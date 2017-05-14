13:34 14 мая

Подлодку «Краснодар», зашедшую в Средиземное море, сопровождает американский крейсер

Новейшая подлодка ВМФ России «Краснодар», выполняющая переход из Балтики к месту постоянного базирования в Черном море, вчера вошла в Средиземноморье после прохождения Гибралтарского пролива, передает Интерфакс .

Субмарину, идущую в надводном положении, сопровождает ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога». В частности, как сообщают гибралтарские наблюдатели, «под пристальным наблюдением американского крейсера подлодка ВМФ России прошла расположенный на южной оконечности полуострова Гибралтар мыс Европа».

В первой декаде мая, во время прохождения пролива Ла-Манш за российской лодкой «присматривал» британский корабль «Сомерсет».


Британский корабль сопровождает ДЭПЛ "Краснодар" в Ла-Манше.

Ранее сообщалось, что четвертая по счету новейшая ДЭПЛ «Краснодар» осуществляет переход с Балтийского на Черноморский флот. Она следует в сопровождении морского буксира БФ «Виктор Конецкий». Прибытие подлодки к месту постоянной дислокации ожидается в июне.

Агентство напоминает, что в начале апреля «Краснодар» осуществил испытательный пуск крылатой ракеты «Калибр» по надводной мишени в полигоне Балтийского флота.

В субботу командующий ЧФ Александр Витко «последние три года Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения».

За этот период соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" уже действует второй фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", на переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка "Краснодар",
сказал Витко.

Использованы фотографии: https://www.thesun.co.uk
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Комментарии 43

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:53
    Маленькую подлодку сопровождает целый крейсер. Или это мишень для внеплановых учений?
    oleg-gr
    1. МПК105 Сегодня, 10:03
      Работа такая у людей.Скажут Командиру "Тикандероги" байдарку сопровождать-со всей ответственностью и выполнит приказ...
      МПК105
      1. Татьяна Сегодня, 10:05
        Корабли ВМС США не просто "сопровождают" нашу российскую подлодку, а стараются ещё и записать все её звуковые и магнитные параметры для узнавания её присутствия (как по электронному паспорту человека) в её подводном положении в любом месте морей и океанов для ведения с нею потенциальных боевых действий.
        Татьяна
        1. МПК105 Сегодня, 10:08
          Буду знать теперь,спасибо,Татьяна. hi А то я думал,просто рядом едут... feel
          МПК105
          1. Околоточный Сегодня, 10:29
            Зачем "бревном" прикидываться? Морской волчара! yes
            Околоточный
            1. МПК105 Сегодня, 10:31
              Привет,тёзк! hi Я нефтяник,работяга простой,ты о чём сейчас... request feel what
              МПК105
              1. cniza Сегодня, 11:24
                Цитата: oleg-gr
                Маленькую подлодку сопровождает целый крейсер. Или это мишень для внеплановых учений?


                Друг друга изучают , для будущих "контактов".
                cniza
              2. Околоточный Сегодня, 13:18
                Привет, казачура! Я тоже по этой жизни работник сельского хозяйства. МПК как расшифровывается? И тема статьи в аккурат по профилю МПК. bully
                Околоточный
        2. soroKING Сегодня, 10:18
          теперь по паспорту будет звучать, как "не валяй дурака Америка!" angry
          soroKING
        3. хрыч Сегодня, 10:24
          Цитата: Татьяна
          а стараются ещё и записать все её звуковые и магнитные параметры для узнавания её присутствия

          Абсолютно верно. К сожалению для них она идет в надводном положении на дизеле, поэтому много данных они не получат, а то, что дизелюха нынче с экскортом да целых крейсеров говорит о том еще, что благодаря Калибру она представляет реальную угрозу политико-экономическим и военным центрам всех стран ЕС, ибо способна за тысячи километров поражать цели специальной боевой частью. Также наши дальние бомбордировщики они обязаны сопровождать ибо реальная угроза. Вот такие нынче дизелюхи и сторожевики.
          хрыч
        4. К-612-О Сегодня, 10:55
          В подводном положении у нее совершенно другие сигнатуры
          К-612-О
          1. Татьяна Сегодня, 11:15
            К-612-О
            В подводном положении у нее совершенно другие сигнатуры

