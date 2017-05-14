21:53 14 мая

Порошенко в очередной раз отрёкся от «русского мира» и выступил за «прозрачный процесс» над Януковичем

После введения безвизового режима с Евросоюзом считать Украину частью «русского мира» может только сумасшедший, приводит РИА Новости заявление Петра Порошенко в ходе пресс-конференции.

Порошенко в очередной раз отрёкся от «русского мира» и выступил за «прозрачный процесс» над Януковичем


По его словам, отмена виз «это не просто упрощенный способ пересечения границы, а чрезвычайно более глубокое событие».


Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства,
подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что благодаря безвизовому режиму Киев «преодолел последствия Переяславской рады 1654 года, на которой запорожское казачество под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняло историческое решение о переходе Украины под покровительство Москвы».

Это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют "ближним зарубежьем"… Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира",
заявил Порошенко.

Президент выразил уверенность, что теперь Украина присоединилась «к общему европейскому цивилизационному пространству, которое занимает территорию от Лиссабона до Харькова».

Также он высказался за проведение прозрачного судебного процесса над экс-президентом страны Виктором Януковичем.

Тот факт, что на днях суд начал рассмотрение дела против Януковича за госизмену – это первый прецедент в истории Украины за 25 лет. И я считаю, что это огромное достижение генпрокуратуры. Это то, чего требует общество. При этом я уверен, что мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс: общество должно знать, защита должна доказывать свои аргументы,
сказал Порошенко.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Виктора Януковича в государственной измене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, была удовлетворена просьба защиты экс-президента о возможности его участия в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание должно состояться 18 мая.

Использованы фотографии: EPA
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Комментарии 58

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 18:43
    Януковича надо судить за трусость, за то что испугался бандеровских выродков и убежал из страны.
    DIVAN SOLDIER
    1. cniza Сегодня, 18:44
      Смешной Порошенко , ладно сам историю не учил , так и помощники не знают.
      cniza
    2. hirurg Сегодня, 18:45
      Порошенко - Иуда.
      Пошел бы уже повесился.
      Осины поди ещё остались.
      hirurg
      1. Pirogov Сегодня, 18:49
        Цитата: hirurg
        Порошенко - Иуда.
        Пошел бы уже повесился.

        Не таким только помощь нужна ,швидка допомога ,так сказать.
        Pirogov
        1. NIKNN Сегодня, 19:00
          Также он высказался за проведение прозрачного судебного процесса над экс-президентом страны Виктором Януковичем.

          Ну да.... его то без суда на майдане вздернут... recourse
          NIKNN
        2. Чёрный Сегодня, 19:03
          Эта свинота к русскому миру никогда никакого отношения не имела.
          Чёрный
          1. антивирус Сегодня, 19:27
            а которой запорожское казачество под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняло историческое решение о переходе Украины под покровительство Москвы».
            ---- значит вернулись по Польшу, тяните лямку Польского мира. за морковку( точнее- брокколи)
            антивирус
      2. 30 вис Сегодня, 20:01
        Есть за то ИУДИНО дерево---Cercis siliquastrum .. на церцисе, а не на осине, как принято считать у нас, повесился Иуда. И по преданию растение изменило после этого цвет. Ждёт современного Иуду .
        30 вис
      3. romandostalo Сегодня, 20:31
        Да там с момента распада вообще паноптикум... Ну их всех, даже думать что написать не хочется...
        romandostalo
    3. Pirogov Сегодня, 18:47
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Януковича надо судить за трусость, за то что испугался бандеровских выродков и убежал из страны.

      Да не судить, а яйца оторвать этому трусу нужно ,если они у него такие маленькие не на ,что не годные то зачем они ему.?!
      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:55
        Цитата: Pirogov
        Да не судить, а яйца оторвать этому трусу нужно

        hi А они там есть ??? belay
        bouncyhunter
        1. Pirogov Сегодня, 19:03
          Цитата: bouncyhunter
          А они там есть ???

          Так шо он не только передаст ,а по вашему ещё и каст.рат ? Судя по его действиям согласен с вами полностью.
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:06
            Цитата: Pirogov
            Судя по его действиям согласен с вами полностью.

            Именно его действия и убеждают меня , что это матрасный полуфабрикат неопределённого пола с пониженной социальной ответственностью .
            bouncyhunter
            1. антивирус Сегодня, 19:34
              я не разведчик и политолог. наоборот да же-- болтун-чтец газеток.
              Только кажется мне , что Янука просили из Москвы тянуть время( Олимпиада 14. перемирие),
              что то вроде "слишком большой разворот в политике США, такого не может быть, ты там потерпи , мы провентилируем с Вашингтоне" и тп
              + макс цены на газ-нефть= транзит курировать и укровское потребление любой ценой держать( рынок сбыта через наши банки- платежи, а сейчас ушло в Зап Еврп банки) идр мелочи экономики .
              Русского мира и тогда и сейчас не видночерез призму балансов корпораций и банков
              антивирус
        2. Чёрный Сегодня, 19:15
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Pirogov
          Да не судить, а яйца оторвать этому трусу нужно

          hi А они там есть ??? belay

          Ну что то же чешет wassat
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:20
            Цитата: Чёрный
            Ну что то же чешет wassat

            Боюсь , модератор не пропустит , если я напишу ЧТО он там чешет ... feel
            bouncyhunter
    4. Venceremos Сегодня, 19:00
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Януковича надо судить за трусость, за то что испугался бандеровских выродков и убежал из страны.


