Новый тральщик "Александр Обухов" прибыл к месту дислокации

Сегодня в Балтийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония встречи морского тральщика "Александр Обухов". Экипаж минно-трального корабля успешно завершил межбазовый переход из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации в соединении кораблей охраны водного района.

Согласно информации РИА Новости , представитель Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов сообщил о прибытии 14 мая новейшего морского тральщика "Александр Обухов" проекта 12700 «Александрит» из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации.Со слов представителя командования, экипаж боевого корабля был сформирован на Балтийском флоте, прошел плановую переподготовку в одном из учебных центров военно-морского флота, успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний. Были проведены десятки артиллерийских стрельб и учебных минных постановок, отработаны задачи по учебному тралению. Осуществлялась постановка контактных и неконтактных тралов, осуществлялось уничтожение плавающих и выборка донных и якорных мин."Александр Обухов" является первым кораблем противоминной обороны нового поколения. В его конструкцию входит самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Указанная технология в отечественном военном кораблестроении использована впервые. В сравнении с применением стали она позволила снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы.Корабль проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз", построен на "Средне-Невском судостроительном заводе", предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.