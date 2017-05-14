На Украине начал действовать механизм регулирования ввоза книг из РФ
Механизм, позволяющий возобновить ввоз на Украину печатной продукции из России, сегодня вступил в законную силу, передает РИА Новости .
В декабре прошлого года Верховная рада приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К указанной дате должен был быть разработан специальный механизм проверки ввозимой продукции на предмет «антиукраинского содержания». В начале апреля кабмин утвердил новый порядок выдачи разрешений на ввоз книг, который был опубликован 14 апреля. Через месяц постановление правительства вступило в законную силу.
Издательская продукция, не имеющая соответствующего разрешения, будет изыматься.
Субъектами постановления стали юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Частных лиц оно не коснулось.
Согласно документу, при Госкомитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, который и займется проверкой печатной продукции по заявкам импортеров. В течение 10 дней эксперты обязаны принять одно из решений: отказать либо разрешить ввоз книг из Российской Федерации.
Предполагается, что данный механизм будет также применен к издательской продукции, ввозимой с «временно-оккупированных территорий».
Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась в управление ООН по правам человека с просьбой дать официальную оценку законопроекту о запрете ввоза книг из России на Украину.
В декабре прошлого года Верховная рада приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К указанной дате должен был быть разработан специальный механизм проверки ввозимой продукции на предмет «антиукраинского содержания». В начале апреля кабмин утвердил новый порядок выдачи разрешений на ввоз книг, который был опубликован 14 апреля. Через месяц постановление правительства вступило в законную силу.
Издательская продукция, не имеющая соответствующего разрешения, будет изыматься.
Субъектами постановления стали юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Частных лиц оно не коснулось.
Согласно документу, при Госкомитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, который и займется проверкой печатной продукции по заявкам импортеров. В течение 10 дней эксперты обязаны принять одно из решений: отказать либо разрешить ввоз книг из Российской Федерации.
Предполагается, что данный механизм будет также применен к издательской продукции, ввозимой с «временно-оккупированных территорий».
Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась в управление ООН по правам человека с просьбой дать официальную оценку законопроекту о запрете ввоза книг из России на Украину.
Использованы фотографии: http://printaltai.ru
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