            Именно так! Поэтому-то отчасти наша подводная лодка предусмотрительно и ехидно для американских военных кораблей и идёт в надводном положении!
            Как говорится, российские военные моряки и командиры, "не лыком шиты"! good Представляю, как наши военные моряки данному американскому военному сопровождению усмехаются! laughing
            Татьяна
        5. Чёрный Сегодня, 11:23
          Ну и пусть себе сопровождает...может просто любуется smile
          Чёрный
        6. berserk24 Сегодня, 11:29
          Ну считать они ни чего не смогут кроме того что им предложат специально а вот в случае военного конфликта этот крейсер и будет мишенью № 1 со всеми параметрами!!! hi
          berserk24
        7. jonhr Сегодня, 11:59
          типа она под водой идёт. идёт по поверхности на дизеле
          jonhr
        8. sabakina Сегодня, 12:17
          Цитата: Татьяна
          Корабли ВМС США не просто "сопровождают" нашу российскую подлодку, а стараются ещё и записать все её звуковые и магнитные параметры для узнавания её присутствия (как по электронному паспорту человека) в её подводном положении в любом месте морей и океанов для ведения с нею потенциальных боевых действий.

          Татьяна, так может потому и идёт в надводном положении?
          sabakina
        9. Доктор74 Сегодня, 13:31
          Абсолютно "в дырку"! Пользуются случаем снять параметры!
          Доктор74
    2. Комментарий был удален.
    3. Зяблицев Сегодня, 10:08
      Это не сопровождение! Это почетный эскорт... laughing
      Зяблицев
    4. Вальцманюга Сегодня, 10:11
      Цитата: oleg-gr
      Маленькую подлодку сопровождает целый крейсер


      Вальцманюга
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 10:22
      Сопровождают , это хорошо...Вот когда перестанут сопровождать , считайте что больше нет России мужики! В 90-х так было..(все сливали , куда и зачем ..)
      ОТДЕЛ
      1. Venceremos Сегодня, 10:40
        Цитата: ОТДЕЛ
        Сопровождают , это хорошо...


        Субмарину, идущую в надводном положении, сопровождает ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога».


        С "тикондекрогами" ВМФ РФ(правоприемник ВМФ СССР) знаком давно yes .

        Venceremos
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:15
          Цитата: Venceremos
          С "тикондекрогами" ВМФ РФ(правоприемник ВМФ СССР) знаком давно

          Да было время ! сейчас конечно так нельзя, но если что...
          Нам плевать идем в открытую , а потом пусть попробуют вычислить..! Удачи вам мужики и ждем вашего возвращения с задания... soldier
          ОТДЕЛ
          1. Venceremos Сегодня, 11:26
            Цитата: ОТДЕЛ
            Удачи вам мужики и ждем вашего возвращения с задания...

            Собственно,возвращаться-то "Краснодару" никуда не надо...
            четвертая по счету новейшая ДЭПЛ «Краснодар» осуществляет переход с Балтийского на Черноморский флот. Она следует в сопровождении морского буксира БФ «Виктор Конецкий». Прибытие подлодки к месту постоянной дислокации ожидается в июне.

            Лодка следует в свой новый дом, Новороссийскую ВМБ. А по пути("мимоходом"так сказать),возможно,да,отработает в средиземке какую-то задачу....
            Venceremos
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:33
              Цитата: Venceremos
              Лодка следует в свой новый дом, Новороссийскую ВМБ. А по пути("мимоходом"так сказать),возможно,да,отработает в средиземке какую-то задачу....

