Порошенко в очередной раз отрёкся от «русского мира» и выступил за «прозрачный процесс» над Януковичем

Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства,

Это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют "ближним зарубежьем"… Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира",

Тот факт, что на днях суд начал рассмотрение дела против Януковича за госизмену – это первый прецедент в истории Украины за 25 лет. И я считаю, что это огромное достижение генпрокуратуры. Это то, чего требует общество. При этом я уверен, что мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс: общество должно знать, защита должна доказывать свои аргументы,