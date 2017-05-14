В ЛНР сообщили об активизации воздушной разведки ВСУ и о мародерстве солдат близ линии соприкосновения

Украинское командование усилило разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии фронта,

Подтверждается информация от местных жителей на подконтрольной ВСУ территории, что военнослужащие из состава 2 батальона 24 бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Попасная,