13:33 14 мая

Олланд освободил кресло своему преемнику

Франсуа Олланд, передавший полномочия президента Франции своему преемнику Эммануэлю Макрону, покинул Елисейский дворец – резиденцию главы государства, передает корреспондент РИА Новости с места события.



В Елисейском дворце проходит церемония передачи власти и инаугурация нового главы государства.


Сообщается, что мероприятия начались вскоре после 11:00 мск, когда избранный президент прибыл во дворец.

«На крыльце его встретил Олланд. Оба лидера пожали друг другу руки и удалились на переговоры, которые продлились около часа, хотя протоколом на них отведено 25 минут. После их завершения Олланд, ставший уже экс-президентом Франции, вместе с Макроном прошел по ковровой дорожке во дворе, похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль Citroen DS5 и под аплодисменты уехал из своего теперь уже бывшего офиса», – говорится в сообщении.

Напомним, неделю назад во Франции прошел второй тур президентских выборов. Соперником Макрона была лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал победу с результатом 66,1 %. Ле Пен набрала лишь 33,9 % голосов.

Использованы фотографии: РИА Новости. Ирина Калашникова
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Комментарии 30

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  1. Смог Сегодня, 12:53
    Французам конечно виднее. Но, мнение со стороны-
    Хрен на хрен менять, только время терять. request
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
      Костик soldier drinks Хрен васаби не слаще . wink Ну не дозрели ещё французы до Марин Ле Пен .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 12:59
        Цитата: bouncyhunter
        : Ну не дозрели ещё французы до Марин Ле Пен .

        Значит мигранты сожрут их недозревшими laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
          Цитата: Чёрный
          Значит мигранты сожрут их недозревшими

          Не станут - недозревшие во рту вяжут (спицами или крючком) . wassat
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 13:05
            Цитата: bouncyhunter
            Не станут - недозревшие во рту вяжут

            Да ничего Паша, с васаби схавают за милую душу.
            Здрав будь, боярин drinks soldier
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
              Цитата: Смог
              с васаби схавают за милую душу.

              Пусть Гейропа скажет за это спасибо сам знаешь кому . wink
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 13:26
                Цитата: bouncyhunter
                Пусть Гейропа скажет за это спасибо

                Паша, так жена то у Макарона такого же возраста как и Ангелка, то то он в Германию с первым визитом намылился. Бабку с бабкой знакомить будет. Ой, беда, ой, беда!!!!!
                Смог
                1. rruvim Сегодня, 13:31
                  Любимая учительница... angry
                  rruvim
        2. Елена Захарова Сегодня, 13:03
          Цитата: Чёрный
          Значит мигранты сожрут их недозревшими

          Мне кажется что вы неправы... не сожрут, подавятся.
          Елена Захарова
          1. Чёрный Сегодня, 13:07
            Цитата: Елена Захарова
            Цитата: Чёрный
            Значит мигранты сожрут их недозревшими

            Мне кажется что вы неправы... не сожрут, подавятся.

            Вряд ли , Елена. По- моему лет через 20-30 во Франции мечетей будет больше чем церквей, а чёрных больше чем белых....
            Чёрный
      2. karish Сегодня, 13:31
        Цитата: bouncyhunter
        Ну не дозрели ещё французы до Марин Ле Пен .

        Это Ле Пен не дозрела до французов.
        karish
    2. Pirogov Сегодня, 12:56
      Цитата: Смог
      Французам конечно виднее. Но, мнение со стороны-
      Хрен на хрен менять, только время терять.

