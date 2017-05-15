Грузинские офицеры, воюющие за ВСУ, "вышли из подполья"

За сутки подразделения Киева выпустили по Республике 1153 боеприпаса. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на донецком направлении: по Ясиноватой, прилегающим посёлкам, трём районам Донецка, Докучаевску и зоне аэропорта выпущено 218 мин калибрами 120 и 82 мм и более 700 выстрелов ручных и автоматических гранатомётов. В результате обстрелов наших позиций ранен один военнослужащий Вооруженных сил ДНР.

Сами они говорят, что воюют с российскими силовиками. Это их персональные противники.

Ещё один грузинский офицер вчера пал смертью храбрых на Донбассе. Давид Сихарулидзе сражался с оккупантами еще в Абхазии, в 1992-1993 году. Закончил военную академию Грузии и военное училище Бундесвера в Германии.



До 2015 года служил майором в грузинской армии, но уволился, переехал в Украину и пошел служить в «Айдар». Погиб от попадания мины под селом Новолуганское при выполнении боевого задания.



Давиду было 44 года, у него осталась жена и двое детей.



Я уже потерял счёт тому, сколько грузин погибло на российско-украинской войне.



Несколько сотен грузинских добровольцев и сегодня продолжают защищать Украину. Вопреки торжественно данному обещанию президента, никто из них так и не получил украинского гражданства. Но они все равно продолжают сражаться и погибать за Украину так же, как в своё время 34 украинца сложили головы в Абхазии, а многие, в том числе Георгий Гонгадзе, получили там ранения.



Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям, они сражаются и за свободу Грузии, но одновременно считают Украину своей второй родиной. Не случайно среди всех иностранцев в Украине больше всего погибло именно грузин.

В течение суток украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики более 1,1 тысячи боеприпасов. Известно, что удары наносились по Докучаевску, Ясиноватой, трём районам Донецка. Об этом сообщил в ходе брифинга полковник Эдуард Басурин:Сообщается, что украинские силовики возобновили применение против Донбасса реактивной артиллерии. В частности, обстрел вёлся РСЗО "Ураган" по Куйбышевскому району Донецка.Съёмка от 11 мая:Поступают сообщения и о том, что украинская сторона активно использует подразделения иностранных наёмников. Наиболее многочисленный вооружённый контингент - из Грузии. Из материала на канале "Настоящее время" в YouTube говорится, что до февраля этого года они действовали на Украине "подпольно". Из репортажа:На странице Грузинского национального легиона содержится публикация о гибели боевика, пришедшего с оружием в руках на Донбасс:Эти "герои" и входят в число тех, кто обстреливает города Донбасса из миномётов и артиллерии.