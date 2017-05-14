Подлодку «Краснодар», зашедшую в Средиземное море, сопровождает американский крейсер

За этот период соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" уже действует второй фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", на переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка "Краснодар",

Новейшая подлодка ВМФ России «Краснодар», выполняющая переход из Балтики к месту постоянного базирования в Черном море, вчера вошла в Средиземноморье после прохождения Гибралтарского пролива, передает Интерфакс Субмарину, идущую в надводном положении, сопровождает ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога». В частности, как сообщают гибралтарские наблюдатели, «под пристальным наблюдением американского крейсера подлодка ВМФ России прошла расположенный на южной оконечности полуострова Гибралтар мыс Европа».В первой декаде мая, во время прохождения пролива Ла-Манш за российской лодкой «присматривал» британский корабль «Сомерсет».Ранее сообщалось, что четвертая по счету новейшая ДЭПЛ «Краснодар» осуществляет переход с Балтийского на Черноморский флот. Она следует в сопровождении морского буксира БФ «Виктор Конецкий». Прибытие подлодки к месту постоянной дислокации ожидается в июне.Агентство напоминает, что в начале апреля «Краснодар» осуществил испытательный пуск крылатой ракеты «Калибр» по надводной мишени в полигоне Балтийского флота.В субботу командующий ЧФ Александр Витко «последние три года Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения».сказал Витко.