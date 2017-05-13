США усилят военный потенциал в Прибалтике
Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что США усилят военный потенциал в Балтийском регионе и продолжат участвовать в проводящихся в регионе учениях, передает "Интерфакс-АВН".
По словам Б.Ходжеса, решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальона заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками.
Он пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации.
Этим мы сейчас и занимаемся,- сказал Б.Ходжес в субботу на конференции Леннарта Мери в Таллине, отвечая на вопрос BNS, что может подразумевать обещание министра обороны США Джеймса Мэттиса при необходимости усилить военный потенциал в Балтийском регионе -
У нас здесь уже бригада бронетехники. В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон, который примет участие в учениях тактической группы НАТО
По словам Б.Ходжеса, решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальона заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками.
Я как офицер сухопутных войск всегда хотел видеть улучшение инфраструктуры с целью повысить скорость перемещения войск. Свою роль здесь играет и дипломатия - тут Балтийские страны и Польша хорошо справились со своей задачей- сказал генерал, подчеркнув важность постоянного улучшения инфраструктуры.
Он пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации.
В сентябре у нас учения в Швеции, сейчас в Эстонии проводятся маневры "Весенний шторм". В июне состоятся учения Sabre Strike- отметил он.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Бен Ходжес
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