              Уверен , что нырнет в самый последний момент..И у штатников начнется паника , где что когда..)))) Наши любят поиздеваться .. wassat
              ОТДЕЛ
      2. Доктор74 Сегодня, 13:32
        Точно! Верно подметил, так и было!
        Доктор74
    6. сибиралт Сегодня, 11:08
      Это еще надо разобраться, кто кого сопровождает. fellow
      сибиралт
    7. Mavrikiy Сегодня, 12:53
      Цитата: oleg-gr
      Маленькую подлодку сопровождает целый крейсер. Или это мишень для внеплановых учений?
      Крейсер - мишень ПЛ, согласен. Наоборот, нет.
      На крейсере всяких станций контроля и слежения поболее будет, чем на ПЛ.Так что ее обмерили, обнюхали и на вкус попробовали. Это не развалина фрегат "Семерсет", это ух.. мороз по коже. (и почему он не мишень).
      Mavrikiy
  2. Тралл Сегодня, 09:53
    Привет американским друзьям laughing
    Тралл
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
      Сопровождают - значит уважают . Уважают - значит боятся ! lol
      bouncyhunter
  3. soroKING Сегодня, 10:01
    хоть денег за сопровождение не просят, и то хорошо wassat
    soroKING
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
      Цитата: soroKING
      хоть денег за сопровождение не просят, и то хорошо wassat

      Может , стыдятся выставить счёт за эскорт-услуги ? lol
      bouncyhunter
      1. soroKING Сегодня, 10:11
        стесняются feel
        soroKING
      2. berserk24 Сегодня, 11:35
        Ну да тогда за про------ку примут ,а так вроде как контролируют нас! soldier
        berserk24
  4. code54 Сегодня, 10:02
    Итальянцы вон очередную анаэробную ввели в состав, а у нас "новейшая" на солярке до сих пор?! Может я чего не понимаю?
    code54
    1. soroKING Сегодня, 10:09
      ана эробная, значит на газах команды...небось горохом питаются lol
      soroKING
    2. Горный стрелок Сегодня, 10:19
      Анаэробные лодки гораздо дороже в постройке и эксплуатации. При этом боевая эффективность во столько же раз - не возрастает. А вот применение новых аккумуляторов делает дизельные лодки все более приближающимися к возможностям "анаэробных".
      Горный стрелок
      1. хрыч Сегодня, 10:47
        Цитата: Горный стрелок
        При этом боевая эффективность во столько же раз - не возрастает.

        Анаэробная установка вообще необходима для возможности незаметно подкрадывания (нахождения в засаде) к цели на дистанцию применения оружия. После оснащения наших дизелюх оружием с дистанцией применения в тысячи километров, сам принцип их применения меняется. Подкрадываться уже не надо. Видимо у нас действительно анаэробная тема пойдет на спад. Тем более, что дизелюхе даже можно не покидать нашу активную зону ПЛО, ПВО и Береговых противокорабельных комплексов, а задачи в мировом океане есть возможность решать атомоходам, кстати те же Щуки-Б, через торпедный аппарат теми же Калибрами (ранее С-10 Гранат) за тысячи километров способны поражать стационарные цели, т.е. базы, города, скопления войск и пр.
        хрыч
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 11:11
    На всех крейсеров не хватит!
    Лёня Пантелеев
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
    Субмарину, идущую в надводном положении, сопровождает ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога».

    ... обнюхивают мерикатосы, а вдруг какие параметры раскрутят...
    a.s.zzz888
    1. pjastolov Сегодня, 12:05
      А yes как их разведывательный самолет наш сопровождает, так вою на всю планету
      pjastolov
  7. pafegosoff Сегодня, 12:22
    В надводном положении шумы должны быть совершенно иные. Волны, работа дизелей.
    pafegosoff
  8. Berkut24 Сегодня, 12:45
    Ракетный крейсер.... как то мелковато для дизелюхи.
    Berkut24
  9. KIBL Сегодня, 13:32
    Да ни какой это не крейсер,а простой лоцманский буксир!
    KIBL
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