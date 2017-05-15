13:48 15 мая

Минобороны РФ получило партию новых подвижных радиоцентров «Антей»

Российское военное ведомство получило первую партию подвижных радиоцентров "Антей" для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами, передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга «Росэлектроника».



Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил Минобороны РФ первую партию подвижных радиоцентров "Антей" на шасси высокой проходимости. Новая связная техника предназначена для высших звеньев управления Вооруженных сил РФ,
говорится в релизе.


По данным разработчиков, «новые радиоцентры обеспечат автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную связь на расстояниях до нескольких тысяч километров».

Как ранее отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в состав «Росэлектроники»), новые радиоцентры – «являются техникой самого современного уровня».

«Пропускная способность и функциональность нового комплекса повысилась за счет высокого уровня автоматизации. "Умная" техника будет решать большинство задач, такие, например, как планирование, организацию и контроль радиосвязи, при минимальном участии операторов. Упростит работу экипажа интерактивная программа управления, визуализирующая работу комплекса и состояние каналов связи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что радиоцентры «Антей» смогут взаимодействовать со всеми видами полевых антенн на стоянке и в движении, со всеми используемыми в ВС РФ видами стандартных радиосигналов. Их особенностью стала «встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы, облегчающая поиск оптимальных частот радиопередачи».

Поставленные Минобороны комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи,
добавили в объединении.

Использованы фотографии: interpolitex.ru
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Комментарии 6

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  1. iliitchitch Сегодня, 12:32
    С электроникой какой-то парадокс - всегда мы отставали , и тут вдруг чуть не каждую неделю новенькое , да какое . Впечатляющее весьма .
    iliitchitch
    1. AID.S Сегодня, 12:46
      С микроэлектроникой отстаем. "Все что руками... а электронщики у нас хорошие". smile Есть еще, слава богу.
      AID.S
    2. Самаритянин Сегодня, 12:50
      Цитата: iliitchitch
      С электроникой какой-то парадокс - всегда мы отставали , и тут вдруг чуть не каждую неделю новенькое , да какое . Впечатляющее весьма .

      ... Мы очень нагнали в производстве, но сильно отстаём в производительности ... hi
      Самаритянин
    3. dik-nsk Сегодня, 12:53
      ну, тут чтобы понять "впечатляюще" ли - нужно "шарить" или оценка специалиста, а обычно в таких статьях информации ноль, вот бы мнение спеца из форумчан, последнее время в комментариях подаются гораздо интереснее и грамотнее пояснения, чем в статье, а ресурс обеднел "выпустили, запустили" либо не относящееся к ресурсу типа сборища бородатых баб на европшабаше
      dik-nsk
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    ... хорошая, надёжная связь в войсках - уже пол-победы...
    a.s.zzz888
  3. Русфанер Сегодня, 13:28
    Узел связи уровня армии. Фраза: «встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы, облегчающая поиск оптимальных частот радиопередачи» говорит о том, в составе узла есть КВ-станция с функцией Automatic Link Establishment - автоматический выбор пары частот для организации дуплексного канала связи в полосе рабочих частот (армейские КВ-станции очень редко работают в одночастотном полудуплексе). Остальная техника служит для организации многоканальной космической, тропосферной, радиорелейной (к слову: тропосферная - подвид радиорелейной) и проводной связи, а так же для организации интранета. При развёртывании, компоненты рассредотачивают и хорошо защищают средствами ПВО и проводят активные противодиверсионные мероприятия.
    Русфанер
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