Порошенко в очередной раз отрёкся от «русского мира» и выступил за «прозрачный процесс» над Януковичем
После введения безвизового режима с Евросоюзом считать Украину частью «русского мира» может только сумасшедший, приводит РИА Новости заявление Петра Порошенко в ходе пресс-конференции.
По его словам, отмена виз «это не просто упрощенный способ пересечения границы, а чрезвычайно более глубокое событие».
Он добавил, что благодаря безвизовому режиму Киев «преодолел последствия Переяславской рады 1654 года, на которой запорожское казачество под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняло историческое решение о переходе Украины под покровительство Москвы».
Президент выразил уверенность, что теперь Украина присоединилась «к общему европейскому цивилизационному пространству, которое занимает территорию от Лиссабона до Харькова».
Также он высказался за проведение прозрачного судебного процесса над экс-президентом страны Виктором Януковичем.
Напомним, в Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Виктора Януковича в государственной измене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, была удовлетворена просьба защиты экс-президента о возможности его участия в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание должно состояться 18 мая.
По его словам, отмена виз «это не просто упрощенный способ пересечения границы, а чрезвычайно более глубокое событие».
Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства,подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что благодаря безвизовому режиму Киев «преодолел последствия Переяславской рады 1654 года, на которой запорожское казачество под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняло историческое решение о переходе Украины под покровительство Москвы».
Это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют "ближним зарубежьем"… Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира",заявил Порошенко.
Президент выразил уверенность, что теперь Украина присоединилась «к общему европейскому цивилизационному пространству, которое занимает территорию от Лиссабона до Харькова».
Также он высказался за проведение прозрачного судебного процесса над экс-президентом страны Виктором Януковичем.
Тот факт, что на днях суд начал рассмотрение дела против Януковича за госизмену – это первый прецедент в истории Украины за 25 лет. И я считаю, что это огромное достижение генпрокуратуры. Это то, чего требует общество. При этом я уверен, что мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс: общество должно знать, защита должна доказывать свои аргументы,сказал Порошенко.
Напомним, в Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Виктора Януковича в государственной измене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, была удовлетворена просьба защиты экс-президента о возможности его участия в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание должно состояться 18 мая.
Использованы фотографии: EPA
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