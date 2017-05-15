15:52 15 мая

Меркель: Германия ищет альтернативу военной базе "Инджирлик"

Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны, например, Иорданию, заявила журналистам в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости

Меркель: Германия ищет альтернативу военной базе "Инджирлик"


Это затруднительно. И мы дали это понять по различным каналам. Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что уже заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает – искать альтернативы для "Инджирлика", возможной альтернативой, например, среди других является Иордания
— сказала Меркель.


Ранее официальный представитель немецкого министерства Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала МИД ФРГ за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.

Использованы фотографии: http://www.vm.ru/
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Комментарии 7

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  1. Irokez Сегодня, 15:23
    Пусть в Германию переносит ибо Германия скоро станет Турецким филиалом, а может и мусульманской колонией.
    Irokez
    1. рич Сегодня, 15:36
      Меркель: Германия ищет альтернативу военной базе "Инджирлик"

      Пожилая фрау недорого снимет военную базу со всеми удобствами у чистоплотной иорданской семьи. Лиц турецкой национальности просим не беспокоится. Оплату и порядок гарантирую. recourse
      рич
      1. hirurg Сегодня, 15:46
        А ету алтернативу в одного Меркель потянет? И альтернативу гидеее?)))
        Домой-фрау!
        hirurg
  2. pjastolov Сегодня, 15:25
    Ну что и следовало ожидать, Великому султану не дадут проводить собственную политику. Ему или кланяться матрасам, или к ВВП laughing
    pjastolov
  3. mitrich Сегодня, 15:37
    А не к Хмеймиму ли арабо поклонница приглядывается? Может сдадим бюргерше за хороший бакшиш уголок базы?
    mitrich
    1. pjastolov Сегодня, 15:39
      хотите что б туда приехала супермама на инспекцию? laughing
      pjastolov
  4. Петр1 Сегодня, 15:51
    Для чего оккупированной стране база,сначала свою страну освободите.
    Петр1
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