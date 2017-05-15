11:47 15 мая

Минобороны РФ проинспектирует военную деятельность в Боснии и Герцеговине

Инспекторы Минобороны РФ на этой неделе проверят один из районов Боснии и Герцеговины на предмет осуществляемой там военной деятельности, передает Интерфакс .



Инспекция проводятся в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров,
рассказал журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.


По его словам, инспекция пройдёт «в период со 15 по 18 мая 2017 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».

Рыжков отметил, что в ходе работы будет, в частности, получена информация «о запланированных на этот период Боснией и Герцеговиной объединенных учениях "Динамическая реакция 17"».

Инспекторы также посетят учебные районы и полигоны, для них проведут брифинги «о проводимой в указанном районе военной деятельности и о находящихся там формированиях и воинских частях вооруженных сил Боснии и Герцеговины», сообщил он.

Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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Комментарии 4

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  1. biserino Сегодня, 09:56
    Босна и Косово- ето большая ячейка ИГИЛ в сердце Европе.
    biserino
    1. рич Сегодня, 11:37
      Босна и Косово- ето большая ячейка ИГИЛ в сердце Европе.

      А Албания?
      рич
  2. pvv113 Сегодня, 10:55
    проверят один из районов Боснии и Герцеговины на предмет осуществляемой там военной деятельности

    Почему-то мне кажется, что здесь стоит вопрос о безопасности Сербии
    pvv113
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:23
      Цитата: pvv113
      что здесь стоит вопрос о безопасности Сербии

      Дык,это по умолчанию. По-любому, о результатах сербам сообщат. Ну, и для профилактики не помешает.
      Paranoid50
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