В ЛНР сообщили об активизации воздушной разведки ВСУ и о мародерстве солдат близ линии соприкосновения
В последние дни киевские силовики активизировали воздушную разведку в Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его данным, беспилотники «используют подразделения из состава 53-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское».
Кроме того, от жителей населенных пунктов, находящихся за разделительной линией, поступает информация о мародерстве украинских солдат.
Согласно данным разведки, в местный отдел полиции уже поступило более 10-ти заявлений о мародерстве и грабежах со стороны военнослужащих.
Марочко отметил также, что на сегодняшний день «ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной».
Украинское командование усилило разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии фронта,сказал Марочко на брифинге.
По его данным, беспилотники «используют подразделения из состава 53-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское».
Кроме того, от жителей населенных пунктов, находящихся за разделительной линией, поступает информация о мародерстве украинских солдат.
Подтверждается информация от местных жителей на подконтрольной ВСУ территории, что военнослужащие из состава 2 батальона 24 бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Попасная,сказал представитель Народной милиции.
Согласно данным разведки, в местный отдел полиции уже поступило более 10-ти заявлений о мародерстве и грабежах со стороны военнослужащих.
Марочко отметил также, что на сегодняшний день «ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной».
Использованы фотографии: РИА Новости. Джон Траст
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