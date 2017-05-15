Минобороны РФ получило партию новых подвижных радиоцентров «Антей»
Российское военное ведомство получило первую партию подвижных радиоцентров "Антей" для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами, передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга «Росэлектроника».
По данным разработчиков, «новые радиоцентры обеспечат автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную связь на расстояниях до нескольких тысяч километров».
Как ранее отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в состав «Росэлектроники»), новые радиоцентры – «являются техникой самого современного уровня».
«Пропускная способность и функциональность нового комплекса повысилась за счет высокого уровня автоматизации. "Умная" техника будет решать большинство задач, такие, например, как планирование, организацию и контроль радиосвязи, при минимальном участии операторов. Упростит работу экипажа интерактивная программа управления, визуализирующая работу комплекса и состояние каналов связи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что радиоцентры «Антей» смогут взаимодействовать со всеми видами полевых антенн на стоянке и в движении, со всеми используемыми в ВС РФ видами стандартных радиосигналов. Их особенностью стала «встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы, облегчающая поиск оптимальных частот радиопередачи».
Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил Минобороны РФ первую партию подвижных радиоцентров "Антей" на шасси высокой проходимости. Новая связная техника предназначена для высших звеньев управления Вооруженных сил РФ,говорится в релизе.
По данным разработчиков, «новые радиоцентры обеспечат автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную связь на расстояниях до нескольких тысяч километров».
Как ранее отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в состав «Росэлектроники»), новые радиоцентры – «являются техникой самого современного уровня».
«Пропускная способность и функциональность нового комплекса повысилась за счет высокого уровня автоматизации. "Умная" техника будет решать большинство задач, такие, например, как планирование, организацию и контроль радиосвязи, при минимальном участии операторов. Упростит работу экипажа интерактивная программа управления, визуализирующая работу комплекса и состояние каналов связи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что радиоцентры «Антей» смогут взаимодействовать со всеми видами полевых антенн на стоянке и в движении, со всеми используемыми в ВС РФ видами стандартных радиосигналов. Их особенностью стала «встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы, облегчающая поиск оптимальных частот радиопередачи».
Поставленные Минобороны комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи,добавили в объединении.
Использованы фотографии: interpolitex.ru
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