипедиста Владислава Ростовцева, мотогонщика Сергея Сергеева, волейболиста Константина Ревы, горнолыжников и альпинистов Михаила Боброва, Александра Гусева и Дмитрия Ростовцева, стрелка-снайпера Георгия Козлова. Легкоатлету Николаю Копылову и лыжнику Лазарю Папернику за мужество в боях было присвоено звание Героя Советского Союза. В предвоенные годы на всех всеармейских соревнованиях по прыжкам с трамплина неизменно в тройку призёров, а чаще на высшую ступень пьедестала попадал Виктор Харченко. От Москвы через Сталинград, Курскую дугу пролегли фронтовые дороги, завершившиеся в Берлине, маршала инженерных войск Виктора Харченко. И это не однофамилец, это тот самый мастер покорения трамплинов.Вспомним кинофильм «Небесный тихоход». Многие были влюблены в Николая Крючкова, а вместе с ним – в главного героя картины, роль которого он исполняет, – лётчика Булочкина. Знаете, что Георгий Иванович Булочкин – заслуженный мастер спорта, многократный чемпион страны по лыжным гонкам и в соревнованиях патрулей? Интересно, но экранный образ лётчика Булочкина писался… со спортсмена Булочкина, причём по наводке Крючкова. Они познакомились ещё до войны на съёмках фильма «В тылу врага», Георгий Иванович был дублёром знаменитого артиста в тех эпизодах, когда по сценарию дело касалось спуска на лыжах с крутых гор, стрельбы на ходу.Когда приступили к съёмкам «Небесного тихохода», Крючков настоял, чтобы его герою дали фамилию Булочкин. На то была ещё более веская причина, нежели обычное знакомство: Георгий овладел штурманским мастерством в авиационном училище. 22 июня 1941 года со своим командиром старшим лейтенантом Завьяловым они по приказу подняли боевую машину в воздух, защищая от врага небо над Тарту. А всего в первые месяцы войны совершили 70 боевых вылетов.В одном из воздушных поединков их бомбардировщик был сбит, пришлось выбрасываться из горящего самолёта. Булочкин с трудом разыскал в лесу своего командира, у того оказались простреленными оба бедра и плечо, передвигаться самостоятельно он не мог. Георгия почти у самой земли тоже ранило в ногу. Превозмогая боль, он 14 суток (питались лишь ягодами) тащил на себе Завьялова, пока не выбрались за линию фронта и не попали к своим. Булочкин участвовал в освобождении Польши, в Берлинской операции. Согласитесь, достойного человека выбрали в прототипы главного героя!Что и говорить, время никого не жалеет. С каждым годом редеют ряды тех, кто ковал на фронте и в тылу нашу Победу. Участвуй мы в предвоенные годы в Олимпиадах, многие наши спортсмены смело могли претендовать на медали. Но судьба распорядилась так, что эту смелость им пришлось демонстрировать не на спортивных аренах, а на полях боевых сражений.