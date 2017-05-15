Хейли: Вашингтон считает важным сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ
Администрация США считает важным взаимодействие с Россией по вопросу борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.
Хейли отметила, что с приходом новой американской администрации «Москва и Вашингтон прощупывают почву», Россия со своей стороны пытается понять, как работать с президентом США Дональдом Трампом.
На вопрос ведущего, пытается ли Москва подорвать и поставить под сомнение демократию в США, Хейли ответила, что, по ее мнению, «они пытаются и делают это по всему миру». При этом американский постпред отметила, что это «не будет иметь каких-либо последствий».
Хейли отметила, что с приходом новой американской администрации «Москва и Вашингтон прощупывают почву», Россия со своей стороны пытается понять, как работать с президентом США Дональдом Трампом.
Я думаю, что сейчас нам необходимо двигаться вперед и выяснить, над чем мы можем с ними (Россией) работать, а над чем никак не можем,сказала она в интервью каналу ABC.
Весьма важно, чтобы мы работали с Россией по борьбе с ИГ,добавила постпред США.
На вопрос ведущего, пытается ли Москва подорвать и поставить под сомнение демократию в США, Хейли ответила, что, по ее мнению, «они пытаются и делают это по всему миру». При этом американский постпред отметила, что это «не будет иметь каких-либо последствий».
Использованы фотографии: AP Photo / Cliff Owen
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