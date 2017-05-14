Олланд освободил кресло своему преемнику
Франсуа Олланд, передавший полномочия президента Франции своему преемнику Эммануэлю Макрону, покинул Елисейский дворец – резиденцию главы государства, передает корреспондент РИА Новости с места события.
В Елисейском дворце проходит церемония передачи власти и инаугурация нового главы государства.
Сообщается, что мероприятия начались вскоре после 11:00 мск, когда избранный президент прибыл во дворец.
«На крыльце его встретил Олланд. Оба лидера пожали друг другу руки и удалились на переговоры, которые продлились около часа, хотя протоколом на них отведено 25 минут. После их завершения Олланд, ставший уже экс-президентом Франции, вместе с Макроном прошел по ковровой дорожке во дворе, похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль Citroen DS5 и под аплодисменты уехал из своего теперь уже бывшего офиса», – говорится в сообщении.
Напомним, неделю назад во Франции прошел второй тур президентских выборов. Соперником Макрона была лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал победу с результатом 66,1 %. Ле Пен набрала лишь 33,9 % голосов.
В Елисейском дворце проходит церемония передачи власти и инаугурация нового главы государства.
Сообщается, что мероприятия начались вскоре после 11:00 мск, когда избранный президент прибыл во дворец.
«На крыльце его встретил Олланд. Оба лидера пожали друг другу руки и удалились на переговоры, которые продлились около часа, хотя протоколом на них отведено 25 минут. После их завершения Олланд, ставший уже экс-президентом Франции, вместе с Макроном прошел по ковровой дорожке во дворе, похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль Citroen DS5 и под аплодисменты уехал из своего теперь уже бывшего офиса», – говорится в сообщении.
Напомним, неделю назад во Франции прошел второй тур президентских выборов. Соперником Макрона была лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал победу с результатом 66,1 %. Ле Пен набрала лишь 33,9 % голосов.
Использованы фотографии: РИА Новости. Ирина Калашникова
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