      Одного американского холопа на другого менять ,логики может и нет ,а вот матрасам самая такая демократия и надо,чтобы поменьше было этой самой демократии......
      Pirogov
    3. Зяблицев Сегодня, 13:04
      Макрон, на фото, оргазмирует что ли...?? laughing

      Ротшильды прибрали к рукам Францию! В Израиле праздник...Трамп, как бизнесмен, сам,наверное, опутан долгами этих еврейских банкиров, по самое не хочу....Поэтому ничего в принципе не поменялось, вот только старый Рокфелер сдох, поэтому Ротшильды обошли их на повороте! Капитализмус... laughing
      Зяблицев
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:14
        Не знаю кто кого прибрал. Но у них хотя бы лидеры ездят на французских авто.
        DIVAN SOLDIER
        1. Зяблицев Сегодня, 13:18
          Ну и что?В чем сущность Вашего высказывания?
          Зяблицев
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:22
            А в чем они продались? Может они на американских авто ездят или немецких? США у них союзники по НАТО не более того.
            DIVAN SOLDIER
            1. Зяблицев Сегодня, 13:29
              Да Вы что? Блажен кто верует...
              Зяблицев
      2. karish Сегодня, 13:32
        Цитата: Зяблицев
        Ротшильды прибрали к рукам Францию! В Израиле праздник...Трамп, как бизнесмен, сам,наверное, опутан долгами этих еврейских банкиров, по самое не хочу....Поэтому ничего в принципе не поменялось,

        Евреи как всегда в шоколаде. wink
        karish
    4. Александр романов Сегодня, 13:24
      Цитата: Смог
      Французам конечно виднее

      У Франции свои вкусы.Они влюблены в новую первую леди
      Александр романов
  2. Чёрный Сегодня, 12:55
    Старого плешивого американского пуделька сменил более молодой - вот и вся разница smile
    Чёрный
    1. Смог Сегодня, 13:11
      Цитата: Чёрный
      Старого плешивого американского пуделька сменил более молодой - вот и вся разница smile

      Старый, плешивый, однако по девкам бегал, ходок по бабьей части. А этот "пуделек" молодой- ой, ой, ой( хотя и говорят, что нет не красивых женьщин, есто мало водки, ну или чего там французы пьют?)
      интересен и тот факт, что первой леди Франции стала супруга Макрона Бриджит - 63-летняя учительница французского, которая долгое время оставалась в тени своего мужа-политика. Информации о ней, кроме той, что она на 24 года старше Эммануэля, не очень много.
      Смог
  3. rruvim Сегодня, 12:58
    Несчастная Франция... Главное что-бы вино Урожая 2005-го не прокисло....
    rruvim
  4. Комментарий был удален.
  5. poquello Сегодня, 13:04
    Интересно с чего Вальс их обоих подлецами назвал.
    poquello
    1. rruvim Сегодня, 13:16
      Он же Каталонец...
      rruvim
      1. poquello Сегодня, 13:21
        Цитата: rruvim
        Он же Каталонец...

        и что, каталонцы всех некаталонцев называют подлецами или отдельных некаталонцев по признаку местности?
        poquello
        1. rruvim Сегодня, 13:28
          Примерно так... Он гражданство Франции получил только в 1982-м. Типичный консерватор. Француз до "мозга костей". Как любой консервативный француз - социалист. Наполеон был, например, корсиканцем.
          rruvim
  6. askort154 Сегодня, 13:09
    Молодой любитель "бабушек". Поэтому, первый визит к немецкой бабушке. А реально - то ли "голубой", то ли импотент со школьной скамьи. Перевелись мужики во Франции. Наполеон в ярости стучит в крышку гроба. negative
    askort154
  7. parusnik Сегодня, 13:14
    Смотрите на мировых экранах хф Эммануэль 8: "Эммануэль.Елисейский дворец" (фр. Emmanuelle au 8ème ciel) 2017 г. smile
    parusnik
  8. enhansment Сегодня, 13:21
    Макрону надо ход конем делать, разводиться со своей и жениться на Ле Пен.
    enhansment
  9. KIBL Сегодня, 13:29
    Да вообще по большому бую кто сидит в Елисейском дворце.Будь то заднеприводной или переднеприводный,главное следующий будет чёрный мусульманин!
    KIBL
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