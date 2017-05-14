18:00 14 мая

На Украине начал действовать механизм регулирования ввоза книг из РФ

Механизм, позволяющий возобновить ввоз на Украину печатной продукции из России, сегодня вступил в законную силу, передает РИА Новости .

На Украине начал действовать механизм регулирования ввоза книг из РФ


В декабре прошлого года Верховная рада приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К указанной дате должен был быть разработан специальный механизм проверки ввозимой продукции на предмет «антиукраинского содержания». В начале апреля кабмин утвердил новый порядок выдачи разрешений на ввоз книг, который был опубликован 14 апреля. Через месяц постановление правительства вступило в законную силу.


Издательская продукция, не имеющая соответствующего разрешения, будет изыматься.

Субъектами постановления стали юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Частных лиц оно не коснулось.

Согласно документу, при Госкомитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, который и займется проверкой печатной продукции по заявкам импортеров. В течение 10 дней эксперты обязаны принять одно из решений: отказать либо разрешить ввоз книг из Российской Федерации.

Предполагается, что данный механизм будет также применен к издательской продукции, ввозимой с «временно-оккупированных территорий».

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась в управление ООН по правам человека с просьбой дать официальную оценку законопроекту о запрете ввоза книг из России на Украину.

Использованы фотографии: http://printaltai.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:39
    Ну что зря стараются.
    В наше время надо фильтры на сервера ставить, а не на печатную продукцию цензуру вводить.
    Shurik70
    1. hirurg Сегодня, 13:45
      Да по барабану!
      В Киеве кассовые аппараты стали печатать: Порошенко ак.
      Донбас рулит.
      Надо будет и книгу напечатает. laughing
      hirurg
      1. Тралл Сегодня, 14:29
        Адвокаты хозяина магазина заявили, что кассовый аппарат подвергся хакерской атаке smile (это не шутка)
        Тралл
        1. hirurg Сегодня, 15:31
          Да, не шутка.
          Шутка-это я про книгу на кассовом чеке.(представляете манускрипт)
          hirurg
        2. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:17
          Тралл Сегодня, 14:29 ↑
          Адвокаты хозяина магазина заявили, что кассовый аппарат подвергся хакерской атаке smile (это не шутка)

          А в налоговую, как сдавать будут кассовую ленту?
          DOCTOR ZLO
    2. Pirogov Сегодня, 13:46
      Цитата: Shurik70
      Ну что зря стараются.
      В наше время надо фильтры на сервера ставить, а не на печатную продукцию цензуру вводить.

      Дурное дело не хитрое ,всему своё время . И такие дураки найдутся.
      Pirogov
    3. рич Сегодня, 13:47
      должен был быть разработан специальный механизм проверки ввозимой продукции на предмет «антиукраинского содержания».

      Да при желании антиукраинское содержание можно найти в любой книге. Даже в Буратино
      рич
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:04
        "Временно оккупированные территории"??? мне нравится украинский оптимизм.
        DIVAN SOLDIER
        1. Shurik70 Сегодня, 15:23
          Цитата: рич

          Да при желании антиукраинское содержание можно найти в любой книге. Даже в Буратино

          Что значит "даже" ??!
          Буратино - это ярко выраженный образец антиукраинской пропаганды.
          Ни у одного положительного героя нет оселедца.
          Ни один положительный герой не носит вышиванки.
          Под Страной Дураков явно имеют в виду Украину, коррупция главного полицмейстера явно на это указывает.
          Наконец, Страна Дураков в этом произведении используется исключительно для проведения различных афер и использования для устранения неугодных личностей. Тогда как основные производства и дивиденды положительные и отрицательные герои получают вне этой страны.
          Наконец, реклама Буратины есть ни что иное, как скрытая реклама российского ВПК, комплекса "Буратино".
          А про такую антиукраинскую пропаганду, как Чебурашка, и говорить нечего, и так всё ясно.
          Shurik70
      2. poquello Сегодня, 14:49
        Цитата: рич
        при желании антиукраинское содержание можно найти в любой книге. Даже в Буратино

        Чебурашку наверное точно запретили.
        poquello
      3. Дирижер Сегодня, 16:33
        Елки палки ! А в Буратино то как ?
        Дирижер
      4. ltc22A Сегодня, 17:09
        Цитата: рич
        должен был быть разработан специальный механизм проверки ввозимой продукции на предмет «антиукраинского содержания».

        Да при желании антиукраинское содержание можно найти в любой книге. Даже в Буратино

        Даже на российском загран.паспорте "антиукраинский" герб РФ.
        ltc22A
    4. Зяблицев Сегодня, 14:17
      Украина в своем репертуаре, но все как всегда: "Даже нa конкурсе му...ов они бы зaняли 2 место. - Почему 2-ое? - Потому что они м...ки!" laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
        Жень hi drinks На этом конкурсе они бы были председателем жюри . yes
        bouncyhunter
    5. Mavrikiy Сегодня, 14:37
      Цитата: Shurik70
      Ну что зря стараются.
      В наше время надо фильтры на сервера ставить, а не на печатную продукцию цензуру вводить.

