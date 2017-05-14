18:04 14 мая

В ЛНР сообщили об активизации воздушной разведки ВСУ и о мародерстве солдат близ линии соприкосновения

В последние дни киевские силовики активизировали воздушную разведку в Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В ЛНР сообщили об активизации воздушной разведки ВСУ и о мародерстве солдат близ линии соприкосновения


Украинское командование усилило разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии фронта,
сказал Марочко на брифинге.


По его данным, беспилотники «используют подразделения из состава 53-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское».

Кроме того, от жителей населенных пунктов, находящихся за разделительной линией, поступает информация о мародерстве украинских солдат.

Подтверждается информация от местных жителей на подконтрольной ВСУ территории, что военнослужащие из состава 2 батальона 24 бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Попасная,
сказал представитель Народной милиции.

Согласно данным разведки, в местный отдел полиции уже поступило более 10-ти заявлений о мародерстве и грабежах со стороны военнослужащих.

Марочко отметил также, что на сегодняшний день «ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной».

Использованы фотографии: РИА Новости. Джон Траст
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Комментарии 22

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  1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
    В ЛНР сообщили об активизации воздушной разведки ВСУ и о мародерстве солдат близ линии соприкосновения

    Опять кастрюлеголовые пакость готовят ... am
    bouncyhunter
    1. штукатурщик Сегодня, 14:20
      Опять кастрюлеголовые пакость готовят

      А по существу есть что сказать? Или кроме лозунгов ничего на ум не приходит.
      штукатурщик
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:22
        Цитата: штукатурщик
        А по существу есть что сказать?

        Есть . Изыди , тролль .
        bouncyhunter
      2. Тралл Сегодня, 14:24
        Мародеров словить и привязать к столбу
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 14:36
          По части мародёрства ВСУ и гиенам фору дадут laughing ...это не танковый биатлон. Тут они вне конкуренции....
          Чёрный
      3. Комментарий был удален.
      4. Чёрный Сегодня, 14:35
        Цитата: штукатурщик
        Опять кастрюлеголовые пакость готовят

        А по существу есть что сказать? Или кроме лозунгов ничего на ум не приходит.
        В смысле " по существу" Тебе надо рассказать, где поморадёрничать можно?... laughing Так это не сюды..
        Чёрный
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
        Цитата: Тралл
        Мародеров словить и привязать к столбу

        Желательно - в зоне обстрела ВСУ ! good
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 14:29
          Да нет судить надо и в самый опасный забой мародерствовать wassat
          pjastolov
        2. рич Сегодня, 14:30
          Мародеры ВСУ для местного населения -лучшие агитаторы единой и неделимой Украины
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
            Цитата: рич
            Мародеры ВСУ для местного населения -лучшие агитаторы единой и неделимой Украины

            Нищеброды и побирушки эти мародёры ВСУ . Это у них лучше всего получается . sad
            bouncyhunter
            1. МПК105 Сегодня, 14:56
              Это волопасы западенские мародёрничают,я так думаю,дядьки...Русские у них там кур из курятников не воруют,к сожалению...Воюют,блин,и неплохо,к сожалению,опять же...
              МПК105
              1. рич Сегодня, 14:58
                Привет, Алексей
                рич
              2. bouncyhunter Сегодня, 14:59
                Лёш , да на стороне ВСУ хватает выродков из многих стран . Радует то , что за ЛДНР тоже много иностранцев сражается .
                bouncyhunter
                1. МПК105 Сегодня, 15:04
                  Привет,Димитрий...Я к тому,мужики,что русские с их стороны фронт держат против таких же русских с этой стороны,а сброд всякий грабит и насильничает...Сбылась мечта саксов и иже с ними-стравили всёж нас...
                  МПК105
              3. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 15:06
                Я когда то родился и жил на Украине..У нас что то украсть считаеться норм..
                Мальчиш Кибальчиш
    4. сибиралт Сегодня, 14:37
      Походе, солдатам денежное довольствие задержали. Вот и приходится гражданских грабить.
      сибиралт
    5. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 15:01
      Облико мораля укоро солдата такое же как у деревенской голоты в постРеволюциооный период...Грабь..бухай и убивай..Руки развязанны
      Мальчиш Кибальчиш
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:04
        Цитата: Мальчиш Кибальчиш
        Облико мораля укоро солдата такое же как у деревенской голоты в постРеволюциооный период...Грабь..бухай и убивай..Руки развязанны

        Там , где анархия - всегда так . Кто скажет что в/на Украине не анархия - пусть бросит первым в меня камень .
        bouncyhunter
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 15:06
      Вот когда Киев брать будем...Вот там мародерство начнется и аэродромы открыты будут !
      Лозунг будет.."Чтобы клятым ничего не досталось.!"
      Не скроетесь!
      ОТДЕЛ
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:19
    Да просто завезли новых беспилотников, вот и разлетались. ВСУ не способны к серьезным наступательным действиям. Только "жабячьи прыжки", не более. Взвод, пара взводов. Даже рота - много. Поскольку артиллерия ополчения быстро сорвёт любую серьезную атаку. У ополченцев, боюсь, проблемы с мотивацией могут возникнуть. Тяжко это, такая вялотекущая войнушка "на истощение".
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 15:28
      Вот в этом-то и вопрос, что на истощение, а тут матрасы финансирование урезали, надо же чем-то компенсировать feel
      pjastolov
  3. APASUS Сегодня, 16:19
    Что то все бросились обсуждать мародеров,а по сути новость в том что ВСУ меняет тактику и применяет больше БПЛА,значит структурные изменения под руководством американцев дают свои плоды. Еще говорит данная новость ,что комплектов БПЛА достаточно.Значит помощь" благодетелей"дошла до ВСУ. Что еще пришло интересно,что можно подтвердить реальными фактами
    APASUS
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