Войска связи ЦВО впервые защитили радиоканалы от воздействия БЛА

Противодействие различным средствам постановки радиопомех противника отрабатывалось в ходе учений различного уровня, которые проходили на полигонах, расположенных на территории Сибирского, Уральского и Поволжского федеральных округов.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает об отработке впервые войсками связи ЦВО в зимнем периоде обучения защиты радиоканалов связи от беспилотных летательных аппаратов постановки радиоэлектронных помех условного неприятеля.Кроме того, военнослужащие выполняли задачи по скрытому перемещению узлов связи, пунктов управления, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными при обеспечении непрерывного управления межвидовой группировкой войск.В ходе зимнего периода обучения всего состоялось более 50 основных мероприятий боевой подготовки, в которых было задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих и примерно 1 тыс. единиц специальной техники.