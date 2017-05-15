Минобороны РФ получило партию новых подвижных радиоцентров «Антей»

Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил Минобороны РФ первую партию подвижных радиоцентров "Антей" на шасси высокой проходимости. Новая связная техника предназначена для высших звеньев управления Вооруженных сил РФ,

Поставленные Минобороны комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи,