11:44 15 мая

Производство египетских Ка-52

Блог bmpd опубликовал содержание статьи «Le Ka-52 egyptien vole» французского издания Air&Cosmos, посвященной истории и состоянию проекта поставки Египту боевых вертолетов Ка-52 .

Египетская модификация машины отличается наличием оптико-электронной прицельной системы ОЭС-52 вместо ГОЭС-451, имеющей более крупные размеры. На оснащении осталась РЛС «Арбалет-52», установленная под большим носовым обтекателем, и применяемая для навигации, разведки и обнаружения цели.




Как утверждают российские СМИ, ОЭС-52 разработана московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». При этом была использована гиростабилизированная платформа Strix. Её прототип монтировался на боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger. Испытания ОЭС-52 на борту Ка-52 начались в январе 2015 года.

На нижней части фюзеляже с двух сторон перед основными стойками шасси были установлены два новых модуля постановки помех и противодействия в инфракрасном диапазоне (ДИР СМ). Они имеют отличия от модуля Л370-5 бортового комплекса обороны «Витебск-52». Стандартный модуль Л370-5 на Ка-52 имеет форму вращающегося шара, который генерирует лучи в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах в направлении атакующей ракеты. Новые антенны экспортного варианта обладают призматической формой и не похожи ни на одну известную систему противодействия. На законцовках крыльев и в задней части фюзеляжа установлены новые антенны системы обнаружения облучения РЛС.

Отгрузка 46 вертолетов Египту, законтрактованных в 2015 году, ожидается в 2017 - 2019 годы. Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин.

В ходе производства Ка-52 был модернизирован завод в Арсеньеве. В цехе финальной сборки была создана отдельная линия для экспортных машин. Со слов генерального директора завода Юрия Денисенко, в настоящее время сборочный цех позволяет собирать в два раза больше вертолетов. На текущий момент выполняется оснащение других цехов, включая перестраиваемую летно-испытательную станцию. Реконструированию подвергся центр обучения летчиков, в котором в скором времени должны пройти подготовку египтяне. Их обучение стартует в начале июня, первый полет египетского летчика ожидается 10 июня. В соответствие с контрактом, обучение должны пройти 30 летчиков и 70 человек технического персонала.



Ранее «Прогресс» выпускал 16 единиц Ка-52 в год, исключительно для нужд военного ведомства РФ. Их поставки в строевые части начались 23 мая 2011 года, когда первые четыре машины были переданы на авиабазу в Черниговке, неподалеку от Арсеньева. Всего законтрактовано 170 вертолетов (24 в 2007 году, 146 в 2011 году). Из них свыше 90 машин на текущий момент находятся в частях. В 2017 году предполагается передача ВКС России 12 вертолетов.

В стадии разработки находится палубный вариант Ка-52К «Катран» , предназначенный для базирования на десантных кораблях-вертолетоносцах. Первый из четырех предсерийных вертолетов, заказанных в 2012 году, совершил первый полет в Арсеньеве 7 мая 2015 года. Два Ка-52К прошли испытания на борту тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» в ходе его боевого похода к Сирии в период с октября 2016 года по февраль 2017 года. Однако отказ Франции от передачи России двух универсальных десантных кораблей типа Mistral привел к отмене контракта на закупку 32 Ка-52К для ВМФ России.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2607833.html
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Комментарии 21

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  1. mitrich Сегодня, 10:49
    Это что же, на экспорт, для арабов тем паче, тут же изобретают что получше и покомпактнее? А нашим ВС и так сойдёт? Пока будет такое отношение к собственным гражданам, ВС, стране, из [email protected] не выберемся.
    mitrich
    1. tiredwithall Сегодня, 10:52
      Ранее «Прогресс» выпускал 16 единиц Ка-52 в год, исключительно для нужд военного ведомства РФ.

      Не выберемся из этого места, пока не сбросим полуколониальный статус. 16 машин в год маловато.
      tiredwithall
      1. Самаритянин Сегодня, 10:56
        Цитата: tiredwithall
        Ранее «Прогресс» выпускал 16 единиц Ка-52 в год, исключительно для нужд военного ведомства РФ.

