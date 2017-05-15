Производство египетских Ка-52
Блог bmpd опубликовал содержание статьи «Le Ka-52 egyptien vole» французского издания Air&Cosmos, посвященной истории и состоянию проекта поставки Египту боевых вертолетов Ка-52 .
Египетская модификация машины отличается наличием оптико-электронной прицельной системы ОЭС-52 вместо ГОЭС-451, имеющей более крупные размеры. На оснащении осталась РЛС «Арбалет-52», установленная под большим носовым обтекателем, и применяемая для навигации, разведки и обнаружения цели.
Как утверждают российские СМИ, ОЭС-52 разработана московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». При этом была использована гиростабилизированная платформа Strix. Её прототип монтировался на боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger. Испытания ОЭС-52 на борту Ка-52 начались в январе 2015 года.
На нижней части фюзеляже с двух сторон перед основными стойками шасси были установлены два новых модуля постановки помех и противодействия в инфракрасном диапазоне (ДИР СМ). Они имеют отличия от модуля Л370-5 бортового комплекса обороны «Витебск-52». Стандартный модуль Л370-5 на Ка-52 имеет форму вращающегося шара, который генерирует лучи в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах в направлении атакующей ракеты. Новые антенны экспортного варианта обладают призматической формой и не похожи ни на одну известную систему противодействия. На законцовках крыльев и в задней части фюзеляжа установлены новые антенны системы обнаружения облучения РЛС.
Отгрузка 46 вертолетов Египту, законтрактованных в 2015 году, ожидается в 2017 - 2019 годы. Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин.
В ходе производства Ка-52 был модернизирован завод в Арсеньеве. В цехе финальной сборки была создана отдельная линия для экспортных машин. Со слов генерального директора завода Юрия Денисенко, в настоящее время сборочный цех позволяет собирать в два раза больше вертолетов. На текущий момент выполняется оснащение других цехов, включая перестраиваемую летно-испытательную станцию. Реконструированию подвергся центр обучения летчиков, в котором в скором времени должны пройти подготовку египтяне. Их обучение стартует в начале июня, первый полет египетского летчика ожидается 10 июня. В соответствие с контрактом, обучение должны пройти 30 летчиков и 70 человек технического персонала.
Ранее «Прогресс» выпускал 16 единиц Ка-52 в год, исключительно для нужд военного ведомства РФ. Их поставки в строевые части начались 23 мая 2011 года, когда первые четыре машины были переданы на авиабазу в Черниговке, неподалеку от Арсеньева. Всего законтрактовано 170 вертолетов (24 в 2007 году, 146 в 2011 году). Из них свыше 90 машин на текущий момент находятся в частях. В 2017 году предполагается передача ВКС России 12 вертолетов.
В стадии разработки находится палубный вариант Ка-52К «Катран» , предназначенный для базирования на десантных кораблях-вертолетоносцах. Первый из четырех предсерийных вертолетов, заказанных в 2012 году, совершил первый полет в Арсеньеве 7 мая 2015 года. Два Ка-52К прошли испытания на борту тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» в ходе его боевого похода к Сирии в период с октября 2016 года по февраль 2017 года. Однако отказ Франции от передачи России двух универсальных десантных кораблей типа Mistral привел к отмене контракта на закупку 32 Ка-52К для ВМФ России.
Египетская модификация машины отличается наличием оптико-электронной прицельной системы ОЭС-52 вместо ГОЭС-451, имеющей более крупные размеры. На оснащении осталась РЛС «Арбалет-52», установленная под большим носовым обтекателем, и применяемая для навигации, разведки и обнаружения цели.
Как утверждают российские СМИ, ОЭС-52 разработана московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». При этом была использована гиростабилизированная платформа Strix. Её прототип монтировался на боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger. Испытания ОЭС-52 на борту Ка-52 начались в январе 2015 года.
На нижней части фюзеляже с двух сторон перед основными стойками шасси были установлены два новых модуля постановки помех и противодействия в инфракрасном диапазоне (ДИР СМ). Они имеют отличия от модуля Л370-5 бортового комплекса обороны «Витебск-52». Стандартный модуль Л370-5 на Ка-52 имеет форму вращающегося шара, который генерирует лучи в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах в направлении атакующей ракеты. Новые антенны экспортного варианта обладают призматической формой и не похожи ни на одну известную систему противодействия. На законцовках крыльев и в задней части фюзеляжа установлены новые антенны системы обнаружения облучения РЛС.
Отгрузка 46 вертолетов Египту, законтрактованных в 2015 году, ожидается в 2017 - 2019 годы. Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин.
В ходе производства Ка-52 был модернизирован завод в Арсеньеве. В цехе финальной сборки была создана отдельная линия для экспортных машин. Со слов генерального директора завода Юрия Денисенко, в настоящее время сборочный цех позволяет собирать в два раза больше вертолетов. На текущий момент выполняется оснащение других цехов, включая перестраиваемую летно-испытательную станцию. Реконструированию подвергся центр обучения летчиков, в котором в скором времени должны пройти подготовку египтяне. Их обучение стартует в начале июня, первый полет египетского летчика ожидается 10 июня. В соответствие с контрактом, обучение должны пройти 30 летчиков и 70 человек технического персонала.
Ранее «Прогресс» выпускал 16 единиц Ка-52 в год, исключительно для нужд военного ведомства РФ. Их поставки в строевые части начались 23 мая 2011 года, когда первые четыре машины были переданы на авиабазу в Черниговке, неподалеку от Арсеньева. Всего законтрактовано 170 вертолетов (24 в 2007 году, 146 в 2011 году). Из них свыше 90 машин на текущий момент находятся в частях. В 2017 году предполагается передача ВКС России 12 вертолетов.
В стадии разработки находится палубный вариант Ка-52К «Катран» , предназначенный для базирования на десантных кораблях-вертолетоносцах. Первый из четырех предсерийных вертолетов, заказанных в 2012 году, совершил первый полет в Арсеньеве 7 мая 2015 года. Два Ка-52К прошли испытания на борту тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» в ходе его боевого похода к Сирии в период с октября 2016 года по февраль 2017 года. Однако отказ Франции от передачи России двух универсальных десантных кораблей типа Mistral привел к отмене контракта на закупку 32 Ка-52К для ВМФ России.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2607833.html
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