      "Не спеши!" (Свадьба в Малиновке) Тут надо симметричный ответ вводить и запретить ввоз книг с Руины. (нехай у них в бюджете будут еще одна дыра и наши свидомые духовно поголодают)
      Mavrikiy
    6. Самаритянин Сегодня, 15:10
      Строго по пути прибалтики идут...
      Даешь больше пропаганды, завешайте лапшой все уши Украины...

      Самаритянин
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:46
    Ну а чего ещё ждать от страны , которая в 2016 году планировала издать «Майн Кампф» («Мою борьбу») Адольфа Гитлера на украинском языке ? Деградация ... Помнится , нацистский режим в Германии активно уничтожал литературу :
    bouncyhunter
    1. Александр романов Сегодня, 14:08
      Цитата: bouncyhunter
      Помнится , нацистский режим в Германии активно уничтожал литературу :

      Александр романов
    2. sabakina Сегодня, 15:08
      Паша, не надо преуменьшать размер зла.
      sabakina
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:16
        Слава , кто захочет тот найдёт уйму информации об этом . А вот это уже Украина :
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 15:19
          Паша, на твоей фотографии жгут книги украины в Крыму. Ты ничего не перепутал?
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:30
            Твою дивизию , не та фотка , вот :

            Две фотки с одинаковым именем , различие в один пробел , вставил не глядя , пень старый ! feel А редактировать или удалять уже поздно ...
            bouncyhunter
          2. AID.S Сегодня, 17:38
            Цитата: sabakina
            на твоей фотографии жгут книги украины в Крыму.

            Фейк, нет там укроучебников, есть журнал "Вокруг света" и непонятные книги с наклеенными на обложки листками с надписями, в том числе и от руки, "История украины".
            AID.S
  3. Чёрный Сегодня, 13:48
    Да походу вна украине скоро два втора разрешеных останется - Бебик со своими рассказами по истории про вкликих у.к.р.о.в и гитлер со своим майн кампфом laughing
    Чёрный
  4. ZAVal Сегодня, 13:50
    Проторенной дорогой идут:

    Воплощая напудствия "мелкого тирана Сталинской эпохи"
    ZAVal
  5. rruvim Сегодня, 13:52
    Какой ввоз? На Окраине уже лет двадцать печатают пиратские копии. Все типографии, хоть в Киеве, хоть в Кременчуге и т.д. по полной печатают российских авторов без их разрешения. Обычная для Окраина ситуация... Я видел книги Дарьи Донцовой напечатанные в Днепропетровске... А собственного издательства в Краматорске... Правда это было до 14-го года. Типографию в Краматорске потом спалили. Толи снаряд. то ли подожгли.
    rruvim
  6. parusnik Сегодня, 14:11
    Правильной дорогой идут панове.. smile Чем больше запретов...тем больше интереса к запретам...Пилите, пилите Шура, они золотые ... smile
    parusnik
  7. behemot Сегодня, 14:59
    Зачем мы это делаем (книги ввозим) ? Свидомые еще изучать будут на антиукраинскость. Они свой "язык" видели? ЗАЧЕМ, ЧЕРТ ИХ ДЕРИ, наши издатели лезут в Украину? Забор построить и забыть как страшный сон эту вшивую странешку. Срочно визовый режим, пусть лезут в Европу.
    Язык определяет сознание, как следствие - жизнь. Украинцы усиленно лезут в свою мову, туда им и дорога. Они заслужили то что имеют сейчас. Не надо им мешать.
    behemot
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:48
      behemot Сегодня, 14:59 Новый
      Зачем мы это делаем (книги ввозим) ? Свидомые еще изучать будут на антиукраинскость. Они свой "язык" видели? ЗАЧЕМ, ЧЕРТ ИХ ДЕРИ, наши издатели лезут в Украину?

      В чем проблема уважаемый, спрос рождает предложения, треба книги пожалуйста пускай покупают, т.с. развивают нашу целлюлозную промышленность и книгоиздание в РФ, что плохого? Опять же лишние деньги в бюджет РФ в виде налогов от прибыли не помешает...
      Забор построить и забыть как страшный сон эту вшивую странешку.

      Зачем строить, сама Украина уже строит и почему вшивая, если народ Украины выбрал свой путь в ЕС, значит он знает, что делать (как минимум должен знать), т.с. насильно мил не будешь....
      Украинцы усиленно лезут в свою мову, туда им и дорога.

      Мова это государственный язык Украины так что все нормально, др. дело запрет на др. языки это уже нарушение Конституции Украины и Международной конвенции о правах нацменьшинств....
      Они заслужили то что имеют сейчас. Не надо им мешать.

      Согласен.
      DOCTOR ZLO
  8. razved Сегодня, 15:15
    А когда они начнут жечь книги?
    razved
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:11
      Цитата: razved
      А когда они начнут жечь книги?

      Думаю теперь уже не успеют...Мочить будем чертей..!(людей жгли, теперь книги хотят падлы..)
      ОТДЕЛ
  9. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:34
    Это что, библиотеки, в т.ч. научные опустеют....
    DOCTOR ZLO
  10. Толстоевский Сегодня, 16:59
    свинопасам грамота без надобности
    Толстоевский
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