      Так выдайте его нам. Раз уж судить,то не в РФ,а в сохранившей адекватность части экс-Украины...

      Venceremos
      1. romandostalo Сегодня, 20:35
        Грустно господа читать ваши комментарии, во что превращается сайт?......
        romandostalo
        1. romandostalo Сегодня, 20:36
          Попробуйте почитать коменты к украиским новостям на фишках.....
          romandostalo
    5. iouris Сегодня, 20:43
      Чтобы судить Януковича, сначала нужно свергнуть режим Порошенко.
      iouris
  2. МПК105 Сегодня, 18:43
    Правильно,Пётр!!!Главное,первым въе...выступить-эт не я это они Гордую Краину развалили...А я чё...Я ничё...Эт они вон чё...-
    МПК105
  3. Pirogov Сегодня, 18:44
    Ага уже за почти четыре года ,видели и процессы прозрачные и справедливость европейскую и всю остальную бредятину тоже ,может пора тикать в америку пеца и там мозги ..............Ь.
    Pirogov
  4. bouncyhunter Сегодня, 18:44
    Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира"

    Ой , Петруччо , смотри - завтра протрезвеешь , а слова назад уже не возьмёшь . Попал ты как болт в рукомойник , райхсшоколаттенфюрер всея 404-й . fool
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 18:46
      Да он себе уже наговорил на несколько расстрелов.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:49
        Чёт я сегодня агрессивный ... Предлагаю расстрелы заменить на пожизненную диету его же шоколадом ! am
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 18:53
          Уверен , скажет лучше расстрел , хотя...я забыл кто он.
          cniza
        2. МПК105 Сегодня, 18:56
          Я ещё злее,Паш(Оренбург вчера паровоз переехал масковский-4/0)-напоить,и похмеляться не давать... laughing
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
            Слабенько , Лёха - помучается в отходняке денёк и оклемается . no
            bouncyhunter
          2. cniza Сегодня, 18:58
            Ну это за рамки , это уже садизм. laughing
            cniza
            1. oldzek Сегодня, 20:28
              предлагаю у пецы на глазах вылить поллитра на землю.ой что будет!
              oldzek
  5. Смог Сегодня, 18:45
    Он добавил, что благодаря безвизовому режиму Киев «преодолел последствия Переяславской рады 1654 года,
    Мдяяяяяя! Просто клиникой это уже не объяснить. Здесь что то по страшнее.
    А впрочем - мели емеля, твоя неделя......
    Смог
  6. Монос Сегодня, 18:45
    Это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют "ближним зарубежьем"… Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира",

    Вальцман, тебя никто русским и не считал.

    Монос
    1. Смог Сегодня, 18:56
      Цитата: Монос
      Вальцман, тебя никто русским и не считал.

      Да и евреем тоже.
      Смог
      1. Монос Сегодня, 19:21
        Цитата: Смог
        Да и евреем тоже.

        А и верно! Что-то мне подсказывает, что Петюня происходит из Данова колена.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:53
          Цитата: Монос
          Петюня происходит из Данова колена.

          Вить , эта амёба происходит из простейших . Потому и ведёт себя как инфузория-тапочка .
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 20:08
            Здравствуй, Паша hi
            Да, он настолько прост, что возникает ощущение, что он там вообще ничего не решает. Ну не может такая амёба что-то решать! Гавкать может, решать - нет.
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
              Вот я свин - поздороваться забыл ... Добрый вечер , Витя ! hi drinks
              Цитата: Монос
              Да, он настолько прост, что возникает ощущение, что он там вообще ничего не решает

              Эта аморфная масса (это относится не только к Поросю , но и ко всей верхушке 404-й) там уже давно ничего не решает , а лишь выполняет решения своих хозяев - матрасных кланов . Ну а
              Цитата: Монос
              Гавкать может

