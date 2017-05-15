Крейсер «Варяг» принял участие в военно-морском параде в Сингапуре

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" встал на якорь на рейде военно-морской базы "Чанги" Республики Сингапур для участия в морской части парада, посвящённого 50-летию ВМС Сингапура. Всего в военно-морском параде принимает участие 25 боевых кораблей из 20 стран мира. Это корабли, представляющие Вьетнам, Сингапур, Шри-Ланку, Бангладеш, Бруней, Мьянму, Францию, Малайзию, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Китай, Таиланд, Канаду, Японию, США и Южную Корею,

Флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг» принял участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию со дня основания ВМС Сингапура, передает РИА Новости рассказал журналистам представитель Восточного округа Владимир Матвеев.По его словам, «парадный расчет из состава экипажа российского крейсера также принял участие в церемонии открытия памятника военным морякам в рамках береговой части парада».В округе напомнили, что «отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля». Поход проходит по плану международного военного сотрудничества ВС РФ, он продлится более 2-х месяцев.Основная цель похода – обеспечение присутствия в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.