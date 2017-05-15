09:25 15 мая

США намерены развернуть выпуск российского оружия для нужд Ближнего Востока

Как сообщает ИноТВ со ссылкой на The National Interest, министерство обороны США рассматривает возможность производства собственных пулемётов Калашникова и НСВ « Утёс ».

Данными типами оружия командование силами специального назначения США снабжает «некоторые группировки» на Ближнем Востоке. При этом закупки данного вооружения у ненадёжных поставщиков вызывают сомнения в Пентагоне.

США намерены развернуть выпуск российского оружия для нужд Ближнего Востока



Многие участники конфликтов в Сирии и Ираке используют российское оружие или его местные копии: начиная от винтовок и заканчивая крупнокалиберными пулемётами, смонтированными на пикапах. Спрос на данное оружие в указанных локациях вынуждает американские силы специального назначения при снабжении «некоторых группировок оружием» приобретать российские образцы и комплектующие к ним на мировом оружейном рынке.

По этой причине Командование сил специального назначения США (USSOCOM) предложило не закупать российское оружие, а организовать его производство. В этой связи USSOCOM призвало американские предприятия разработать программу по производству российского и вообще иностранного оружия. В особенности оборонное ведомство интересуют лёгкий ручной пулемёт калибра 7,62 мм, который напоминал бы пулемёт Калашникова модернизированный (ПКМ), а также крупнокалиберный пулемёт калибра 12,7 мм, который мог бы стать аналогом НСВ «Утёс».

Как утверждается, USSOCOM не намерен предоставлять компаниям чертежи оружия. Предполагается, что конкурсанты сами выполнят их, раздобудут подходящие конструкционные элементы и материалы, а также организуют производство. Одновременно они должны осуществлять выпуск запчастей к уже используемому оружию. Производители должны быть готовы к существенным перепадам в объемах заказов.

Указывается, что предлагаемая USSOCOM программа «сделано в Америке» «усилит национальный военно-промышленный комплекс и обеспечит надёжный канал поставок».

Как отмечает издание, при налаживании производства могут возникнуть разногласия по авторским правам из-за производства российского оружия без лицензии, хотя «российские и китайские шпионы не особо скрывают своего интереса к американским технологиям».

Но при любом раскладе идея о производстве иностранного оружия в США выглядит целесообразной, тем более если учесть, что на текущий момент Америке приходится иметь дело с ненадёжными или сомнительными торговцами.


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Комментарии 12

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  1. профессор Сегодня, 08:56
    Как сообщает ИноТВ со ссылкой на The National Interest...

    Опять The National Interest? Дальше не читаю. Итак всё ясно. negative
    профессор
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:07
      Цитата: профессор
      Как сообщает ИноТВ со ссылкой на The National Interest...

      Опять The National Interest? Дальше не читаю. Итак всё ясно. negative

      Олег.. ну читаем вслух" рассматривает..." и то не факт... а будет и факт не удивлюсь.... слава нашего оружия-имеет место быть. правда ?
      андрей юрьевич
      1. профессор Сегодня, 09:24
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: профессор
        Как сообщает ИноТВ со ссылкой на The National Interest...

        Опять The National Interest? Дальше не читаю. Итак всё ясно. negative

        Олег.. ну читаем вслух" рассматривает..." и то не факт... а будет и факт не удивлюсь.... слава нашего оружия-имеет место быть. правда ?

        The National Interest ангажированное издание гнущее свою линию о том как "в Америке линчуют негров". Количество ляпов, подтасовок, полуправды и вранья в их публикациях просто зашкаливает. Вот почему их так любят цитировать российские СМИ. Какие заголовки можно написать. "Американское издание сообщает..." Или "Сами американцы признают, что..." fellow

        По поводу статьи которую я не читал, хватило заголовка. Американцы не будут производить российское оружие. В этом нет необходимости. Советское оружие они могут производить для всяких аборигенов, но и это не обязательно. В мире полно стран готовых продать его. Например Болгария.
        профессор
    2. Баракуда Сегодня, 09:07
      good Согласен, но поругаться же можно..с индусским фейкорепортером ? Есть там такой у них на службе.
      Баракуда
    3. vorobey Сегодня, 09:09
      Цитата: профессор
      Итак всё ясно.


      все верно... соседей пичкают... говорю же профессор.. бардак у вас надолго.. лучше копите бабки.. следом и Вам еще че нить предложат .. для защиты..
      vorobey
  2. Хагалаз Сегодня, 08:58
    По сдедам китайцев пошли ребята.
    Хагалаз
  3. андрей юрьевич Сегодня, 08:58
    ....косвенно признавая, что наши."пушки",таки "рулят."...и "маслят" немеряно наклепали,и сборку в "болгариях" останавливать нальзя...((эх,Михал Тимофеичь...при жизни бы Тебе Такую Славу...)
    андрей юрьевич
    1. cniza Сегодня, 09:03
      А самое обидное , что они это могут делать легально ничего , ни у кого не спрашивая.
      cniza
  4. Rostislav Сегодня, 09:04
    Не ожидал такого выкрутасами от полосатых.
    Правду говорят, ещё и не так раскорячишься, если ... денег хочется.
    Rostislav
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 09:05
    Пираты 21-го века! Лишь бы своровать чужое.
    Лёня Пантелеев
  6. Копчёный Сегодня, 09:12
    А смысл, если есть болгары?
    Копчёный
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:24
    Америке приходится иметь дело с ненадёжными или сомнительными торговцами.

    А у официальных структур закупать не пробовали?
    rotmistr60
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