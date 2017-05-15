Меркель: Германия ищет альтернативу военной базе "Инджирлик"

Это затруднительно. И мы дали это понять по различным каналам. Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что уже заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает – искать альтернативы для "Инджирлика", возможной альтернативой, например, среди других является Иордания

Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны, например, Иорданию, заявила журналистам в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости — сказала Меркель.Ранее официальный представитель немецкого министерства Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала МИД ФРГ за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.