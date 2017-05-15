15:46 15 мая

Грузинские офицеры, воюющие за ВСУ, "вышли из подполья"

В течение суток украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики более 1,1 тысячи боеприпасов. Известно, что удары наносились по Докучаевску, Ясиноватой, трём районам Донецка. Об этом сообщил в ходе брифинга полковник Эдуард Басурин:

За сутки подразделения Киева выпустили по Республике 1153 боеприпаса. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на донецком направлении: по Ясиноватой, прилегающим посёлкам, трём районам Донецка, Докучаевску и зоне аэропорта выпущено 218 мин калибрами 120 и 82 мм и более 700 выстрелов ручных и автоматических гранатомётов. В результате обстрелов наших позиций ранен один военнослужащий Вооруженных сил ДНР.


Сообщается, что украинские силовики возобновили применение против Донбасса реактивной артиллерии. В частности, обстрел вёлся РСЗО "Ураган" по Куйбышевскому району Донецка.


Съёмка от 11 мая:


Поступают сообщения и о том, что украинская сторона активно использует подразделения иностранных наёмников. Наиболее многочисленный вооружённый контингент - из Грузии. Из материала на канале "Настоящее время" в YouTube говорится, что до февраля этого года они действовали на Украине "подпольно". Из репортажа:

Сами они говорят, что воюют с российскими силовиками. Это их персональные противники.


На странице Грузинского национального легиона содержится публикация о гибели боевика, пришедшего с оружием в руках на Донбасс:

Ещё один грузинский офицер вчера пал смертью храбрых на Донбассе. Давид Сихарулидзе сражался с оккупантами еще в Абхазии, в 1992-1993 году. Закончил военную академию Грузии и военное училище Бундесвера в Германии.

До 2015 года служил майором в грузинской армии, но уволился, переехал в Украину и пошел служить в «Айдар». Погиб от попадания мины под селом Новолуганское при выполнении боевого задания.

Давиду было 44 года, у него осталась жена и двое детей.

Я уже потерял счёт тому, сколько грузин погибло на российско-украинской войне.

Несколько сотен грузинских добровольцев и сегодня продолжают защищать Украину. Вопреки торжественно данному обещанию президента, никто из них так и не получил украинского гражданства. Но они все равно продолжают сражаться и погибать за Украину так же, как в своё время 34 украинца сложили головы в Абхазии, а многие, в том числе Георгий Гонгадзе, получили там ранения.

Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям, они сражаются и за свободу Грузии, но одновременно считают Украину своей второй родиной. Не случайно среди всех иностранцев в Украине больше всего погибло именно грузин.




Эти "герои" и входят в число тех, кто обстреливает города Донбасса из миномётов и артиллерии.


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Комментарии 29

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  1. Чёрный Сегодня, 14:29
    Крысы лезут из всех щелей...так правильней
    Современные .грузины умеют пить вино, петь, танцевать , воровать и мародёрничать .......но воевать не умеют.... no
    Чёрный
    1. hirurg Сегодня, 14:36
      Это что же получается? Если следовать логике свидомых(хотя логика и свидомые вещи несовместимые), то Донбасс воюет еще и с Грузией?
      hirurg
      1. cniza Сегодня, 14:39
        Цитата: Чёрный
        Крысы лезут из всех щелей...так правильней
        Современные .грузины умеют пить вино, петь, танцевать , воровать и мародёрничать .......но воевать не умеют.... no


        Ещё умеют убивать безоружных и беззащитных.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 14:44
          Это да....а чего они стоят как воины показали наши десантники и батальон "восток " в 2008 году и осетинские и абхазские ополченцы в 1992 г.
          Тут они лихо отплясывают под чеченскую музыку.
          Чёрный
      2. g1v2 Сегодня, 15:31
        Чего нового то? Еще с 2014 года в ато со всего мира едут все , кто ненавидит Россию - грузины, чеченские боевики , прибалты , европейские русофобы . request Более того была инфа о присутствии в Луганской области ССО Грузии. А это уже не добровольцы , а военнослужащие Грузии. Тч ничего нового. request
        g1v2
    2. рич Сегодня, 14:42
      Грузинские наемники из батальона Азов по ошибке убили трех украинских солдат!
      рич
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:47
      Цитата: Чёрный
      Современные .грузины умеют пить вино, петь, танцевать , воровать и мародёрничать .......но воевать не умеют....

      Вряд ли из этих горе-вояк нормальный хор то получится. Шакалы ,они и есть шакалы.
      НЕКСУС
      1. Чёрный Сегодня, 14:54
        Зато гурманы. Галстуки едят smile
        Чёрный
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:59
          Цитата: Чёрный
          Зато гурманы. Галстуки едят smile

          Хорошо бы их неделю ношенными портянками накормить...
          НЕКСУС
          1. Смог Сегодня, 15:10
            Цитата: НЕКСУС
            Хорошо бы их неделю ношенными портянками накормить.

            Вот это ДА!!!!!! good До такого даже Святая инквизиция в средние века не додумалась. laughing
            Смог
    4. cherkas.oe Сегодня, 15:23
      Цитата: Чёрный
      Современные .грузины умеют пить вино, петь, танцевать , воровать и мародёрничать .......но воевать не умеют....

      Эта нация и раньше этого ни когда не умела, если за ней не стояло русское государство. Я, много раз на ВО уже рассказывал о своем негативном опыте общения с представителями грузинской нации и еще раз могу повторить, цинизм, лживость, мания превосходства, ну и вытекающие от туда трусость,показушничество, предательство.
      cherkas.oe
    5. Dart2027 Сегодня, 15:28
      Цитата: Чёрный
      Современные .грузины умеют пить вино, петь, танцевать , воровать и мародёрничат

      Грузин

      Где Клии взять перо писать его дела? У Славы из крыла.
      (Д. В. Давыдов)
      Грузин

      Ну и так понятно.
      Dart2027
  2. biserino Сегодня, 14:36
    Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям, они сражаются и за свободу Грузии, но одновременно считают Украину своей второй родиной.


    A какой долг они возвращают Украину- денежной, карточной? winked
    biserino
    1. Чёрный Сегодня, 14:41
      Цитата: biserino
      A какой долг они возвращают Украину- денежной, карточной?

      Из выступления САКАШВУЛИ"" «Сотни украинцев принимали участие в войне 2008 года и в операциях по спасению мирного населения Грузии. В 2008 году использовались украинские системы ПВО — "Бук" и "Оса", благодаря которым удалось сбить 12 российских бомбардировщиков»,
      Чёрный
    2. Slon_on Сегодня, 14:45
      Своими трупами обмениваются в благодарность, что украинцы были на их стороне во всех военных конфликтах, что развязала Грузия в Абхазии и Юж. Осетии.
      А какой бардак у них и в землянке и на территории вокруг, одно слово - вооруженная банда а не подразделение.
      Slon_on
  3. Русфанер Сегодня, 14:43
    "...Я уже потерял счёт тому, сколько грузин погибло на российско-украинской войне..." (с)
    К сожалению, маловато, раз есть ещё кому писать об этом.
    Русфанер
    1. Machete Сегодня, 14:47
      Только вопрос возникает:
      А им, вообще, какого рожна эта война нужна, чтобы здесь погибать "без счёту"?
      Machete
      1. Krabik Сегодня, 15:03
        Не добили в 2008 году, теперь дурь лезет.
        Krabik
  4. biserino Сегодня, 14:46
    Цитата: hirurg
    Если следовать логике свидомых(хотя логика и свидомые вещи несовместимые), то Донбасс воюет еще и с Грузией?


    Пусть сделать единное госсударство- "Грязно-Укрийская" - будет перемога-
    типа Московия попала в окружений. laughing
    biserino
  5. Berkut24 Сегодня, 14:49
    Сами они говорят, что воюют с российскими силовиками. Это их персональные противники.

    Вот облом-то случится, когда узнают что их персональные противники все это время наблюдали за их дурками из-за бугра за 200 километров.
    Berkut24
  6. pjastolov Сегодня, 14:50
    За сутки подразделения Киева выпустили по Республике 1153 боеприпаса. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на донецком направлении: по Ясиноватой, прилегающим посёлкам, трём районам Донецка, Докучаевску и зоне аэропорта выпущено 218 мин калибрами 120 и 82 мм и более 700 выстрелов ручных и автоматических гранатомётов. В результате обстрелов наших позиций ранен один военнослужащий Вооруженных сил ДНР.
    по пъяне наверное стреляли, столько выстрелов и одно попадание, и то косвенное
    в 1992-1993 году. Закончил военную академию Грузии и военное училище Бундесвера в Германии.
    значит плохо учился, или так учили? soldier
    pjastolov
  7. Смог Сегодня, 14:50
    Аааааа? Так это те самые "герои "которые сначала в Абхазии огребли по самые мандарины а потом драпали из Цхинвала вслед за своим галстукоедом?
    Смог
  8. поневолебрат Сегодня, 15:04
    Гадюшник давно определился. Еще в 2008. Вырастили "нам на радость". Где что-то против России делается - тут же грЫзуны. Всех уровней. От недоделанных вояк до недоделанного презика батоно Мишико
    поневолебрат
  9. Брови Брежнева Сегодня, 15:10
    Которые прошли Абхазскую войну" Порвать всех этих бл дей шили вили
    Брови Брежнева
  10. Горный стрелок Сегодня, 15:12
    Воины, am Августа 2008 им НЕ ХВАТИЛО, чтобы понять - не стоит воевать с русскими. Можно ЗА РУССКИХ. Но против - кончится похоронами.
    Горный стрелок
  11. Kot3713 Сегодня, 15:12
    Гарант демократии и верховный главнокомандующий laughing
    Kot3713
  12. alean245 Сегодня, 15:16
    Ещё один грузинский офицер вчера пал смертью храбрых на Донбассе. Давид Сихарулидзе сражался с оккупантами еще в Абхазии, в 1992-1993 году.

    Мне вот интересно, а с каких пор абхазы в Абхазии оккупантами стали? И что у этих грузинских легионеров в голове вместо мозгов?
    alean245
    1. cherkas.oe Сегодня, 15:40
      Цитата: alean245
      И что у этих грузинских легионеров в голове вместо мозгов?

      Брынза,зелень, чохохбили, сациви,цинандали, в общем все, что можно купить за деньги,заработанные убийством русских.
      cherkas.oe
  13. Alexrucki Сегодня, 15:21
    Ещё Пушкин писал, и был прав... .
    Alexrucki
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