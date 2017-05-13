17:18 13 мая

США усилят военный потенциал в Прибалтике

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что США усилят военный потенциал в Балтийском регионе и продолжат участвовать в проводящихся в регионе учениях, передает "Интерфакс-АВН".

Этим мы сейчас и занимаемся,
- сказал Б.Ходжес в субботу на конференции Леннарта Мери в Таллине, отвечая на вопрос BNS, что может подразумевать обещание министра обороны США Джеймса Мэттиса при необходимости усилить военный потенциал в Балтийском регионе -
У нас здесь уже бригада бронетехники. В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон, который примет участие в учениях тактической группы НАТО


США усилят военный потенциал в Прибалтике



По словам Б.Ходжеса, решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальона заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками.

Я как офицер сухопутных войск всегда хотел видеть улучшение инфраструктуры с целью повысить скорость перемещения войск. Свою роль здесь играет и дипломатия - тут Балтийские страны и Польша хорошо справились со своей задачей
- сказал генерал, подчеркнув важность постоянного улучшения инфраструктуры.

Он пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации.
В сентябре у нас учения в Швеции, сейчас в Эстонии проводятся маневры "Весенний шторм". В июне состоятся учения Sabre Strike
- отметил он.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Бен Ходжес
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Комментарии 9

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  1. Монос Сегодня, 17:11
    США усилят военный потенциал в Прибалтике

    Не поможет! Надо увеличивать разность потенциалов. smile
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:15
      США усилят военный потенциал в Прибалтике

      А когда матрасы уже начнут прибалтов выгонять нафиг под предлогом нехватки места для размещения ? lol
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 17:18
        Цитата: bouncyhunter
        А когда матрасы уже начнут прибалтов выгонять нафиг под предлогом нехватки места для размещения ?

        Да с чего бы это? Много ли населения там осталось? Так мало того, очень многие местные женщины, в большинстве своем русскоязычные, просто МЕЧТАЮТ себе мужа из солдат США заиметь, что бы переехать в Штаты.
        svp67
  2. svp67 Сегодня, 17:12
    Да, вот так "тихой сапой" Россия все "приближается и приближается" к границам НАТО
    Зато в Афганистан НАТО все больше своих "шестерок" направляет, вот Грузия 800 своих солдат туда отправила. За чьи интересы и деньги они должны там умирать?
    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 17:18
      как за какие интересы fool это же - джорджия laughing
      pjastolov
    2. МПК105 Сегодня, 17:18
      Украинцы вроде тоже собираются туда(вернее,их "собирают")...А с нами они решили сами,новым союзникам слабо доверяют,вероятно...
      МПК105
  3. pjastolov Сегодня, 17:15
    В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон
    туалетную бумагу и теплые туалеты приобретут только в сентябре laughing
    pjastolov
  4. Баракуда Сегодня, 17:16
    Так и хочется "рубануть" коридор до Калининграда . Терпение испытывают что ли ? Я уже диван - кресло кожанное затер , аж блестит. smile и указательный палец не для "мышки" создавался..
    Баракуда
  5. Ferdinant Сегодня, 17:18
    Какое гордое выражение лица у докладчика
    Ferdinant
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