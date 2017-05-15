11:40 15 мая

Минобороны РФ проверит военную деятельность в США и Великобритании

Российские военные инспекторы на этой неделе выполнят наблюдательный полет над территорией ряда северных штатов США в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН), передает Интерфакс сообщение Минобороны РФ.



Наблюдательный полёт максимальной дальностью до 4250 километров будет выполняться в период с 15 по 20 мая 2017 года с использованием аэродрома открытого неба Трэвис в Калифорнии,
говорится в сообщении.


Для инспекции будет задействован самолет Ту-154М Лк-1. «Это четырнадцатый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году», уточнили в ведомстве.

В этот же период (с 15 по 19 мая) будет проведен наблюдательный полет над военными объектами Великобритании, который будет выполняться на Ан-30Б с аэродрома Брайз Нортон.

«Специалисты Великобритании на борту самолёта будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором», – отмечается в релизе.

«Наблюдательные полёты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», – добавили в военном ведомстве.

Напомним, ДОН (The Treaty on Open Skies) – это многосторонний международный договор, подписанный в марте 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его цель – обеспечение возможности участникам совершать облёты территорий друг друга.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 18

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  1. pjastolov Сегодня, 10:32
    А со спутника что не видно? или у наших спутников разрешение камер слабое? recourse
    pjastolov
    1. Баракуда Сегодня, 10:45
      Не у наших, ни у каких других . - НЕ ВИДНО . Хватит голливудские фильмы смотреть.
      Баракуда
      1. pjastolov Сегодня, 10:49
        так ведь рекламируют что копейку на земле могут рассмотреть? feel
        pjastolov
  2. Баракуда Сегодня, 10:33
    Там прикольная штука есть. Сдвигается "пол" и наезжает конкретный фотоаппарат. Дальше уже потом спецы на земле разбираются - высматривают. Я в этом участвовал.Правда в европе на АН-26 плюс.В Борисполе мы обитали.
    Баракуда
    1. Avis Сегодня, 10:52
      Цитата: Баракуда
      на АН-26

      Точно не Ан-30?
      Avis
  3. Рабинович_007 Сегодня, 10:34
    Ничему не учатся, всеравно продолжают использовать летающие гробы Ту 154.
    Рабинович_007
    1. viktor. Сегодня, 10:49
      Кто не учится ?
      viktor.
      1. Рабинович_007 Сегодня, 10:52
        Власти, командование.
        Рабинович_007
      2. Avis Сегодня, 10:53
        Цитата: viktor.
        Кто не учится ?

        рабинович не учится. Как услышал бред какого то пенька про "летающий гроб", так и талдычит, как попка.
        Avis
    2. К0щей Сегодня, 11:28
      Рабинович_007, это вы по поводу катастрофы что ли? удивляюсь тогда как люди вообще на чем-то летают тогда
      К0щей
  4. viktor. Сегодня, 10:37
    Фотографа того что с Лавровым у Трампа был с собой возьмут? laughing
    viktor.
    1. Ren Сегодня, 10:41
      Нет, не возьмут, это очень высококлассный специалист по проносу и скрытной закладке спец.устройств, а фотографирование (фотофиксация) - это его личное увлечение (хобби). laughing
      Ren
  5. Paranoid50 Сегодня, 10:45
    «Специалисты Великобритании на борту самолёта будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором»
    Ага,пока наши наблюдатели будут наблюдать,их специалисты наблюдения будут наблюдать за нашими наблюдателями... yes мега-тавтология,но стандартная практика.
    Paranoid50
    1. barclay Сегодня, 11:00
      Вот интересно, у наших на борту есть что нибудь такое, о чем "великобриты" не знают и контролировать не могут? Мне кажется, что без подобных хитростей большого толку от этих наблюдений не будет.
      Англосаксы такие "фокусы" используют наверняка, т. к. это шулеры по жизни, считающие что они самые продвинутые , и им все можно.
      barclay
      1. evge-malyshev Сегодня, 11:20
        Цитата: barclay
        Вот интересно, у наших на борту есть что нибудь такое, о чем "великобриты" не знают и контролировать не могут? Мне кажется, что без подобных хитростей большого толку от этих наблюдений не будет.

        Нет ни у нас, ни у супостатов. Состав разведывательного оборудования и его характеристики строго регламентированы, в т.ч. разрешающая способность.
        evge-malyshev
  6. KIBL Сегодня, 11:08
    Рабинович_007 Новый
    Сегодня, 10:34
    Ничему не учатся, всеравно продолжают использовать летающие гробы Ту 154    [i]
    А вы 007,сами то детали на ТУ-154?Классный самолет! Немного шумноват и прожорлив,но машина надёжная.Авария в декабре 2016 года над Чёрным морем трагедия и пусть разбираются спецы,а с польским президентом то это ошибка экипажа!Не хрен слушать бухое начальство,целее будешь!
    KIBL
  7. pvv113 Сегодня, 11:15
    Для инспекции будет задействован самолет Ту-154М Лк-1

    Было бы веселее, если бы облет выполнял Ту-160 или Ту-95. Вот бы увидеть реакцию англосаксов!!!
    pvv113
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Цитата: pjastolov
    А со спутника что не видно? или у наших спутников разрешение камер слабое? recourse

    Наверное договор по открытому небу подписывался не для галочки. Очевидно, что контроль за обычными вооружением необходимо контролировать периодическими облетами определенной территории.
    rotmistr60
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