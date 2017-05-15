США намерены развернуть выпуск российского оружия для нужд Ближнего Востока
Как сообщает ИноТВ со ссылкой на The National Interest, министерство обороны США рассматривает возможность производства собственных пулемётов Калашникова и НСВ « Утёс ».
Данными типами оружия командование силами специального назначения США снабжает «некоторые группировки» на Ближнем Востоке. При этом закупки данного вооружения у ненадёжных поставщиков вызывают сомнения в Пентагоне.
Многие участники конфликтов в Сирии и Ираке используют российское оружие или его местные копии: начиная от винтовок и заканчивая крупнокалиберными пулемётами, смонтированными на пикапах. Спрос на данное оружие в указанных локациях вынуждает американские силы специального назначения при снабжении «некоторых группировок оружием» приобретать российские образцы и комплектующие к ним на мировом оружейном рынке.
По этой причине Командование сил специального назначения США (USSOCOM) предложило не закупать российское оружие, а организовать его производство. В этой связи USSOCOM призвало американские предприятия разработать программу по производству российского и вообще иностранного оружия. В особенности оборонное ведомство интересуют лёгкий ручной пулемёт калибра 7,62 мм, который напоминал бы пулемёт Калашникова модернизированный (ПКМ), а также крупнокалиберный пулемёт калибра 12,7 мм, который мог бы стать аналогом НСВ «Утёс».
Как утверждается, USSOCOM не намерен предоставлять компаниям чертежи оружия. Предполагается, что конкурсанты сами выполнят их, раздобудут подходящие конструкционные элементы и материалы, а также организуют производство. Одновременно они должны осуществлять выпуск запчастей к уже используемому оружию. Производители должны быть готовы к существенным перепадам в объемах заказов.
Указывается, что предлагаемая USSOCOM программа «сделано в Америке» «усилит национальный военно-промышленный комплекс и обеспечит надёжный канал поставок».
Как отмечает издание, при налаживании производства могут возникнуть разногласия по авторским правам из-за производства российского оружия без лицензии, хотя «российские и китайские шпионы не особо скрывают своего интереса к американским технологиям».
Но при любом раскладе идея о производстве иностранного оружия в США выглядит целесообразной, тем более если учесть, что на текущий момент Америке приходится иметь дело с ненадёжными или сомнительными торговцами.
Данными типами оружия командование силами специального назначения США снабжает «некоторые группировки» на Ближнем Востоке. При этом закупки данного вооружения у ненадёжных поставщиков вызывают сомнения в Пентагоне.
Многие участники конфликтов в Сирии и Ираке используют российское оружие или его местные копии: начиная от винтовок и заканчивая крупнокалиберными пулемётами, смонтированными на пикапах. Спрос на данное оружие в указанных локациях вынуждает американские силы специального назначения при снабжении «некоторых группировок оружием» приобретать российские образцы и комплектующие к ним на мировом оружейном рынке.
По этой причине Командование сил специального назначения США (USSOCOM) предложило не закупать российское оружие, а организовать его производство. В этой связи USSOCOM призвало американские предприятия разработать программу по производству российского и вообще иностранного оружия. В особенности оборонное ведомство интересуют лёгкий ручной пулемёт калибра 7,62 мм, который напоминал бы пулемёт Калашникова модернизированный (ПКМ), а также крупнокалиберный пулемёт калибра 12,7 мм, который мог бы стать аналогом НСВ «Утёс».
Как утверждается, USSOCOM не намерен предоставлять компаниям чертежи оружия. Предполагается, что конкурсанты сами выполнят их, раздобудут подходящие конструкционные элементы и материалы, а также организуют производство. Одновременно они должны осуществлять выпуск запчастей к уже используемому оружию. Производители должны быть готовы к существенным перепадам в объемах заказов.
Указывается, что предлагаемая USSOCOM программа «сделано в Америке» «усилит национальный военно-промышленный комплекс и обеспечит надёжный канал поставок».
Как отмечает издание, при налаживании производства могут возникнуть разногласия по авторским правам из-за производства российского оружия без лицензии, хотя «российские и китайские шпионы не особо скрывают своего интереса к американским технологиям».
Но при любом раскладе идея о производстве иностранного оружия в США выглядит целесообразной, тем более если учесть, что на текущий момент Америке приходится иметь дело с ненадёжными или сомнительными торговцами.
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