              Это просто добавка к основному блюду - вдруг косточку хозяин бросит .
              bouncyhunter
            2. рич Сегодня, 21:04
              А чего мы не обсуждаем статьи о том, что сказал президент Буркина-Фасо? Там тоже себя "русским миром" не считают. Порошенко в очередной раз отрёкся от «русского мира» возразите мне. Так отрекаются всего один раз. Украина уже отреклась. Часть населения поддержала это отречение, часть взялась за оружие. Поэтому и относится к новостям из Украины надо так-же как к новостям из Буркина-Фасо. Надоели уже эти бесконечные обсуждения этой бывшей республики СССР. Одно и тоже, и комментарии одни и те-же. Как сломанная пластинка, право слово. Отреклись от нас, мы плакать не будем. Вместо этих разговоров, надо полностью разорвать с ней все отношения - ни каких договоров, никаких послов, ни какого газа, за экономические связи с Украиной отбирать лицензии у предпринимателей. Выйти наконец из гарантов позорного Минского соглашения. А вот Донбасс, как часть русского мира, поддерживать повсеместно и на всех уровнях. Мы как представители "русского мира" и вести себя должны соответственно. Надо прежде всего себя уважать
              рич
  7. 210окв Сегодня, 18:46
    На ВО слишком много чести(уделяется внимание)сему типу..Чем он это заслужил?У нас в стране и мире полно тем для освещения..
    210окв
    1. пл675 Сегодня, 19:12
      все эти статейки сильно смахивают на картинки из дурдома.
      сегодня (как предыдущие три года) тема рисунка "вот смотрите как там у них плохо, а у нас кросата"
      пл675
  8. svp67 Сегодня, 18:50
    Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства,
    Странный он какой то, но уже же есть опыт Молдовы и Грузии. И что особого принес "ограниченный безвиз" народам этих стран?
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:53
      Цитата: svp67
      И что особого принес "ограниченный безвиз" народам этих стран?

      Кружевные труселя ?
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 18:55
        Цитата: bouncyhunter
        Кружевные труселя ?

        Что то мне подсказывает, что зачастую это не кружева, а дырки на трусах
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:56
          Цитата: svp67
          Что то мне подсказывает, что зачастую это не кружева, а дырки на трусах

          Так и есть , но велика сила убеждения ...
          bouncyhunter
    2. seal78 Сегодня, 19:32
      Это не он странный, а те, кто его слушает, и их устраивает то, что он несёт.
      seal78
  9. rruvim Сегодня, 18:51
    Поседел наш англоязычный...
    rruvim
  10. parusnik Сегодня, 18:52
    [quote]Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства,подчеркнул президент Украины.[/quote]..Еще бы, пустили на задворки... smile
    parusnik
  11. частное лицо Сегодня, 18:59
    Логично теперь будет России ввести визовый режим с хохлами, тем самым перекрыв поток хохлов приезжающих на заработки.Вот потом посмотрим как они высоко будут скакать и на что отдыхать в гейроппе.
    частное лицо
  12. Горный стрелок Сегодня, 18:59
    Вся сущность этого бандеровского заговора под управлением США сконцентрирована в словах этого алкаша. Оторвать Украину от России. Любой ценой. Даже если придётся половину населения этой несчастной страны пустить под нож. Любым способом. Не обязательно воевать, достаточно "создать условия".
    Горный стрелок
    1. seal78 Сегодня, 19:34
      Верно. Вопрос - почему это население не хочет этого понимать ?
      seal78
  13. behemot Сегодня, 19:04
    национализировать фабрику конфетную, просто послушать, как петь начнет.
    behemot
  14. Толстоевский Сегодня, 19:38
    а чего ему отрекаться? хазары всегда были врагами русского мира
    Толстоевский
  15. mikh-korsakov Сегодня, 19:51
    Порошенко совсем отбился от рук. Перефразируя Маршака скажу. "Что ни говорит д.урак, говорит он все не так". Вот плоды потакания. Мол, Петр Алексеевич, Петр Алексеевич. Недавно этот персонаж разболтал такое, что между государствами делают только последние наглецы. Он разболтал содержание его телефонного разговора с Путиным, конечно при этом не спросив у Путина разрешения. После этого в приличном обществе с ним никаких переговоров вести нельзя. Что касается Януковича, то зря надуваете щеки пан Порошенко. Опять же обратимся к классике. Если кто помнит в "Золотом теленке" был такой персонаж бухгалтер Берлага, у которого Остап узнавал о мошенничестве подпольного миллионера Корейко. Так вот, сейчас Виктор Федорович находится под защитой РФ, и я уверен о проделках Порошенко, который был министром при его президентстве он знает все досконально, а что забыл ему подскажут компетентные органы РФ, у которых безусловно есть свое досье на Порошенко. Терять Януковичу нечего, пускай искупает свою вину труса. Так что я уверен, что процесс будет, ой какой прозрачный, и как бы вам г-н Порошенко не попасть на шконку, в той самой так любимой вами Европе. Одним словом - зря радуетесь
    mikh-korsakov
  16. kefan Сегодня, 20:09
    Жирный боров как всегда нажрался и несет всякую чушь.
    kefan
  17. razved Сегодня, 20:20
    А "Петр Порошенко" к РУССКОМУ МИРУ и без этого никакого отношения не имел и не имеет.
    razved
  18. Altona Сегодня, 20:40
    Цитата: hirurg
    Порошенко - Иуда.

    -----------------
    Укравший миллиарды требует судить укравшего миллионы
    Altona
  19. APASUS Сегодня, 20:54
    Какого этот хрен говорит от имени всего украинского народа не пойму?
    APASUS
  20. ГРАНАТ-19 Сегодня, 21:37
    Петя! А какой процесс ты выберешь для себя!?
    Прозрачный!?
    Или дёрнешь когда время придёт по тихому, не прозрачно?
    ГРАНАТ-19
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