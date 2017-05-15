Опрос: американцы высказались за создание независимой комиссии по России
Около 78 % американских граждан выступили за создание независимой комиссии или назначение специального прокурора для расследования «вмешательства Москвы» в президентские выборы, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного каналом NBC и газетой Wall Street Journal.
Опрос показал, что расследованию, которое уже проводится в Конгрессе США, доверяет лишь 15 % респондентов. При этом доверие к конгрессменам по поводу честного и непредвзятого расследования испытывают 40 %. В отношении ФБР такого же мнения придерживаются 65 % американцев.
«Около 46% респондентов, включая 74% демократов, полагают, что увольнение Коми (9 мая) связано с желанием Трампа замедлить это расследование. Порядка 38% американцев, в том числе две трети республиканцев, напротив, придерживаются мнения, что увольнение связано с проводившимся в прошлом году расследованием против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон», – отмечается в исследовании.
Ранее за назначение спецпрокурора или создание независимой комиссии выступал ряд американских политиков, однако ни Белый дом, ни Конгресс такого решения пока не приняли.
Опрос проводился 11-13 мая, были опрошены лично или по телефону 800 граждан США. Погрешность, по данным исследователей, составляет не более 3,5 процентных пункта.
Опрос показал, что расследованию, которое уже проводится в Конгрессе США, доверяет лишь 15 % респондентов. При этом доверие к конгрессменам по поводу честного и непредвзятого расследования испытывают 40 %. В отношении ФБР такого же мнения придерживаются 65 % американцев.
«Около 46% респондентов, включая 74% демократов, полагают, что увольнение Коми (9 мая) связано с желанием Трампа замедлить это расследование. Порядка 38% американцев, в том числе две трети республиканцев, напротив, придерживаются мнения, что увольнение связано с проводившимся в прошлом году расследованием против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон», – отмечается в исследовании.
Ранее за назначение спецпрокурора или создание независимой комиссии выступал ряд американских политиков, однако ни Белый дом, ни Конгресс такого решения пока не приняли.
Опрос проводился 11-13 мая, были опрошены лично или по телефону 800 граждан США. Погрешность, по данным исследователей, составляет не более 3,5 процентных пункта.
Использованы фотографии: http://varlamov.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти