Донецкие хроники за неделю (8-12 мая) от военкора «Маг»



















На этой неделе ярким событием в ДНР и ЛНР стало празднование 72-й годовщины Победы над фашизмом и прохождение Бессмертного полка. Ну и конечно же День Республики, который отмечается в ДНР 11 мая, а в ЛНР соответственно 12 мая.Легендарный Т-34 на параде в ДонецкеОбстрелов стало больше и как следствие больше пострадавших мирных жителей и разрушенных домов. За три года мы привыкли уже, что как праздники так обстрелы увеличиваются. Всякая пропаганда ВСУ, что им приходится отвечать, является циничной ложью. Кому-кому, а нам нет никакого смысла обострять ситуацию на фронте.P.S. Сводка с 8 по 12 мая включительно, а со следующей недели, будут сводки с пятницы по пятницу.Два взрыва прогремели утром в районе кургана Саур-Могила на пути следования автомобильной колонны перед началом торжественных мероприятий к 72-й годовщине Великой Победы.17:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.18:40 на южном фронте с района Сартана ВСУ ведут обстрел из 120-мм минометов и 122-мм САУ по позициям ВСН.18:50 в районе Зайцево бой с применением АГС и ЗУ.19:30 в районе Калиново (ЛНР) два с половиной часа идут бои с сильными минометными обстрелами калибра 82 и 120-мм.22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, снайперских винтовок, АГС и минометов. Над районами боев сбивают БЛА ВСУ.22:50 на южном фронте упорные бои продолжаются с вечера, периодически работают минометы.23:20 в районе Калиново (ЛНР) шест ьс половиной часов идут бои с применением минометов.23:20 по трассе Бахмутка (ЛНР) также бои весь вечер, периодически фиксируем работу минометов.За прошедшие сутки ранение получила Нина Шелковина 1950 года рождения.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 53 раза. Вдоль всей линии соприкосновения украинские каратели активно применяли вооружение БМП, БТР, ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение.На Донецком направлении зафиксировано двадцать семь обстрелов. В том числе обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Докучаевск, Аэропорт, Петровский и Кировский районы Донецка. На данном направлении бойцы ВСУ 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили по территории Республики 6 артиллерийских снарядов калибра 122-мм, 22 танковых снаряда и 180 мин калибра 82 и 120-мм. В результате обстрелов повреждения получили три жилых дома в Докучаевске, Петровском районе и в районе аэропорта Донецка.На Мариупольском направлении зафиксировано двадцать нарушений. С позиций 36- обр морской пехоты противник выпустил по районам населенных пунктов: Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Саханка, Октябрь 8 танковых снарядов и 173 мины различного калибра. Также террористы 53-й омбр выпустили более двухсот боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов по населенному пункту Зайцево.00:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается бой с применением минометов и артиллерии. Зафиксированы прилеты мин по мрн. Октябрьский.09:00 в Донецке начался праздничный парад.09:35 до 10:25 на южном фронте с позиций 36-й обр морской пехоты, 40-й оабр ВСУ и полка "Азов" велся интенсивный артиллерийский огонь по поселку Безыменное по домам на улицах Пушкина, Дружбы и переулке Западный. Артиллерия противника использовала гаубицы и орудия калибром 122 и 152-мм. Выпущено около 70 снарядов. Киев совершил новое кровавое преступление против жителей ДНР, обстреляв из тяжелых вооружений населенный.18:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и техники. 19:50 Петровский район Донецка под обстрелом из к/к пулеметов и минометов.21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два с половиной часа идут упорные бои.21:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.21:20 в районе Фрунзе (ЛНР) стрелковый бой.22:00 в Донецке праздничный салют.22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после перерыва возобновились бои с применением 82-мм минометов. 22:50 Докучаевск под обстрелом минометов.23:00 в районе Князя Игоря (ЛНР) бой с применением минометов и артиллерии.23:20 в районе Калиново (ЛНР) два часа идет бой с применением минометов. 23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов и артиллерии. 23:30 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ стали применять артиллерию.23:50 на Светлодарской дуге также идут бои с применением к/к пулеметов, минометов 82 и 120-мм и техники.За прошедшие сутки ранения получили Хлопова Анна Николаевна 1990 года рождения и ее восьмилетняя дочь Анастасия.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый и один убитый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 61 раз. Вдоль всей линии соприкосновения украинские каратели активно применяли вооружение БМП, БТР, ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение. Начиная с утра, ведением огня из запрещенного Минскими договоренностями вооружения по населенному пункту Безыменное противник расширял зону обстрелов в течение всего дня.На Донецком направлении зафиксировано двадцать шесть нарушений режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, район аэропорта, а также Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка. На данном направлении по территории Республики выпущено 5 122-мм артиллерийских снарядов и 120 мин различного калибра. Прямым попаданием артиллерийского снаряда со стороны украинских силовиков поврежден жилой дом по улице Спартака в Куйбышевском районе Донецка. Также при обстреле ВСУ этого района поврежден жилой дом по улице Красная.На Горловском направлении зафиксировано четырнадцать нарушений. Артиллерийские и минометные расчеты ВСУ наносили удары по районам населенных пунктов Озеряновка, Широкая Балка и Красный Партизан. Было выпущено 4 122-мм снаряда и 44 мины калибра 82 и 120-мм. Также противник активно применял вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелковое вооружение по населенным пунктам Зайцево, Железная Балка, Михайловка, Горловка.На Мариупольском направлении зафиксировано двадцать одно нарушение режима прекращения огня. Противник выпустил по районам н.п. Белая Каменка, Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Дзержинское, Саханка, Октябрь и Безыменное 25 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 22 танковых снаряда и 77 мин калибра 82 и 120-мм. Во время обстрелов со стороны ВСУ повреждены 7 жилых домов в населенном пункте Безыменное.Бессмертный полк в Донецке00:50 в районе Красного партизана бой с применением к/к пулеметов БМП-1.Утром и в обед было тихо.17:50 в районе Зайцево бой с применением минометов. Осколком мины в голову убит военнослужащий НМ ДНР.18:30 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением минометов и техники.20:20 в районе Зайцево два с половиной часа идут бои с применением минометов 82 и 120-мм.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением всех видов вооружений – стрелковое, АГС, СПГ-9, гранатометы, минометы 82 и 120-мм и техника.22:00 в районе ЯБП мощный арт обстрел всеми калибрами.23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются сильные бои с применением минометов, артиллерии и техники.23:0 на Светлодарской дуге идут тяжелые позиционные бои с применением минометов и артиллерии.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один убитый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 37 раз. Вдоль всей линии соприкосновения украинские каратели активно применяли вооружение БМП, БТР, ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение.На Донецком направлении зафиксировано двадцать пять нарушений прекращения огня. По районам н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Аэропорта, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка выпущено 46 122-мм артиллерийских снарядов, 32 танковых снарядов и 447 мин, в том числе 136 мин калибром 120-мм. В результате обстрелов повреждения получили три жилых дома в Донецке по улицам Миргородская, Руставели и Чехова.На Мариупольском направлении зафиксировано одиннадцать нарушений. При этом противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка и Безыменное – 47 мин калибром 120-мм.Утром и в обед было тихо.17:00 торжественные мероприятия в центре Донецка в честь Дня Республики.17:18 во всех районах Донецка жители столицы услышали в воздухе два мощных хлопка. Как позже выяснилось отработала наша ПВО.17:50 в районе Широкой Балки идет позиционный бой.17:50 в районе Зайцево позиционный бой.19:10 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов.19:25 в районе Зайцево позиционные перестрелки, также работает техника.20:10 на линии фронта Спартак – ЯБП бои с применением минометов.20:20 в районе Александровки и Петровского района больше часа идут позиционные бои. 20:50 в районе Пески – Аэропорт начались обстрелы минами 120-мм.21:30 на Светлодарской дуге в районе Логвиново и Калиновки бой с применением к/к пулеметов.22:30 Донецк салют в честь Дня Республики.23:15 в районе ЯБП сильный бой с применением минометов и танка.По нашим разведсведениям, в Красногоровку на прошлой неделе прибыл националистический полк «Азов», который начал проводить акции устрашения. Так, в течение, этой недели ими задержано по подозрению в «сепаратистских взглядах» более 80 человек, из них 24 – женщины. В течение 10 и 11 мая часть из задержанных мужчин были замечены с белыми повязками на передовой как землекопы. Им даже не выдали никаких средств защиты! Только белые повязки!За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 51 раз. При обстрелах территории Республики применялись: артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.03:00 по 05:30 по Докучаевску ВСУ ведет сильный минометный и артиллерийский обстрел. Ранены мирные жители, также повреждены 22 жилых дома.Утром и в обед было тихо.20:10 в районе Калиново (ЛНР) начался бой с применением снайперских винтовок, АГС, минометов 82 и 120-мм, артиллерии и техники. 20:40 на южном фронте бои с применением 82 и 120-мм минометов.20:45 в районе Старомихайловки бои с применением минометов.20:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов 82 и 120-мм, артиллерии и техники. 21:10 Петровский район Донецка под обстрелом минометов.22:15 на Светлодарской дуге в районе Логвиново и Калиновка наши позиции под обстрелом мин 82 ми 120-мм.22:20 в районе Железной Балки, Зайцево и Гольмовский позиционные бои и минометные дуэли. 23:05 западнее Докучаевска позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм, артиллерии и техники.23:25 в районе Зайцево сильные минометные обстрелы, работают сразу несколько минометных батарей ВСУ.За прошедшие сутки ранения получили двое мирных жителей: Медведева Нина Васильевна, 1960 г.р. и Прокопенко Илья Васильевич, 1984 г.р.За сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый и один убитый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 59 раз. При обстрелах территории Республики применялись: артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.На Донецком направлении зафиксировано тридцать нарушений режима тишины. По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Докучаевск, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 113 122-мм артиллерийских снарядов, 14 танковых снарядов и 276 мин различного калибра, в результате чего повреждения получили шесть жилых домов в Донецке по ул. Горького и Мамина-Сибиряка. Важно отметить, что по району Докучаевска каратели 30-й омбр в ночное время с 03:00 до 05:30 выпустили 108 122-мм артиллерийских снарядов и 42 мины калибром 120 мм, в результате чего, а также повреждено двадцать два жилых дома.В районе данного населенного пункта противник наносил целенаправленные удары по жизненно важным объектам инфраструктуры, в результате чего более пятиста жилых и административных домостроений остались без электро-, газо- и водоснабжения.На Горловском направлении зафиксировано шесть нарушений. Противник вел обстрелы районов н.п. Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Железная Балка. При этом по территории Республики выпущено 6 122-мм артиллерийских снарядов, 5 танковых снарядов и 37 мин калибром 82 и 120-мм. Повреждено одно административное здание в н.п. Гольмовский и линия электропередачи, в следствии чего поселок остался без света.На Мариупольском направлении зафиксировано двадцать четыре нарушения. При этом противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Заиченко, Сосновское, Набережное, Николаевка, Октябрь, Ленинское и Саханка 9 122-мм артиллерийских снарядов, 10 танковых снарядов и 98 мин калибром 82 и 120-мм. В н.п. Саханка повреждены два жилых дома в следствии прямых минометных попаданий.Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины семеро мирных жителей получили ранения.Всего за прошедшую неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое раненых и трое убитых.Всего за прошедшую неделю противник 331 раз нарушил режим прекращения огня, и выпустил по территории Республики, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2122 артиллерийских снарядов, мин и танковых выстрелов.О праздновании Дня Республики в ЛНР:________________________________________________________________________________________________________________"ВО" напоминает, что экстремистские организации "Правый сектор" и ОУН запрещены в РФ.