        Не выберемся из этого места, пока не сбросим полуколониальный статус. 16 машин в год маловато.

        Цитата: tiredwithall
        отношение к собственным гражданам,

        Благодаря этим контрактам увеличили производство в 2-а раза...
        Тут вопрос, а не сложновато ли для них... Начнут ломаться (зная арабское раздолбайство) они же привыкли к МИ-8 !?

        В тему статье, ещё некоторые фото:
        Самаритянин
        1. Самаритянин Сегодня, 10:57
          В тему статье, ещё некоторые фото:
          Самаритянин
          1. Самаритянин Сегодня, 10:58
            В тему статье, ещё некоторые фото (чтобы поближе рассмотерть laughing :
            Самаритянин
            1. Самаритянин Сегодня, 10:59
              В тему статье, ещё некоторые фото (чтобы поближе рассмотреть laughing :
              Самаритянин
              1. Самаритянин Сегодня, 11:00
                В тему статье, ещё некоторые фото (чтобы поближе рассмотреть laughing :
                Самаритянин
                1. Самаритянин Сегодня, 11:00
                  В тему статье, ещё некоторые фото (чтобы поближе рассмотреть laughing :
                  Самаритянин
              2. BATUHAN Сегодня, 11:00
                Цитата: mitrich
                Пока будет такое отношение к собственным гражданам, ВС, стране, из [email protected] не выберемся.

                Цитата: tiredwithall
                Не выберемся из этого места, пока не сбросим полуколониальный статус.

                Вы зачем в "[email protected]" залезли-то? laughing
                А теперь думаете как оттуда выбраться! Искатели приключений. Завязывайте с экстримом. laughing
                На дворе весна, природа цветет и благоухает. Присоединяйтесь и сразу мысли позитивные придут.
                BATUHAN
        2. Комментарий был удален.
        3. Самаритянин Сегодня, 11:03
          В тему статье, ещё некоторые фото, Поближе :)
          Самаритянин
          1. Самаритянин Сегодня, 11:13
            В тему статье, ещё некоторые фото, Поближе :)
            Самаритянин
            1. Самаритянин Сегодня, 11:13
              В тему статье, ещё некоторые фото, Поближе :)
              Самаритянин
    2. Комментарий был удален.
  2. LostCoast Сегодня, 10:50
    В америке штучка окажется почти сразу.Зато наши тупицы за всё время не смогли вымутить у египта пару абрамсов для испытиний...
    LostCoast
    1. pjastolov Сегодня, 10:55
      ну типа мишеней? laughing
      pjastolov
      1. LostCoast Сегодня, 10:59
        Цитата: pjastolov
        ну типа мишеней? laughing

        В том числе
        LostCoast
    2. Самаритянин Сегодня, 11:20
      Цитата: LostCoast
      В америке штучка окажется почти сразу наши тупицы

      И что будет ? Что там секретного? В США и Сикорском десятки "наших конструкторов" работает,
      КА-52 до винтика знают в США...
      Самаритянин
    3. cariperpaint Сегодня, 11:41
      а кто вам сказал что абрамсы не изучили уже вдоль и поперек?)))
      cariperpaint
  3. Баракуда Сегодня, 10:51
    Короче. Я так понял, что каждый зарабатывает как может . Ура Камовцам в любом случае .
    Баракуда
  4. Рабинович_007 Сегодня, 10:51
    Не давайте ничего арабам sad
    Рабинович_007
    1. Alexey RA Сегодня, 11:01
      Цитата: Рабинович_007
      Не давайте ничего арабам

      Та Вы шо?! Это ж неисчерпаемый рынок - с их-то темпами пролюбливания военной техники.
      Главное - чтобы платили живыми деньгами. Саудовскими или эмиратскими. smile
      Alexey RA
  5. Farid05 Сегодня, 11:19
    годы идут, арабы не меняются. как закупали все за рубежом, так и закупают. Хорошо хоть у нас берут.
    Farid05
  6. алекс-сп Сегодня, 11:25
    Производство египетских КА-52
    Само название статьи некорректно.
    Ка -52 для Египта.
    алекс-сп
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