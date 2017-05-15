09:22 15 мая

Опрос: американцы высказались за создание независимой комиссии по России

Около 78 % американских граждан выступили за создание независимой комиссии или назначение специального прокурора для расследования «вмешательства Москвы» в президентские выборы, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного каналом NBC и газетой Wall Street Journal.



Опрос показал, что расследованию, которое уже проводится в Конгрессе США, доверяет лишь 15 % респондентов. При этом доверие к конгрессменам по поводу честного и непредвзятого расследования испытывают 40 %. В отношении ФБР такого же мнения придерживаются 65 % американцев.


«Около 46% респондентов, включая 74% демократов, полагают, что увольнение Коми (9 мая) связано с желанием Трампа замедлить это расследование. Порядка 38% американцев, в том числе две трети республиканцев, напротив, придерживаются мнения, что увольнение связано с проводившимся в прошлом году расследованием против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон», – отмечается в исследовании.

Ранее за назначение спецпрокурора или создание независимой комиссии выступал ряд американских политиков, однако ни Белый дом, ни Конгресс такого решения пока не приняли.

Опрос проводился 11-13 мая, были опрошены лично или по телефону 800 граждан США. Погрешность, по данным исследователей, составляет не более 3,5 процентных пункта.

Использованы фотографии: http://varlamov.ru
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Комментарии 14

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  1. vovanpain Сегодня, 08:24
    Ранее за назначение спецпрокурора или создание независимой комиссии выступал ряд американских политиков, однако ни Белый дом, ни Конгресс такого решения пока не приняли.

    Пауки в банке ищут русских хакеров. fool
    vovanpain
    1. cniza Сегодня, 08:29
      Если им отправить это фото у них крыша съедет совсем... , " а что тогда делает молодежь?"
      cniza
    2. рич Сегодня, 08:31
      Так закройте АНБ, и "русские хакеры" останутся без работы. Это же так просто
      рич
      1. cniza Сегодня, 08:37
        Похоже ситуация такова , что АНБ может "закрыть" США ...
        cniza
        1. рич Сегодня, 08:39
          Насчет США вопрос спорный, а вот Трампа могут запросто
          рич
        2. андрей юрьевич Сегодня, 08:41
          создание независимой комиссии или назначение специального прокурора для расследования «вмешательства Москвы» в президентские выборы, Около 78 % американских граждан выступили за
          То есть,то,что ельцына,открыто выбрали они-пофигу??? (
          андрей юрьевич
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:25
    С пропагандой в США по прежнему всё в порядке ... Россия - противник от которого исходят разные угрозы ... они верят что мы покусились на святое ... демократическое волеизъявление народа США ... на выборы ...
    А значит надо расследовать ... ну и НАЙТИ уж наконец ...
    silberwolf88
  3. cniza Сегодня, 08:26
    Да разбирайтесь вы со своими проблемами , хоть с привлечением марсиан , только вывод известен за ранее , в зависимости от политической потребности , будет назначен виновный.
    cniza
  4. mitrich Сегодня, 08:34
    Ну всё, счас эти независимые накапают, что из Кремля в штаб Трампа подземный ход вырыли, скрозь ядро Земли, и бедный Трампуша без наших советников и рта открыть не мог. Какая "независимость" в нынешней матрасии?
    mitrich
  5. лысова Сегодня, 08:37
    Ну точно побратимы украинцев - это всё гамбургеры "московские", меньше жрать надо.
    лысова
  6. Никкола Мак Сегодня, 08:39
    Около 78 % американских граждан выступили за создание независимой комиссии или назначение специального прокурора для расследования «вмешательства Москвы» в президентские выборы,

    Никто скорее всего это сделать не даст - но сам факт довольно показателен!
    Американцы уже не доверяют ни Конгрессу ни Трампу, ни Клинтон.
    Сильно все нехорошо в "королевстве Датском" no !!!
    Никкола Мак
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:01
      Цитата: Никкола Мак
      Американцы уже не доверяют ни Конгрессу ни Трампу, ни Клинтон.

      и что?....
      андрей юрьевич
  7. К0щей Сегодня, 09:04
    да пусть создают: ничего не изменится, но распил бабла - это святое. тем более печатный станок не трудно запустить.
    К0щей
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:04
    Около 78 %...

    Это надо же так задурить "светлые" американские головы. Вот, что значит СМИ и современные технологии, а главное откровенная и циничная ложь. Ну и флаг вам в руки господа очумелые на "российской угрозе". Главное, чтобы вас вовремя в дурик отправили и не дали возможности отдавать приказы.
    rotmistr60
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