11:40 15 мая

Хейли: Вашингтон считает важным сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ

Администрация США считает важным взаимодействие с Россией по вопросу борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.



Хейли отметила, что с приходом новой американской администрации «Москва и Вашингтон прощупывают почву», Россия со своей стороны пытается понять, как работать с президентом США Дональдом Трампом.


Я думаю, что сейчас нам необходимо двигаться вперед и выяснить, над чем мы можем с ними (Россией) работать, а над чем никак не можем,
сказала она в интервью каналу ABC.

Весьма важно, чтобы мы работали с Россией по борьбе с ИГ,
добавила постпред США.

На вопрос ведущего, пытается ли Москва подорвать и поставить под сомнение демократию в США, Хейли ответила, что, по ее мнению, «они пытаются и делают это по всему миру». При этом американский постпред отметила, что это «не будет иметь каких-либо последствий».

Использованы фотографии: AP Photo / Cliff Owen
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Комментарии 14

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  1. cniza Сегодня, 10:11
    На вопрос ведущего, пытается ли Москва подорвать и поставить под сомнение демократию в США, Хейли ответила, что, по ее мнению, «они пытаются и делают это по всему миру». При этом американский постпред отметила, что это «не будет иметь каких-либо последствий».


    В голове полная каша , или просто надо что то говорить и умничать.
    cniza
    1. электроОлег Сегодня, 11:00
      Хейли:
      Вашингтон считает важным сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ.


      Считаю важным всем странам объединиться в борьбе против США. Смерть поганому империализму и марионеточным режимам! Тогда и ИГ просто исчезнет без подпитки. А то это лицемерие достало уже.
      А вообще Джордж Вашингтон давно уже умер и не может что-либо считать, она что не в курсе? laughing
      электроОлег
  2. yuriy55 Сегодня, 10:13
    «Москва и Вашингтон прощупывают почву»

    Чего её щупать? Небось - не девка. Вашингтонское взаимодействие активизируется, когда террористам приходит "кирдык". Тут они вопят со всех щелей: "Давайте вместе разбираться. Давайте объединим усилия..." Как только наши перестают утюжить "бармалеев", вся активность к взаимодействиям пропадает...
    Шли бы они...аравийской пустыней...со своей американской ненавязчивостью...
    yuriy55
    1. майор Юрик Сегодня, 10:27
      C утра янки считают,что надо взаимодействовать с Россией,к обеду обглоданные сомненияии уже сомневаются,а к вечеру абсолютно уверены,что Россия это враг и надо его,типа,наказать!
      Ей Богу, янки как климактерическая старуха в плену своих психозов! Верить им затея неблагодарная и бесполезная. negative
      майор Юрик
      1. evge-malyshev Сегодня, 11:32
        Цитата: майор Юрик
        Ей Богу, янки как климактерическая старуха в плену своих психозов! Верить им затея неблагодарная и бесполезная.

        Так и есть. Говорят одно - делают совсем другое.
        evge-malyshev
  3. Рабинович_007 Сегодня, 10:18
    Да уж, прошлая администрация мусолманина-негра Обамы наломала дров. - поддержка террора и война с Израилем. Теперь как это все исправить и сколько времени нужно.
    Рабинович_007
  4. soroKING Сегодня, 10:20
    «они пытаются и делают это по всему миру»
    чёта она перепутала...Псака хоть про горы в Ростове говорила, а у этой вообще с башкой беда am
    soroKING
    1. pjastolov Сегодня, 10:24
      Держите вора, громче всех кричит сам вор (это народное) request
      pjastolov
  5. sabakina Сегодня, 10:31
    И всё таки, где они берут таких страшных и страшно худых?
    sabakina
    1. cniza Сегодня, 10:36
      Цитата: sabakina
      И всё таки, где они берут таких страшных и страшно худых?


      Видимо других нет , а может дресс код такой. wassat
      cniza
  6. KIBL Сегодня, 10:44
    Похоже у этой дамочки в коре головного мозга бал правит рассеянный склероз!Иначе как объяснить ее кидания и бросания в крайности,то бойкот то за здравие!Да они все там больные и уж не знаю на какой орган их больного организма!
    KIBL
  7. viktor. Сегодня, 10:46
    расщеплённый разум, вот она паранойя в роже хейли. несёт бредятину всякую завтра будет говорить на другом канале ровно всё на оборот!
    viktor.
  8. loginovich Сегодня, 11:06
    У одного цель не построить газопровод в Сирии, у другого построить газопровод в Сирии . Против кого они будут взаимодействовать? Совместно против друг друга? По четным дням против Володьки, по нечетным против Дональда , а в воскресенье вырабатывать совместный план о взаимодействии на следующую неделю ?.Этот цирк стоит посмотреть.
    loginovich
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    Весьма важно, чтобы мы работали с Россией по борьбе с ИГ,

    "Мы пахали" - сказала муха слетая с крупа лошади. Россия и так борется с ИГ, а Сша помогают бандитам и прикрывают их.
    rotmistr60
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