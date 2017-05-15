09:24 15 мая

Войска связи ЦВО впервые защитили радиоканалы от воздействия БЛА

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает об отработке впервые войсками связи ЦВО в зимнем периоде обучения защиты радиоканалов связи от беспилотных летательных аппаратов постановки радиоэлектронных помех условного неприятеля.

Противодействие различным средствам постановки радиопомех противника отрабатывалось в ходе учений различного уровня, которые проходили на полигонах, расположенных на территории Сибирского, Уральского и Поволжского федеральных округов.





Кроме того, военнослужащие выполняли задачи по скрытому перемещению узлов связи, пунктов управления, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными при обеспечении непрерывного управления межвидовой группировкой войск.

В ходе зимнего периода обучения всего состоялось более 50 основных мероприятий боевой подготовки, в которых было задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих и примерно 1 тыс. единиц специальной техники.


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