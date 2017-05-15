Минобороны РФ проверит военную деятельность в США и Великобритании

Наблюдательный полёт максимальной дальностью до 4250 километров будет выполняться в период с 15 по 20 мая 2017 года с использованием аэродрома открытого неба Трэвис в Калифорнии,

Российские военные инспекторы на этой неделе выполнят наблюдательный полет над территорией ряда северных штатов США в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН), передает Интерфакс сообщение Минобороны РФ.говорится в сообщении.Для инспекции будет задействован самолет Ту-154М Лк-1. «Это четырнадцатый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году», уточнили в ведомстве.В этот же период (с 15 по 19 мая) будет проведен наблюдательный полет над военными объектами Великобритании, который будет выполняться на Ан-30Б с аэродрома Брайз Нортон.«Специалисты Великобритании на борту самолёта будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором», – отмечается в релизе.«Наблюдательные полёты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», – добавили в военном ведомстве.Напомним, ДОН (The Treaty on Open Skies) – это многосторонний международный договор, подписанный в марте 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его цель – обеспечение возможности участникам совершать облёты территорий друг друга.