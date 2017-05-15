13:51 15 мая

Крейсер «Варяг» принял участие в военно-морском параде в Сингапуре

Флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг» принял участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию со дня основания ВМС Сингапура, передает РИА Новости .



Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" встал на якорь на рейде военно-морской базы "Чанги" Республики Сингапур для участия в морской части парада, посвящённого 50-летию ВМС Сингапура. Всего в военно-морском параде принимает участие 25 боевых кораблей из 20 стран мира. Это корабли, представляющие Вьетнам, Сингапур, Шри-Ланку, Бангладеш, Бруней, Мьянму, Францию, Малайзию, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Китай, Таиланд, Канаду, Японию, США и Южную Корею,
рассказал журналистам представитель Восточного округа Владимир Матвеев.


По его словам, «парадный расчет из состава экипажа российского крейсера также принял участие в церемонии открытия памятника военным морякам в рамках береговой части парада».

В округе напомнили, что «отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля». Поход проходит по плану международного военного сотрудничества ВС РФ, он продлится более 2-х месяцев.

Основная цель похода – обеспечение присутствия в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.

Использованы фотографии: РИА Новости . Виталий Аньков
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Комментарии 6

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  1. Teberii Сегодня, 12:45
    Пригласили уже хорошо,наше присутствие однозначно значительно в ТО.
    Teberii
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:05
      Какое присутствие? Один крейсер варяг?
      DIVAN SOLDIER
  2. Yarik Сегодня, 12:50
    Прикольно.....а чё не на Неве в День Победы? про осадку не рассказывать, это я так.....
    Yarik
    1. Самаритянин Сегодня, 12:52
      Цитата: Yarik
      Прикольно.....а чё не на Неве в День Победы? про осадку не рассказывать, это я так.....


      Ну в статье же:
      Основная цель похода – обеспечение присутствия в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.
      Самаритянин
  3. domnich Сегодня, 13:36
    Цитата: DIVAN SOLDIER
    Какое присутствие? Один крейсер варяг?



    Российские военные корабли с давних времен демонстрировали флаг государства в различных районах Мирового океана, часто на постоянной основе в качестве стационера. Одним из таких районов десятки лет в 19-20 в.в. было, например, Средиземное море.

    Стационер - военное судно, стоящее на якоре в каком-нибудь порте с целью охраны или наблюдения за порядком. (Ф. Павленков, Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, 1907). Или: Стационер - так называемое военное судно, стоящее в иностранной гавани, куда оно посылается для наблюдения за ходом каких-нибудь событий, угрожающих интересам другой державы; эта последняя дает поручение командиру стационера в случае необходимости вмешаться в дело и берёт на себя ответственность за такое вмешательство (М. Попов, Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, 1907).

    Самый известный русский стационер - бронепалубный крейсер "Варяг", встретивший начало Русско-японской войны в корейском Чемульпо (Инчхоне) именно в этом качестве.

    В настоящее время существует множество причин держать наши боевые корабли в местах, «не столь отдаленных». Это и охрана судоходства в зонах «деятельности» пиратов (Сомали, Юго-вост. Азия), и охрана рыболовства (например, Западная Африка), и политические соображения…
    domnich
  4. Холуай Сегодня, 13:44
    Красавчик! Больше всех в мире дальних походов совершил. С ЯО на борту аж Австралийцев напугал...
    Холуай
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