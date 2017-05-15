11:43 15 мая

Новый тральщик "Александр Обухов" прибыл к месту дислокации

Согласно информации РИА Новости , представитель Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов сообщил о прибытии 14 мая новейшего морского тральщика "Александр Обухов" проекта 12700 «Александрит» из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации.

Сегодня в Балтийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония встречи морского тральщика "Александр Обухов". Экипаж минно-трального корабля успешно завершил межбазовый переход из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации в соединении кораблей охраны водного района.





Со слов представителя командования, экипаж боевого корабля был сформирован на Балтийском флоте, прошел плановую переподготовку в одном из учебных центров военно-морского флота, успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний. Были проведены десятки артиллерийских стрельб и учебных минных постановок, отработаны задачи по учебному тралению. Осуществлялась постановка контактных и неконтактных тралов, осуществлялось уничтожение плавающих и выборка донных и якорных мин.

"Александр Обухов" является первым кораблем противоминной обороны нового поколения. В его конструкцию входит самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Указанная технология в отечественном военном кораблестроении использована впервые. В сравнении с применением стали она позволила снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы.

Корабль проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз", построен на "Средне-Невском судостроительном заводе", предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.


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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:33
    Плодотворной службы и семь футов под килем .
    Spartanez300
  2. Самаритянин Сегодня, 09:35
    Правильнее сказать вернулся drinks
    Самаритянин
  3. mojohed2012 Сегодня, 09:47
    А вооружение на тральщике какое-то есть для самообороны? Впереди вижу какое-то орудие, но не различить.
    mojohed2012
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:58
      Цитата: mojohed2012
      Впереди вижу какое-то орудие,

      АК-306(6*30мм). ЕМНИП,есть КПВ и ПЗРК "Игла".
      Paranoid50
      1. рич Сегодня, 11:32
        АК-306 то-же используется для уничтожения мин? Или чисто артиллерийское назначение?
        рич
  4. Игорь В Сегодня, 10:36
    Как писал адмирал флота Кузнецов, с началом войны самый острый вопрос был - нехватка тральщиков всех типов. И слова адмирала Макарова, выбитые на постаменте его памятника в Кронштадте, уместны здесь: "Помни войну!" "Александр Обухов " вписывается в заветы наших славных Адмиралов. soldier
    Игорь В
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